Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
La provincia acoge del 11 al 17 de mayo desde el virtuoso concierto de Beethoven con Javier Perianes hasta el festival de música alternativa Eccleptic en Vinaròs
Castellón se prepara para una semana donde la excelencia musical y el compromiso con la memoria histórica toman el protagonismo. Desde el ciclo integral de los conciertos de Beethoven con el virtuoso Javier Perianes, hasta la energía alternativa del festival Eccleptic en Vinaròs, nuestra provincia ofrece un abanico de experiencias inigualable. Cine premiado en Cannes, rutas gastronómicas, ferias del libro y teatro de vanguardia completan siete días diseñados para emocionar a todos los públicos. ¡Saca tu agenda y déjate llevar por el talento local e internacional!
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Nuestros planes destacados de la semana:
Una cita histórica doble: el aclamado pianista Javier Perianes dirige e interpreta los cinco conciertos para piano de Beethoven junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Una simbiosis perfecta de profundidad y fuerza emocional.
📅 Sábado 16 y Domingo 17 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €
Bajo la batuta de Roberto Forés, una de las formaciones de cámara más brillantes de Londres llega para ofrecer una velada de música sublime y energía vibrante en la sala sinfónica.
📅 Martes 12 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €
Vinaròs se convierte en el epicentro del indie y la electrónica con un cartel de lujo que incluye a Kiko Veneno, La Habitación Roja, Suu e INNMIR, entre muchos otros artistas.
📅 Viernes 15 y Sábado 16 de mayo | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ Desde 21,99 €
Cuatro días dedicados a las letras en el corazón de la ciudad, con casetas, firmas y actividades paralelas como el espectáculo de circo "Royal Circ" el sábado por la mañana.
📅 Del 14 al 17 de mayo | 🕒 Varios horarios | 📍 Plaça de la Mercé, Borriana | 🎟️ Acceso libre
Teatro de reflexión dirigido por Cesca Salazar. Una alegoría sobre el fanatismo y la deshumanización basada en la figura del rinoceronte, invitándonos a despertar de la "pereza ideológica".
📅 Viernes 15 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Agenda completa de la semana (Día a Día):
MARTES, 12 de mayo
- Presentación Itinerario "La Panderola" Conferencia de Laura Villalba sobre la historia del mítico tranvía a vapor que conectaba la comarca. 📅 12 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Cine: "La Maternal" de Pilar Palomero Proyección dentro del ciclo Cinema, Drets i Dignitat de Amnistía Internacional. 📅 12 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito
- Exposición: "Els avions de la por" Muestra sobre los bombardeos de la Legión Cóndor en la Guerra Civil. 📅 12 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito
- English Chamber Orchestra (Ver Plan Destacado). 📅 12 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €
MIÉRCOLES, 13 de mayo
- Made in UJI: Curtmetratges Proyección de cortos del alumnado de Comunicación con presencia de sus directores. 📅 13 de mayo | 🕒 11:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Concierto Conservatori Mestre Tàrrega Ciclo "Tardes Musicales" en un entorno emblemático. 📅 13 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Photobook Club Castelló Encuentro de fotografía con la participación de Marina Bobo. 📅 13 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Banda Municipal de Castelló: "Historias en movimiento" Concierto bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 📅 13 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (en taquilla)
JUEVES, 14 de mayo
- Les Arts al Belles Arts Concierto lírico de 50 min a cargo del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts. 📅 14 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Inauguración Imaginària: "Intervalos de sombra" Apertura y visita guiada con el fotógrafo Pablo López. 📅 14 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Casa Garcerán, Segorbe | 🎟️ Gratuito
- Poetry Slam Competición de poesía oral en un ambiente distendido. 📅 14 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- Presentación de libros (Varios) "El túnel del terror" de Eloy Rivero (Librería Babel, 18:30h) y "El enigma del espejo" de Daniel Blanda (Menador, 19:00h).
- Reggae Club Música Dub y artes plásticas en directo con Dub Space Spain. 📅 14 de mayo | 🕒 23:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Presentación de libro: "Els avions de la por" Investigación sobre los ataques aéreos en el municipio. 📅 14 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito
VIERNES, 15 de mayo
- Eccleptic (Día 1) Con Suu, La Milagrosa, DJ Amable, Palo Domado y más. 📅 15 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ 21,99 - 29,99 €
- La Crida Fest Música urbana con Héctor Rubio, Dasoul y José de Rico. 📅 15 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza Mayor de Vila-real | 🎟️ Gratuito
- Inauguración Imaginària: "Kiss" Visita guiada con Marina Bobo. 📅 15 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- Cine: "Calle Málaga" (Maryam Touzani) Drama sobre una mujer que lucha por su hogar en Tánger. 📅 15 de mayo | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Conferencia Neurociencia: "Cerebro 360" A cargo de Rocío López Diego. 📅 15 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Liga de Improvisación Teatral (Ronda 2) Duelo de humor y rapidez mental dirigido por Miguel Ángel Prades. 📅 15 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €
- Ruta de la Tapa 📅 15 de mayo | Todo el día | 📍 Borriana
- Día Internacional de los Museos Puertas abiertas al Museo y yacimientos. 📅 15 de mayo | 09:00 a 20:00 h | 📍 Borriana
SÁBADO, 16 de mayo
- ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (I) Conciertos para piano n.º 2, 3 y 4 de Beethoven. 📅 16 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 - 20 €
- Eccleptic (Día 2) Kiko Veneno, La Habitación Roja, INNMIR, Los Invaders y más. 📅 16 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ 23,99 - 29,99 €
- Cine: "El agente secreto" Thriller brasileño premiado en Cannes 2025. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 €
- Sincronisax Festival de ensembles de saxofones. 📅 16 de mayo | 🕒 09:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito
- Royal Circ Espectáculo familiar de La Finestra Nou Circ. 📅 16 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Plaça de la Mercé, Borriana | 🎟️ Gratuito
- 17a Ballada del Ball Perdut Manifestación de danza tradicional popular. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito
- Teatro: "Alabama" Obra del Grupo Amigos del Teatro sobre la lucha entre el bien y el mal. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €
- Premis Ciutat de Castelló: Semifinal Danza XXIX Convocatoria Nacional de Danza. 📅 16 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro Principal, Castelló | 🎟️ Libre
- Unió Musical Santa Cecília: Concierto Socios Programa de pasodobles, zarzuela y música contemporánea. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- Música en salas: Armando de Castro (Because, 19:30h, 15-18€), Tributo Fito & Fitipaldis "A Quemarropa" (La Bohemia, 20:00h, 13-15€), Rock per la Llengua (Vila-real, 23:00h, Gratis).
DOMINGO, 17 de mayo
- ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (II) Conciertos para piano n.º 1 y n.º 5 "Emperador" de Beethoven. 📅 17 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 - 20 €
- Cine: "El agente secreto" (Día 2) 📅 17 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 €
- Monólogo: "Perdido en los 80" Show nostálgico y humorístico con Diego El Notario. 📅 17 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 - 15 €
- Acústics al Llavador: Reina Vudú Concierto en un entorno natural y singular. 📅 17 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida | 🎟️ Gratuito
- Final Premis Ciutat de Castelló y Gala de Danza Final nacional y XXXI Gala Internacional de la Danza. 📅 17 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro Principal, Castelló | 🎟️ Libre
- Espectáculo: "Carlo 2.0 El legado Thalita Cumi" Música, teatro y danza sobre la vida de Carlo Acutis. 📅 17 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Payà, Borriana | 🎟️ Consultar
- Visita guiada: Museo de Etnología Recorrido por los oficios y vida de los siglos XIX y XX. 📅 17 de mayo | 🕒 11:00 h | 📍 Castelló (Mucc) | 🎟️ Gratuito con reserva
- Teatro: "Alabama" (Segunda función) 📅 17 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €
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