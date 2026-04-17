Qué hacer en Castellón este fin de semana: Fito, Luz Casal, La Fúmiga... música para todos

Castellón se mete de lleno en un fin de semana de esos que llegan con la agenda desbordada y el dedo temblando sobre qué plan elegir: Fito & Fitipaldis firma la gran cita multitudinaria, Avant Fest reunirá a La Fúmiga, El Diluvi y Malifeta en Vila-real y Luz Casalpondrá la nota grande y emocionante. Entre medias, tardeos frente al mar, folk metal de Lèpoka en Eslida, magia, circo, cine, teatro, planes familiares y una avalancha de directos para todos los gustos, del post-hardcore al remember, del punk al jazz. Súmale ferias, rutas, exposiciones y homenajes a Carles Santos, y ya está claro que quedarse en casa este finde va a costar bastante más de lo normal.

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Nuestros planes destacados

Fito & Fitipaldis

Fito & Fitipaldis. Aullidos Tour en Castellón. / Instagram

Fito & Fitipaldis llega a Castellón con su esperado “Aullidos Tour”, en la que será su única actuación en la provincia y una de las grandes citas musicales de la temporada. Con más de 16.000 asistentes previstos, el concierto promete una noche de grandes himnos, rock en directo y todo el carisma de Fito Cabrales, uno de los artistas más queridos del panorama nacional.

📅 Viernes 17 | 🕒 21:00 | 📍 Recinto Ferial de Castelló | 🎟️ Entradas agotadas | Más información

Avant Fest

Avant Fest / Instagram

Un maratón musical con lo mejor de la escena actual liderado por Apologia, El Diluvi, Abril, La Fúmiga y Malifeta.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 | 📍 Parc de la Maiorasga, Vila-real | 🎟️ 30,25 €

Luz Casal

Luz Casal actúa en el Auditori de Castelló este domingo. / Mediterráneo

La gran dama de la canción española regresa para emocionar con su voz inconfundible y sus éxitos de siempre.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 49-72 €

Lèpoka

Lèpoka / Instagram

El folk metal más festivo desembarca en un entorno natural único para un concierto acústico inolvidable.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 | 📍 Llavador d'Eslida, Eslida | 🎟️ Entrada libre

El Recreo

El Recreo en el Moll de Costa. / Mediterráneo

La esencia del tardeo regresa a la costa con una sesión nostálgica que recorre los grandes éxitos del remember, el house classic y el pop-rock de las últimas décadas.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:00h | 📍 Moll de Costa (Edificio Puerto Azahar), Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Los mejores planes para niños

Magia con Mago Reolid. Un espectáculo de ilusionismo diseñado para sorprender a grandes y pequeños con trucos imposibles.

📅 Viernes 17 | 🕒 17:30 | 📍 La Morería de Onda | 🎟️ Entrada libre

Play Cube: Paisatges de joc. Un espacio creativo de experimentación donde las formas invitan a los niños a imaginar nuevos mundos.

📅 Sábado 18 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Taller 'Orella de gos, cua de lleó'. Una propuesta artística familiar para explorar el arte contemporáneo de forma lúdica.

📅 Sábado 18 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tot bé. La compañía Curioles presenta una divertida propuesta de circo callejero donde la risa es la protagonista.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Talía Park. El parque se transforma en un gran escenario de actividades para disfrutar de una mañana diferente.

📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 | 📍 La Morería de Onda, Onda | 🎟️ Entrada libre

Desert Vipers + Llorono. El rock más salvaje y desértico toma el escenario en una sesión de pura energía eléctrica.

📅 Viernes 17 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Cor de la Generalitat Valenciana i Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts. Las voces más brillantes de la Comunitat se unen para ofrecer un recital lírico de primer nivel.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6-16 €

Boneflower + Zeta + Madre. Los sonidos intensos y las texturas emocionales del post-hardcore inundan la sala en una noche vibrante.

📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 13-15 €

Boneflower + Zeta + Madre. / Instagram

Monos Árticos + Fat Old Greyhounds + Dj Calleja. El espíritu del indie británico y la electrónica se apoderan del escenario en una noche que combina la potencia del directo con una sesión de baile intergaláctica.

📅 Viernes 17 | 🕒 21:30h | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 10€ (Anticipada) / 15€ (Taquilla)

Casino Cabaret – Golden Estándares con Dayan Soul. La elegancia del jazz, el swing y el pop sensual se fusionan en un espectáculo participativo para mayores de edad.

📅 Viernes 17 | 🕒 22:30 | 📍 Orenes Gran Casino Castelló | 🎟️ 12 € (Incluye consumición) | Compra aquí tu entrada

Mariángeles del Infierno. Veteranos de la escena local descargan un repertorio demencial de versiones punk-rock que rinde tributo a leyendas como Ramones, Sex Pistols o Parálisis Permanente.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Jazz Fan Quartet. Un cuarteto de lujo desgrana los mejores estándares del género en un ambiente íntimo y acogedor.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Dusting. Las versiones más potentes del rock clásico regresan para animar el mediodía con su característico sonido directo.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Five. Un quinteto lleno de talento ofrece una sesión de música en vivo ideal para disfrutar del tardeo en la ciudad.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

On Fire-Tributo a AC/DC. Los grandes himnos de la banda australiana resuenan con fuerza en un homenaje fiel y cargado de adrenalina.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 15 €

Loretta’s + Debdepan + The Same Way. Una terna de bandas emergentes despliega su arsenal de sonidos alternativos en una velada imprescindible.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-20 €

Rierada musical: homenatge a Carlos Santos. Un recorrido sonoro rinde tributo a la figura y el legado creativo de uno de los artistas más universales de nuestra tierra.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 Des del EACC hasta la Sala Sant Miquel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Va de musicals. La banda juvenil y la unión musical local interpretan los temas más icónicos de Broadway en una cita solidaria.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola | 🎟️ 2-5 €

Mostarcore + Hard Streets. Los ritmos más contundentes y la esencia del hardcore se apoderan de la sala en una descarga sonora sin tregua.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:30 | 📍 Veneno en la Piel, Castelló | 🎟️ 10 €

Zutaten + Culebra + Señor Mercado. El punk y el rock combativo se unen en este tributo a los legendarios Rosendo y Leño.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €

vvv (trippin’ you). La vanguardia electrónica y el post-punk se encuentran en un directo oscuro, frenético y altamente adictivo.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 17 €

Misèria + Spammerheads. Los sonidos industriales y experimentales marcan el ritmo de este avance del festival Emergencia Sonora.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 10 €

Teclas y palos. El piano flamenco de Juan Cortés se rodea de grandes figuras para explorar la jondura del arte gitano.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori Municipal, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Lluís Sánchez. El cantautor presenta su repertorio más personal en un formato íntimo que conecta directamente con el espectador.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 5-8 €

Solidari Rock Festival. El carismático Leo Jiménez y la maestría de Dry River encabezan una noche de rock por una buena causa, y ya con todo vendido. ¡Bravo!

📅 Sábado 18 | 🕒 20:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 15 €

Solidari Rock Festival. / Instagram

Nukore + Rejected Underdogs + Razón de Odio. El metal y el thrash metal protagonizan un cartel de alto voltaje para los amantes de los sonidos extremos.

📅 Sábado 18 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 10-13 €

The Veterans. Un viaje nostálgico por los clásicos que marcaron una época en una sesión de mediodía entre pizzas y buena música.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 | 📍 Pizzeria La Picolina, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Paynamoon. Este grupo de amigos contagia una energía arrolladora mediante un viaje musical por la época dorada del pop-rock español y los himnos más potentes de los ochenta.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Bosko Beuk. El artista ofrece un recital melódico entre libros para poner banda sonora a la jornada literaria de la localidad.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de la Font, Borriol | 🎟️ Entrada libre

Bujaraloz by Night. Los músicos Carlos Apellàniz y Jesús Salvador rinden un virtuoso homenaje al maestro Carles Santos al piano y percusión.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:30 | 📍 Sala Sant Miquel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

The Bateleurs. La banda cierra el fin de semana con su característico sonido de rock clásico y blues con tintes internacionales.

📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

The Bateleurs / Instagram

Olivia y el terremoto invisible. Una conmovedora historia de animación sobre la adaptación de una niña a su nueva realidad.

📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Olivia y el terremoto invisible. / Maditerráneo

Espíritu Sagrado. El director Chema García Ibarra presenta su aclamado largometraje de costumbrismo galáctico en una última sesión de temporada que incluye un coloquio con el autor.

📅 Viernes 17 | 🕒 20:00h | 📍 Plug In The Gear, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Águilas de El Cairo. Un inquietante relato de espionaje y política que profundiza en las complejidades del poder.

📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

La tarta del presidente. Esta sátira política internacional utiliza el humor negro para denunciar conflictos actuales.

📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Escape room. Cuatro amigos se enfrentan a un reto lleno de suspense y humor donde nada es lo que parece.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Vila-real, Vila-real | 🎟️ 8 €

Ultimatum. La compañía Led Silhouette explora la resistencia y la fragilidad humana a través de un lenguaje coreográfico contemporáneo e impactante.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Cuando los lienzos bailan. Los alumnos del Estudio Coppelia transforman la pintura en movimiento en una exhibición llena de plasticidad y ritmo.

📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Locuras Paralelas' en Onda. Una cadena de situaciones inesperadas y giros sorprendentes donde los personajes se ven envueltos en equívocos y decisiones impulsivas. Una obra para público adulto que refleja, con ironía y ritmo, lo imprevisible de la vida cotidiana.

📅 Viernes 17 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ 5 € a 12 €

'Locuras Paralelas' en Onda. / Archivo

Afectuosamente suyo, Jack el Destripador. Un thriller escénico que viaja a las sombras del Londres victoriano para desentrañar un misterio legendario.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

Juan Moreno con '¡Se acabó la siesta!'. El humorista despliega su ingenio para analizar con risas situaciones cotidianas disparatadas.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 13,20 €

Cuando se apaga la luz. El grupo Espiral presenta una comedia llena de enredos y situaciones absurdas que ocurren en la oscuridad.

📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Cuando se apaga la luz. / Mediterráneo

Spavil. El grupo Improplana crea una obra al momento basada íntegramente en las sugerencias y la complicidad del público.

📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

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Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

XXVII Fira de la Vall d'Alba. / Mediterráneo

XXVII Fira de la Vall d'Alba. Esta emblemática cita sectorial reúne lo mejor del comercio local, la agricultura y la ganadería en una exposición viva de la tradición y el producto de proximidad.

📅 Sábado 18 y domingo 19 | 📍 Recinto ferial, La Vall d'Alba | 🎟️ Entrada libre | Más información

Ruta Toga-Espadilla-Toga. Un recorrido a pie por los senderos locales para descubrir la belleza del patrimonio serrano.

📅 Sábado 18 | 🕒 09:00 | 📍 Calle Aragón, Toga | 🎟️ Entrada libre

Visita 'Burriana, ciudad arqueológica y milenaria'. Un paseo guiado por los vestigios históricos que revelan el rico pasado de la ciudad.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 | 📍 Burriana, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Rierada Musical-Homenatge a Carles Santos. Una acción artística multidisciplinar que celebra el universo creativo del músico.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

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