Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Castellón se convierte esta semana en el epicentro de la vanguardia y la tradición. Del 23 al 29 de marzo, la provincia ofrece un despliegue cultural sin precedentes: desde el rugido legendario de Obús y la experimentación sonora de El Niño de la Hipoteca, hasta la delicadeza internacional de la danza de La Veronal y el cine de autor de Richard Linklater. Una semana para emocionarse en el teatro, descubrir tesoros arqueológicos y vibrar con la música en directo. ¡Prepara tu ruta!

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Nuestros planes destacados de la semana:

Una de las violistas más singulares y arriesgadas del mundo se une al virtuoso pianista François Dumont. Un programa exquisito que recorre desde la "Suite popular española" de Falla hasta la intensidad póstuma de Shostakovich.

📅 Miércoles 25 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló (Sala Sinfónica) | 🎟️ De 10 € a 20 €

Isabel Villanueva, una de las violinistas más singulares de la escena actual, visita Castelló. / Alberto Gamazo

Un show revolucionario que mezcla música, humor y un "combate de karate". Es un espectáculo interactivo donde el público decide el rumbo de la noche mediante un juego de mesa gigante.

📅 Jueves 26 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 16 € (Anticipada) / 18 € (Taquilla)

Leyendas vivas del heavy metal español. Fortu y los suyos aterrizan en Castelló para demostrar que el rock no tiene edad en una noche que promete ser pura adrenalina y decibelios.

📅 Viernes 27 de marzo | 🕒 21:00 h | 📍 Salatal Club, Castelló (Polígono Fadrell) | 🎟️ 22,44 €

Obus actuará en la sala Salatal de Castelló. / MEDITERRÁNEO

La prestigiosa compañía de Marcos Morau presenta una pieza que habita la frontera entre el cine, la danza y el teatro. Un laberinto de posibilidades visuales diseñado para cautivar especialmente a los jóvenes en su tránsito hacia la madurez.

📅 Sábado 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Ana Curra protagoniza la segunda edición del festival WomaCS en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

Una visión innovadora del cuento clásico que combina danza contemporánea, teatro de objetos y máscaras. Una propuesta florentina de fuerte impacto visual, ideal para público familiar (+5 años).

📅 Domingo 29 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Zaches Teatro presentará en Benicàssim 'Cenenterola'. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 23 de marzo

Cine y Coloquio: "La invasió dels bàrbars" Proyección de la película y debate posterior con su director, Vicent Monsonís, para profundizar en los relatos históricos que construyen nuestra memoria colectiva. 📅 23 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Gratuito

Proyección de la película y debate posterior con su director, Vicent Monsonís, para profundizar en los relatos históricos que construyen nuestra memoria colectiva. 📅 23 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Gratuito Taller de lectura rápida (Día 1) Sesión formativa organizada por Ximo González y la Librería Argot para mejorar la agilidad y comprensión lectora. 📅 23 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción

MARTES, 24 de marzo

Taller de lectura rápida (Día 2) Continuación de las jornadas de formación técnica en lectura eficaz. 📅 24 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción

MIÉRCOLES, 25 de marzo

Cine: "Casa en flames" (Dani de la Orden) Comedia dramática sobre una madre dispuesta a todo por tener un fin de semana ideal con su familia en Cadaqués, aunque para ello tenga que quemarlo todo. 📅 25 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito (VOSE)

Comedia dramática sobre una madre dispuesta a todo por tener un fin de semana ideal con su familia en Cadaqués, aunque para ello tenga que quemarlo todo. 📅 25 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito (VOSE) Taller de lectura rápida (Día 3) Última sesión del taller intensivo de lectura en Argot. 📅 25 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción

Última sesión del taller intensivo de lectura en Argot. 📅 25 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción Conferencia: "Haz" con Germán Silva Una charla inspiradora sobre la magia de la creatividad, el talento y el esfuerzo necesario detrás de la ejecución de las grandes ideas. 📅 25 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos del Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Una charla inspiradora sobre la magia de la creatividad, el talento y el esfuerzo necesario detrás de la ejecución de las grandes ideas. 📅 25 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos del Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre Concierto: Isabel Villanueva & François Dumont Recital de viola y piano con obras de Falla, Rebecca Clarke y Shostakovich. (Detallado en destacados). 📅 25 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 € - 20 €

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JUEVES, 26 de marzo

Escape Room Casero Actividad de ingenio y aventura organizada por la Concejalía de Juventud para adolescentes de 12 a 17 años. 📅 26 de marzo | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Actividad de ingenio y aventura organizada por la Concejalía de Juventud para adolescentes de 12 a 17 años. 📅 26 de marzo | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Taller de lectura rápida (Sesión extra) Última oportunidad para participar en la formación de lectura ágil. 📅 26 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción

Última oportunidad para participar en la formación de lectura ágil. 📅 26 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción Inauguración Exposición: "Materia Negra" (Sr. Charli) Retrospectiva de Carles Pedrón que cuestiona la positividad tóxica a través de sistemas audiovisuales interactivos y experimentación electroacústica. 📅 26 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Retrospectiva de Carles Pedrón que cuestiona la positividad tóxica a través de sistemas audiovisuales interactivos y experimentación electroacústica. 📅 26 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada libre Performance: "Poesía Sintética" (Elsa Moreno + Sr. Charli) Recital que funde textos poéticos con sintetizadores en una atmósfera que viaja del ambient al techno y el noise. 📅 26 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala de exposiciones del Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Recital que funde textos poéticos con sintetizadores en una atmósfera que viaja del ambient al techno y el noise. 📅 26 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala de exposiciones del Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada libre Show: El Niño de la Hipoteca VS Guiu Cortés Concierto revolucionario con humor, música y juegos interactivos. (Detallado en destacados). 📅 26 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 16 € - 18 €

VIERNES, 27 de marzo

Presentación de libro: "La pintora de piedras" Miguel Torija nos invita a conocer una obra donde la piedra deja de ser inerte para convertirse en lienzo. Ideal para desconectar. 📅 27 de marzo | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'La pintora de piedras' es la última novela del castellonense Miguel Torija. / MEDITERRÁNEO

Presentación de libro: "La suerte final" Novela policíaca de Pascual R. Huedo que aborda las controversias alrededor de la tauromaquia. 📅 27 de marzo | 🕒 18:45 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Novela policíaca de Pascual R. Huedo que aborda las controversias alrededor de la tauromaquia. 📅 27 de marzo | 🕒 18:45 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre Visita guiada: Refugio Antiaéreo de la Pl. Tetuán Recorrido por los túneles que protegieron a la población durante la Guerra Civil (idioma: valenciano). 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Recorrido por los túneles que protegieron a la población durante la Guerra Civil (idioma: valenciano). 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Conferencia: Semblanza de Carmen Gil y Federico García Moliner Charla a cargo del arquitecto Víctor García Gil sobre la trayectoria de estas figuras relevantes. 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Centro Sénior de Vida Activa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Charla a cargo del arquitecto Víctor García Gil sobre la trayectoria de estas figuras relevantes. 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Centro Sénior de Vida Activa, Castelló | 🎟️ Entrada libre Concierto: Pony Pool Club + Vapores + Ku! Noche dedicada al grunge, shoegaze y garage. Diversión y sonidos potentes asegurados. 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Carrer de Ramon Llull, 19, Castelló | 🎟️ 11,32 €

Noche dedicada al grunge, shoegaze y garage. Diversión y sonidos potentes asegurados. 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Carrer de Ramon Llull, 19, Castelló | 🎟️ 11,32 € Teatro: "Thauma" (Cía. La Mula) Poema escénico que confunde lo grande y lo pequeño, apelando al misterio y la belleza del asombro. 📅 27 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 10 € - 12 €

Poema escénico que confunde lo grande y lo pequeño, apelando al misterio y la belleza del asombro. 📅 27 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 10 € - 12 € Cine: "Breve historia de una familia" (Jianjie Lin) Drama sobre un joven que se integra en una familia ajena, desatando secretos tras un suceso trágico. 📅 27 de marzo | 🕒 19:30 h (VOSE) y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Drama sobre un joven que se integra en una familia ajena, desatando secretos tras un suceso trágico. 📅 27 de marzo | 🕒 19:30 h (VOSE) y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 € Espectáculo: "The Dance Side of Pink Floyd" Homenaje multidisciplinar a Pink Floyd que combina música en vivo, danza del Conservatorio de Castellón y audiovisuales. 📅 27 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Sinfónica del Auditori, Castelló | 🎟️ Consultar precios

Homenaje multidisciplinar a Pink Floyd que combina música en vivo, danza del Conservatorio de Castellón y audiovisuales. 📅 27 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Sinfónica del Auditori, Castelló | 🎟️ Consultar precios Cine: "Nanuk, el esquimal" (BSO en vivo) Clásico documental de 1922 con banda sonora improvisada en directo por un ensemble dirigido por Josep Lluís Galiana. 📅 27 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto: Obús + Herbasana Cita ineludible con el heavy metal nacional. (Detallado en destacados). 📅 27 de marzo | 🕒 21:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 22,44 €

SÁBADO, 28 de marzo

Jornadas URBNS Castelló 2026 Mañana de deportes y cultura urbana: talleres y competiciones de skate, grafiti y parkour para jóvenes. 📅 28 de marzo | 🕒 10:00 a 13:00 h | 📍 Parque Pont de Ferro, Castelló | 🎟️ Gratuito

Mañana de deportes y cultura urbana: talleres y competiciones de skate, grafiti y parkour para jóvenes. 📅 28 de marzo | 🕒 10:00 a 13:00 h | 📍 Parque Pont de Ferro, Castelló | 🎟️ Gratuito Taller: "Pantonas. Bodegons Estacionals" Actividad artística para niños de 6 a 14 años centrada en paletas de color y técnicas tradicionales. 📅 28 de marzo | 🕒 11:00 a 13:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Actividad artística para niños de 6 a 14 años centrada en paletas de color y técnicas tradicionales. 📅 28 de marzo | 🕒 11:00 a 13:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Recreación Histórica: Toque de alarma en El Fadrí Repique de campanas rememorando la heroica resistencia de Castelló contra Napoleón en 1810. 📅 28 de marzo | 🕒 12:15 h | 📍 Plaza Mayor (El Fadrí), Castelló | 🎟️ Gratuito

Repique de campanas rememorando la heroica resistencia de Castelló contra Napoleón en 1810. 📅 28 de marzo | 🕒 12:15 h | 📍 Plaza Mayor (El Fadrí), Castelló | 🎟️ Gratuito Danza Flamenca: "Femmes" Espectáculo flamenco que explora la fuerza y el sentimiento femenino a través del baile. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Consultar entradas

Espectáculo flamenco que explora la fuerza y el sentimiento femenino a través del baile. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Consultar entradas Teatro: "La casa de Bernarda Alba" (Grupo El Cresol) Representación del drama lorquiano sobre la opresión y el luto asfixiante bajo la dirección de Vicente Collado. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Danza: "Firmamento" (La Veronal) Propuesta escénica de primer nivel internacional por Marcos Morau. (Detallado en destacados). 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €

Propuesta escénica de primer nivel internacional por Marcos Morau. (Detallado en destacados). 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 € Cine: "Father Mother Sister Brother" (Jim Jarmusch) Tres historias contemporáneas sobre relaciones familiares localizadas en diferentes países. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos, Peñíscola | 🎟️ 3 € (Doblado)

Cine: "Nouvelle Vague" (Richard Linklater) Ficción sobre el rodaje de "Al final de la escapada" y el nacimiento de la modernidad en el cine francés. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € - 3 €

Ficción sobre el rodaje de "Al final de la escapada" y el nacimiento de la modernidad en el cine francés. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € - 3 € Concierto: Annacrusa Presentación oficial de su nuevo disco 'Perder la Fe'. Rock atmosférico y potente. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 12 €

Presentación oficial de su nuevo disco 'Perder la Fe'. Rock atmosférico y potente. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 12 € Cine: "Breve historia de una familia" Pases del drama psicológico premiado. 📅 28 de marzo | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 € (Doblado)

Pases del drama psicológico premiado. 📅 28 de marzo | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 € (Doblado) Concierto: Adiós Caballos + Palmar de Troya Doble cartel de post-hardcore, screamo y noise rock con veteranía de la escena underground. 📅 28 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 11,35 €

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DOMINGO, 29 de marzo