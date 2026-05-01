Qué hacer en Castellón este fin de semana: Antonio Carmona, flamenco y mucho plan de puente
La agenda del 1, 2 y 3 de mayo reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón no afloja este puente. Benicàssim mezcla flamenco y alta cocina con el Flamenco Fusión Gastro Festival con Antonio Carmona a la cabeza, el Parque Ribalta apura los últimos días de una Feria del Libro histórica y Vilafamés viaja a 1900 para convertir su casco antiguo en una postal viva de oficios, tradición y memoria. Vila-real se echa a la calle con el FitCarrer, Oropesa recupera raíces con La Trobà y la provincia se reparte entre fiestas patronales, antigüedades, cerámica, tapas, menús de kilómetro cero y sabores del Alto Mijares.
En la banda sonora caben Tesa, punk, hardcore, rock blues californiano, tributos para cantar sin mirar la letra y hasta suecos dispuestos a sacudir el domingo noche; y para los de butaca, hay cine-concierto, audiovisual valenciano, Mads Mikkelsen, teatro con Anabel Alonso, burbujas mágicas y monólogos canallas. Vamos, que quedarse en casa este finde en Castellón vuelve a sonar a plan flojo. Y si aún queda energía, el King of the Court cambia el sofá por basket 3x3, grafiti, break dance y batallas de gallos.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados
Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival
El arte flamenco y la alta cocina se fusionan en un evento vibrante que llena las calles de música y sabor mediterráneo. Antonio Carmona, Sara de las Chuches y Blanca Perdiguer, algunas de las grandes voces del flamenco contemporáneo, se unen al baile para tomar el escenario principal del festival.
📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 🕒 Todo el día | 📍 Varios espacios, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Programa
VIERNES 1
- 23:30 h | Sara de las Chuches 📍Escenario del Bulevar
SÁBADO 2
- 19:30 h | Tributo a El Barrio 📍Escenario del Bulevar
- 23:30 h | Antonio Carmona 📍Escenario del Bulevar
DOMINGO 3
- 11:00 a 13:00 h | Talleres infantiles y exhibiciones de baile flamenco para niños 📍Plaza Constitución
- 13:00 h | Encuentro de sevillanas con música en directo 📍Plaza de los Dolores
- 18:00 h | Blanca Perdiguer 📍Escenario del Bulevar
42ª Feria del Libro de Castelló
El emblemático Parque Ribalta se convierte en el nuevo corazón de las letras con 28 casetas y la participación de más de 180 autores nacionales e internacionales en una edición histórica. El evento contará con encuentros con autores de la talla de Santiago Posteguillo, Juan del Val, Elsa Punset, Joana Marcús, Máximo Huerta y Blue Jeans.
📅 Hasta el domingo 3 de mayo | 🕒 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 | 📍 Parque Ribalta, Castelló
Todos los detalles de la Feria del Libro de Castelló 2026: horarios, autores, firmas, actividades...
Vilafamés 1900
Mostra de vida tradicional. El casco antiguo se transforma en un escenario vivo que recrea los oficios, la ambientación y la vida cotidiana de principios del siglo XX.
📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 🕒 Todo el día (domingo solo mañana) | 📍 Núcleo antiguo, Vilafamés | Más información
Programa del fin de semana:
VIERNES 1
- 10:00 h | Apertura de la Mostra y demostraciones de oficios artesanos 📍 Calles del casco antiguo
- 12:00 h | Recreaciones de escenas costumistas y música ambiental 📍 Plazas del centro histórico
- 18:00 h | Sesión de fotografía con cámara minutera y vida en el club social 📍 Espacios de recreación
SÁBADO 2
- 11:00 h | Talleres de artesanía y recuperación de labores tradicionales 📍 Casco antiguo
- 13:00 h | Bailes y danzas populares de la época 📍 Plazas principales
- 19:00 h | Representaciones teatrales itinerantes sobre la vida en 1900 📍 Recorrido por el centro
DOMINGO 3
- 10:30 h | Apertura de paradas y últimas demostraciones de artesanos 📍 Calles del casco antiguo
- 12:30 h | Encuentro vecinal y recreación del mercado tradicional 📍 Plazas del centro
- 14:00 h | Clausura de la edición 1900 📍 Núcleo histórico
Los mejores planes para niños
FitCarrer 2026 (Festival de Teatre de Carrer)
Vila-real se convierte en un inmenso escenario al aire libre con lo mejor de las artes escénicas, el clown y la danza internacional.
📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 📍 Vila-real | 🎟️ Entrada libre | Más información
Programa del fin de semana:
DIVENDRES 1
- 11:30 h | XIII Jornades professionals 📍 Teatre Tagoba
- 17:30 h | Out of the Deep blue (Autin Danse) 📍 Cantó de l'Auditori, Avda. La Murà (Itinerant)
- 18:45 h | XIV Premi Ramón Batalla 📍 Plaça Major
- 19:45 h | Banaba flup (Street fools) 📍 Plaça de la Vila
- 22:30 h | Babel (Xarxa Teatre) 📍 Plaça Major
- 23:30 h | Fabiolo Connection (Rafa Maza) 📍 Plaça Major
DISSABTE 2
- 11:30 h | Gota (Txema Muñoz) 📍 Plaça de la Vila
- 12:30 h | Invisibles (PEPA CASES dansa-teatre) 📍 Església arxiprestal (Itinerant)
- 17:00 h | Artilusio (Markeliñe) 📍 Parc del Pilar
- 17:30 h | Gota (Txema Muñoz) 📍 Botànic Calduch
- 18:00 h | Intrusos (Lolo Fernandez) 📍 Parc del Pilar
- 18:30 h | Âcid (Sound de Secà) 📍 Botànic Calduch (Itinerant)
- 19:45 h | Domte (Nacho Flores) 📍 Parc de la Maiorasga
- 22:00 h | Sóc (Marta Sitjà) 📍 Parc de la Maiorasga
- 23:00 h | Wild (Motionhouse) 📍 Parc de la Maiorasga
- 23:45 h | El peor espectáculo del mundo, de momento (Zanguango Teatro) 📍 Parc de la Maiorasga
DIUMENGE 3
- 12:30 h | Eirenê (La Troupe Malabó) 📍 Plaça Major
- 17:00 h | Play Time (Kanbahiota) 📍 Plaça Major
- 18:00 h | Inquieto (Jean Philippe Kikolas) 📍 Plaça de la Vila
- 19:00 h | Caricatures (PIA - Projectos de Intervenção Artística) 📍 Cantó de l'Auditori, Avda. La Murà (Itinerant)
- 20:00 h | Tenet (Eunoia Kolektiva) 📍 Plaça Major
'Dreaming Bubbles'. Magia con burbujas de jabón que fusiona poesía visual y danza para dejarte con la boca abierta.
📅 Domingo 03 de mayo | 🕒 12:30 h | 📍 La Bohemia, Castellón | 🎟️ Agotado
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
HorrorWolf. Una inmersión en las sombras con clásicos del punk y hard rock de los 70 y 80 con un toque gótico demencial.
📅 Viernes 01 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Tributos a El Canto del Loco, Leiva/Pereza y La Oreja de Van Gogh. Un viaje nostálgico por los grandes éxitos del pop-rock español para la tarde del viernes.
📅 Viernes 01 | 🕒 17:00 h | 📍Betxí
Impostores. El rock directo y auténtico abre la programación de mayo con una tarde llena de energía.
📅 Viernes 01 | 🕒 18:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (con consumición)
Tesa. La rapera valenciana despliega su directo urbano y cargado de mensaje en el corazón del parque.
📅 Viernes 01 | 🕒 19:00 h | 📍 Templete Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito
Tigre Ulli + Please Wait. El rock alternativo toma la escena para una noche vibrante en la mítica sala de la ciudad.
📅 Viernes 01 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 €
E-Kekos. Un homenaje especial al rock and roll peruano de los 60 con una formación de lujo y colaboraciones especiales.
📅 Sábado 02 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Certamen Provincial de Bandas. La excelencia técnica y la tradición musical de la provincia se citan en una competición de alto nivel.
📅 Sábado 02 | 🕒 16:00 h | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ Libre
Font & The Melians + Señora. Una doble ración de bandas locales para disfrutar del mejor ambiente pop-rock de tarde.
📅 Sábado 02o | 🕒 18:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (con consumición)
Against You + Filax + Hostia Konsagrá. Prepárate para una descarga sonora con lo mejor del punk y hardcore más enérgico.
📅 Sábado 02 | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 13 € / 16 €
Unió Musical Sant Josep de Calasanz. La jornada de la Fira del Llibre se despide con un concierto matinal lleno de armonía.
📅 Domingo 03 | 🕒 13:00 h | 📍 Templete Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito
Boom Boom. El mítico Keith Karloff lidera este potente trío de Rock Blues y Hard Rock llegado directamente desde California.
📅 Domingo 03 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
The Chuck Norris Experiment. Los suecos aterrizan con su high-energy rock para sacudir los cimientos de la sala el domingo noche.
📅 Domingo 03 | 🕒 19:30 h | 📍 Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Cine
Cine-concierto 'El infierno de Dante' (Phostuma). Una experiencia audiovisual única que fusiona el cine clásico con música en directo.
📅 Viernes 01 | 🕒 12:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Onda
Mostra Audiovisual 'En Xicotet' - Sesiones 1 y 2. El certamen reúne el mejor talento audiovisual valenciano con dos jornadas de proyecciones gratuitas.
📅 Viernes 01 y Sábado 02 | 🕒 18:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Onda | 🎟️ Gratuito
'El Último Vikingo'. Una comedia negra danesa con Mads Mikkelsen sobre dos hermanos y un dinero enterrado.
📅 Sábado 02 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio Congresos, Peñíscola | 🎟️ 3 €
'Historias del Buen Valle'. El retrato humanista de José Luis Guerín sobre la vida periférica llega a la gran pantalla de la UJI.
📅 Sábado 02 y Domingo 03 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI, Castellón | 🎟️ 2-3 €
Teatro
Intensivo de baile cubano. Aprende los secretos de los ritmos caribeños con Cristian Mauricio en una sesión de alto nivel.
📅 Sábado 02 | 🕒 10:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20-35 €
'La Mujer Rota'. Anabel Alonso protagoniza este intenso drama basado en la obra de Simone de Beauvoir.
📅 Sábado 02 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €
Monólogos
'Rupti in Tour'. Disfruta del mejor humor en rumano con el show de stand-up de Vio Dragu y Dan Frînculescu.
📅 Sábado 02 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 30-35 €
"Canalla" de Kalderas. Un monólogo irreverente que garantiza risas a través de la improvisación y la comedia directa.
📅 Domingo 03 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 12 €
Gastronomía
VI Fira Gastronòmica d'Alcossebre
El centro de la localidad se convierte en un gran mercado de proximidad con productos de Castelló Ruta de Sabor, demostraciones culinarias en vivo y catas comentadas.
📅 Del viernes 01 al domingo 03 de mayo | 🕒 Varios horarios | 📍 Centro de la localidad, Alcossebre | 🎟️ Entrada libre (catas 10 €)
XVIII Ruta de la Tapa
Quince locales de la ciudad ofrecen sus mejores bocados creativos y dulces en una edición pionera que destina fondos a la asociación Un petit pas.
📅 Del jueves 16 de abril al domingo 3 de mayo | 🕒 12:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00 (jueves a domingo) | 📍 Varios establecimientos, Vila-real | 🎟️ 5 € (tapa + bebida)
Estos son los establecimientos participantes en la XVIII Ruta de la Tapa de Vila-real
- Bar la Plana
- Bar Madrigal
- Bocatería La Morena
- Bonica Tasca-Bar
- Booncata
- El Casino Vila-real
- El Ceramista Restaurante
- Els XIII
- Hambrekadabra
- La Tacita
- Pantomima Tapes i Brases
- Pico de Gallo
- Pizzeria Cristal
- Restaurante Bárbaro
- Rojo Café
Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor
Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.
📅 Hasta el domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información
Concurso de Tapas Sabores del Alto Mijares
Montanejos se convierte en el epicentro de la gastronomía tradicional con un certamen que pone en valor los productos autóctonos, desde la trufa de Villahermosa hasta la miel de la Alquería, en una propuesta que fusiona creatividad y raíces.
📅 Hasta el 10 de mayo | 📍 Varios locales participantes, Montanejos | Más información
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Mercadillo Underground. Arte, artesanía y vinilos para celebrar el Día de la Madre en un ambiente alternativo.
📅 Domingo 03 | 🕒 11:00 a 20:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Acceso libre
La Trobà 2026. Un fascinante viaje al pasado donde los oficios antiguos, las tradiciones y la artesanía local cobran vida en pleno corazón del municipio.
📅 Del jueves 30 de abril al domingo 03 de mayo | 🕒 Todo el día | 📍 Casco antiguo, Oropesa del Mar | 🎟️ Entrada libre
Festes en honor a la Verge del Bon Succés. Cabanes se viste de gala para celebrar sus fiestas patronales con una programación que equilibra la devoción, la música y las actividades al aire libre.
📅 Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 | 📍Cabanes | 🎟️ Entrada libre
Programa de actos
VIERNES 1
- 08:00 h | Marxa senderista para todos los públicos 📍 Plaza Els Hostals
- 12:00 h | Concierto de la Unió Musical Santa Cecília 📍 Saló de Cristall (Escoles Velles)
- 18:00 h | Tardeo con el grupo '4 de Copas' y Nacho DJ 📍 Bar La Cooperativa (Plaza Els Hostals)
SÁBADO 2
- 08:00 h | Romería a l'Ermita de 'Les Santes' 📍 Salida desde el pueblo
- 10:00 h | Misa de acción de gracias a la Verge del Bon Succés 📍 Ermita de 'Les Santes'
- 12:00 h | Salida en romería hacia Cabanes 📍 Calvari
- 21:00 h | Solemne 'Entrà de Maig' y canto de la Salve 📍 Plaza de la Iglesia
- 00:30 h | Actuación de la orquesta 'El Legado' y disco móvil 📍 Pavelló Municipal
DOMINGO 3
- 09:00 h | Tirada social al plato 📍 Campo de tiro municipal
- 12:00 h | XII Concentración de motos clásicas 📍 Plaza Els Hostals
- 19:00 h | Misa de acción de gracias a la 'Mare de Déu de les Santes' 📍 Iglesia Parroquial
- 20:00 h | Procesión por el recorrido habitual 📍 Calles del municipio
Feria Tresorantic. Los coleccionistas exploran una gran muestra de antigüedades y una exposición de vehículos clásicos en un nuevo emplazamiento.
📅 Viernes 01 | 🕒 10:00 h | 📍 Pabellón Polifuncional, l'Alcora | 🎟️ Entrada libre
Visita comentada 'Maig Ceràmic'. Un experto guía a los asistentes por las piezas cerámicas más destacadas presentes en la feria de antigüedades.
📅 Viernes 01 | 🕒 12:30 h | 📍 Pabellón Polifuncional (Punto de encuentro entrada), l'Alcora | 🎟️ Entrada libre (con inscripción)
Fiestas de la Foia
La pedanía alcorina celebra sus días grandes con una intensa agenda que combina exhibiciones taurinas, música en directo y actos tradicionales.
📅 Del jueves 30 de abril al domingo 03 de mayo | 🕒 Varios horarios | 📍 Pedanía de la Foia, l'Alcora | 🎟️ Entrada libre
Programa La Foia:
JUEVES 30
- 13:00 h | Vermut popular
- 18:00 h | Entrada de vacas de Jaume Tárrega
- 19:00 h | Tardeo con DJ Xamas
- 23:00 h | Bou embolat y Orquesta Mustang
VIERNES 1
- 18:30 h | Tardeo remember en la plaza
- 19:00 h | Prueba del toro "Rabioso"
- 23:30 h | Macrodiscomóvil Bandalay
SÁBADO 2
- 17:30 h | Tardeo con el grupo Diverpool
- 19:00 h | Prueba del toro "Colombo"
- 23:30 h | Actuación de la Orquesta Matrix
DOMINGO 3
- 10:00 h | Bendición de campos y procesiones solemnes
- 20:00 h | Traca de fin de fiesta
Deportes
King of the Court. Una jornada maratoniana que fusiona baloncesto 3x3, grafiti, break dance y batallas de gallos.
📅 Viernes 01 | 🕒 10:00 a 20:00 h | 📍 Pistas Rotonda de las Cañas, Castelló | 🎟️ Gratuito
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