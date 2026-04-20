Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡La primavera cultural en Castellón alcanza su máximo esplendor! Esta semana, del 20 al 26 de abril, la provincia se envuelve en una atmósfera de creatividad sin límites. Desde el misticismo del piano de Beethoven y las aventuras musicales de Julio Verne, hasta el teatro contemporáneo de Chéjov y los secretos del surrealismo en nuestros museos. Una semana para dejarse llevar por las notas de los jóvenes talentos y la maestría de artistas consagrados en los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

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Nuestros planes destacados de la semana:

Emmanuel Guigon, director del Museo Picasso de Barcelona, nos invita a un viaje por el mundo de los objetos oníricos y fetiches de artistas como Dalí o Breton. Una oportunidad única para entender cómo el surrealismo transforma lo cotidiano en maravilloso.

📅 Miércoles 22 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Museo de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre (Aforo limitado)

Emmanuel Guigon es el actual director del Museo Picasso de Barcelona. / MEDITERRÁNEO

La aclamada pianista Marta Menezes ofrece un monográfico dedicado a Ludwig van Beethoven. Un viaje emocional que recorre desde el ingenio de las Variaciones Heroica hasta la profunda intimidad de la Sonata Op. 109, mostrando la versatilidad de una de las figuras cumbres de la música.

📅 Viernes 24 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Sala Sinfónica | 🎟️ De 6 € a 16 €

El corazón literario de la ciudad de Castelló late en el Parque Ribalta. Con 28 expositores, es el lugar ideal para encontrar tesoros literarios, asistir a firmas y disfrutar de un ambiente familiar único bajo los árboles.

📅 Del 24 de abril al 3 de mayo | 🕒 10:00-13:30 h y 17:00-19:30 h | 📍 Parque Ribalta, Castellón | 🎟️ Gratuito

Una reinterpretación magistral del clásico de Antón Chéjov, El tío Vania, adaptada por Simon Stephens. En este formato monólogo, el reconocido actor Joel Joan nos traslada a una visión actual y vibrante de la obra, explorando las profundidades del alma humana en valenciano.

📅 Sábado 25 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Un espectáculo fascinante que une al prestigioso quinteto de metales con el piano de Albert Guinovart. La música nos sumerge en el universo de Julio Verne, recreando atmósferas de novelas como Veinte mil leguas de viaje submarino en un concierto apto para todos los públicos que despierta la imaginación.

📅 Domingo 26 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Sala Sinfónica | 🎟️ De 10 € a 20 €

El reconocido pianista Albert Guinovart actuará junto a la Spanish Brass en Castelló el 26 de abril. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 20 de abril

Inés de Lis (Ciclo SONS Castelló de primavera) Compositora y guitarrista que explora el folk contemporáneo y la indietrónica con un cancionero emocional y directo. 📅 20 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ Entrada voluntaria

MARTES, 21 de abril

Banda Municipal de Castelló: "Memòries del Temple" Concierto especial en colaboración con la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. 📅 21 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ Gratuito

Concierto especial en colaboración con la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. 📅 21 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ Gratuito Proyección: 'Ghadi' de Amin Dora Cine dentro del XVI Ciclo Cine, Derechos y Dignidad que invita a la reflexión social. 📅 21 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito

Fotograma de la película 'Ghadi', de Amin Dora que se proyectará en el Museu de Belles Arts de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Animación Lectora Actividades para fomentar la lectura en niños de 4 a 7 años (requiere inscripción previa). 📅 21 de abril | 🕒 17:30 a 19:30 h | 📍 Espacio de Lectura Manuel Azaña | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 22 de abril

Conferencia: Apuntes sobre el objeto surrealista Emmanuel Guigon (Director Museo Picasso) analiza cómo los surrealistas daban vida a los objetos a través del azar y el deseo. 📅 22 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Entrada libre

Emmanuel Guigon (Director Museo Picasso) analiza cómo los surrealistas daban vida a los objetos a través del azar y el deseo. 📅 22 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Entrada libre Jugant entre llibres Espacio de juego y lectura para el público infantil (4 a 7 años). 📅 22 de abril | 🕒 17:30 a 19:30 h | 📍 Espacio de Lectura Manuel Azaña | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 23 de abril

Diàlegs entre Música i Art Concierto de música de cámara a cargo de los jóvenes intérpretes del Conservatorio Mestre Tàrrega. 📅 23 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Entrada libre

Concierto de música de cámara a cargo de los jóvenes intérpretes del Conservatorio Mestre Tàrrega. 📅 23 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Entrada libre Taller Juvenil: Día del Libro Actividad creativa para jóvenes de 12 a 17 años (reserva en juventud@castello.es). 📅 23 de abril | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratuito

Presentación del libro "El soneto" Encuentro literario con diversos autores presentado por Santiago Fortuño y Rosa Vilarroig. 📅 23 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratuito

Encuentro literario con diversos autores presentado por Santiago Fortuño y Rosa Vilarroig. 📅 23 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratuito Concierto: Jon Lost + Leivs Noche de rock y música independiente en la mítica sala de Castellón. 📅 23 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra | 🎟️ 10 € (Taquilla)

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VIERNES, 24 de abril

Brit Festival by Neon Collective Homenaje vibrante a Blur, Oasis, Radiohead y Coldplay con más de dos horas de rock británico. 📅 24 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Anticipada desde 16 €

Cartel del Brit Festival by Neon Collective que tendrá lugar en La Bohemia el 24 de abril. / MEDITERRÁNEO

Teatro/Circo: Latas (Cía D’Click) Tres personajes juegan entre lo animal y lo humano desafiando el aburrimiento en un equilibrio constante. 📅 24 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 3 € - 10 €

Tres personajes juegan entre lo animal y lo humano desafiando el aburrimiento en un equilibrio constante. 📅 24 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 3 € - 10 € Logical Sound: Tributo a Supertramp Un recorrido por la época dorada de la banda británica y sus temas más emblemáticos. 📅 24 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Because Pop’n’roll | 🎟️ 12,75 €

Un recorrido por la época dorada de la banda británica y sus temas más emblemáticos. 📅 24 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Because Pop’n’roll | 🎟️ 12,75 € Concierto: The Crab Apples Pop-rock nacional cargado de energía dentro del circuito GPS16. 📅 24 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra | 🎟️ 10 €

Danza Joven: "El escenario despierta" Muestra de danza clásica, contemporánea, española y flamenco por el CA Calasancio. 📅 24 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 5 €

Muestra de danza clásica, contemporánea, española y flamenco por el CA Calasancio. 📅 24 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 5 € Cine: Decorado Largometraje de animación para adultos (NR-16) con el sello de Alberto Vázquez. 📅 24 de abril | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Largometraje de animación para adultos (NR-16) con el sello de Alberto Vázquez. 📅 24 de abril | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 € Conferencia: Seguridad mundial y orden Charla impartida por Mariano J. Aznar Gómez dentro de las actividades del Ateneo. 📅 24 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratuito

SÁBADO, 25 de abril

La Nit en Dansa Intervenciones coreográficas al aire libre por el centro de la ciudad en cuatro pases distintos. 📅 25 de abril | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Menador, Pl. Aulas, Pescadería y Casa Caragols | 🎟️ Gratuito

Intervenciones coreográficas al aire libre por el centro de la ciudad en cuatro pases distintos. 📅 25 de abril | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Menador, Pl. Aulas, Pescadería y Casa Caragols | 🎟️ Gratuito XI Festival de la Adopción y VII JocFest Gran evento solidario animalista con actividades lúdicas para toda la familia. 📅 25 de abril | 🕒 10:00 a 20:30 h | 📍 Palau de la Festa | 🎟️ Gratuito

Gran evento solidario animalista con actividades lúdicas para toda la familia. 📅 25 de abril | 🕒 10:00 a 20:30 h | 📍 Palau de la Festa | 🎟️ Gratuito Santuario: Tributo a Iron Maiden Descarga metalera recreando el mítico directo "Live After Death" con fidelidad total. 📅 25 de abril | 🕒 21:00 h | 📍 Sala Zeppelinclub | 🎟️ Anticipada 10,20 €

Descarga metalera recreando el mítico directo "Live After Death" con fidelidad total. 📅 25 de abril | 🕒 21:00 h | 📍 Sala Zeppelinclub | 🎟️ Anticipada 10,20 € Radio Pirata en directo Banda de versiones que revive los mejores himnos del pop-rock nacional de los 80 y 90. 📅 25 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Anticipada desde 10 €

Banda de versiones que revive los mejores himnos del pop-rock nacional de los 80 y 90. 📅 25 de abril | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Anticipada desde 10 € Teatro: "Defendiendo al cavernícola" Comedia sobre los malentendidos universales entre hombres y mujeres. 📅 25 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 4 €

Comedia sobre los malentendidos universales entre hombres y mujeres. 📅 25 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 4 € Documental: Memoirs of a Film Director (Ishiro Honda) Exploración de la vida del director japonés artífice de Godzilla. 📅 25 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratuito

Taller: Mosaicos en la Villa Romana de Vinamargo Creación de mosaicos con arcilla siguiendo técnicas romanas clásicas. 📅 25 de abril | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Creación de mosaicos con arcilla siguiendo técnicas romanas clásicas. 📅 25 de abril | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Visita Guiada: Muralla Medieval Recorrido histórico por los restos de la antigua muralla y la torre de San Pedro. 📅 25 de abril | 🕒 11:30 h | 📍 Plaza Hernán Cortés | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Recorrido histórico por los restos de la antigua muralla y la torre de San Pedro. 📅 25 de abril | 🕒 11:30 h | 📍 Plaza Hernán Cortés | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Concierto Lírico: Javier Bovea El reconocido tenor ofrece un recital lírico acompañado al piano por José Madrid Giordano. 📅 25 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

El reconocido tenor ofrece un recital lírico acompañado al piano por José Madrid Giordano. 📅 25 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Cine: "La ley del más fuerte" (R.W. Fassbinder) Proyección de este clásico del cine alemán en versión original subtitulada. 📅 25 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 3 €

DOMINGO,26 de abril

Teatro Familiar: Voilà (JM Gestió Teatral) Obra candidata a los Premios Max que trata la diversidad infantil con magia y música. 📅 26 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Obra candidata a los Premios Max que trata la diversidad infantil con magia y música. 📅 26 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 € Banda Municipal: "Donde las historias despiertan" Concierto matinal al aire libre en un entorno inmejorable. 📅 26 de abril | 🕒 12:00 h | 📍 Templete del Parque Ribalta | 🎟️ Gratuito

Concierto matinal al aire libre en un entorno inmejorable. 📅 26 de abril | 🕒 12:00 h | 📍 Templete del Parque Ribalta | 🎟️ Gratuito La Experiencia Pôsthuma Evento multidisciplinar y musical con espíritu comunitario. 📅 26 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Pub Terra | 🎟️ 10 € (Donativo)

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