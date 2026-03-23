Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
Del 23 al 29 de marzo, la provincia se convierte en un hervidero de talento que mezcla el misticismo del barroco con el rugido del heavy metal, la elegancia de la danza internacional y la frescura del cine de autor
Castellón se convierte esta semana en el epicentro de la vanguardia y la tradición. Del 23 al 29 de marzo, la provincia ofrece un despliegue cultural sin precedentes: desde el rugido legendario de Obús y la experimentación sonora de El Niño de la Hipoteca, hasta la delicadeza internacional de la danza de La Veronal y el cine de autor de Richard Linklater. Una semana para emocionarse en el teatro, descubrir tesoros arqueológicos y vibrar con la música en directo. ¡Prepara tu ruta!
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Nuestros planes destacados de la semana:
Una de las violistas más singulares y arriesgadas del mundo se une al virtuoso pianista François Dumont. Un programa exquisito que recorre desde la "Suite popular española" de Falla hasta la intensidad póstuma de Shostakovich.
📅 Miércoles 25 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló (Sala Sinfónica) | 🎟️ De 10 € a 20 €
Un show revolucionario que mezcla música, humor y un "combate de karate". Es un espectáculo interactivo donde el público decide el rumbo de la noche mediante un juego de mesa gigante.
📅 Jueves 26 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 16 € (Anticipada) / 18 € (Taquilla)
Leyendas vivas del heavy metal español. Fortu y los suyos aterrizan en Castelló para demostrar que el rock no tiene edad en una noche que promete ser pura adrenalina y decibelios.
📅 Viernes 27 de marzo | 🕒 21:00 h | 📍 Salatal Club, Castelló (Polígono Fadrell) | 🎟️ 22,44 €
La prestigiosa compañía de Marcos Morau presenta una pieza que habita la frontera entre el cine, la danza y el teatro. Un laberinto de posibilidades visuales diseñado para cautivar especialmente a los jóvenes en su tránsito hacia la madurez.
📅 Sábado 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €
Una visión innovadora del cuento clásico que combina danza contemporánea, teatro de objetos y máscaras. Una propuesta florentina de fuerte impacto visual, ideal para público familiar (+5 años).
📅 Domingo 29 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 23 de marzo
- Cine y Coloquio: "La invasió dels bàrbars" Proyección de la película y debate posterior con su director, Vicent Monsonís, para profundizar en los relatos históricos que construyen nuestra memoria colectiva. 📅 23 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Gratuito
- Taller de lectura rápida (Día 1) Sesión formativa organizada por Ximo González y la Librería Argot para mejorar la agilidad y comprensión lectora. 📅 23 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción
MARTES, 24 de marzo
- Taller de lectura rápida (Día 2) Continuación de las jornadas de formación técnica en lectura eficaz. 📅 24 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción
MIÉRCOLES, 25 de marzo
- Cine: "Casa en flames" (Dani de la Orden) Comedia dramática sobre una madre dispuesta a todo por tener un fin de semana ideal con su familia en Cadaqués, aunque para ello tenga que quemarlo todo. 📅 25 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito (VOSE)
- Taller de lectura rápida (Día 3) Última sesión del taller intensivo de lectura en Argot. 📅 25 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción
- Conferencia: "Haz" con Germán Silva Una charla inspiradora sobre la magia de la creatividad, el talento y el esfuerzo necesario detrás de la ejecución de las grandes ideas. 📅 25 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos del Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Concierto: Isabel Villanueva & François Dumont Recital de viola y piano con obras de Falla, Rebecca Clarke y Shostakovich. (Detallado en destacados). 📅 25 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 € - 20 €
JUEVES, 26 de marzo
- Escape Room Casero Actividad de ingenio y aventura organizada por la Concejalía de Juventud para adolescentes de 12 a 17 años. 📅 26 de marzo | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
- Taller de lectura rápida (Sesión extra) Última oportunidad para participar en la formación de lectura ágil. 📅 26 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción
- Inauguración Exposición: "Materia Negra" (Sr. Charli) Retrospectiva de Carles Pedrón que cuestiona la positividad tóxica a través de sistemas audiovisuales interactivos y experimentación electroacústica. 📅 26 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Performance: "Poesía Sintética" (Elsa Moreno + Sr. Charli) Recital que funde textos poéticos con sintetizadores en una atmósfera que viaja del ambient al techno y el noise. 📅 26 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala de exposiciones del Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Show: El Niño de la Hipoteca VS Guiu Cortés Concierto revolucionario con humor, música y juegos interactivos. (Detallado en destacados). 📅 26 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 16 € - 18 €
VIERNES, 27 de marzo
- Presentación de libro: "La pintora de piedras" Miguel Torija nos invita a conocer una obra donde la piedra deja de ser inerte para convertirse en lienzo. Ideal para desconectar. 📅 27 de marzo | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Presentación de libro: "La suerte final" Novela policíaca de Pascual R. Huedo que aborda las controversias alrededor de la tauromaquia. 📅 27 de marzo | 🕒 18:45 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Visita guiada: Refugio Antiaéreo de la Pl. Tetuán Recorrido por los túneles que protegieron a la población durante la Guerra Civil (idioma: valenciano). 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
- Conferencia: Semblanza de Carmen Gil y Federico García Moliner Charla a cargo del arquitecto Víctor García Gil sobre la trayectoria de estas figuras relevantes. 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Centro Sénior de Vida Activa, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Concierto: Pony Pool Club + Vapores + Ku! Noche dedicada al grunge, shoegaze y garage. Diversión y sonidos potentes asegurados. 📅 27 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Carrer de Ramon Llull, 19, Castelló | 🎟️ 11,32 €
- Teatro: "Thauma" (Cía. La Mula) Poema escénico que confunde lo grande y lo pequeño, apelando al misterio y la belleza del asombro. 📅 27 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 10 € - 12 €
- Cine: "Breve historia de una familia" (Jianjie Lin) Drama sobre un joven que se integra en una familia ajena, desatando secretos tras un suceso trágico. 📅 27 de marzo | 🕒 19:30 h (VOSE) y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Espectáculo: "The Dance Side of Pink Floyd" Homenaje multidisciplinar a Pink Floyd que combina música en vivo, danza del Conservatorio de Castellón y audiovisuales. 📅 27 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Sinfónica del Auditori, Castelló | 🎟️ Consultar precios
- Cine: "Nanuk, el esquimal" (BSO en vivo) Clásico documental de 1922 con banda sonora improvisada en directo por un ensemble dirigido por Josep Lluís Galiana. 📅 27 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Concierto: Obús + Herbasana Cita ineludible con el heavy metal nacional. (Detallado en destacados). 📅 27 de marzo | 🕒 21:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 22,44 €
SÁBADO, 28 de marzo
- Jornadas URBNS Castelló 2026 Mañana de deportes y cultura urbana: talleres y competiciones de skate, grafiti y parkour para jóvenes. 📅 28 de marzo | 🕒 10:00 a 13:00 h | 📍 Parque Pont de Ferro, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Taller: "Pantonas. Bodegons Estacionals" Actividad artística para niños de 6 a 14 años centrada en paletas de color y técnicas tradicionales. 📅 28 de marzo | 🕒 11:00 a 13:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
- Recreación Histórica: Toque de alarma en El Fadrí Repique de campanas rememorando la heroica resistencia de Castelló contra Napoleón en 1810. 📅 28 de marzo | 🕒 12:15 h | 📍 Plaza Mayor (El Fadrí), Castelló | 🎟️ Gratuito
- Danza Flamenca: "Femmes" Espectáculo flamenco que explora la fuerza y el sentimiento femenino a través del baile. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Consultar entradas
- Teatro: "La casa de Bernarda Alba" (Grupo El Cresol) Representación del drama lorquiano sobre la opresión y el luto asfixiante bajo la dirección de Vicente Collado. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €
- Danza: "Firmamento" (La Veronal) Propuesta escénica de primer nivel internacional por Marcos Morau. (Detallado en destacados). 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €
- Cine: "Father Mother Sister Brother" (Jim Jarmusch) Tres historias contemporáneas sobre relaciones familiares localizadas en diferentes países. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos, Peñíscola | 🎟️ 3 € (Doblado)
- Cine: "Nouvelle Vague" (Richard Linklater) Ficción sobre el rodaje de "Al final de la escapada" y el nacimiento de la modernidad en el cine francés. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € - 3 €
- Concierto: Annacrusa Presentación oficial de su nuevo disco 'Perder la Fe'. Rock atmosférico y potente. 📅 28 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 12 €
- Cine: "Breve historia de una familia" Pases del drama psicológico premiado. 📅 28 de marzo | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 € (Doblado)
- Concierto: Adiós Caballos + Palmar de Troya Doble cartel de post-hardcore, screamo y noise rock con veteranía de la escena underground. 📅 28 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 11,35 €
DOMINGO, 29 de marzo
- Visita guiada: Villa romana de Vinamargo Recorrido por el yacimiento excavado de época clásica más extenso de la provincia (2.750 m²). 📅 29 de marzo | 🕒 11:00 h | 📍 Centro de Interpretación Vinamargo, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
- Teatro Familiar: "Cenerentola" (Zaches Teatro) Danza y objetos para redescubrir la Cenicienta desde una estética poderosa. (Detallado en destacados). 📅 29 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Teatro: "La casa de Bernarda Alba" (Grupo El Cresol) Segunda función del clásico de Federico García Lorca. 📅 29 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €
- Cine: "Father Mother Sister Brother" (Jim Jarmusch) Proyección de la nueva cinta de Jarmusch en versión original subtitulada. 📅 29 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos, Peñíscola | 🎟️ 3 € (V.O.S.E.)
- Cine: "Nouvelle Vague" (Richard Linklater) Segunda oportunidad para ver la última obra de Linklater. 📅 29 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € - 3 €
- Música Sacra: "Stabat Mater Dolorosa" (Nostrum Mare Camerata) Interpretación de la obra de Pergolesi mezclada con versos de Lope de Vega en una experiencia íntima y vibrante. 📅 29 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica del Auditori, Castelló | 🎟️ 6 € - 16 €
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