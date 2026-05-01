Qué hacer en Castellón este fin de semana: Antonio Carmona, flamenco y mucho plan de puente

Castellón no afloja este puente. Benicàssim mezcla flamenco y alta cocina con el Flamenco Fusión Gastro Festival con Antonio Carmona a la cabeza, el Parque Ribalta apura los últimos días de una Feria del Libro histórica y Vilafamés viaja a 1900 para convertir su casco antiguo en una postal viva de oficios, tradición y memoria. Vila-real se echa a la calle con el FitCarrer, Oropesa recupera raíces con La Trobà y la provincia se reparte entre fiestas patronales, antigüedades, cerámica, tapas, menús de kilómetro cero y sabores del Alto Mijares.

En la banda sonora caben Tesa, punk, hardcore, rock blues californiano, tributos para cantar sin mirar la letra y hasta suecos dispuestos a sacudir el domingo noche; y para los de butaca, hay cine-concierto, audiovisual valenciano, Mads Mikkelsen, teatro con Anabel Alonso, burbujas mágicas y monólogos canallas. Vamos, que quedarse en casa este finde en Castellón vuelve a sonar a plan flojo. Y si aún queda energía, el King of the Court cambia el sofá por basket 3x3, grafiti, break dance y batallas de gallos.

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Nuestros planes destacados

Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival

Flamenco Fusion Benicàssim / Mediterráneo

El arte flamenco y la alta cocina se fusionan en un evento vibrante que llena las calles de música y sabor mediterráneo. Antonio Carmona, Sara de las Chuches y Blanca Perdiguer, algunas de las grandes voces del flamenco contemporáneo, se unen al baile para tomar el escenario principal del festival.

📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 🕒 Todo el día | 📍 Varios espacios, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Programa VIERNES 1 23:30 h | Sara de las Chuches 📍Escenario del Bulevar SÁBADO 2 19:30 h | Tributo a El Barrio 📍Escenario del Bulevar

📍Escenario del Bulevar 23:30 h | Antonio Carmona 📍Escenario del Bulevar DOMINGO 3 11:00 a 13:00 h | Talleres infantiles y exhibiciones de baile flamenco para niños 📍Plaza Constitución

y exhibiciones de baile flamenco para niños 📍Plaza Constitución 13:00 h | Encuentro de sevillanas con música en directo 📍Plaza de los Dolores

con música en directo 📍Plaza de los Dolores 18:00 h | Blanca Perdiguer 📍Escenario del Bulevar

42ª Feria del Libro de Castelló

42ª Feria del Libro de Castelló / Mediterráneo

El emblemático Parque Ribalta se convierte en el nuevo corazón de las letras con 28 casetas y la participación de más de 180 autores nacionales e internacionales en una edición histórica. El evento contará con encuentros con autores de la talla de Santiago Posteguillo, Juan del Val, Elsa Punset, Joana Marcús, Máximo Huerta y Blue Jeans.

📅 Hasta el domingo 3 de mayo | 🕒 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 | 📍 Parque Ribalta, Castelló

Vilafamés 1900

Vilafamés 1900 / Mediterráneo

Mostra de vida tradicional. El casco antiguo se transforma en un escenario vivo que recrea los oficios, la ambientación y la vida cotidiana de principios del siglo XX.

📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 🕒 Todo el día (domingo solo mañana) | 📍 Núcleo antiguo, Vilafamés | Más información

Programa del fin de semana: VIERNES 1 10:00 h | Apertura de la Mostra y demostraciones de oficios artesanos 📍 Calles del casco antiguo

y demostraciones de oficios artesanos 📍 Calles del casco antiguo 12:00 h | Recreaciones de escenas costumistas y música ambiental 📍 Plazas del centro histórico

y música ambiental 📍 Plazas del centro histórico 18:00 h | Sesión de fotografía con cámara minutera y vida en el club social 📍 Espacios de recreación SÁBADO 2 11:00 h | Talleres de artesanía y recuperación de labores tradicionales 📍 Casco antiguo

y recuperación de labores tradicionales 📍 Casco antiguo 13:00 h | Bailes y danzas populares de la época 📍 Plazas principales

de la época 📍 Plazas principales 19:00 h | Representaciones teatrales itinerantes sobre la vida en 1900 📍 Recorrido por el centro DOMINGO 3 10:30 h | Apertura de paradas y últimas demostraciones de artesanos 📍 Calles del casco antiguo

y últimas demostraciones de artesanos 📍 Calles del casco antiguo 12:30 h | Encuentro vecinal y recreación del mercado tradicional 📍 Plazas del centro

📍 Plazas del centro 14:00 h | Clausura de la edición 1900 📍 Núcleo histórico

Los mejores planes para niños

FitCarrer 2026 (Festival de Teatre de Carrer)

Festival FitCarrer 2026 en Vila-real / Mediterráneo

Vila-real se convierte en un inmenso escenario al aire libre con lo mejor de las artes escénicas, el clown y la danza internacional.

📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 📍 Vila-real | 🎟️ Entrada libre | Más información

Programa del fin de semana: DIVENDRES 1 11:30 h | XIII Jornades professionals 📍 Teatre Tagoba

| XIII Jornades professionals 📍 Teatre Tagoba 17:30 h | Out of the Deep blue (Autin Danse) 📍 Cantó de l'Auditori, Avda. La Murà (Itinerant)

| Out of the Deep blue (Autin Danse) 📍 Cantó de l'Auditori, Avda. La Murà (Itinerant) 18:45 h | XIV Premi Ramón Batalla 📍 Plaça Major

| XIV Premi Ramón Batalla 📍 Plaça Major 19:45 h | Banaba flup (Street fools) 📍 Plaça de la Vila

| Banaba flup (Street fools) 📍 Plaça de la Vila 22:30 h | Babel (Xarxa Teatre) 📍 Plaça Major

| Babel (Xarxa Teatre) 📍 Plaça Major 23:30 h | Fabiolo Connection (Rafa Maza) 📍 Plaça Major DISSABTE 2 11:30 h | Gota (Txema Muñoz) 📍 Plaça de la Vila

| Gota (Txema Muñoz) 📍 Plaça de la Vila 12:30 h | Invisibles (PEPA CASES dansa-teatre) 📍 Església arxiprestal (Itinerant)

| Invisibles (PEPA CASES dansa-teatre) 📍 Església arxiprestal (Itinerant) 17:00 h | Artilusio (Markeliñe) 📍 Parc del Pilar

| Artilusio (Markeliñe) 📍 Parc del Pilar 17:30 h | Gota (Txema Muñoz) 📍 Botànic Calduch

| Gota (Txema Muñoz) 📍 Botànic Calduch 18:00 h | Intrusos (Lolo Fernandez) 📍 Parc del Pilar

| Intrusos (Lolo Fernandez) 📍 Parc del Pilar 18:30 h | Âcid (Sound de Secà) 📍 Botànic Calduch (Itinerant)

| Âcid (Sound de Secà) 📍 Botànic Calduch (Itinerant) 19:45 h | Domte (Nacho Flores) 📍 Parc de la Maiorasga

| Domte (Nacho Flores) 📍 Parc de la Maiorasga 22:00 h | Sóc (Marta Sitjà) 📍 Parc de la Maiorasga

| Sóc (Marta Sitjà) 📍 Parc de la Maiorasga 23:00 h | Wild (Motionhouse) 📍 Parc de la Maiorasga

| Wild (Motionhouse) 📍 Parc de la Maiorasga 23:45 h | El peor espectáculo del mundo, de momento (Zanguango Teatro) 📍 Parc de la Maiorasga DIUMENGE 3 12:30 h | Eirenê (La Troupe Malabó) 📍 Plaça Major

| Eirenê (La Troupe Malabó) 📍 Plaça Major 17:00 h | Play Time (Kanbahiota) 📍 Plaça Major

| Play Time (Kanbahiota) 📍 Plaça Major 18:00 h | Inquieto (Jean Philippe Kikolas) 📍 Plaça de la Vila

| Inquieto (Jean Philippe Kikolas) 📍 Plaça de la Vila 19:00 h | Caricatures (PIA - Projectos de Intervenção Artística) 📍 Cantó de l'Auditori, Avda. La Murà (Itinerant)

| Caricatures (PIA - Projectos de Intervenção Artística) 📍 Cantó de l'Auditori, Avda. La Murà (Itinerant) 20:00 h | Tenet (Eunoia Kolektiva) 📍 Plaça Major

'Dreaming Bubbles'. Magia con burbujas de jabón que fusiona poesía visual y danza para dejarte con la boca abierta.

📅 Domingo 03 de mayo | 🕒 12:30 h | 📍 La Bohemia, Castellón | 🎟️ Agotado

HorrorWolf. Una inmersión en las sombras con clásicos del punk y hard rock de los 70 y 80 con un toque gótico demencial.

📅 Viernes 01 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Tributos a El Canto del Loco, Leiva/Pereza y La Oreja de Van Gogh. Un viaje nostálgico por los grandes éxitos del pop-rock español para la tarde del viernes.

📅 Viernes 01 | 🕒 17:00 h | 📍Betxí

Impostores. El rock directo y auténtico abre la programación de mayo con una tarde llena de energía.

📅 Viernes 01 | 🕒 18:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (con consumición)

Tesa. La rapera valenciana despliega su directo urbano y cargado de mensaje en el corazón del parque.

📅 Viernes 01 | 🕒 19:00 h | 📍 Templete Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito

Tigre Ulli + Please Wait. El rock alternativo toma la escena para una noche vibrante en la mítica sala de la ciudad.

📅 Viernes 01 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 €

Tigre Ulli + Please Wait / Instagram

E-Kekos. Un homenaje especial al rock and roll peruano de los 60 con una formación de lujo y colaboraciones especiales.

📅 Sábado 02 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Certamen Provincial de Bandas. La excelencia técnica y la tradición musical de la provincia se citan en una competición de alto nivel.

📅 Sábado 02 | 🕒 16:00 h | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ Libre

Font & The Melians + Señora. Una doble ración de bandas locales para disfrutar del mejor ambiente pop-rock de tarde.

📅 Sábado 02o | 🕒 18:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (con consumición)

Against You + Filax + Hostia Konsagrá. Prepárate para una descarga sonora con lo mejor del punk y hardcore más enérgico.

📅 Sábado 02 | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 13 € / 16 €

Against You + Filax + Hostia Konsagrá / Instagram

Unió Musical Sant Josep de Calasanz. La jornada de la Fira del Llibre se despide con un concierto matinal lleno de armonía.

📅 Domingo 03 | 🕒 13:00 h | 📍 Templete Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito

Boom Boom. El mítico Keith Karloff lidera este potente trío de Rock Blues y Hard Rock llegado directamente desde California.

📅 Domingo 03 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

The Chuck Norris Experiment. Los suecos aterrizan con su high-energy rock para sacudir los cimientos de la sala el domingo noche.

📅 Domingo 03 | 🕒 19:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 15-18 €

The Chuck Norris Experiment en Because. / Instagram

Cine-concierto 'El infierno de Dante' (Phostuma). Una experiencia audiovisual única que fusiona el cine clásico con música en directo.

📅 Viernes 01 | 🕒 12:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Onda

Mostra Audiovisual 'En Xicotet' - Sesiones 1 y 2. El certamen reúne el mejor talento audiovisual valenciano con dos jornadas de proyecciones gratuitas.

📅 Viernes 01 y Sábado 02 | 🕒 18:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Onda | 🎟️ Gratuito

'El Último Vikingo'. Una comedia negra danesa con Mads Mikkelsen sobre dos hermanos y un dinero enterrado.

📅 Sábado 02 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio Congresos, Peñíscola | 🎟️ 3 €

'Historias del Buen Valle'. El retrato humanista de José Luis Guerín sobre la vida periférica llega a la gran pantalla de la UJI.

📅 Sábado 02 y Domingo 03 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI, Castellón | 🎟️ 2-3 €

Intensivo de baile cubano. Aprende los secretos de los ritmos caribeños con Cristian Mauricio en una sesión de alto nivel.

📅 Sábado 02 | 🕒 10:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20-35 €

'La Mujer Rota'. Anabel Alonso protagoniza este intenso drama basado en la obra de Simone de Beauvoir.

📅 Sábado 02 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

La actriz Anabel Alonso interpreta a la desesperada Murielle en ‘La mujer rota’ / Javier Naval

Monólogos

'Rupti in Tour'. Disfruta del mejor humor en rumano con el show de stand-up de Vio Dragu y Dan Frînculescu.

📅 Sábado 02 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 30-35 €

El show de stand-up de Vio Dragu y Dan Frînculescu en La Bohemia. / Instagram

"Canalla" de Kalderas. Un monólogo irreverente que garantiza risas a través de la improvisación y la comedia directa.

📅 Domingo 03 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 12 €

Kalderas presenta 'Canalla' en Castello este 3 de mayo. La cita será en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

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VI Fira Gastronòmica d'Alcossebre

El centro de la localidad se convierte en un gran mercado de proximidad con productos de Castelló Ruta de Sabor, demostraciones culinarias en vivo y catas comentadas.

📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 🕒 Varios horarios | 📍 Centro de la localidad, Alcossebre | 🎟️ Entrada libre (catas 10 €)

Programación de la feria. / Mediterráneo

XVIII Ruta de la Tapa

Quince locales de la ciudad ofrecen sus mejores bocados creativos y dulces en una edición pionera que destina fondos a la asociación Un petit pas.

📅 Del jueves 16 de abril al domingo 3 de mayo | 🕒 12:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00 (jueves a domingo) | 📍 Varios establecimientos, Vila-real | 🎟️ 5 € (tapa + bebida)

Estos son los establecimientos participantes en la XVIII Ruta de la Tapa de Vila-real Bar la Plana

Bar Madrigal

Bocatería La Morena

Bonica Tasca-Bar

Booncata

El Casino Vila-real

El Ceramista Restaurante

Els XIII

Hambrekadabra

La Tacita

Pantomima Tapes i Brases

Pico de Gallo

Pizzeria Cristal

Restaurante Bárbaro

Rojo Café

Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor / Mediterráneo

Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.

📅 Hasta el domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información

Concurso de Tapas Sabores del Alto Mijares

Concurso de Tapas Sabores del Alto Mijares. / Instagram

Montanejos se convierte en el epicentro de la gastronomía tradicional con un certamen que pone en valor los productos autóctonos, desde la trufa de Villahermosa hasta la miel de la Alquería, en una propuesta que fusiona creatividad y raíces.

📅 Hasta el 10 de mayo | 📍 Varios locales participantes, Montanejos | Más información

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Mercadillo Underground. Arte, artesanía y vinilos para celebrar el Día de la Madre en un ambiente alternativo.

📅 Domingo 03 | 🕒 11:00 a 20:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Acceso libre

La Trobà 2026. Un fascinante viaje al pasado donde los oficios antiguos, las tradiciones y la artesanía local cobran vida en pleno corazón del municipio.

📅 Del jueves 30 de abril al domingo 03 de mayo | 🕒 Todo el día | 📍 Casco antiguo, Oropesa del Mar | 🎟️ Entrada libre

Visualización del programa con todas las actividades en formato PDF.

Festes en honor a la Verge del Bon Succés. Cabanes se viste de gala para celebrar sus fiestas patronales con una programación que equilibra la devoción, la música y las actividades al aire libre.

📅 Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 | 📍Cabanes | 🎟️ Entrada libre

Programa de actos VIERNES 1 08:00 h | Marxa senderista para todos los públicos 📍 Plaza Els Hostals

12:00 h | Concierto de la Unió Musical Santa Cecília 📍 Saló de Cristall (Escoles Velles)

18:00 h | Tardeo con el grupo '4 de Copas' y Nacho DJ 📍 Bar La Cooperativa (Plaza Els Hostals) SÁBADO 2 08:00 h | Romería a l'Ermita de 'Les Santes' 📍 Salida desde el pueblo

10:00 h | Misa de acción de gracias a la Verge del Bon Succés 📍 Ermita de 'Les Santes'

12:00 h | Salida en romería hacia Cabanes 📍 Calvari

21:00 h | Solemne 'Entrà de Maig' y canto de la Salve 📍 Plaza de la Iglesia

00:30 h | Actuación de la orquesta 'El Legado' y disco móvil 📍 Pavelló Municipal DOMINGO 3 09:00 h | Tirada social al plato 📍 Campo de tiro municipal

12:00 h | XII Concentración de motos clásicas 📍 Plaza Els Hostals

19:00 h | Misa de acción de gracias a la 'Mare de Déu de les Santes' 📍 Iglesia Parroquial

20:00 h | Procesión por el recorrido habitual 📍 Calles del municipio

Feria Tresorantic. Los coleccionistas exploran una gran muestra de antigüedades y una exposición de vehículos clásicos en un nuevo emplazamiento.

📅 Viernes 01 | 🕒 10:00 h | 📍 Pabellón Polifuncional, l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Visita comentada 'Maig Ceràmic'. Un experto guía a los asistentes por las piezas cerámicas más destacadas presentes en la feria de antigüedades.

📅 Viernes 01 | 🕒 12:30 h | 📍 Pabellón Polifuncional (Punto de encuentro entrada), l'Alcora | 🎟️ Entrada libre (con inscripción)

Fiestas de la Foia

La pedanía alcorina celebra sus días grandes con una intensa agenda que combina exhibiciones taurinas, música en directo y actos tradicionales.

📅 Del jueves 30 de abril al domingo 03 de mayo | 🕒 Varios horarios | 📍 Pedanía de la Foia, l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Programa La Foia: JUEVES 30 13:00 h | Vermut popular

18:00 h | Entrada de vacas de Jaume Tárrega

de Jaume Tárrega 19:00 h | Tardeo con DJ Xamas

con DJ Xamas 23:00 h | Bou embolat y Orquesta Mustang VIERNES 1 18:30 h | Tardeo remember en la plaza

remember en la plaza 19:00 h | Prueba del toro "Rabioso"

"Rabioso" 23:30 h | Macrodiscomóvil Bandalay SÁBADO 2 17:30 h | Tardeo con el grupo Diverpool

con el grupo Diverpool 19:00 h | Prueba del toro "Colombo"

"Colombo" 23:30 h | Actuación de la Orquesta Matrix DOMINGO 3 10:00 h | Bendición de campos y procesiones solemnes

20:00 h | Traca de fin de fiesta

King of the Court / Instagram

King of the Court. Una jornada maratoniana que fusiona baloncesto 3x3, grafiti, break dance y batallas de gallos.

📅 Viernes 01 | 🕒 10:00 a 20:00 h | 📍 Pistas Rotonda de las Cañas, Castelló | 🎟️ Gratuito

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