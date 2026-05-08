Qué hacer en Castellón este fin de semana: arte en la calle, Jajajers y concurso de hamburguesas

Castellón pone este fin de semana el foco en la calle y en la risa. La Nit de l’Art convierte la ciudad en un museo abierto durante viernes y sábado, con espacios creativos, exposiciones y cultura circulando sin pedir permiso. Y el domingo, La Bohemia remata el finde con Disfrutopía, el primer directo en Castelló de los Jajajers, Alexis Martínez y Jorge García, dispuestos a diseccionar las costumbres valencianas a golpe de humor.

Alrededor, la agenda suma música, teatro, cine, gastronomía y planes familiares: punk en La Bohemia y Terra, barroco en el Auditori, danza urbana en La Vall d’Uixó, mucha gastronomía por toda la provincia y concurso de hamburguesas en Castelló, además, talleres para pequeños creadores. Vamos, que el finde viene con arte, carcajadas y cero motivos para quedarse en casa.

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Nuestros planes destacados

La Nit de l'Art

La Nit de l'Art / Mediterráneo

La ciudad se transforma en un gran museo al aire libre con la apertura oficial de sus espacios creativos.

📅 Viernes 8 y sábado 9 | 🎟️ Entrada libre

Programa de actos VIERNES 8 17:00 h | Edificio Moruno Espai Cultural 📍Plaza del Mar

📍Plaza del Mar 18:00 h | Espai Cultural Obert Les Aules 📍Plaza de las Aulas, 2

📍Plaza de las Aulas, 2 17:00 h | Performance/danza «COLORES» de Alumnado del Espai Escènic 📍Edificio Moruno Espai Cultural

📍Edificio Moruno Espai Cultural 17:45 h | Pasacalle itinerante de Chirigota Academia 3×4 📍Salida desde la plaza de la Paz

📍Salida desde la plaza de la Paz 17:45 h | «LATIDOS DE BATUCADA» de Ravatukem Batukada 📍Salida desde la plaza de las Aulas

📍Salida desde la plaza de las Aulas 18:00 a 20:00 h | Recital «AMART AMB ART» de Asociación Amart 📍Calle Ximénez, 7 y Pelayo del Castillo, 4

📍Calle Ximénez, 7 y Pelayo del Castillo, 4 18:00 a 20:00 h | Concierto de pop & rock de CPMD Calasancio 📍Plaza Escuelas Pías

📍Plaza Escuelas Pías 18:00 a 21:00 h | CABINAS LITERARIAS 📍Espai Cultural Obert Les Aules

📍Espai Cultural Obert Les Aules 18:00 a 21:00 h | Actuación «NIT DE L’ART A L’OEST» de Alumnado del IES Politécnico 📍Parque del Oeste

📍Parque del Oeste 18:30 h | Danza «AMAS» de Colectivo Hambrientas 📍Casa de los Caracoles

📍Casa de los Caracoles 18:30 a 19:45 h | Espectáculo poético musical de R. M. Vilarroig, V. Vázquez y F. Nomdedeu 📍Librería Argot

📍Librería Argot 18:30 h | Mesa redonda «… 06-26-READY-GO» de Font Arquitectura 📍Plaza del Real, 15-14

📍Plaza del Real, 15-14 19:00 h | Performance de Ángeles Císcar + Edu Comelles 📍Claustro del Museo de Bellas Artes

📍Claustro del Museo de Bellas Artes 19:00 h | OPEN STUDIOS RUTA PÚRPURA (varios talleres) 📍Punto de encuentro: Plaza Escuelas Pías

📍Punto de encuentro: Plaza Escuelas Pías 19:00 h | TALLER DE PINTURA 📍Colla del Rei Barbut (Plaza de las Aulas, 1)

📍Colla del Rei Barbut (Plaza de las Aulas, 1) 19:00 h | «ARQUITECTOS EMBLEMÁTICOS» de Viure la Mort 📍Colegio Territorial de Arquitectos

📍Colegio Territorial de Arquitectos 19:15 h | «LA REVOLUCIÓ DELS COLORS» de Teatre Maset de Frater 📍Plaza Huerto Sogueros

📍Plaza Huerto Sogueros 19:30 h | Acción performativa «LA NIT ESTRELLADA» de Colectivo InGenio 📍Recorrido: Tetuán, Colón y Caballeros

📍Recorrido: Tetuán, Colón y Caballeros 19:30 a 21:30 h | Disciplinas acrobáticas «FIESTA DE LA PRIMAVERA» de Rodolant Cultural 📍Calle Vázquez Mella, 45

📍Calle Vázquez Mella, 45 20:00 h | Actuación de Elvira Babiloni y Nieves Bagán 📍Estudi d’Art i Disseny Gràfic (Amadeo I, 42)

📍Estudi d’Art i Disseny Gràfic (Amadeo I, 42) 20:00 h | Performance «NIÑOS SOLDADOS» de Godo Lozano 📍Museo de Bellas Artes

📍Museo de Bellas Artes 20:00 h | PASARELA DE MODA de Alumnado de la EASD Castelló 📍Plaza Fadrell

📍Plaza Fadrell 20:00 h | COMBO JAZZ DE LA BIG BAND UJI 📍Llotja del Cànem

📍Llotja del Cànem 20:00 h | Visita guiada a la Capilla de la Cofradía de la Purísima Sangre 📍Plaza María Agustina

📍Plaza María Agustina 20:00 h | Muestra de cant d’estil de Associació Cant d’Estil Castelló 📍Quatre Cantons

📍Quatre Cantons 20:00 a 00:00 h | Ambientación musical «… 06-26-READY-GO» de Font & The Melia’ns 📍Plaza del Real, 15-14

📍Plaza del Real, 15-14 20:00 a 23:00 h | Performance-instalación «FIL-I-SOFIA» (incluye pases de danza) 📍Plaza de la Paz

📍Plaza de la Paz 20:15 a 21:30 h | Taller participativo «LOS GIRASOLES» de Colectivo InGenio 📍Calle Caballeros

📍Calle Caballeros 20:30 h | Exposición «PAISAJES INEFABLES» de Justi Marín 📍Mondo Rítmic (Calle Joan Herrera, 6)

📍Mondo Rítmic (Calle Joan Herrera, 6) 20:30 h | «ARQUITECTOS EMBLEMÁTICOS» de Viure la Mort 📍Colegio Territorial de Arquitectos

📍Colegio Territorial de Arquitectos 20:30 h | Música de Andrea Giménez 📍Casa de los Caracoles

📍Casa de los Caracoles 20:30 h | Concierto «ORIGINO» de Dversa 📍Parque de la Panderola del Grao

📍Parque de la Panderola del Grao 21:00 h | Grupo musical Ander Troys 📍Patio del Espai Cultural Les Aules

📍Patio del Espai Cultural Les Aules 22:00 h | Actuación musical ‘TRIBUTO A NINO BRAVO’ 📍Puertas de la Capilla de la Sangre

📍Puertas de la Capilla de la Sangre 22:00 h | «ARQUITECTOS EMBLEMÁTICOS» de Viure la Mort 📍Colegio Territorial de Arquitectos

📍Colegio Territorial de Arquitectos 23:00 h | Espectáculo de circo «AVE DE FUEGO» de Baraka Circ 📍Plaza de las Aulas, 2 SÁBADO 9 11:00 h | OPEN STUDIOS AMARILLO CADMIO (varios talleres) 📍Punto de encuentro: Plaza Mayor

📍Punto de encuentro: Plaza Mayor 11:00 h | OPEN STUDIOS RUTA AZUL CIAN (varios talleres) 📍Punto de encuentro: Av. Casalduch (col. Carmelitas)

📍Punto de encuentro: Av. Casalduch (col. Carmelitas) 11:00 h | OPEN STUDIOS RUTA MAGENTA (varios talleres) 📍Punto de encuentro: Plaza Clavé / San Félix

📍Punto de encuentro: Plaza Clavé / San Félix 11:30 h | Títeres y clown «LA MANZANA ROJA» de Elisa M. Matallín 📍Patio de l’Espai Cultural Les Aules

📍Patio de l’Espai Cultural Les Aules 11:30 a 13:00 h | Performance «EL ARTE DIFUMINA LAS FRONTERAS» 📍Espacio Bluritub (Av. Capuchinos, 61)

📍Espacio Bluritub (Av. Capuchinos, 61) 12:00 h | Taller «DANSA NATURA» de Miguel Mata 📍Templete del Parque Ribalta

📍Templete del Parque Ribalta 12:00 h | Conferencia 📍Capilla de la Cofradía de la Purísima Sangre

📍Capilla de la Cofradía de la Purísima Sangre 12:00 a 12:30 h | Cuentacuentos de Rafa Velasco y Carmen Más 📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez

📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 12:30 h | Circo y danza «SUSPENSIÓ» de Carla Pla (Cía. Circar) 📍Plaza de las Aulas, 2

📍Plaza de las Aulas, 2 12:30 h | «LA MAGIA DEL MAGO KOSTU» 📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez

📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 12:30 h | Concierto de ABUENÍ (álbum «Sí») 📍Mondo Rítmic

📍Mondo Rítmic 13:00 h | Danza/performance «#TAGME» de Compañía Laumar 📍Edificio Moruno Espai Cultural

📍Edificio Moruno Espai Cultural 13:00 h | «LLAMADA CALLE CONTEMPORÁNEA» (música y danza) 📍Mercado Central

📍Mercado Central 17:00 a 21:00 h | Performance «PINTURA EN VIU» de María Artnow 📍Plaza Hernán Cortés

📍Plaza Hernán Cortés 17:30 h | Visita guiada «UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DEL GRAU» 📍Salida: Tenencia de Alcaldía del Grao

📍Salida: Tenencia de Alcaldía del Grao 17:30 a 21:00 h | PASACALLE DE DOLÇAINA Y TABAL 📍Grao de Castelló

📍Grao de Castelló 17:30 a 20:30 h | Taller e instalación «ECLOSIÓN COLECTIVA» de Tania Ansio 📍Patio del Espai Cultural Les Aules

📍Patio del Espai Cultural Les Aules 17:45 h | Visita guiada 📍Capilla de la Cofradía de la Purísima Sangre

📍Capilla de la Cofradía de la Purísima Sangre 18:00 a 18:30 h | «DECLAMACIÓN DE LOS POETAS» (Poe & Más Club) 📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez

📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 18:00 a 18:30 h | Performance «CORPORALITAT LÍQUIDA» de Sara Carceller 📍Espai Creatiu Claudia de Vilafamés

📍Espai Creatiu Claudia de Vilafamés 18:00 a 21:00 h | Recital flamenco «AMART AMB ART» de Asociación Amart 📍Calle Ximénez 7 y Pelayo del Castillo, 4

📍Calle Ximénez 7 y Pelayo del Castillo, 4 18:00 a 19:00 h | Taller «PINTA TU PROPIA LÁMINA» de Raquel Sánchez P. 📍Taller Collage de Dibujo y Pintura

📍Taller Collage de Dibujo y Pintura 18:00 a 20:00 h | Exposición de bestiario «LA PORTA DE L’INFERN» de Botafocs 📍Edificio del Reloj

📍Edificio del Reloj 18:00 a 20:00 h | Intervención participativa «ELS MURALS INFERNALS» 📍Avenida Sebastián Elcano

📍Avenida Sebastián Elcano 18:30 h | MOSTRA DE DANZA CPDC y CMA Rafel Martí de Viciana 📍Plaza Huerto Sogueros

📍Plaza Huerto Sogueros 18:30 h | Performance «OTROS MUNDOS SON POSIBLES» de Helena Estela y Clara Marín 📍Sala Mindful Art

📍Sala Mindful Art 18:30 a 18:50 h | Performance «EL LOCO DE LA VÍA» de Rafa Velasco y Carmen Más 📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez

📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 19:00 a 19:30 h | Exhibición de baile moderno de Castellokizz 📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez

📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 19:00 h | Concierto-performance «BOSC» de Edu Comelles 📍Casa de los Caracoles

📍Casa de los Caracoles 19:15 h | GALA DE DANZA CPMD CALASANCIO 📍Plaza Huerto Sogueros

📍Plaza Huerto Sogueros 19:30 a 21:30 h | Disciplinas acrobáticas «FIESTA DE LA PRIMAVERA» de Rodolant Cultural 📍Calle Vázquez Mella, 45

📍Calle Vázquez Mella, 45 19:30 a 20:30 h | Microteatro «BIENVENIDOS A OZ» de Espai Escènic 📍Calle Juan de Austria, 67

📍Calle Juan de Austria, 67 20:00 h | Concierto ‘COR RESURREXIT’ 📍Capilla de la Cofradía de la Purísima Sangre

📍Capilla de la Cofradía de la Purísima Sangre 20:00 h | Recital poético de Declamadors del Grau 📍Edificio Moruno

📍Edificio Moruno 20:00 a 23:00 h | Acción-performance «NÉMESIS CREATIVA» de Pere Ribera 📍Plaza de las Aulas

📍Plaza de las Aulas 20:30 a 20:50 h | Sesión de maquillaje profesional de Mariví Lucas 📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez

📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 21:00 h | Taller de maquillaje de fantasía para fotografía 📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez

📍Asociación Bulevar Vicente Blasco Ibáñez 22:00 h | «MORIR AMANDO» de Paula Ortiz 📍Casa de los Caracoles

Disfrutopía con Jajajers

Disfrutopía con Jajajers / Instagram

Alexis Martínez y Jorge García aterrizan con su primer directo en la ciudad para diseccionar las costumbres valencianas entre risas.

📅 Domingo 10 | 🕒 18:30h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 14-15 € | Más información

Los mejores planes para niños

Anna Confetti - Clow Cervavila. Un espectáculo itinerante de humor gestual recorre las plazas llenando las calles de risas y sorpresas.

📅 Viernes 8 | 🕒 18:00h | 📍 Itinerante (Mercat/Parc), La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Beni Jove: Taller de cerámica. Los jóvenes aprenden las técnicas básicas de modelado para crear sus propias piezas artesanales.

📅 Sábado 9 | 🕒 10:00h y 17:00h | 📍 Carrer Baier / Casal Jove, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Taller familiar de collage. Las familias juegan con la fotografía para crear nuevas composiciones visuales inspiradas en Imaginària.

📅 Sábado 9 | 🕒 10:30h | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Torneo de Mario Kart. Los aficionados a la velocidad compiten en el popular videojuego de carreras para demostrar quién es el mejor piloto.

📅 Domingo 10 de mayo | 🕒 11:00h | 📍 Espacio público, Vilar de Canes | 🎟️ Entrada libre

Presentació Concerts del Pinar 2026: CRIM + Tergo. El punk y el rock calientan motores para el festival veraniego en una noche de guitarras potentes.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:30h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 16 €

Desiguales. La banda ofrece un directo cargado de ritmo y energía en la sala Because.

📅 Viernes 8 | 🕒 20:00h | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Álex Fernández. El reconocido artista aterriza en el Auditori para deleitar al público con su gira actual.

📅 Viernes 8 | 🕒 21:00h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 38,90-46,50 €

Fiesta 18º aniversario de Nomepierdoniuna: Lady Banana + Fuet! + Trofeo. Tres bandas celebran la mayoría de edad del portal cultural con una explosión de sonido independiente.

📅 Viernes 8 | 🕒 22:00h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15-20 €

Los Bien Bien. El cuarteto zaragozano sacude los malos rollos con su punk ramoniano y garajero en un guateque sideral.

📅 Sábado 9 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Nacho Ruiz. El músico despliega su repertorio en una sesión íntima con el sistema de taquilla inversa.

📅 Sábado 9 | 🕒 12:30h | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Fiesta Toto. Un elenco multidisciplinar de artistas como Hugaceo Crujinente y La Sonry llenan la tarde de espectáculo y color.

📅 Sábado 9 | 🕒 17:00h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Fiesta Toto. / Instagram

XVIII Encuentro de escuelas de música de la Plana Alta - Pasacalles. Las agrupaciones recorren el municipio compartiendo melodías en un ambiente festivo.

📅 Sábado 9 | 🕒 17:00h | 📍 Plaza de les Corts Valencianes, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

32 Millas Anual Fest. Festival con ADN local que incluye los directos de La Popera y The Mash, arte en piel con La Gatta Sacra Tattoo y cierre con Ahoravienesergio DJ.

📅 Sábado 9 | 🕒 17:00 | 📍 Císcar 21, Castellón | 🎟️ 10€ anticipada / 12€ taquilla (incluye consumición)

32 Millas Anual Fest. / Instagram

Mig Any Fester de Onda. Una maratón de rumba y pop con artistas como Los Makis y Zapato Veloz celebra el ecuador de las fiestas locales.

📅 Sábado 9 | 🕒 17:00h | 📍 Carpa del parking del Recinto Multiusos, Onda | 🎟️ 7-18 €

Zapato Veloz / Archivo

XVIII Encuentro de escuelas de música de la Plana Alta - Concierto. Más de 200 alumnos se unen en una gran interpretación coral al aire libre.

📅 Sábado 9 | 🕒 18:00h | 📍 Paseo Pérez Bayer, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Chica Medusa + Les Cactus. El escenario del Because vibra con el directo de estas dos potentes formaciones.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:00h | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Chica Medusa + Les Cactus. / Instagram

Julia Leshneva y Luca Pianca. La soprano y el laudista ofrecen un recital barroco de exquisita sensibilidad técnica.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:30h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

Osserp + Zaborra + Morfina + Putanazion + Colgate Total. Los sonidos más extremos y oscuros se apoderan de la noche en el Terra.

📅 Sábado 9 | 🕒 20:00h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 20 €

Dj Goalmaker / Dj Ladrillovitz. La música electrónica cierra el Festival d’Arts Urbanes con una sesión de ritmos contemporáneos.

📅 Sábado 9 | 🕒 21:00h | 📍 Esplanada de l’Auditori Municipal, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Fusion Jam. Los músicos locales improvisan sobre el escenario en una sesión abierta de jazz, rock y funk.

📅 Domingo 10 | 🕒 12:00h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Soporte Vital. La mítica banda de Vila-real despliega su pop-rock ochentero y sus nuevos temas del álbum "Isla pérfida".

📅 Domingo 10 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Singin' in the Cave: Carolina Ligeiro & David Antunes. La acústica única de las grutas potencia las voces de estos artistas en un entorno subterráneo.

📅 Domingo 10 | 🕒 20:00h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 35 €

Pago Justo (Made in Dagenham). La proyección de este film sobre la lucha por la igualdad laboral precede a un debate enriquecedor.

📅 Viernes 8 | 🕒 10:00h | 📍 Cea Centro Sénior, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Altas Capacidades. La comedia de Víctor García León explora con agudeza las expectativas sociales y el talento en el siglo XXI.

📅 Viernes 8 y sábado 9 | 🕒 19:30h y 22:30h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Altas Capacidades / Mediterráneo

Viaje a la felicidad de mamá Kusters. El cinefórum recupera esta pieza de Fassbinder que analiza la redención social en la Alemania de los setenta.

📅 Sábado 9 y domingo 10 | 🕒 19:00h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Tres adioses. Isabel Coixet firma este relato íntimo sobre las despedidas y los vínculos emocionales rodado en Italia.

📅 Sábado 9 y domingo 10 | 🕒 19:00h | 📍 Auditori de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Trópico. La compañía Marroch presenta una pieza premiada que reflexiona sobre los ciclos de la naturaleza y la vida a través del movimiento.

📅 Viernes 8 | 🕒 18:00h | 📍 Espacio público, Benassal | 🎟️ Entrada libre

Dia de Partit. La obra de Joan Comes sumerge al espectador en las emociones y tensiones que rodean un encuentro deportivo.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:30h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ronda 1 de la XIV Liga de Improvisación Teatral. Los actores se enfrentan al reto de crear historias al momento bajo las directrices del público.

📅 Viernes 8 | 🕒 20:00h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

The Concept Dance Company. Los bailarines transforman el espacio urbano con una pieza de danza contemporánea cargada de fuerza.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:00h | 📍 Plaça del Parc, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

El Aguante. Víctor Sánchez explora la resistencia humana en esta pieza dramática que invita a la reflexión profunda.

📅 Sábado 9 y domingo 10 | 🕒 19:00h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

El Aguante. Víctor Sánchez / Mediterráneo

Paco Panjabi. Profesor de yoga. Un peculiar instructor intenta guiar una clase de yoga a través de situaciones cómicas y acrobacias absurdas.

📅 Sábado 9 | 🕒 12:00h | 📍 Espacio público, La Serratella | 🎟️ Entrada libre

Las Preciosas Ridículas. La sátira de Molière se traslada a la era de las redes sociales para cuestionar la obsesión por la apariencia.

📅 Sábado 9 | 🕒 17:00h | 📍 Espacio público, Albocàsser | 🎟️ Entrada libre

Fantásticamente bien. El escenario del Terra acoge una representación que juega con la cercanía y la sorpresa.

📅 Domingo 10 | 🕒 17:00h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12 €

Croma, una història dibuixada. L'Horta Teatre combina el dibujo en vivo y la escena para narrar una aventura visual inolvidable.

📅 Domingo 10 | 🕒 18:30h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Domini Públic. Los participantes se convierten en protagonistas de una pieza que revela patrones sociales a través de auriculares y desplazamientos guiados.

📅 Domingo 10 | 🕒 12:00h | 📍 Espacio público, Vilar de Canes | 🎟️ Entrada libre

Monólogos

Quería ser maricón pero nací sudaca. Mazorra presenta un cabaret autoficcional que cruza la identidad migrante y la experiencia queer con mucha ironía.

📅 Viernes 8 | 🕒 22:00h | 📍 Espacio público, Benassal | 🎟️ Entrada libre

Paloma de Parque. Clara Ingold reflexiona sobre la autodestrucción y los problemas generacionales mediante el humor absurdo y la música.

📅 Sábado 9 | 🕒 19:00h | 📍 Espacio público, Albocàsser | 🎟️ Entrada libre

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The Champions Burger

The Champions Burger / Instagram

El certamen gastronómico busca la mejor hamburguesa entre diversas propuestas nacionales con entrada gratuita al recinto.

📅 Del jueves 7 al domingo 17 | 🕒 12:00h a 00:00h | 📍 Recinto Mascletà Magdalena, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor / Mediterráneo

Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.

📅 Hasta el domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información

Concurso de Tapas Sabores del Alto Mijares

Concurso de Tapas Sabores del Alto Mijares. / Instagram

Montanejos se convierte en el epicentro de la gastronomía tradicional con un certamen que pone en valor los productos autóctonos, desde la trufa de Villahermosa hasta la miel de la Alquería, en una propuesta que fusiona creatividad y raíces.

📅 Hasta el 10 de mayo | 📍 Varios locales participantes, Montanejos | Más información

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Imaginària: abertura + visita guiada 'Background'. La fotógrafa Carla Oset acompaña al público en el descubrimiento de su obra más reciente.

📅 Viernes 8 | 🕒 12:00h | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Jam audiovisual AV JAMDART. El espacio de arte contemporáneo acoge una sesión creativa donde la imagen y el sonido dialogan en directo.

📅 Viernes 8 | 🕒 17:00h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación del libro 'Sentipensem?'. Laura Villalba desvela las claves de su obra en un encuentro con lectores en la librería.

📅 Viernes 8 | 🕒 18:30h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada: Refugio Antiaéreo. El recorrido permite conocer la historia subterránea y el patrimonio bélico que conserva la ciudad.

📅 Viernes 8 | 🕒 19:00h | 📍 Refugio antiáereo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Imaginària: abertura + visitas guiadas 'I dont know who' y 'Las conseguidoras'. Los fotógrafos Carlos Chavarría y Clara Marconato presentan sus propuestas visuales en sendas visitas.

📅 Viernes 8 de mayo | 🕒 19:00h | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

41é Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó. La Plaza Mayor se llena de color y tradición con este encuentro histórico de bailes folclóricos.

📅 Viernes 8 | 🕒 21:30h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Iron Skulls. El colectivo fusiona la energía de la danza urbana con lenguajes escénicos innovadores y experimentales.

📅 Viernes 8 | 🕒 20:00h | 📍 Plaça del Mercat, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Kiko López. El coreógrafo muestra su dominio de la danza hip hop en una intervención que conecta con el pulso de la calle.

📅 Sábado 9 | 🕒 12:00h | 📍 Parc de la Generalitat, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

My Madder. El movimiento corporal se entrelaza con la música electrónica en un espectáculo de ritmo hipnótico.

📅 Sábado 9 | 🕒 12:30h | 📍 Parc de la Generalitat, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Poetry Slam. Los participantes compiten con sus versos en una batalla poética donde el público tiene la última palabra.

📅 Sábado 9 | 🕒 17:00h | 📍 Plaça de l’Església de l’Àngel, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

El vino del mar: la villa romana de Sant Gregori. Una visita temática revela cómo era la producción y el comercio de vino en la antigüedad romana.

📅 Sábado 9 | 🕒 18:00h | 📍 Villa romana de Sant Gregori, Burriana | 🎟️ Entrada libre

triXilxes #sindrafting 2026. Más de 700 atletas se enfrentan a un exigente triatlón de esfuerzo individual junto al Mediterráneo.

📅 Domingo 10 | 🕒 08:00h | 📍 Litoral de la localidad, Xilxes | 🎟️ Acceso libre espectadores

Cartel triXilxes 2026. / Mediterráneo

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