Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Castellón se viste de gala para una semana donde la literatura, el arte visual y la música en directo toman el control. Desde la gran semana de la Fira del Llibre de Castelló en el parque Ribalta hasta propuestas de arte contemporáneo en la galería Cànem, la provincia ofrece una efervescencia cultural envidiable. Prepárate para una semana de estrenos, firmas de autores nacionales y noches de rock que no dejarán indiferente a nadie.

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Nuestros planes destacados de la semana:

El gran evento literario del año. Durante toda la semana, el Parque Ribalta se convierte en un laberinto de casetas con firmas de autores como Juan del Val, Carmen Mola o Luis Zueco, además de talleres infantiles y mesas redondas.

📅 Del 27 de abril al 03 de mayo | 🕒 Todo el día | 📍 Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito

Juan del Val es uno de los protagonistas de la Fira del Llibre de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Una performance de investigación audiovisual única. Experimentación sonora con piano y síntesis modular, acompañada de animaciones 2D realizadas a mano que mutan en tiempo real según el sonido.

📅 Jueves 30 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori (Sala exposiciones), Castelló | 🎟️ Entrada libre

Inauguración en la Galería Cànem. Una exposición que transforma fragmentos de bosc en memoria visible, luz y silencio, donde el árbol se convierte en presencia artística y textura.

📅 Jueves 30 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Galeria Cànem, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Noche de rock alternativo e indie. Tigre Ulli llega con su energía fresca para demostrar por qué es una de las bandas a seguir, compartiendo escenario con los locales Please Wait.

📅 Viernes 01 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 €

Basada en la obra de Simone de Beauvoir, Anabel Alonso ofrece una interpretación magistral de Murielle, una mujer que lucha contra la soledad y el fracaso emocional en una noche de vigilia. Un drama intenso y necesario.

📅 Sábado 02 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Anabel Alonso protagoniza 'La mujer rota' en el Teatre Principal de Castelló este 2 de mayo. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES,27 de abril

Fira del Llibre de Castelló - Firmas Mañana Encuentros con Marta Albiol (Babel), J. Antonio Murgui (Argot), J. Juan Sidro (Unaria) y Claudine Bernardes (Batidora). 📅 27 de abril | 🕒 11:00 h | 📍 Casetas Ribalta | 🎟️ Gratuito

Encuentros con Marta Albiol (Babel), J. Antonio Murgui (Argot), J. Juan Sidro (Unaria) y Claudine Bernardes (Batidora). 📅 27 de abril | 🕒 11:00 h | 📍 Casetas Ribalta | 🎟️ Gratuito Fira del Llibre de Castelló - Firmas Tarde Autores destacados: Sandra Bruce (Argot), Laura Sebastiá (Babel), Antonio Benetó (Pajarita Roja), Vicent Gascó (Unaria). 📅 27 de abril | 🕒 18:00 h | 📍 Casetas Ribalta | 🎟️ Gratuito

Autores destacados: Sandra Bruce (Argot), Laura Sebastiá (Babel), Antonio Benetó (Pajarita Roja), Vicent Gascó (Unaria). 📅 27 de abril | 🕒 18:00 h | 📍 Casetas Ribalta | 🎟️ Gratuito Concierto: Ángela Furquet y Toni Porcar Música en directo para acompañar la jornada literaria en el corazón del parque. 📅 27 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Templete Parque Ribalta | 🎟️ Gratuito

MARTES, 28 de abril

Cine: 'El Viejo y el Mar' Proyección del clásico de John Sturges tras una lectura participativa de la novela de Hemingway organizada por el Club de Lectura. 📅 28 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Spencer Tracy protagoniza la adaptación del clásico de Hemingway. / MEDITERRÁNEO

Stand Up: Fede Cyrulnik El cómico argentino llega con su show centrado en los signos del zodiaco y el humor observacional. 📅 28 de abril | 🕒 21:30 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Desde 30 €

El cómico argentino llega con su show centrado en los signos del zodiaco y el humor observacional. 📅 28 de abril | 🕒 21:30 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Desde 30 € Cine: Reinas (Amnistía Internacional) Drama sobre dos hermanas en el Perú de los 90 intentando sanar heridas familiares antes de migrar. 📅 28 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de Actos (Castelló) | 🎟️ Libre

Drama sobre dos hermanas en el Perú de los 90 intentando sanar heridas familiares antes de migrar. 📅 28 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de Actos (Castelló) | 🎟️ Libre Fira del Llibre - Presentación: Pol Guasch El autor presenta "Reliquia", una de las voces más interesantes de la narrativa actual. 📅 28 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Pabellón Central Ribalta | 🎟️ Gratuito

El autor presenta "Reliquia", una de las voces más interesantes de la narrativa actual. 📅 28 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Pabellón Central Ribalta | 🎟️ Gratuito Animación Lectora Infantil Talleres para niños de 4 a 7 años para fomentar el hábito de la lectura desde el juego. 📅 28 de abril | 🕒 17:30 a 19:30 h | 📍 Espacio Manuel Azaña | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 29 de abril

Concierto: Cantata Mariae La Banda Municipal de Castelló y el Cor de Veus Blanques rinden homenaje a la Mare de Déu del Lledó. 📅 29 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (con entrada)

La Banda Municipal de Castelló y el Cor de Veus Blanques rinden homenaje a la Mare de Déu del Lledó. 📅 29 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (con entrada) Cine: La semilla de la higuera sagrada Thriller político y familiar ambientado en Teherán sobre la sospecha y la represión. 📅 29 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ Gratuito

Thriller político y familiar ambientado en Teherán sobre la sospecha y la represión. 📅 29 de abril | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ Gratuito Concurso Música de Cámara Mestre Tàrrega Concierto de clausura y entrega de premios a los mejores jóvenes talentos del conservatorio. 📅 29 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Libre

JUEVES, 30 de abril

Exposición: "La Memòria del Bosc" Inauguración de la obra de Jerónimo Uribe sobre la transformación de la naturaleza en luz y textura. 📅 30 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Galeria Cànem | 🎟️ Libre

Inauguración de la obra de Jerónimo Uribe sobre la transformación de la naturaleza en luz y textura. 📅 30 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Galeria Cànem | 🎟️ Libre Performance: Piel Pulso (Ver Plan Destacado). Experimentación sonora y visual de vanguardia. 📅 30 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori | 🎟️ Libre

(Ver Plan Destacado). Experimentación sonora y visual de vanguardia. 📅 30 de abril | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori | 🎟️ Libre Fira del Llibre - Presentación: Luis Zueco El maestro de la novela histórica presenta su nuevo thriller, "El Juicio". 📅 30 de abril | 🕒 12:00 h | 📍 Pabellón Central | 🎟️ Gratuito

El maestro de la novela histórica presenta su nuevo thriller, "El Juicio". 📅 30 de abril | 🕒 12:00 h | 📍 Pabellón Central | 🎟️ Gratuito Presentación: "Desvivida" Libro de María Roca Guía presentado por Santiago Fortuño Llorens. 📅 30 de abril | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratuito

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VIERNES, 1 de mayo

Concierto: Tigre Ulli + Please Wait Rock alternativo para la noche del viernes. 📅 01 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra | 🎟️ 12,24 €

Rock alternativo para la noche del viernes. 📅 01 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra | 🎟️ 12,24 € Concierto: Against You + Filax + Hostia Konsagrá Descarga de punk y hardcore para los amantes de los ritmos más crudos y potentes. 📅 01 de mayo | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Sala Terra | 🎟️ 16 €

Descarga de punk y hardcore para los amantes de los ritmos más crudos y potentes. 📅 01 de mayo | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Sala Terra | 🎟️ 16 € Fira del Llibre - Presentación: Blue Jeans El autor superventas presenta "Los 15 de Fosbury", su última incursión en el misterio juvenil. 📅 01 de mayo | 🕒 17:30 h | 📍 Pabellón Central | 🎟️ Gratuito

Blue Jeans es otro de los grandes protagonistas esta semana en la Fira del Llibre de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Concierto: Tesa La rapera valenciana pone el toque urbano y reivindicativo a la tarde en el parque. 📅 01 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Templete Ribalta | 🎟️ Gratuito

SÁBADO, 2 de mayo

Teatro: 'La Mujer Rota' (Ver Plan Destacado). Protagonizada por Anabel Alonso. 📅 02 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal | 🎟️ 3-20 €

(Ver Plan Destacado). Protagonizada por Anabel Alonso. 📅 02 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal | 🎟️ 3-20 € Certamen Provincial de Bandas Competición musical donde las bandas de la provincia demuestran su excelencia técnica. 📅 02 de mayo | 🕒 16:00 h | 📍 Auditori | 🎟️ Libre

Competición musical donde las bandas de la provincia demuestran su excelencia técnica. 📅 02 de mayo | 🕒 16:00 h | 📍 Auditori | 🎟️ Libre Cine: 'El Último Vikingo' Comedia negra danesa con Mads Mikkelsen sobre dos hermanos y un dinero enterrado. 📅 02 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Peñíscola (Palacio Congresos) | 🎟️ 3 €

Comedia negra danesa con Mads Mikkelsen sobre dos hermanos y un dinero enterrado. 📅 02 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Peñíscola (Palacio Congresos) | 🎟️ 3 € Monólogo: Rupti in Tour Show de stand-up íntegramente en rumano con Vio Dragu y Dan Frînculescu. 📅 02 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Desde 30 €

Show de stand-up íntegramente en rumano con Vio Dragu y Dan Frînculescu. 📅 02 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Desde 30 € Fira del Llibre - Firma: Carmen Mola Antonio Mercero firma "Está lloviendo y te quiero", lo nuevo del universo Carmen Mola. 📅 02 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Espacio firmas | 🎟️ Gratuito

DOMINGO, 3 de mayo

Fira del Llibre - Firma: Juan del Val Presentación y firma de su última novela "Vera", éxito de ventas nacional. 📅 03 de mayo | 🕒 11:30 h | 📍 Espacio firmas | 🎟️ Gratuito

Presentación y firma de su última novela "Vera", éxito de ventas nacional. 📅 03 de mayo | 🕒 11:30 h | 📍 Espacio firmas | 🎟️ Gratuito Cine: Historias del Buen Valle Retrato humanista de José Luis Guerín sobre la vida en los barrios periféricos. 📅 03 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 2-3 €

Retrato humanista de José Luis Guerín sobre la vida en los barrios periféricos. 📅 03 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 2-3 € Espectáculo: Dreaming Bubbles Magia con burbujas de jabón que fusiona poesía visual y danza (Sold Out). 📅 03 de mayo | 🕒 12:30 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Agotado

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Kalderas presenta 'Canalla' en Castello este 3 de mayo. La cita será en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO