Qué hacer en Castellón este fin de semana: ¡Al abordaje, que ya están aquí los barcos!

Castellón apura la Pascua con un fin de semana marcado por Escala a Castelló y una agenda de las que obligan a elegir bien: mucha música, teatro, cine, planes familiares y el arranque de las ferias del libro en varios puntos de la provincia. Se suma además el III Sarao Fest de Burriana, la alocada Transbetxí y un torneo de videojuegos en Vila-real con aroma de final boss. ¡Zafarrancho de combate grumetes!, porque quedarse en casa este finde no va a ser tarea fácil.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados

Escala Castelló

IX edición de Escala a Castelló / Mediterráneo

Este fin de semana llega la esperada IX edición de Escala a Castelló, que se celebrará del 9 al 13 de abril. Convertido ya en un referente para los amantes del mar y la navegación tradicional, el evento ha reunido en sus anteriores ediciones a cerca de 800.000 visitantes de todas las edades y este año refuerza además su dimensión internacional con la Vía Mediterránea, una nueva ruta cultural y turística que conectará Castellón, Sète y La Spezia. 👉🏻 Aquí tienes toda la programación

Horario barcos: Jueves 9 abril Entrada de todos los barcos 17:30h. *excepto el Buque Cartagena, que llegará el 10 de abril

Entrada de todos los barcos 17:30h. *excepto el Buque Cartagena, que llegará el 10 de abril Viernes 10 abril Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h.

Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h. Sábado 11 abril Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h.

Visita a los barcos de 11:00h a 20:30h. Domingo 12 abril Visita a los barcos de 11:00h a 23:00h.

Visita a los barcos de 11:00h a 23:00h. Lunes 13 de abril Visita a los barcos de 11:00h a 14:00h. Mercado y zonas infantiles: Jueves 9 abril 17:00h a 22:00h.

17:00h a 22:00h. Viernes 10 abril 11:00h a 22:00h.

11:00h a 22:00h. Sábado 11 abril 11:00h a 22:00h.

11:00h a 22:00h. Domingo 12 abril 11:00h a 22:00h.

11:00h a 22:00h. Lunes 13 de abril 11:00h a 19:00h. Zona gastronómica De 12:00h a 23:00h

Semana Santa

Cerca de 90 actividades para todos los públicos son las que el Ayuntamiento de Castelló ha preparado para los días de Semana Santa y Pascua para que los castellonenses y visitantes puedan disfrutar de este periodo vacacional y de ocio en la capital de la Plana.

Programa con todas las actividades

Programa de Peque Pasqua en Onda VIERNES 10 9.30–13.00 h · Pasqua Jove · Casal Jove

· Pasqua Jove · Casal Jove 18.00 h · Cine “Blancanieves” · La Cassola

· Cine “Blancanieves” · La Cassola 19.00 h · Pascua Sonora · Grupo Lamaar + Ocultas DJ SÁBADO 11 11.00–12.30 h · Taller de titelles d’ombres xineses · Castell

· Taller de titelles d’ombres xineses · Castell 12.00 h · Pascua Sonora · DJ Ra

· Pascua Sonora · DJ Ra 17.00–19.00 h · Taller de titelles de dit · Castell

· Taller de titelles de dit · Castell 17.30 h · Pascua Sonora · El Legado

· Pascua Sonora · El Legado 19.00 h · Espectáculo “La princesa o no” · Castell

· Espectáculo “La princesa o no” · Castell 20.30 h · Pascua Sonora · Ángel González DJ

· Pascua Sonora · Ángel González DJ 22.00 h · Pascua Sonora · La Tribu

· Pascua Sonora · La Tribu 01.00 h · Pascua Sonora · Ángel González DJ DOMINGO 12 16.45 h · Autobús gratuito desde av. Montendre

· Autobús gratuito desde av. Montendre 17.00–20.00 h · Actividades infantiles · Pinada del Salvador

· Actividades infantiles · Pinada del Salvador 20.15 h · Vuelta del autobús

· Vuelta del autobús 22.00–00.30 h · Ball al Cim Montí · Joaquín

Festival Portsxinel·la

Festival Internacional de Titelles Portsxinel·la / Mediterráneo

Último fin de semana para disfrutar de este divertido festival, nacido de la apuesta por la cultura rural, fusiona la excelencia artística internacional con el encanto del interior de Castelló. Es la excusa perfecta para disfrutar de un turismo cultural y responsable en un entorno natural único, donde las historias cobran vida entre hilos y guantes. ¡Una aventura escénica que ya es un orgullo para toda nuestra provincia!

Programación VIERNES 10 12:00 — El árbol de los sombreros · Lonja, Morella .

— · Lonja, . 17:30 — Garbancito en la barriga del buey · Ermita de Sant Lluis, Cinctorres .

— · Ermita de Sant Lluis, . 18:00 — Horror Puppets Show · Plaza Casa de Cultura, Vilafranca .

— · Plaza Casa de Cultura, . 18:30 — Extraordinary Voyage · Convento de En Blai Berga, Forcall .

— · Convento de En Blai Berga, . 18:30 — Mundo Bilina · Teatro Municipal, Morella. SÁBADO 11 12:00 — Extraordinary Voyage · Plaza Mayor, Ares .

— · Plaza Mayor, . 12:00 — Horror Puppets Show · Plaza Mayor, Todolella .

— · Plaza Mayor, . 12:00 — Garbancito en la barriga del buey · Plaza Colom, Morella .

— · Plaza Colom, . 17:00 — Chan Chan Plan · Plaza Mayor, Todolella .

— · Plaza Mayor, . 19:00 — Mundo Bilina · Salón de Plenos, Forcall .

— · Salón de Plenos, . 23:00 — Mostra: Música Tradicional del Mon · Palanques. DOMINGO 12 12:00 — Horror Puppets Show · Plaza Mayor, La Sénia .

— · Plaza Mayor, . 12:00 — Chan Chan Plan · Ermita de Sant Lluis, Cinctorres .

— · Ermita de Sant Lluis, . 12:30 — Extraordinary Voyage · Teatro Municipal, Morella .

— · Teatro Municipal, . 18:00 — Extraordinary Voyage · Teatro Carles Pons, Vilafranca .

— · Teatro Carles Pons, . 18:30 — Garbancito en la barriga del buey · Plaza de la Iglesia, La Mata.

III Sarao Fest Burriana

III Sarao Fest Burriana / Instagram

El Sarao Fest celebra su tercera edición los días 10 y 11 de abril en El Port de Burriana, con entrada libre y gratuita, como una cita que ya se ha consolidado como referente cultural y turístico de la ciudad. El festival regresa con un cartel renovado centrado en el flamenco y la rumba, con actuaciones en directo durante dos jornadas y actividades infantiles el sábado por la tarde, ofreciendo así una propuesta festiva pensada para todos los públicos en un entorno privilegiado junto al mar. Con más de 4000 metros de aparcamiento gratuito junto a la Parroquia Virgen del Carmen.

Programación VIERNES 10 18:00H — Valencai

19:45H — El Colmao

21:30H — Alejandro Díaz

DJ Set by Moloko

23:00H — Clare Apir SÁBADO 11 12:00H — Par. Flamenca

17:00H — Los Makis

18:45H — Calle Botica

20:30H — Taranto

DJ Set by Moloko

23:00H — Carles Carbonell

Versus Royal 2026

Imagen del cartel del Versus Royal 2026 que se celebra en Vila-real el próximo sábado, en el Teatre Tagoba. / Mediterráneo

Los universos de '2XKO' y 'Fatal Fury' se citan en un torneo oficial donde los jugadores compiten por puntos europeos y un viaje al campeonato continental en Francia.

📅 Sábado 11 de abril | 🕒 09:00 | 📍 Teatre Tagoba, Vila-real | 🎟️ Entrada libre (espectadores) | Más información

Los mejores planes para niños

Jugafusta. Diviértete en familia con esta ludoteca de madera diseñada para el entretenimiento de los más pequeños.

📅 Sábado 11 | 🕒 10:00 | 📍 Plaça de la Constitució, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Cuentacuentos: Los Belliquercus. Aprende los secretos del bosque con este relato fantástico ideal para público infantil.

📅 Sábado 11 | 🕒 11:30 | 📍 Plaça de la Constitució, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Taller de maquillaje y arcilla. Potencia la creatividad de los niños con actividades manuales durante el certamen gastronómico.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:00 | 📍 Mesón Gastronómico de l'Alcora, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Cuentacuentos: La maleta de contes. Abre un equipaje lleno de historias mágicas de la mano de Felip Kervarec.

📅 Domingo 12 | 🕒 11:00 | 📍 Plaça de la Constitució, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Candlelight: Tributo a ABBA. Déjate envolver por la magia de las velas mientras suenan los grandes éxitos del cuarteto sueco.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 20-34 €

Lady Mambo + Terra Stercore + Monster Rats. Siente la potencia del directo en una tarde dedicada a los sonidos más vibrantes.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Veneno en la Piel, Castelló | 🎟️ 8 €

Pascua Sonora: Lamaar + Ocultas dj. Baila al ritmo de las propuestas más frescas de la escena electrónica y alternativa actual.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Raval Onda | 🎟️ Entrada libre

Five. Disfruta de una velada musical al aire libre en el corazón del municipio.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:30 | 📍 Plaça de l’Ajuntament de l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Jam Mondo Rítmic. Participa o deléitate con la improvisación colectiva en esta cita ineludible para los amantes del directo.

📅 Viernes 10 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Go Cactus. Déjate llevar por el garage y el surf rock más gamberro en una noche de pura energía.

📅 Viernes 10 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Go Cactus. / Instagram

Ni Contigo Ni Sin Ti-Tributo a Joaquín Sabina. Repasa la discografía del genio de Úbeda en un homenaje cargado de emoción y nostalgia.

📅 Viernes 10 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-20 €

Javi Garvi. Acompaña una buena cena de montaditos con el talento musical en directo del artista.

📅 Viernes 10 | 🕒 20:30 | 📍 Bar Llucena, Llucena | 🎟️ Entrada libre

Myseria + We Exist Even Dead + Beyond Strife. Vive una noche de intensidad sonora con lo mejor del metal y el hardcore.

📅 Viernes 10 | 🕒 20:30 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 10-15 €

Dusting. Despide el viernes con el ritmo y la elegancia de una sesión musical diseñada para disfrutar.

📅 Viernes 10 | 🕒 23:00 | 📍 Casablanca, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Pascua Sonora: DJ Ra. Arranca el mediodía con una sesión vibrante para calentar motores en las calles ondenses.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 C/ Falcons, Onda | 🎟️ Entrada libre

The Classics. El contrabajo y la armónica lideran esta formación de músicos veteranos que reviven la esencia del Rock and Roll más auténtico en un vermú eléctrico.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Mad Dogs & Englishman. Vive un mediodía diferente con el sonido auténtico de esta formación internacional.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 L’Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa €

Recital de Piano Alumnat de la Unió Musical l’Eliana. Deleita tus oídos con el talento de las jóvenes promesas del piano en un entorno señorial.

📅 Sábado 11 | 🕒 17:30 | 📍 Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pascua Sonora: El Legado + Ángel González DJ + La Tribu. Únete a la gran fiesta de Pascua con una combinación de bandas y sesiones de baile.

📅 Sábado 11 | 🕒 17:30 | 📍 Carpa de Onda | 🎟️ 6 €

Punky Reggae Party. Baila con la fusión de estilos de Rock-A-Fondians, Lady Mambo y Funky Reggae Army.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 10 €

Pau Vegas y Cofimeiquer. Experimenta una jornada de vanguardia con propuestas electroacústicas y performances sonoras.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Cúmul, Castelló | 🎟️ 8 €

Pre Vástagos. Prepárate para el festival con el sonido contundente de Casseroule Front, Slamentable, Talego y Cólera.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10 €

Pre Vástagos / Instagram

De Calle. Disfruta del ritmo y la alegría de este grupo local durante las jornadas gastronómicas.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Mesón Gastronómico de l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Estrume + Aggro. Vive una descarga de punk y sonidos crudos en el corazón del Maestrat.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:30 | 📍 Plug in the Gear, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Jurassic Punk. Celebra el espíritu rebelde con los directos de Jokin MCD, Vómito y Miseria.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 16-20 €

Jurassic Punk / Instagram

Corprès + Hekura. Déjate seducir por la delicadeza sonora de estas propuestas dentro del ciclo EnVers.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 5 €

Hombres B-Tributo a Hombres G. Canta a pleno pulmón los himnos que marcaron a toda una generación.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 16,50 €

Kasparov. Despide el sábado con la mejor música en directo y un ambiente inmejorable.

📅 Sábado 11 | 🕒 23:30 | 📍 Mesón Gastronómico de l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Los Otros. El Hard Rock y el Punk nacional se dan la mano en una descarga de versiones potentes y temas propios diseñados para sacudir la memoria musical.

📅 Domingo 12 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Hija de la Luna-Homenaje a Mecano. Revive la gira 'AiDalai' con Robin Torres en el tributo más fiel a la mítica banda madrileña.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 34-38 €

Hija de la Luna-Homenaje a Mecano / Mediterráneo

Lunáticos del Rock. Despide el fin de semana con los clásicos del género en un directo cargado de fuerza.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:30 | 📍 Mesón Gastronómico de l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Singin' in the Cave: Alejandro y María Laura. Disfruta de un concierto íntimo y acústico en el espectacular entorno natural de las cuevas.

📅 Domingo 12 | 🕒 20:00 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Hamnet. Descubre en la gran pantalla esta aclamada historia dirigida por Chloé Zhao sobre la pérdida y la creación literaria.

📅 Viernes 10 y sábado 11 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Hamnet / Mediterráneo

Todos nos llamamos Alí. Visiona esta obra maestra de Fassbinder que analiza con dureza y sensibilidad los prejuicios sociales.

📅 Sábado 11 y domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Edith Piaf. La historia. Descubre la apasionante vida de 'la Môme' a través de sus canciones y anécdotas más íntimas.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Edith Piaf. La historia / Mediterráneo

Yo solo quiero irme a Francia. Ríete y reflexiona con esta comedia que aborda las aspiraciones y enredos de sus personajes.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Pedro Mercader, Benicarló | 🎟️ 10 €

El món de les flors. Adéntrate en un universo visual y escénico que explora la belleza de la naturaleza.

📅 Sábado 11 | 🕒 17:30 | 📍 Sala Zona 3, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Orgasmos 2. Ríete sin complejos con esta secuela que analiza las relaciones de pareja con mucho humor.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 16 €

Orgasmos 2 / Instagram

Sil de Castro: Noche de chicas. Disfruta de un monólogo gamberro y sin filtros para cerrar la semana con carcajadas.

📅 Domingo 12 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Pijama para seis. Disfruta de un clásico de los enredos amorosos donde las mentiras se cruzan en una noche disparatada.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó | 🎟️ 12 €

Vine para algo más que pasar como sombra. La compañía La Zafirina presenta una delicada pieza teatral y poética que invita a reflexionar sobre la huella que dejamos en el mundo.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 6 €

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Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

IV Feria del Libro de Geldo / Instagram

IV Feria del Libro de Geldo. Referentes de la talla de Xabier Fortes, Paco Roca, Rosario Raro y Antón Reixa se citan en este municipio para ofrecer tres días de periodismo, literatura y cómic.

📅 Del viernes 10 al domingo 12 | 📍 Palacio de Geldo y casco urbano, Geldo | 🎟️ Entrada libre | Más información

Feria del Libro en Benicàssim. La plaza se llena de casetas, firmas de autores locales y juegos infantiles en una gran fiesta literaria que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad.

📅 Sábado 11 y domingo 12 | 🕒 A partir de las 10:00 | 📍 Plaza de la Constitución, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

La casa del carrer Sant Antoni. Asiste a la presentación de la premiada obra de Josep Usó i Mañanós en un encuentro con el autor.

📅 Viernes 10 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

La ternura del arraigo. Contempla la sensibilidad artística de Lucia Mallol en la inauguración de su nueva propuesta expositiva.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Nau dels Forns de la Reial Fàbrica, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Retrats per al record. Viaja a través de la memoria visual con la muestra fotográfica de Vicent Morales Mollar.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Molí d’Arrós, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Una expo brutal. Déjate impactar por el universo creativo de Mateu Ribes en la apertura de su última exhibición.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:30 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Deportes

I Fira Albinegra en Culla

El CD Castellón celebra una jornada completa con actividades infantiles, charlas profesionales, firmas de jugadores, subastas de camisetas históricas y música en directo.

📅 Sábado 11 | 📍 Culla | 🎟️ Entrada libre

Programa de actos: 12:00h: Apertura de la Fira y actividades infantiles (creación de tifo).

Apertura de la Fira y actividades infantiles (creación de tifo). 13:00h: Charla sobre el CD Castellón con directiva y prensa.

Charla sobre el con directiva y prensa. 14:00h: Comida popular con pizzería L'Etrusco.

con pizzería L'Etrusco. 15:00h: Sesión de firmas con Tincho Conde y Douglas Aurélio .

Sesión de firmas con . 16:00h: Subasta de camisetas retro y presentación de merchandising.

y presentación de merchandising. 17:00h: Tardeo con la actuación musical de Synthesis.

XXXVI Rally Transbetxí

XXXVI Rally Transbetxí. / Mediterráneo

Los motocultores más veloces toman las calles y caminos en una competición técnica que une tradición, tecnología y emoción internacional.

📅 Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril | 🕒 Consultar tramos | 📍 Diversos tramos (Salida/Meta en Sant Antoni), Betxí | 🎟️ Entrada libre

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!