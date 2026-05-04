Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡Castellón despierta con una energía cultural imparable esta semana del 4 al 10 de mayo! Nos encontramos ante una de las agendas más completas del año, donde la capital se convierte en un lienzo gigante gracias a la Nit de l’Art y la mirada fotográfica del Festival Imaginària. Desde la majestuosidad de la música clásica en el Auditori hasta el misterio de las profundidades en las Coves de Sant Josep, pasando por el humor, el teatro de vanguardia y la magia de clase mundial. Prepárate para una semana donde el arte, la música y el ocio se dan la mano en cada rincón de nuestra provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

El festival de fotografía de referencia en nuestra provincia arranca con fuerza. Esta semana destacan las aperturas y visitas guiadas en la Llotja del Cànem y el Menador, incluyendo propuestas como "Habitario, tiempo despacio", de Paco Llop, "Las Conseguidoras" de Clara Marconato y "I don’t know who" de Carlos Chavarría, además de talleres de collage para toda la familia.

📅 Jueves, 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo | 🕒 19:00 h (Jueves y viernes) / 10:30 h (Sábado) | 📍 Llotja del Cànem y Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Un evento que celebra su 18º aniversario acercando la creación contemporánea a la ciudadanía. Durante dos días, la ciudad de Castelló se llena de intervenciones artísticas, exposiciones y acciones culturales en múltiples espacios, aglutinando todas las disciplinas imaginables.

📅 Viernes 08 y Sábado 09 de mayo | 🕒 Varios horarios | 📍 Diferentes espacios de la ciudad, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

El ilusionista que ha cautivado al mismísimo David Copperfield llega con un espectáculo de efectos imposibles, apariciones y levitaciones. Una hora y media de magia interactiva diseñada para que toda la familia vuelva a soñar con lo imposible.

📅 Sábado 09 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro Payà, Burriana | 🎟️ Desde 22 euros

Jorge Blass cautivará al público de Burriana con un espectáculo lleno de magia este 9 de mayo. / MEDITERRÁNEO

La soprano rusa Julia Leshneva y el archilaúd suizo Luca Pianca nos proponen un viaje exquisito al barroco europeo. Un encuentro entre la voz lírica y la elegancia instrumental para evocar el esplendor musical de los siglos XVII y XVIII.

📅 Sábado 09 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló de la Plana | 🎟️ De 10 € a 20 €

La reconocida soprano Julia Leshneva actuará en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Una experiencia musical única dentro de las profundidades de la tierra. La voz de Carolina Ligeiro y el talento de David Antunes resuenan en la acústica incomparable de las Coves de Sant Josep, combinando naturaleza y arte de forma mágica.

📅 Domingo 10 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 35 €

Agenda completa de la semana (Día a Día):

LUNES, 4 de mayo

Toques de campanas por la Coronación : Fabio Giménez y el Gremi de Campaners ofrecen repiques y vuelos con las campanas históricas del Fadrí. 📅 04 de mayo | 🕒 12:30 h y 13:00 h | 📍 El Fadrí, Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

: Fabio Giménez y el Gremi de Campaners ofrecen repiques y vuelos con las campanas históricas del Fadrí. 📅 04 de mayo | 🕒 12:30 h y 13:00 h | 📍 El Fadrí, Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito Club de lectura y escritura (Censal) : Actividad creativa para público infantil de 5 a 12 años organizada por la Red Municipal de Lectura. 📅 04 de mayo | 🕒 De 17:30 a 19:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa)

: Actividad creativa para público infantil de 5 a 12 años organizada por la Red Municipal de Lectura. 📅 04 de mayo | 🕒 De 17:30 a 19:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa) Concierto Ólöf Arnalds (Sons de Primavera): La voz islandesa más singular, admirada por Björk, ofrece un concierto íntimo que mezcla folk y experimentación. 📅 04 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada voluntaria

La artista islandesa Ólöf Arnalds aterriza en el Teatre del Raval de Castelló inmersa en su nueva gira. / Anna Maggý

MARTES, 5 de mayo

Taller de costura y moda sostenible : Actividad para jóvenes de 18 a 30 años centrada en la creación consciente. 📅 05 de mayo | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

: Actividad para jóvenes de 18 a 30 años centrada en la creación consciente. 📅 05 de mayo | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Animación lectora (EPL Manuel Azaña) : Sesiones para fomentar el gusto por la lectura en niños de 4 a 7 años. 📅 05 de mayo | 🕒 De 17:30 a 19:30 h | 📍 Espai de Lectura Manuel Azaña, Castelló | 🎟️ Gratuito

: Sesiones para fomentar el gusto por la lectura en niños de 4 a 7 años. 📅 05 de mayo | 🕒 De 17:30 a 19:30 h | 📍 Espai de Lectura Manuel Azaña, Castelló | 🎟️ Gratuito Taller "Sin filtros: ¡Aprende a gestionar lo que sientes!" : Espacio de gestión emocional dirigido a público de 12 a 17 años. 📅 05 de mayo | 🕒 De 18:00 a 19:00 h | 📍 Casal Jove del Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

: Espacio de gestión emocional dirigido a público de 12 a 17 años. 📅 05 de mayo | 🕒 De 18:00 a 19:00 h | 📍 Casal Jove del Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: "Osama" (Cinema, Drets i Dignitat): Proyección del filme de Siddiq Barmak que explora la realidad de los derechos humanos. 📅 05 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 6 de mayo

Club "Jugando entre libros": Dinámicas de lectura y juego para niños de 6 a 10 años. 📅 06 de mayo | 🕒 De 17:30 a 19:30 h | 📍 Espai San Agustín - San Marcos, Castelló | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 7 de mayo

Inauguración Oficial IMAGINÀRIA 2026 Apertura institucional del festival de fotografía con la presencia de autoridades y organizadores. 📅 07 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, C/ Colom 22, Castelló | 🎟️ Gratuito

Apertura institucional del festival de fotografía con la presencia de autoridades y organizadores. 📅 07 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, C/ Colom 22, Castelló | 🎟️ Gratuito Obertura + Visita Guiada: "Habitario. Tiempo Despacio" Exposición de Paco Llop que explora la calma y el espacio habitado a través de la imagen. 📅 07 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito

Exposición de Paco Llop que explora la calma y el espacio habitado a través de la imagen. 📅 07 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito Cuentacuentos en inglés: "The Color Monster" Narración dinámica del famoso libro de emociones para niños de 3 a 8 años. 📅 07 de mayo | 🕒 17:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló | 🎟️ Gratuito

Narración dinámica del famoso libro de emociones para niños de 3 a 8 años. 📅 07 de mayo | 🕒 17:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló | 🎟️ Gratuito Prague Philharmonia (Abono de Primavera) Concierto sinfónico con obras de Mozart, Strauss y la "Heroica" de Beethoven bajo la dirección de Jiří Habart. 📅 07 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €

Concierto sinfónico con obras de Mozart, Strauss y la "Heroica" de Beethoven bajo la dirección de Jiří Habart. 📅 07 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 € Reggae Club & Underground Artistic Gallery Noche de ritmos jamaicanos, DJs y exposiciones de arte y pintura en directo. 📅 07 de mayo | 🕒 A partir de las 23:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

VIERNES, 8 de mayo

Cine y Debate: "Pago Justo" Proyección y coloquio sobre la histórica huelga de las trabajadoras de Ford (exclusivo +60 años). 📅 08 de mayo | 🕒 10:00 h | 📍 CEA Centro Sénior, Castelló | 🎟️ Gratuito

Proyección y coloquio sobre la histórica huelga de las trabajadoras de Ford (exclusivo +60 años). 📅 08 de mayo | 🕒 10:00 h | 📍 CEA Centro Sénior, Castelló | 🎟️ Gratuito AV Jamdart (EACC) Jam audiovisual experimental donde el público puede participar con sus propios materiales. 📅 08 de mayo | 🕒 De 17:00 a 21:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito

Jam audiovisual experimental donde el público puede participar con sus propios materiales. 📅 08 de mayo | 🕒 De 17:00 a 21:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito Presentación del libro "Sentipensem?" Encuentro con la autora Laura Villalba en la Librería Babel. 📅 08 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito

Laura Villalba presentará su libro en la librería Babel de la capital de la Plana. / MEDITERRÁNEO

Visita guiada Refugio Antiaéreo Recorrido por los túneles de la Plaza Tetuán para conocer el impacto de la Guerra Civil. 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Recorrido por los túneles de la Plaza Tetuán para conocer el impacto de la Guerra Civil. 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Historia de la empresa Segarra Conferencia de Fernando Peña Rambla sobre el gigante industrial del calzado. 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

Conferencia de Fernando Peña Rambla sobre el gigante industrial del calzado. 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Imaginària: Oberturas y Visitas Guiadas Presentación de "Las Conseguidoras" (Clara Marconato) e "I don’t know who" (Carlos Chavarría). 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

Presentación de "Las Conseguidoras" (Clara Marconato) e "I don’t know who" (Carlos Chavarría). 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito La Nit de l’Art 2026 Inauguración de las múltiples intervenciones artísticas que celebran 20 años de cultura en la calle. 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Varios espacios de Castelló | 🎟️ Gratuito

Inauguración de las múltiples intervenciones artísticas que celebran 20 años de cultura en la calle. 📅 08 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Varios espacios de Castelló | 🎟️ Gratuito Teatro: "Dia de Partit" Obra dirigida por Joan Comes sobre los entresijos del poder y la política. 📅 08 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ Gratuito

Obra dirigida por Joan Comes sobre los entresijos del poder y la política. 📅 08 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ Gratuito CRIM + Tergo (Punk-rock) Presentación de Concerts del Pinar con la banda tarraconense CRIM y los locales Tergo. 📅 08 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 16 €

La Bohemia albergará el concierto de presentación de la próxima edición de los Concerts del Pinar del Grau. / MEDITERRÁNEO

XIV Liga de Improvisación Teatral Espectáculo cómico y participativo de Improplana. 📅 08 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

Espectáculo cómico y participativo de Improplana. 📅 08 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 5 € Concierto Desiguales Actuación musical en directo en la sala Because. 📅 08 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Actuación musical en directo en la sala Because. 📅 08 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ 8-10 € 41é Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó Exhibición folclórica tradicional que llena la ciudad de color y música. 📅 08 de mayo | 🕒 21:30 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Exhibición folclórica tradicional que llena la ciudad de color y música. 📅 08 de mayo | 🕒 21:30 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito 18º Aniversario Nomepierdoniuna Concierto de Lady Banana, Fuet! y Trofeo para celebrar el portal cultural. 📅 08 de mayo | 🕒 22:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 15-20 €

SÁBADO, 9 de mayo

Imaginària: Taller de Collage Actividad familiar creativa con Leticia Tojar y Lidón Forés. 📅 09 de mayo | 🕒 10:30 a 13:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

Actividad familiar creativa con Leticia Tojar y Lidón Forés. 📅 09 de mayo | 🕒 10:30 a 13:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Concierto Nacho Ruiz Sesión de mediodía en formato de taquilla inversa. 📅 09 de mayo | 🕒 12:30 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Sesión de mediodía en formato de taquilla inversa. 📅 09 de mayo | 🕒 12:30 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa Fiesta TOTO "De Loca" Evento queer con temática de locura, purpurina y una line-up espectacular. 📅 09 de mayo | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 12 €

Evento queer con temática de locura, purpurina y una line-up espectacular. 📅 09 de mayo | 🕒 A partir de las 17:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 12 € Cine: "Viaje a la felicidad de mamá Kusters" Clásico de Fassbinder dentro del ciclo "Essencial Fassbinder". 📅 09 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Clásico de Fassbinder dentro del ciclo "Essencial Fassbinder". 📅 09 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 € Teatro: "El Aguante" (IVC) Versión radical de La gaviota de Chéjov con Marta Belenguer y Toni Agustí. 📅 09 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

El IVC presentará la obra 'El aguante' en el Teatre Principal de Castelló en dos sesiones. / MEDITERRÁNEO

Cine: "Tres Adioses" (Isabel Coixet) Drama romántico y vitalista protagonizado por Alba Rohrwacher y Elio Germano. 📅 09 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Drama romántico y vitalista protagonizado por Alba Rohrwacher y Elio Germano. 📅 09 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 € Concierto Chica Medusa + Les Cactus Rock alternativo en la sala Because. 📅 09 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Rock alternativo en la sala Because. 📅 09 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ 8-10 € Julia Leshneva & Luca Pianca Barroco europeo con soprano y archilaúd en el programa "L'edat d'or". 📅 09 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

Barroco europeo con soprano y archilaúd en el programa "L'edat d'or". 📅 09 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 € Jorge Blass: "La Magia" Ilusionismo de gran formato para toda la familia. 📅 09 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro Payà, Burriana | 🎟️ Consultar taquilla

Ilusionismo de gran formato para toda la familia. 📅 09 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro Payà, Burriana | 🎟️ Consultar taquilla Noche de Metal Extremo Concierto de Osserp, Zaborra, Morfina, Putanazion y Colgate Total. 📅 09 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 20 €

DOMINGO, 10 de mayo

Fusion Jam Sesión de improvisación musical abierta coordinada por el batería Guillem Jovaní. 📅 10 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito

Sesión de improvisación musical abierta coordinada por el batería Guillem Jovaní. 📅 10 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito Teatro: "Fantásticamente bien" Propuesta escénica para la tarde del domingo en Sala Terra. 📅 10 de mayo | 🕒 17:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12 €

Propuesta escénica para la tarde del domingo en Sala Terra. 📅 10 de mayo | 🕒 17:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12 € Teatro Familiar: "Croma" (L'Horta Teatre) Narrativa visual y poética para niños a partir de 3 años (en valenciano). 📅 10 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Narrativa visual y poética para niños a partir de 3 años (en valenciano). 📅 10 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 € Humor: "Disfrutopía" (JAJAJERS): Show en directo sobre costumbres valencianas. 📅 10 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 14 €

Noticias relacionadas