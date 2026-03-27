Qué hacer en Castellón este fin de semana: Obús, Pancho Varona y la Feria del Cómic

Castellón encara un fin de semana de agenda muy diversa, con citas destacadas como el VIII Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil, el regreso de Obús, Pancho Varona, la charla de Toni Nadal en Onda y la recreación histórica de la Batalla del Pont del Millars.

La música volverá a marcar buena parte de la programación, pero también habrá espacio para cine, teatro, danza, planes culturales, humor con David Cepo y Eugeni Alemany, y algunos de los mejores planes para hacer con niños en familia. Todo ello, además, en un fin de semana con cambio horario: en la madrugada del sábado al domingo dormiremos una hora menos, así que habrá que afinar aún más la agenda para que el reloj no nos quite también algún plan.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados

VIII Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil

VIII Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil / Mediterráneo

El centro de la ciudad se transforma en un universo de viñetas, talleres, cosplay y encuentros con autores nacionales para todas las edades. Además, el domingo a las 13.00 h. Concurso infantil y juvenil de disfraces. Los más pequeños lucen sus mejores galas de superhéroes, princesas o personajes de cine en una pasarela llena de fantasía y premios.

📅 Viernes 27 al Domingo 29 | 🕒 Todo el día | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Obus + Herbasana

Obus + Herbasana / Mediterráneo

Las leyendas del heavy metal nacional regresan para demostrar que el rock duro sigue más vivo que nunca.

📅 Viernes 27 | 🕒 21:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 22 €

Pancho Varona

Pancho Varona / Instagram

El mítico músico y compositor repasa su trayectoria en un formato íntimo lleno de historias y canciones.

📅 Domingo 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 19-23 €

Toni Nadal, en 'Onda inspira'

Toni Nadal, en 'Onda inspira' / Mediterráneo

El reconocido entrenador comparte sus valores sobre el esfuerzo y la resiliencia en esta charla motivacional.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ Entrada libre

Recreación Histórica

215º Aniversario de la Batalla del Pont del Millars / Mediterráneo

215º Aniversario de la Batalla del Pont del Millars: Gran representación de la contienda de 1810 con desfile de milicias y grupos de recreación. El momento culminante será a las 12:45 h con la recreación de la batalla, seguida a las 13:45 h de un homenaje a los caídos con muestra de réplicas de armas, uniformes e indumentaria de la época.

Programa de actividades VIERNES 19:00 – Conferencia sobre los hechos del 9 de marzo de 1810 | Lugar: Cámara Agraria

– Conferencia sobre los hechos del 9 de marzo de 1810 | Lugar: 20:00 – Recepción de unidades y agrupaciones llegadas de fuera de Castellón SÁBADO 10:30 – Desfile por las calles del centro de Castelló

– Desfile por las calles del centro de Castelló 11:30 – Presentación y revista de las unidades | Lugar: Plaza de las Aulas

– Presentación y revista de las unidades | Lugar: 12:00 – Exposición de uniformes y armas | Lugar: Plaza de las Aulas

– Exposición de uniformes y armas | Lugar: 12:15 – Toque de alarma dentro de la recreación histórica

– Toque de alarma dentro de la recreación histórica 17:30 – Desfile hasta la Plaza de las Aulas

– Desfile hasta la Plaza de las Aulas 18:30 – Concierto popular de la Colla Xaloc y estreno de la pieza “9 de marzo”

– Concierto popular de la Colla Xaloc y estreno de la pieza 20:00 – Representación teatral “El crit de Castelló” DOMINGO 10:30 – Concentración de participantes, revista de armas y formación de unidades | Lugar: Plaza Cardona Vives

– Concentración de participantes, revista de armas y formación de unidades | Lugar: 11:00 – Desfile de tropas y pueblo hasta el Parque Guitarrista Manuel Babiloni

– Desfile de tropas y pueblo hasta el Parque Guitarrista Manuel Babiloni 11:30 – Exhibición de instrucción de armas de avancarga | Lugar: Bulevar Blasco Ibáñez

– Exhibición de instrucción de armas de avancarga | Lugar: 12:00 – Recreación histórica de la Batalla del Pont del Millars

– Recreación histórica de la 13:00 – Homenaje a los caídos de ambos bandos con interpretación musical

– Homenaje a los caídos de ambos bandos con interpretación musical Después – Sesión de fotos con los recreadores y exposición al público

📅 Domingo 29 | 🕒 10:30 h a 14:00 h | 📍 Inicio en Pl. Cardona Vives y recreación en Parque Guitarrista Manuel Babiloni, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Los mejores planes para niños

Jornadas URBNS Castelló 2026. Los jóvenes disfrutan de una mañana de deporte y cultura con talleres de skate, grafiti y parkour.

📅 Sábado 28 | 🕒 10:00 a 13:00 h | 📍 Parque Pont de Ferro, Castelló | 🎟️ Gratuito

Pantonas, ciclo de pintoras. Los niños de 6 a 14 años aprenden paletas de color y técnicas artísticas centradas en la infancia.

📅 Sábado 28 | 🕒 11:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita Teatralizada al Castillo. Personajes históricos cobran vida para guiar a los visitantes por los rincones más emblemáticos de la fortaleza.

📅 Sábado 28 | 🕒 12:00 h | 📍 Castillo de Onda | 🎟️ Entrada libre

Mus’n’babies. Los más pequeños de la casa disfrutan de una experiencia sensorial que combina arte y música en el museo.

📅 Sábado 28 | 🕒 17:30 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Portsxinel·la: 'Al Vol'. Este pasacalle de títeres de Xarop Teatre llena de color y fantasía las calles para el público infantil.

📅 Domingo 29 | 🕒 12:00 h en Tolodella y 17:00 h en La Mata | 📍 Diferentes ubicaciones | 🎟️ Entrada libre

'Cenerentola' (Zaches Teatro). La danza y los objetos reinventan el cuento de Cenicienta con una estética visual cautivadora.

📅 Domingo 29 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Lucía Escoín, amb 'Entre tecles i emocions'. Las notas del piano se unen en este recital solidario a beneficio de la Asociación Lara de los Rosales Morales.

📅 Viernes 27 | 🕒 18:30 h | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ 10 €

Jam Isósteles, con la participación de Bluet. El ambiente íntimo del estudio acoge una sesión de improvisación musical llena de talento y frescura blues.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Taquilla Inversa

Vipera + Blood Storm. Los sonidos más intensos y oscuros toman el centro cultural en una tarde dedicada a los ritmos potentes.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €

Pony Pool Club + Vapores + Ku!. Tres bandas se suben al escenario para ofrecer una descarga de energía grunge, shoegaze y garage rock.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Ministerio del Caos + Mistela + Wild Alkman. La noche promete ser inolvidable con esta triple propuesta de rock y sonidos alternativos locales.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Banda UJI. El campus se llena de música con una jornada que incluye ensayo abierto, pasacalle y concierto final.

📅 Sábado 28 | 🕒 11:00 h | 📍 La Serratella, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Junior Mackenzie. El artista ofrece un concierto acústico íntimo donde su voz y guitarra son las únicas protagonistas.

📅 Sábado 28 | 🕒 12:00 h | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Mineral Waters. Esta formación llegada del planeta Klingon conquista la tierra con su mezcla de garage, surf y power pop.

📅 Sábado 28 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Annacrusa. La banda presenta oficialmente su nuevo disco 'Perder la Fe' cargado de rock atmosférico y contundente.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h y 20:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Annacrusa. / Instagram

Lastre. El pub del centro acoge una sesión de rock directo y sin concesiones para animar la tarde del sábado.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Falsonueve + Cabestro. Los sonidos alternativos y la energía punk se dan cita en un doble cartel de alto voltaje.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Leopardas. El trío femenino llega desde Zamora con un ritmo frenético de garage rock y punk salvaje.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Adiós Caballos + Palmar de Troya. La escena underground protagoniza un doble cartel de post-hardcore, screamo y noise rock.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 11-15 €

Scorcia Rock and Roll Trio. Miguel Ángel Scorcia y sus secuaces incendian la pista con puro rockabilly, swing y sonidos de los años 50.

📅 Domingo 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Nostrum Mare Camerata. La formación interpreta la obra de Pergolesi mezclada con versos de Lope de Vega en una experiencia mística.

📅 Domingo 29 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6-16 €

'Breve historia de una familia' (Jianjie Lin). Un joven se integra en una familia ajena y desata secretos ocultos tras un suceso trágico.

📅 Viernes 27 y Sábado 28 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

'Nanook of the North/Nanuk, el esquimal' (Robert J. Flaherty, 1922). Este clásico del cine documental ofrece una mirada fascinante a la vida en el Ártico con música improvisada en directo.

📅 Viernes 27 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'La cena' (Manuel Gómez Pereira, España, 2025). La gran pantalla del Teatro Serrano proyecta esta reciente producción nacional cargada de intriga.

📅 Viernes 27 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro Serrano, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

'Nouvelle Vague' (Richard Linklater, Francia, 2025). Esta ficción revive el rodaje de "Al final de la escapada" y el nacimiento de la modernidad cinematográfica francesa.

📅 Sábado 28 y Domingo 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'Nouvelle Vague' (Richard Linklater, 2025) / Mediterráneo

'Father Mother Sister Brother' (Jim Jarmusch, EEUU, 2025). Tres historias contemporáneas exploran las relaciones familiares en diferentes países bajo la mirada personal de Jarmusch.

📅 Sábado 28 y Domingo 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Hop! Gestió Teatral con 'Iaios'. Esta obra rinde un tierno y necesario homenaje a la sabiduría y vivencias de nuestros mayores.

📅 Viernes 27 | 🕒 18:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Thauma', por La Mula. La compañía propone un viaje sensorial y poético que explora la capacidad humana de asombrarse ante lo invisible.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 10-12 €

'La venganza de Ira Vamp', por Ambfi Teatre. Esta parodia de los clásicos del terror asegura risas y situaciones disparatadas sobre el escenario.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 10,30-11,30 €

'La venganza de Ira Vamp', por Ambfi Teatre / Mediterráneo

'La mujer de negro'. El suspense y el terror gótico envuelven al espectador en esta adaptación de la famosa novela de Susan Hill.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ 10 €

'La casa de Bernarda Alba', por Grup El Cresol. La compañía representa el drama lorquiano sobre la opresión familiar y el luto asfixiante.

📅 Sábado 28 y Domingo 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Presentació del Premi Joan Raga. El mundo de las letras se reúne para dar a conocer la nueva obra ganadora de este certamen de escritura teatral.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Llibreria Lliures, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

LAQVIMA VERE. La representación de la Pasión de Cristo transforma la plaza en un gran escenario de teatro sacro y luz.

📅 Sábado 28 | 🕒 21:00 h | 📍 Plaza Mayor de Vila-real | Más información

Vuelve 'Laquima vere', la Passió de Vila-real / Mediterráneo

'Spavil', per Improplana. La improvisación musical y el humor se mezclan en este espectáculo fresco y participativo.

📅 Domingo 29 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Monólogos

David Cepo, con 'No cruces los brazos'. El humorista llega con su estilo cercano y lleno de improvisación para arrancar carcajadas al público.

📅 Domingo 29 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 20 €

Eugeni Alemany, amb 'La persona no descansa'. El popular presentador y humorista valenciano ofrece su visión ácida y divertida de la vida cotidiana.

📅 Domingo 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 20 €

La persona no descansa és el nou espectacle de Eugeni Alemany. / Instagram

'The dance side of Pink Floyd'. La mítica música de la banda británica se fusiona con coreografías contemporáneas y audiovisuales impactantes.

📅 Viernes 27 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 18-27 €

'Firmamento', por La Veronal/Marcos Morau. El prestigioso coreógrafo Marcos Morau presenta una propuesta escénica de primer nivel internacional que rompe moldes visuales.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

Femmes. El escenario vibra con un espectáculo flamenco que explora la fuerza y el sentimiento femenino a través del baile.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ Consultar entradas

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Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

XXXII Jornadas de Astronomía. Grandes expertos de la NASA y el CSIC revelan los secretos de las misiones a Marte, la agricultura espacial y el estudio de meteoritos en un encuentro científico de alto nivel.

📅 Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 29 | 🕒 Varios horarios | 📍 Planetario de Castelló | 🎟️ Entrada libre

XXXII Jornadas de Astronomía. / Mediterráneo

Presentación: 'La pintora de piedras'. Miguel Torija invita a descubrir una obra donde la piedra se transforma en un lienzo artístico.

📅 Viernes 27 | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación: 'La suerte final'. El autor Pascual R. Huedo aborda las controversias de la tauromaquia en su nueva novela policíaca.

📅 Viernes 27 | 🕒 18:45 h | 📍 Menador de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada al refugi antiaeri. Este recorrido por las profundidades de la ciudad permite descubrir la historia y el patrimonio de la Guerra Civil.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia: 'Semblanza humana' de Carmen Gil y Federico García Moliner. El arquitecto Víctor García Gil analiza la trayectoria de estas figuras fundamentales de la cultura.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Centro Sénior de Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Castelló i els herois del 9 de març'. Esta actividad recorre el centro histórico para homenajear a los protagonistas de la historia local.

📅 Sábado 28 | 🕒 10:30 h | 📍 Bulevar Blasco Ibáñez, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fallas de Montanejos. Este municipio del interior desafía el calendario tradicional con una jornada intensa que incluye la plantà del monumento "Las mujeres en la historia", actividades infantiles y la simbólica cremà.

📅 Sábado 28 | 🕒 13:00 h a 19:30 h | 📍 Plaza de la Iglesia, Montanejos | 🎟️ Entrada libre

'Efímer', d’Antonio Alario Sánchez. La inauguración de esta muestra descubre un universo artístico centrado en la belleza de lo pasajero.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Fundació Caixa Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

'Digerir la tradició: Kintos Sant Miquel'. La clausura de la muestra de Fermín Sales celebra la cultura popular y las tradiciones locales.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada Vila romana de Vinamargo. Los arqueólogos explican los secretos del yacimiento romano más extenso excavado en nuestras tierras.

📅 Domingo 29 | 🕒 11:00 h | 📍 Vila romana de Vinamargo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

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