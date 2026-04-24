Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa

Castellón encara un fin de semana de esos en los que no da la vida para todo: el Moll de Costa se viste de faralaes con la I Feria de Abril Mar Flamenc, el Parque Ribalta se consolida como gran punto de encuentro cultural con una Feria del Libro histórica y la provincia suma planes para todos los ritmos, de la Fiesta de las Paellas de Nules a rutas, circo, teatro, cine y propuestas familiares por todos lados. Entre firmas de autores, tributos, jazz, flamenco, heavy, monólogos, tapas en Vila-real, menús de kilómetro cero y hasta una cita para fans de Harry Potter, la sensación vuelve a ser la misma: quedarse en casa este finde en Castellón no es una opción. Y la Carrera de las Empresas saca a currantes y jefes de la oficina para cambiar el teclado por las zapatillas y picarse, esta vez, a golpe de zancada.

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Nuestros planes destacados

I Feria de Abril Mar Flamenc

Cartel de la programación. / Mediterráneo

El Moll de Costa se transforma en un tablao gigante con desfiles de moda, paseos en carruajes de caballos, mercadillo artesanal y actuaciones de grandes figuras como Potito o Lidón Patiño.

📅 Del viernes 24 al domingo 26 | 🕒 Desde las 19:00 (Viernes) | 📍 Moll de Costa y Edificio Moruno, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre (algunos conciertos con entrada)

Programa de actos Viernes 24 de abril 19:00 h. Inauguración del festival y exposición de trajes de flamenca.

Inauguración del festival y exposición de trajes de flamenca. 19:00 h. Tren turístico. Recorrido: Puerto - Grao - Faro.

Tren turístico. Recorrido: Puerto - Grao - Faro. 19:30 h. Tributo a Andy y Lucas.

Tributo a Andy y Lucas. 21:00 h. Encendido de luces, photocall y llegada del carruaje con las modelos flamencas.

Encendido de luces, photocall y llegada del carruaje con las modelos flamencas. A continuación Desfile de moda flamenca “Las Tres Rosas”.

Desfile de moda flamenca “Las Tres Rosas”. 21:30 h. Espectáculo flamenco de Aida Lara.

Espectáculo flamenco de Aida Lara. 21:00 h a 00:00 h. Sevillanas y rumbas non stop con DJ. Sábado 25 de abril 09:30 h. Flamenco Power Yoga.

Flamenco Power Yoga. 10:30 h. Mercadillo de moda flamenca.

Mercadillo de moda flamenca. 10:30 h. Clase de sevillanas.

Clase de sevillanas. 12:00 h. Exhibición de baile de escuelas de flamenco y sevillanas.

Exhibición de baile de escuelas de flamenco y sevillanas. 12:00 h. Exposición de trajes flamencos.

Exposición de trajes flamencos. 12:00 h / 14:00 h / 18:00 h. Desfile de caballos.

Desfile de caballos. 12:00 h a 14:00 h y 16:00 h a 18:00 h. Paseos en carruaje.

y Paseos en carruaje. 13:00 h. Concierto vermut de Patxi Ojana.

Concierto vermut de Patxi Ojana. 13:45 h. Flash mob de sevillanas.

Flash mob de sevillanas. 16:00 h. Proyección de “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”.

Proyección de “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”. 17:00 h. Concierto de tardeo de Jairo de Remache.

Concierto de tardeo de Jairo de Remache. 18:00 h. Desfile despedida de los caballos.

Desfile despedida de los caballos. 21:00 h. Tributo a Gipsy Kings.

Tributo a Gipsy Kings. A partir de las 22:30 h. Carlos de Jacoba y Potito.

Carlos de Jacoba y Potito. 00:00 h. Sesión DJ “Juerga y Roneo”. Domingo 26 de abril 11:00 h. Clase de zumba rumbera.

Clase de zumba rumbera. 12:00 h. Clase de baile infantil.

Clase de baile infantil. 12:00 h a 12:30 h. Rebujito gratis para quien vaya vestido/a de feria en Moll de Costa Events.

Rebujito gratis para quien vaya vestido/a de feria en Moll de Costa Events. 14:00 h. Clausura con espectáculo flamenco de Lidón Patiño y recital de Juan de Pilar.

42ª Feria del Libro de Castelló

42ª Feria del Libro de Castelló / Mediterráneo

El emblemático Parque Ribalta se convierte en el nuevo corazón de las letras con 28 casetas y la participación de más de 180 autores nacionales e internacionales en una edición histórica. El evento contará con encuentros con autores de la talla de Santiago Posteguillo, Juan del Val, Elsa Punset, Joana Marcús, Máximo Huerta y Blue Jeans.

📅 Hasta el domingo 3 de mayo | 🕒 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 | 📍 Parque Ribalta, Castelló

Fiesta de las Paellas en Nules

Fiesta de las Paellas en Nules / Mediterráneo

El aroma del arroz y el fuego de leña inundan la calle Santa Aurora en una jornada de hermandad que combina gastronomía popular, música en directo y diversión para todas las edades.

📅 Sábado 25 de abril | 🕒 Desde las 11:00 | 📍 C/ Santa Aurora y Pistas C/ Alqueries, Nules | 🎟️ Entrada libre (inscripciones previas para paellas)

Los mejores planes para niños

Latas, por D’Click. Tres personajes exploran sus límites en un espectáculo de circo contemporáneo donde el equilibrio es la clave.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3-10 €

Encuentro con Crabbe y Goyle. Los seguidores de la saga Harry Potter tienen una cita mágica para conocer en persona a Joshua Herdman y Jamie Waylett, los inseparables compañeros de Draco Malfoy en Hogwarts.

📅 Sábado 25 de abril | 🕒 Durante la mañana | 📍 El Señor Miyagi (Calle Campoamor), Castelló | 🎟️ 49,90 € (incluye selfie y firma) | Más información

VII JOCFEST

VII JOCFEST / Mediterráneo

Diversión en familia con alma solidaria. El Palau de la Festa se convierte en el epicentro de la ilusión infantil con un evento que trasciende el entretenimiento para abrazar una causa noble: sensibilizar sobre la adopción animal y brindar esperanza a los perros y gatos que anhelan encontrar su hogar definitivo.

📅 Sábado 25 y domingo 26 de abril | 🕒 Durante todo el día | 📍 Palau de la Festa, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada solidaria (asociado al XI Festival de Adopción)

Trobada de Joventut. Una jornada dedicada a los más jóvenes con actividades, talleres y espacio de convivencia en Almassora.

📅 Sábado 25 | 🕒 11:00 | 📍 Plaça d’Espanya, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Nubes con bebés. La compañía La Petita ofrece una experiencia sensorial y delicada diseñada específicamente para la primera infancia.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:00 y 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

Mus’n’Babies. Los bebés disfrutan de su primer contacto con el arte en esta visita guiada sensorial por el Museo de Bellas Artes.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:30 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Juegos colaborativos infantiles. La Morralla organiza una mañana de diversión grupal donde jugar en equipo es el único objetivo.

📅 Domingo 26 | 🕒 12:00 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Voilà por JM Gestió Teatral. Una pieza mágica y visual ideal para disfrutar en familia de la escena más creativa.

📅 Domingo 26 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Ángela Furquet y Toni Porcar en directo. Los sonidos de raíz y la guitarra se fusionan en el escenario del templete para ambientar la feria.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:00 | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Isósteles Live con Tropical Moon. Una jam session abierta al talento local conducida por Cayetano Balfagón y Narso Vera en Burriana.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Entrada libre

The Crab Apples. El pop-rock más fresco llega a la sala Terra para sacudir la noche del viernes con energía femenina.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

The Crab Apples / Instagram

Brit Festival. Neon Collective rinde homenaje a los grandes himnos del pop británico en una noche de nostalgia y baile.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 17,60 €

Brit Festival. / Instagram

Logical Sound: Tributo a Supertramp. Los clásicos de la mítica banda británica reviven en un directo fiel y emocionante.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Logical Sound: Tributo a Supertramp / Instagram

Festival Grunge Is Not Dead. Un viaje sonoro a Seattle con los mejores tributos a Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden y Alice in Chains.

📅 Viernes 24 | 🕒 21:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 17,60 €

Festival Grunge Is Not Dead. / Instagram

Mad Dogs & Englishman. El rock más auténtico toma el Café Racer para cerrar la jornada del viernes junto al mar.

📅 Viernes 24 | 🕒 22:00 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Erin Harpe & Jim Countryman. El dúo estadounidense aterriza en Burriana con su gira española para ofrecer una mañana de Rhythm and Blues y Country de altísima factura.

📅 Sábado 25 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Vermú pre Maig di Gras. The Ease Back Sounds y Second Line djs calientan motores para el festival más neorrealista de la Plana.

📅 Sábado 25 | 🕒 12:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 10 €

Luna Orleans Trío en el templete. Ritmos de jazz y swing inundan el Ribalta para acompañar el paseo entre libros.

📅 Sábado 25 | 🕒 13:00 | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Feria de Abril con Patxi Ojana. El sentimiento flamenco se traslada a la ermita en una tarde de rumbas y alegría.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:00 | 📍 Ermita Santa Cristina, Artana | 🎟️ Entrada libre

Cuerda Pa Rato en Albocàsser. La música flamenca sigue siendo protagonista en las celebraciones de la Feria de Abril local.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:00 | 📍 Carrer Barranc, Albocàsser | 🎟️ Entrada libre

Vudú en directo. El pop-rock con sello propio de la banda castellonense anima el tardeo en el centro de la ciudad.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Jazzmenara. Un recorrido musical por las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine bajo el sello de la Nit Taronja.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 CMC- Paulo Freire, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Queen Forever Tribute. El espectáculo definitivo para revivir el carisma de Freddie Mercury y los himnos de la banda británica.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 19 €

Mala Gestión + Sintron Prospecto. Punk y rock directo a la yugular en una noche de triple cartel con Lavativa.

📅 Sábado 25 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Santuario: Tributo a Iron Maiden. La "Bestia" despierta con una recreación del mítico 'Live after death' para los amantes del heavy metal.

📅 Sábado 25 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 10-15 €

Santuario: Tributo a Iron Maiden / Instagram

Festival Partiendo la Pana. Una noche para cantar a pleno pulmón con los mejores tributos a Estopa y Melendi.

📅 Sábado 25 | 🕒 21:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 16,50 €

Festival Partiendo la Pana. / Instagram

Guttercats en concierto. La banda parisina de post-punk y gothic glam cierra el fin de semana con su sonido oscuro y elegante heredero de las sombras de Nick Cave.

📅 Domingo 26 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Concierto de la Banda Municipal. El prestigioso conjunto castellonense ofrece un recital especial en el marco de la Feria del Libro.

📅 Domingo 26 | 🕒 13:00 | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Spanish Brass y Albert Guinovart. La excelencia de los metales se une al piano de Guinovart en un programa de altísimo nivel musical.

📅 Domingo 26 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 10-20 €

La Experiencia Posthuma. El fin de semana termina con los sonidos experimentales de esta banda en la emblemática sala Terra.

📅 Domingo 26 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10 €

La Experiencia Posthuma / Instagram

Decorado, de Alberto Vázquez. Una fábula oscura y fascinante en formato de animación que desafía los límites de la imaginación.

📅 Viernes 24 y Sábado 25 | 🕒 Varios pases | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

La ley del más fuerte. Scott Cooper dirige este potente drama estadounidense sobre la redención y la justicia en la América profunda.

📅 Sábado 25 y Domingo 26 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

La ley del más fuerte. Scott Cooper / Mediterráneo

El club de l’odi. Un intenso thriller social que explora las tensiones y los prejuicios en la sociedad actual.

📅 Domingo 26 | 🕒 18:00 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Desobedient per A Tiro Hecho. Una propuesta escénica comprometida que invita a la reflexión dentro de la programación de la Nit Taronja.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:00 | 📍 CMC- Paulo Freire, Almenara | 🎟️ Entrada libre

El escenario despierta. El alumnado del conservatorio Calasancio muestra su talento en una gala dedicada al mundo de la danza.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Joel Joan s'enfronta en 'Vània' al major desafiament de la seua carrera. / Manu Mitru

Vània, de Anton Txékhov. Joel Joan protagoniza esta adaptación moderna y punzante del clásico ruso bajo la mirada de Simon Stephens.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 € | Más información

Defendiendo al cavernícola. El Grup Brau Blocau presenta este divertido monólogo sobre las diferencias entre sexos desde la edad de piedra.

📅 Sábado 25 y Domingo 26 | 🕒 20:00 (S) / 19:00 (D) | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Ballant la veu del poble. Pere Bodí y Alex Guerra recorren las calles con este espectáculo itinerante que mezcla voz y movimiento.

📅 Domingo 26 | 🕒 18:00 | 📍 Molí d'Arròs, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Iván Esturillo: En la sala de espera. El cómico presenta su nuevo show donde la risa es la mejor medicina contra la impaciencia.

📅 Domingo 26 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20 €

La Celestina de Calema Producciones. El mito de la alcahueta cobra vida en un montaje que cierra el Festival Xilòfag con un coloquio posterior.

📅 Domingo 26 | 🕒 19:00 | 📍 Sala Carles Pons, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

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Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor

Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.

📅 Del jueves 23 de abril al domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, Provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información

XVIII Ruta de la Tapa

Quince locales de la ciudad ofrecen sus mejores bocados creativos y dulces en una edición pionera que destina fondos a la asociación Un petit pas.

📅 Del jueves 16 de abril al domingo 3 de mayo | 🕒 12:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00 (jueves a domingo) | 📍 Varios establecimientos, Vila-real | 🎟️ 5 € (tapa + bebida)

Estos son los establecimientos participantes en la XVIII Ruta de la Tapa de Vila-real Bar la Plana

Bar Madrigal

Bocatería La Morena

Bonica Tasca-Bar

Booncata

El Casino Vila-real

El Ceramista Restaurante

Els XIII

Hambrekadabra

La Tacita

Pantomima Tapes i Brases

Pico de Gallo

Pizzeria Cristal

Restaurante Bárbaro

Rojo Café

Concurso de Tapas Sabores del Alto Mijares

Montanejos se convierte en el epicentro de la gastronomía tradicional con un certamen que pone en valor los productos autóctonos, desde la trufa de Villahermosa hasta la miel de la Alquería, en una propuesta que fusiona creatividad y raíces.

📅 Hasta el 10 de mayo | 📍 Varios locales participantes, Montanejos | Más información

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Pelegrins de les Useres. / Toni Losas

Els Pelegrins de les Useres. Trece hombres recorren a pie y en silencio el camino ancestral hasta el santuario de Sant Joan de Penyagolosa para renovar un voto sagrado de fe y tradición.

📅 Viernes 24 y sábado 25 de abril | 🕒 Salida de madrugada (Viernes) | 📍 Itinerario entre el municipio y el santuario, Les Useres | 🎟️ Entrada libre (espectáculo ritual)

Ruta al Alto de San Cristóbal. Una caminata circular para descubrir la riqueza natural y el patrimonio de la Sierra de Espadán.

📅 Sábado 25 | 🕒 09:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Torralba del Pinar | 🎟️ Inscripción previa

IV Carrera de las Empresas Cámara de Comercio Castellón. El tejido empresarial de la provincia se une en una jornada de running y convivencia para fomentar el bienestar y el espíritu de equipo entre compañeros.

📅 Domingo 26 de abril | 🕒 09:30 | 📍 Salida y meta por confirmar, Castelló | 🎟️ Consultar inscripción por equipos o individual

Mapa de la carrera

1º Matinal Motera Arturo Tizón Ibáñez. El rugir de los motores rinde tributo a la pasión sobre dos ruedas con una ruta por carretera, sorteos de trofeos, castillos hinchables para los más pequeños y una animada sesión de DJ.

📅 Domingo 26 de abril | 🕒 09:30 | 📍 Parque Carmaday, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

1º Matinal Motera Arturo Tizón Ibáñez / Mediterráneo

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