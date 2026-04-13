Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡La primavera cultural estalla en Castellón! Del 13 al 19 de abril, la provincia se convierte en un escenario infinito donde la música clásica abraza al metal más solidario, el teatro nos sumerge en misterios victorianos y la vanguardia rinde homenaje a nuestros genios locales. Con eventos que van desde la solemnidad del Auditori i Palau de Congressos hasta el carácter festivo de Eslida o Almassora, esta semana ofrece una propuesta para cada espíritu inquieto. ¡Prepara tu agenda y sal a disfrutar de todo lo que Castellón tiene preparado para ti!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

La reconocida directora y guionista Nata Moreno visita el Palasiet para presentar su libro Madonna no nació en Wisconsin (Galaxia Gutenberg). Un encuentro pensado para descubrir una obra que propone una mirada profunda sobre la identidad, la autenticidad y el camino personal hacia uno mismo.

📅 Jueves 16 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Hotel Palasiet, Benicàssim | 🎟️ Reserva en jornadasdelbienestar@palasiet.com

Una cadena de situaciones inesperadas y giros sorprendentes donde los personajes se ven envueltos en equívocos y decisiones impulsivas. Una obra para público adulto que refleja, con ironía y ritmo, lo imprevisible de la vida cotidiana.

📅 Viernes 17 de abril | 🕒 22:30 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ 5 € a 12 €

Fernando Andina, Diana Palazón, Sergio Mur y Olivia Molina protagonizan en Onda 'Locuras paralelas'. / MEDITERRÁNEO

Vuelve la solidaridad a golpe de riff. "La Bestia" Leo Jiménez regresa a Castellón junto al poderoso rock melódico de los locales Dry River. Todos los beneficios se donarán a la lucha contra el cáncer y enfermedades minoritarias (CAFO UJI, ASOLECAS, ASEMI CV, entre otras). ¡Música con alma y compromiso!

📅 Sábado 18 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Salatal Club, Pol. Fadrell, Castelló | 🎟️ 15 € (Entrada solidaria)

Londres, otoño de 1888. Un joven médico aficionado al teatro intenta convencer al gran actor Henry Irving de que el Naturalismo ha llegado para quedarse. Su experimento consiste en crear un personaje tan real que sea indistinguible de la realidad, justo cuando los brutales crímenes de Whitechapel comienzan a aterrorizar la ciudad. Un thriller psicológico de 90 minutos que cuestiona los límites de la actuación y la locura.

📅 Domingo 19 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € a 20 €

La historia de Jack el destripador llega en una nueva versión al Teatre Principal de Castelló. / MEDITERRÁNEO

La banda de folk-metal castellonense Lèpoka ofrece un directo muy especial en formato acústico. El entorno del antiguo lavadero de Eslida será el escenario de este concierto gratuito que promete cercanía y una sonoridad única rodeada de historia y naturaleza.

📅 Domingo 19 de abril | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida | 🎟️ Gratuito

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 13 de abril

Presentación: El vot femení en el pensament de Pascual Cabrera Análisis de la obra teatral "El voto de la mujer" con la autora Reyes Aymerich y Maribel Peris. 📅 13 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 14 de abril

Vetlada de Teatre Musical: Isabel Buendía La finalista de La Voz Kids 2025 ofrece una noche dedicada a los grandes éxitos del teatro musical dentro de las fiestas de Sant Vicent Ferrer. 📅 14 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Gratuito

Concierto: Lear Haven Rock contemporáneo con influencias de la psicodelia setentera y el blues desde Canadá. 📅 14 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Because Pop 'n' Roll, Castelló | 🎟️ 15,81 €

JUEVES, 16 de abril

Cuentacuentos en inglés Actividad infantil dinámica organizada por Idiomas Children y el Ayuntamiento. 📅 16 de abril | 🕒 17:30 h | 📍 Espai Públic de Lectura Censal, Castelló | 🎟️ Gratuito

Actividad infantil dinámica organizada por Idiomas Children y el Ayuntamiento. 📅 16 de abril | 🕒 17:30 h | 📍 Espai Públic de Lectura Censal, Castelló | 🎟️ Gratuito Presentación del libro: "Amor de hombre" Encuentro literario con el autor. 📅 16 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito

Encuentro literario con el autor. 📅 16 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito Orquestra Simfònica de Castelló: Rachmaninov Bajo la dirección de Pablo Marqués y con Leonel Morales al piano, se interpretará el Concierto nº 2 y la Sinfonía nº 2 de Rachmaninov. 📅 16 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6 € - 16 €

Bajo la dirección de Pablo Marqués y con Leonel Morales al piano, se interpretará el Concierto nº 2 y la Sinfonía nº 2 de Rachmaninov. 📅 16 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6 € - 16 € Cor de la Generalitat Valenciana: Ópera Un viaje por la ópera valenciana y europea en un marco incomparable. 📅 16 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Palacio de Congresos, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

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VIERNES, 17 de abril

Cine Infantil: Olivia y el terremoto invisible Animación sobre la resiliencia familiar. Proyección en V.O. valenciano. 📅 17 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Animación sobre la resiliencia familiar. Proyección en V.O. valenciano. 📅 17 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € Presentación: La mente de una sumisa Encuentro con la autora Raquel Ortiz. 📅 17 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Espai J.B. Campos, Castelló | 🎟️ Gratuito

La escritora Raquel Ortiz. / MEDITERRÁNEO

Presentación: Manual para correr un maratón De Juanma Fábrega Marcos. 📅 17 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito

De Juanma Fábrega Marcos. 📅 17 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito Danza: Ultimatum (Led Silhouette) Seis cuerpos en movimiento buscando salvación en un paisaje calcinado. 📅 17 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8 € - 10 €

Seis cuerpos en movimiento buscando salvación en un paisaje calcinado. 📅 17 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8 € - 10 € Concierto: Cor de la Generalitat – Rossini Interpretación de la Petite messe solennelle con solistas y dos pianos. 📅 17 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Consultar web

Interpretación de la Petite messe solennelle con solistas y dos pianos. 📅 17 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Consultar web Música Underground: Boneflower + Zeta + Madre Post-hardcore emocional y screamo experimental en una noche de catarsis. 📅 17 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 13,42 €

Post-hardcore emocional y screamo experimental en una noche de catarsis. 📅 17 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 13,42 € Ciclo Danza Joven: Cuando los lienzos bailan Un viaje por una galería de arte donde las pinturas cobran vida a través del baile. 📅 17 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

Un viaje por una galería de arte donde las pinturas cobran vida a través del baile. 📅 17 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 5 € Cine Thriller: Les Aigles de la République Cine egipcio en V.O.S.E. sobre el poder y la ambición. 📅 17 de abril | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

SÁBADO, 18 de abril

Almassora Circ: Tot bé! – Cia. Curioles Espectáculo de circo para toda la familia en la plaza. 📅 18 de abril | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratuito

Espectáculo de circo para toda la familia en la plaza. 📅 18 de abril | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratuito Cine Infantil: Olivia y el terremoto invisible Sesión en versión doblada al castellano. 📅 18 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Sesión en versión doblada al castellano. 📅 18 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2 € Teatro: Cuando se apaga la luz Comedia del Grupo Espiral sobre los entresijos del éxito y el ego teatral. 📅 18 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Comedia del Grupo Espiral sobre los entresijos del éxito y el ego teatral. 📅 18 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 € Cine: La tarta del presidente Odisea en el Irak de los años 90 a través de los ojos de una niña de 9 años. 📅 18 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € - 3 €

Odisea en el Irak de los años 90 a través de los ojos de una niña de 9 años. 📅 18 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € - 3 € Performance: Rierada Musical Homenaje itinerante a Carles Santos con música, danza y acciones artísticas. 📅 18 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Inicio en el EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Homenaje itinerante a Carles Santos con música, danza y acciones artísticas. 📅 18 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Inicio en el EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre Música: VVV [Tripin' U] Electrónica y energía frenética en la emblemática sala del Raval. 📅 18 de abril | 🕒 21:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 17,34 €

Electrónica y energía frenética en la emblemática sala del Raval. 📅 18 de abril | 🕒 21:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 17,34 € Metal/Hardcore: Nukore + Rejected Underdogs + RDO Presentación del álbum "The Blackout". 📅 18 de abril | 🕒 21:00 h | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 10,20 €

Presentación del álbum "The Blackout". 📅 18 de abril | 🕒 21:00 h | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 10,20 € Cine: Les Aigles de la République Sesión en versión doblada al castellano. 📅 18 de abril | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Sesión en versión doblada al castellano. 📅 18 de abril | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 € Exclusive Night Fiesta privada con ambiente selecto y shishas. 📅 18 de abril | 🕒 23:00 h | 📍 Off Social Club, Castelló | 🎟️ Desde 10 €

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DOMINGO,19 de abril