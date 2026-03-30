Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta en CastellónAccidentes en CastellónViento extremoSecta sexualCronistas del tiempo
instagramlinkedin

Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Del indie al pop-rock en Benicàssim, el metal más potente en Castelló y el circo gratuito en el Grau son algunas de las propuestas del 30 de marzo al 5 de abril en la provincia

El Grau de Circ y el Festival de Títeres Portsxinel·la son, junto al SanSan Festival de Benicàssim, algunos de los atractivos de la semana.

El Grau de Circ y el Festival de Títeres Portsxinel·la son, junto al SanSan Festival de Benicàssim, algunos de los atractivos de la semana. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Esta semana, la provincia se convierte en el epicentro nacional de la música y el arte. Desde el monumental SanSan Festival en Benicàssim hasta el despliegue de acrobacias en el Grau de Circ, pasando por la magia de Portsxinel·la en el interior y el metal extremo en el Terra. La oferta se completa con el ritual del Dúo Caifás, cine internacional y arte contemporáneo en Burriana. ¡Una semana histórica!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

SanSan Festival 2026

SanSan Festival 2026

El primer gran festival de la temporada llega al recinto de Benicàssim. Tres días de música ininterrumpida con nombres como Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Alizzz, La Casa Azul y Of Monsters and Men. Una cita imprescindible para los amantes del indie y el pop-rock.

📅 Del Jueves 02/04 al Sábado 04/04 | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Recinto de Festivales, Benicàssim | 🎟️ Abonos y entradas de día

Música: 'Jesucristo Superstar' por el Dúo Caifás

Música: 'Jesucristo Superstar' por el Dúo Caifás

Gilberto Aubán y Antonio J. Iglesias celebran 15 años interpretando la versión española de la mítica ópera rock en un formato "de salón" íntimo y divino. El ritual más esperado y canalla de la Semana Santa castellonense.

📅 Sábado 04/04 | 🕒 11:30 h (Apertura 11:00 h) | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 11 € online / 13 € taquilla

El Dúo Caifás interpretará en Castelló su versión del 'Jesucristo Superstar'

El Dúo Caifás interpretará en Castelló su versión del 'Jesucristo Superstar' / MEDITERRÁNEO

Música: Black Metal Assault II

Música: Black Metal Assault II

La oscuridad regresa con la segunda edición de este festival de metal extremo. Un cartel de lujo con las bandas Hongo, Empty, Morfina y Opus Aretheia. Potencia sonora en estado puro.

📅 Viernes 03/04 | 🕒 20:01 h | 📍 Sala Terra (C/ Ramón Llull, 19, Castelló) | 🎟️ 10,20 € Ant. / 12 € Taquilla

Cartel del Black Metal Assault II

Cartel del Black Metal Assault II / MEDITERRÁNEO

Festival Grau de Circ (7ª Edición)

Festival Grau de Circ (7ª Edición)

El Grau de Castelló se transforma en una gran pista de circo al aire libre. Una programación diversa que incluye talleres de bambú, funambulismo, acrobacias, humor negro y propuestas para la primera infancia. Un festival gratuito diseñado para sorprender a todas las edades en espacios como el Parque de la Panderola y la Plaza de Sète.

📅 Del Viernes 03/04 al Domingo 05/04 | 🕒 Varios horarios | 📍 Grau de Castelló | 🎟️ Acceso libre

Arte: Adela Gil-Alonso - "Invitación a la Diversidad"

Arte: Adela Gil-Alonso - "Invitación a la Diversidad"

Inauguración de esta muestra de Art Brut / Outsider Art que nos acerca a una visión artística única y personal en el corazón de Burriana.

📅 Martes 31/03 (Inauguración) | 🕒 19:00 h | 📍 CMC La Mercé, Burriana | 🎟️ Gratuito

Una de las obras de Adela Gil-Alonso.

Una de las obras de Adela Gil-Alonso. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 30 de marzo

  • Tertulia Cultural ADALL 📅 30/03 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 31 de marzo

  • Inauguración Adela Gil-Alonso: Muestra de Art Brut. 📅 31/03 | 🕒 19:00 h | 📍 CMC La Mercé, Burriana | 🎟️ Gratuito
  • Concierto Semana Santa: Banda Municipal de Castelló: Director invitado F. Javier Gutiérrez. 📅 31/03 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 1 de abril

  • Opera Scouts (San Francisco Opera Guild): Coro juvenil de élite internacional. 📅 19:30 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES, 2 de abril

  • SANSAN FESTIVAL (Día 1): 18:00h Roble | 18:45h Tiburona | 19:15h Victorias | 19:50h Rufus T. Firefly | 20:30h Puño Dragón | 20:30h Oski | 20:55h Siloé | 21:50h Califato 3/4 | 22:00h Michael G | 22:15h Of Monsters and Men | 23:15h La Élite | 23:35h Love of Lesbian | 00:55h Juventude | 01:10h León Benavente | 02:30h Perarnau IV. 📅 02/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim | 🎟️ Con entrada
  • Festival Portsxinel·la (Vilafranca): 10:30 h: Taller ‘Fer el meu cabut’ (Cía. Mos Teatre); 12:30 h: Pasacalles ‘Capgrossos al carrer’ (Cía. Mos Teatre). 📅 02/04 | 📍 Casa de Cultura, Vilafranca | 🎟️ Gratuito
Únete a nuestros canales

Únete a nuestros canales

WhatsApp

Únete aquí

WhatsApp
Telegram

Únete aquí

Telegram

VIERNES, 3 de abril

  • SANSAN FESTIVAL (Día 2): 18:00h Michael Foster | 18:45h Leo Rizzi | 19:15h Malva | 19:50h Xoel López | 20:30h Rocío Saiz | 21:10h Chiquita Movida | 22:15h Guitarricadelafuente | 23:35h Rigoberta Bandini | 01:10h La Casa Azul | 02:30h Hoonine. 📅 03/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim 🎟️ Con entrada
  • Black Metal Assault II: Hongo, Empty, Morfina, Opus Aretheia. 📅 03/04 | 🕒 20:01 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 10,20 €
  • Cine: "El último vikingo" (Den sidste viking): Comedia negra (V.O. Danés subtitulada). NR-16. 📅 03/04 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
  • Grau de Circ (Grao de Castelló): 17:00 h: "Gota" (Cía. Txema Muñoz); 18:00 h: "Lloc, buscant encaixar" (Cía. Quique Montoya & Delicat Circ); 19:00 h: "Carena" (Cía. La Corcoles) 📅 03/04 | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 Parque de la Panderola y Plaza Sète, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito
  • Festival Portsxinel·la: 10:30 h: Taller ‘Stop motion’ (Herbers); 12:00 h: "La niña jaguar" (Herbers) / "Santa pulcinella" (Vilafranca); 12:30 h: "Payasito de rodeo busca empleo" (Portell); 17:30 h: "La niña jaguar" (Ares); 18:30 h: "Payasito de rodeo busca empleo" (Palanques); 19:00 h: "Magdalena, la otra Frida" (Forcall) / "Santa pulcinella" (Ortells). 📅 03/04 | 📍 Diversas localizaciones | 🎟️ Gratuito

SÁBADO, 4 de abril

  • SANSAN FESTIVAL (Día 3): 18:35h Comandante Twin | 20:20h María Arnal | 21:25h Samuräi | 22:30h La M.O.D.A. | 01:15h Sanguijuelas del Guadiana | 03:30h Alizzz (DJ Set). 📅 04/04 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Recinto de festivales de Benicàssim 🎟️ Con entrada
  • XV Gira Crucis: Dúo Caifás 📅 04/04 | 🕒 11:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 11 €
  • Vagabond + Waterviolet + Shibuya (Hardcore/Shoegaze) 📅 04/04 | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 €
  • Cine: "El último vikingo" (Doblada) 📅 04/04 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Tàrrega, Benicàssim
  • Grau de Circ (Grao de Castelló): 10:30 h: Taller Bambúcirco; 12:00 h: "Meraki" (Cía. Alodeyá); 17:00 h: "Barri" (Cía. Sargantana Circ Inclusiu); 18:00 h: "Ejes" (Cía. Zirkozaurre); 19:00 h: "El somni d’un pardal" (Cía. Circ Pànic); 20:00 h: "Duelo" (Cía. Jean Philippe Kikolas). 📅 04/04 | 🕒 10:30 h a 20:00 h | 📍 Parque de la Panderola y Plaza Sète, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito
  • Festival Portsxinel·la: 12:00 h: "La niña jaguar" (Vallibona) / "La Route" (Herbers); 12:30 h: "Santa pulcinella" (Palanques); 17:30 h: "Santa pulcinella" (Ares); 18:00 h: "Jauja" Fiesta 10 años (Morella) / "La niña jaguar" (Portell); 19:00 h: "Magdalena, la otra Frida" (Palanques); 23:00 h: Mostra "Músiques tradicionals del mon" (Palanques - Requiere inscripción). 📅 04/04 | 📍 Diversas localizaciones | 🎟️ Gratuito

Noticias relacionadas

DOMINGO, 5 de abril

  • Festival Portsxinel·la: 12:00 h: "La ratita presumida" (Cinctorres) / "Payasito de rodeo" (Villores); 12:30 h: "La Route" (Portell) / "Magdalena, la otra Frida" (Todolella); 18:00 h: "Jauja" (Forcall) / "Payasito de rodeo" (Castell de Cabres); 18:30 h: "La Route" (La Mata). 📅 05/04 | 📍 Diversas localizaciones | 🎟️ Gratuito
  • Grau de Circ (Grao de Castelló): 12:00 h: "Duelo" (Plaza de Sète); 17:30 h: "Lua" (Cía. Alba Sarraute - Primera infancia); 18:30 h: "Play Time" (Cía. Kanbahiota). 📅 05/04 | 🕒 12:00 h a 18:30 h | 📍 Parque de la Panderola y Plaza Sète, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito
  • Cine: "El último vikingo": V.O. Danés subtitulada. 📅 05/04 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents