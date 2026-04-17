Qué hacer en Castellón este fin de semana: Fito, Luz Casal, La Fúmiga... música para todos
La agenda del 17, 18 y 19 de abril reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón se mete de lleno en un fin de semana de esos que llegan con la agenda desbordada y el dedo temblando sobre qué plan elegir: Fito & Fitipaldis firma la gran cita multitudinaria, Avant Fest reunirá a La Fúmiga, El Diluvi y Malifeta en Vila-real y Luz Casalpondrá la nota grande y emocionante. Entre medias, tardeos frente al mar, folk metal de Lèpoka en Eslida, magia, circo, cine, teatro, planes familiares y una avalancha de directos para todos los gustos, del post-hardcore al remember, del punk al jazz. Súmale ferias, rutas, exposiciones y homenajes a Carles Santos, y ya está claro que quedarse en casa este finde va a costar bastante más de lo normal.
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Nuestros planes destacados
Fito & Fitipaldis
Fito & Fitipaldis llega a Castellón con su esperado “Aullidos Tour”, en la que será su única actuación en la provincia y una de las grandes citas musicales de la temporada. Con más de 16.000 asistentes previstos, el concierto promete una noche de grandes himnos, rock en directo y todo el carisma de Fito Cabrales, uno de los artistas más queridos del panorama nacional.
📅 Viernes 17 | 🕒 21:00 | 📍 Recinto Ferial de Castelló | 🎟️ Entradas agotadas | Más información
Avant Fest
Un maratón musical con lo mejor de la escena actual liderado por Apologia, El Diluvi, Abril, La Fúmiga y Malifeta.
📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 | 📍 Parc de la Maiorasga, Vila-real | 🎟️ 30,25 €
Luz Casal
La gran dama de la canción española regresa para emocionar con su voz inconfundible y sus éxitos de siempre.
📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 49-72 €
Lèpoka
El folk metal más festivo desembarca en un entorno natural único para un concierto acústico inolvidable.
📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 | 📍 Llavador d'Eslida, Eslida | 🎟️ Entrada libre
El Recreo
La esencia del tardeo regresa a la costa con una sesión nostálgica que recorre los grandes éxitos del remember, el house classic y el pop-rock de las últimas décadas.
📅 Sábado 18 | 🕒 17:00h | 📍 Moll de Costa (Edificio Puerto Azahar), Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Los mejores planes para niños
Magia con Mago Reolid. Un espectáculo de ilusionismo diseñado para sorprender a grandes y pequeños con trucos imposibles.
📅 Viernes 17 | 🕒 17:30 | 📍 La Morería de Onda | 🎟️ Entrada libre
Play Cube: Paisatges de joc. Un espacio creativo de experimentación donde las formas invitan a los niños a imaginar nuevos mundos.
📅 Sábado 18 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Taller 'Orella de gos, cua de lleó'. Una propuesta artística familiar para explorar el arte contemporáneo de forma lúdica.
📅 Sábado 18 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Tot bé. La compañía Curioles presenta una divertida propuesta de circo callejero donde la risa es la protagonista.
📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre
Talía Park. El parque se transforma en un gran escenario de actividades para disfrutar de una mañana diferente.
📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 | 📍 La Morería de Onda, Onda | 🎟️ Entrada libre
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
Desert Vipers + Llorono. El rock más salvaje y desértico toma el escenario en una sesión de pura energía eléctrica.
📅 Viernes 17 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €
Cor de la Generalitat Valenciana i Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts. Las voces más brillantes de la Comunitat se unen para ofrecer un recital lírico de primer nivel.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6-16 €
Boneflower + Zeta + Madre. Los sonidos intensos y las texturas emocionales del post-hardcore inundan la sala en una noche vibrante.
📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 13-15 €
Monos Árticos + Fat Old Greyhounds + Dj Calleja. El espíritu del indie británico y la electrónica se apoderan del escenario en una noche que combina la potencia del directo con una sesión de baile intergaláctica.
📅 Viernes 17 | 🕒 21:30h | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 10€ (Anticipada) / 15€ (Taquilla)
Casino Cabaret – Golden Estándares con Dayan Soul. La elegancia del jazz, el swing y el pop sensual se fusionan en un espectáculo participativo para mayores de edad.
📅 Viernes 17 | 🕒 22:30 | 📍 Orenes Gran Casino Castelló | 🎟️ 12 € (Incluye consumición) | Compra aquí tu entrada
Mariángeles del Infierno. Veteranos de la escena local descargan un repertorio demencial de versiones punk-rock que rinde tributo a leyendas como Ramones, Sex Pistols o Parálisis Permanente.
📅 Sábado 18 | 🕒 12:00h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Jazz Fan Quartet. Un cuarteto de lujo desgrana los mejores estándares del género en un ambiente íntimo y acogedor.
📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa
Dusting. Las versiones más potentes del rock clásico regresan para animar el mediodía con su característico sonido directo.
📅 Sábado 18 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Five. Un quinteto lleno de talento ofrece una sesión de música en vivo ideal para disfrutar del tardeo en la ciudad.
📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre
On Fire-Tributo a AC/DC. Los grandes himnos de la banda australiana resuenan con fuerza en un homenaje fiel y cargado de adrenalina.
📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 15 €
Loretta’s + Debdepan + The Same Way. Una terna de bandas emergentes despliega su arsenal de sonidos alternativos en una velada imprescindible.
📅 Sábado 18 | 🕒 18:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-20 €
Rierada musical: homenatge a Carlos Santos. Un recorrido sonoro rinde tributo a la figura y el legado creativo de uno de los artistas más universales de nuestra tierra.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 Des del EACC hasta la Sala Sant Miquel, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Va de musicals. La banda juvenil y la unión musical local interpretan los temas más icónicos de Broadway en una cita solidaria.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola | 🎟️ 2-5 €
Mostarcore + Hard Streets. Los ritmos más contundentes y la esencia del hardcore se apoderan de la sala en una descarga sonora sin tregua.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:30 | 📍 Veneno en la Piel, Castelló | 🎟️ 10 €
Zutaten + Culebra + Señor Mercado. El punk y el rock combativo se unen en este tributo a los legendarios Rosendo y Leño.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €
vvv (trippin’ you). La vanguardia electrónica y el post-punk se encuentran en un directo oscuro, frenético y altamente adictivo.
📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 17 €
Misèria + Spammerheads. Los sonidos industriales y experimentales marcan el ritmo de este avance del festival Emergencia Sonora.
📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 10 €
Teclas y palos. El piano flamenco de Juan Cortés se rodea de grandes figuras para explorar la jondura del arte gitano.
📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori Municipal, Benicarló | 🎟️ Entrada libre
Lluís Sánchez. El cantautor presenta su repertorio más personal en un formato íntimo que conecta directamente con el espectador.
📅 Sábado 18 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 5-8 €
Solidari Rock Festival. El carismático Leo Jiménez y la maestría de Dry River encabezan una noche de rock por una buena causa, y ya con todo vendido. ¡Bravo!
📅 Sábado 18 | 🕒 20:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 15 €
Nukore + Rejected Underdogs + Razón de Odio. El metal y el thrash metal protagonizan un cartel de alto voltaje para los amantes de los sonidos extremos.
📅 Sábado 18 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 10-13 €
The Veterans. Un viaje nostálgico por los clásicos que marcaron una época en una sesión de mediodía entre pizzas y buena música.
📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 | 📍 Pizzeria La Picolina, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Paynamoon. Este grupo de amigos contagia una energía arrolladora mediante un viaje musical por la época dorada del pop-rock español y los himnos más potentes de los ochenta.
📅 Domingo 19 | 🕒 12:00h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Bosko Beuk. El artista ofrece un recital melódico entre libros para poner banda sonora a la jornada literaria de la localidad.
📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de la Font, Borriol | 🎟️ Entrada libre
Bujaraloz by Night. Los músicos Carlos Apellàniz y Jesús Salvador rinden un virtuoso homenaje al maestro Carles Santos al piano y percusión.
📅 Domingo 19 | 🕒 19:30 | 📍 Sala Sant Miquel, Castelló | 🎟️ Entrada libre
The Bateleurs. La banda cierra el fin de semana con su característico sonido de rock clásico y blues con tintes internacionales.
📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Cine
Olivia y el terremoto invisible. Una conmovedora historia de animación sobre la adaptación de una niña a su nueva realidad.
📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2 €
Espíritu Sagrado. El director Chema García Ibarra presenta su aclamado largometraje de costumbrismo galáctico en una última sesión de temporada que incluye un coloquio con el autor.
📅 Viernes 17 | 🕒 20:00h | 📍 Plug In The Gear, Benicarló | 🎟️ Entrada libre
Águilas de El Cairo. Un inquietante relato de espionaje y política que profundiza en las complejidades del poder.
📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €
La tarta del presidente. Esta sátira política internacional utiliza el humor negro para denunciar conflictos actuales.
📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €
Teatro
Escape room. Cuatro amigos se enfrentan a un reto lleno de suspense y humor donde nada es lo que parece.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Vila-real, Vila-real | 🎟️ 8 €
Ultimatum. La compañía Led Silhouette explora la resistencia y la fragilidad humana a través de un lenguaje coreográfico contemporáneo e impactante.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8-10 €
Cuando los lienzos bailan. Los alumnos del Estudio Coppelia transforman la pintura en movimiento en una exhibición llena de plasticidad y ritmo.
📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Locuras Paralelas' en Onda. Una cadena de situaciones inesperadas y giros sorprendentes donde los personajes se ven envueltos en equívocos y decisiones impulsivas. Una obra para público adulto que refleja, con ironía y ritmo, lo imprevisible de la vida cotidiana.
📅 Viernes 17 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ 5 € a 12 €
Afectuosamente suyo, Jack el Destripador. Un thriller escénico que viaja a las sombras del Londres victoriano para desentrañar un misterio legendario.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €
Juan Moreno con '¡Se acabó la siesta!'. El humorista despliega su ingenio para analizar con risas situaciones cotidianas disparatadas.
📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 13,20 €
Cuando se apaga la luz. El grupo Espiral presenta una comedia llena de enredos y situaciones absurdas que ocurren en la oscuridad.
📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €
Spavil. El grupo Improplana crea una obra al momento basada íntegramente en las sugerencias y la complicidad del público.
📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
XXVII Fira de la Vall d'Alba. Esta emblemática cita sectorial reúne lo mejor del comercio local, la agricultura y la ganadería en una exposición viva de la tradición y el producto de proximidad.
📅 Sábado 18 y domingo 19 | 📍 Recinto ferial, La Vall d'Alba | 🎟️ Entrada libre | Más información
Ruta Toga-Espadilla-Toga. Un recorrido a pie por los senderos locales para descubrir la belleza del patrimonio serrano.
📅 Sábado 18 | 🕒 09:00 | 📍 Calle Aragón, Toga | 🎟️ Entrada libre
Visita 'Burriana, ciudad arqueológica y milenaria'. Un paseo guiado por los vestigios históricos que revelan el rico pasado de la ciudad.
📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 | 📍 Burriana, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Rierada Musical-Homenatge a Carles Santos. Una acción artística multidisciplinar que celebra el universo creativo del músico.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
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