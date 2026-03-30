Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Esta semana, la provincia se convierte en el epicentro nacional de la música y el arte. Desde el monumental SanSan Festival en Benicàssim hasta el despliegue de acrobacias en el Grau de Circ, pasando por la magia de Portsxinel·la en el interior y el metal extremo en el Terra. La oferta se completa con el ritual del Dúo Caifás, cine internacional y arte contemporáneo en Burriana. ¡Una semana histórica!

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Nuestros planes destacados de la semana:

El primer gran festival de la temporada llega al recinto de Benicàssim. Tres días de música ininterrumpida con nombres como Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Alizzz, La Casa Azul y Of Monsters and Men. Una cita imprescindible para los amantes del indie y el pop-rock.

📅 Del Jueves 02/04 al Sábado 04/04 | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ Abonos y entradas de día

Gilberto Aubán y Antonio J. Iglesias celebran 15 años interpretando la versión española de la mítica ópera rock en un formato "de salón" íntimo y divino. El ritual más esperado y canalla de la Semana Santa castellonense.

📅 Sábado 04/04 | 🕒 11:30 h (Apertura 11:00 h) | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 11 € online / 13 € taquilla

El Dúo Caifás interpretará en Castelló su versión del 'Jesucristo Superstar' / MEDITERRÁNEO

La oscuridad regresa con la segunda edición de este festival de metal extremo. Un cartel de lujo con las bandas Hongo, Empty, Morfina y Opus Aretheia. Potencia sonora en estado puro.

📅 Viernes 03/04 | 🕒 20:01 h | 📍 Sala Terra (C/ Ramón Llull, 19, Castelló) | 🎟️ 10,20 € Ant. / 12 € Taquilla

Cartel del Black Metal Assault II / MEDITERRÁNEO

El Grau de Castelló se transforma en una gran pista de circo al aire libre. Una programación diversa que incluye talleres de bambú, funambulismo, acrobacias, humor negro y propuestas para la primera infancia. Un festival gratuito diseñado para sorprender a todas las edades en espacios como el Parque de la Panderola y la Plaza de Sète.

📅 Del Viernes 03/04 al Domingo 05/04 | 🕒 Varios horarios | 📍 Grau de Castelló | 🎟️ Acceso libre

Inauguración de esta muestra de Art Brut / Outsider Art que nos acerca a una visión artística única y personal en el corazón de Burriana.

📅 Martes 31/03 (Inauguración) | 🕒 19:00 h | 📍 CMC La Mercé, Burriana | 🎟️ Gratuito

Una de las obras de Adela Gil-Alonso. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 30 de marzo

Tertulia Cultural ADALL 📅 30/03 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 31 de marzo

Inauguración Adela Gil-Alonso: Muestra de Art Brut. 📅 31/03 | 🕒 19:00 h | 📍 CMC La Mercé, Burriana | 🎟️ Gratuito

Muestra de Art Brut. 📅 31/03 | 🕒 19:00 h | 📍 CMC La Mercé, Burriana | 🎟️ Gratuito Concierto Semana Santa: Banda Municipal de Castelló: Director invitado F. Javier Gutiérrez. 📅 31/03 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 1 de abril

Opera Scouts (San Francisco Opera Guild): Coro juvenil de élite internacional. 📅 19:30 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES, 2 de abril

SANSAN FESTIVAL (Día 1): 18:00h Roble | 18:45h Tiburona | 19:15h Victorias | 19:50h Rufus T. Firefly | 20:30h Puño Dragón | 20:30h Oski | 20:55h Siloé | 21:50h Califato 3/4 | 22:00h Michael G | 22:15h Of Monsters and Men | 23:15h La Élite | 23:35h Love of Lesbian | 00:55h Juventude | 01:10h León Benavente | 02:30h Perarnau IV. 📅 02/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim | 🎟️ Con entrada

18:00h Roble | 18:45h Tiburona | 19:15h Victorias | 19:50h Rufus T. Firefly | 20:30h Puño Dragón | 20:30h Oski | 20:55h Siloé | 21:50h Califato 3/4 | 22:00h Michael G | 22:15h | 23:15h La Élite | 23:35h | 00:55h Juventude | 01:10h León Benavente | 02:30h Perarnau IV. 📅 02/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim | 🎟️ Con entrada Festival Portsxinel·la (Vilafranca): 10:30 h: Taller ‘Fer el meu cabut’ (Cía. Mos Teatre); 12:30 h: Pasacalles ‘Capgrossos al carrer’ (Cía. Mos Teatre). 📅 02/04 | 📍 Casa de Cultura, Vilafranca | 🎟️ Gratuito

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VIERNES, 3 de abril

SANSAN FESTIVAL (Día 2): 18:00h Michael Foster | 18:45h Leo Rizzi | 19:15h Malva | 19:50h Xoel López | 20:30h Rocío Saiz | 21:10h Chiquita Movida | 22:15h Guitarricadelafuente | 23:35h Rigoberta Bandini | 01:10h La Casa Azul | 02:30h Hoonine. 📅 03/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim 🎟️ Con entrada

18:00h Michael Foster | 18:45h Leo Rizzi | 19:15h Malva | 19:50h Xoel López | 20:30h Rocío Saiz | 21:10h Chiquita Movida | 22:15h | 23:35h | 01:10h La Casa Azul | 02:30h Hoonine. 📅 03/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim 🎟️ Con entrada Black Metal Assault II: Hongo, Empty, Morfina, Opus Aretheia. 📅 03/04 | 🕒 20:01 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 10,20 €

Hongo, Empty, Morfina, Opus Aretheia. 📅 03/04 | 🕒 20:01 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 10,20 € Cine: "El último vikingo" (Den sidste viking): Comedia negra (V.O. Danés subtitulada). NR-16. 📅 03/04 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Grau de Circ (Grao de Castelló): 17:00 h: "Gota" (Cía. Txema Muñoz); 18:00 h: "Lloc, buscant encaixar" (Cía. Quique Montoya & Delicat Circ); 19:00 h: "Carena" (Cía. La Corcoles) 📅 03/04 | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 Parque de la Panderola y Plaza Sète, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

17:00 h: "Gota" (Cía. Txema Muñoz); 18:00 h: "Lloc, buscant encaixar" (Cía. Quique Montoya & Delicat Circ); 19:00 h: "Carena" (Cía. La Corcoles) 📅 03/04 | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 Parque de la Panderola y Plaza Sète, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Portsxinel·la: 10:30 h: Taller ‘Stop motion’ (Herbers); 12:00 h: "La niña jaguar" (Herbers) / "Santa pulcinella" (Vilafranca); 12:30 h: "Payasito de rodeo busca empleo" (Portell); 17:30 h: "La niña jaguar" (Ares); 18:30 h: "Payasito de rodeo busca empleo" (Palanques); 19:00 h: "Magdalena, la otra Frida" (Forcall) / "Santa pulcinella" (Ortells). 📅 03/04 | 📍 Diversas localizaciones | 🎟️ Gratuito

SÁBADO, 4 de abril

SANSAN FESTIVAL (Día 3): 18:35h Comandante Twin | 20:20h María Arnal | 21:25h Samuräi | 22:30h La M.O.D.A. | 01:15h Sanguijuelas del Guadiana | 03:30h Alizzz (DJ Set) . 📅 04/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim 🎟️ Con entrada

18:35h Comandante Twin | 20:20h María Arnal | 21:25h Samuräi | 22:30h | 01:15h Sanguijuelas del Guadiana | 03:30h . 📅 04/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim 🎟️ Con entrada XV Gira Crucis: Dúo Caifás 📅 04/04 | 🕒 11:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 11 €

📅 04/04 | 🕒 11:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 11 € Vagabond + Waterviolet + Shibuya (Hardcore/Shoegaze) 📅 04/04 | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 €

(Hardcore/Shoegaze) 📅 04/04 | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 € Cine: "El último vikingo" (Doblada) 📅 04/04 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Tàrrega, Benicàssim

(Doblada) 📅 04/04 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Tàrrega, Benicàssim Grau de Circ (Grao de Castelló): 10:30 h: Taller Bambúcirco; 12:00 h: "Meraki" (Cía. Alodeyá); 17:00 h: "Barri" (Cía. Sargantana Circ Inclusiu); 18:00 h: "Ejes" (Cía. Zirkozaurre); 19:00 h: "El somni d’un pardal" (Cía. Circ Pànic); 20:00 h: "Duelo" (Cía. Jean Philippe Kikolas). 📅 04/04 | 🕒 10:30 h a 20:00 h | 📍 Parque de la Panderola y Plaza Sète, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

10:30 h: Taller Bambúcirco; 12:00 h: "Meraki" (Cía. Alodeyá); 17:00 h: "Barri" (Cía. Sargantana Circ Inclusiu); 18:00 h: "Ejes" (Cía. Zirkozaurre); 19:00 h: "El somni d’un pardal" (Cía. Circ Pànic); 20:00 h: "Duelo" (Cía. Jean Philippe Kikolas). 📅 04/04 | 🕒 10:30 h a 20:00 h | 📍 Parque de la Panderola y Plaza Sète, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Portsxinel·la: 12:00 h: "La niña jaguar" (Vallibona) / "La Route" (Herbers); 12:30 h: "Santa pulcinella" (Palanques); 17:30 h: "Santa pulcinella" (Ares); 18:00 h: "Jauja" Fiesta 10 años (Morella) / "La niña jaguar" (Portell); 19:00 h: "Magdalena, la otra Frida" (Palanques); 23:00 h: Mostra "Músiques tradicionals del mon" (Palanques - Requiere inscripción). 📅 04/04 | 📍 Diversas localizaciones | 🎟️ Gratuito

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DOMINGO, 5 de abril