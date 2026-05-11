Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Castellón se prepara para una semana donde la excelencia musical y el compromiso con la memoria histórica toman el protagonismo. Desde el ciclo integral de los conciertos de Beethoven con el virtuoso Javier Perianes, hasta la energía alternativa del festival Eccleptic en Vinaròs, nuestra provincia ofrece un abanico de experiencias inigualable. Cine premiado en Cannes, rutas gastronómicas, ferias del libro y teatro de vanguardia completan siete días diseñados para emocionar a todos los públicos. ¡Saca tu agenda y déjate llevar por el talento local e internacional!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

Una cita histórica doble: el aclamado pianista Javier Perianes dirige e interpreta los cinco conciertos para piano de Beethoven junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Una simbiosis perfecta de profundidad y fuerza emocional.

📅 Sábado 16 y Domingo 17 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €

Javier Perianes es uno de los mejores pianistas del mundo en la actualidad. / MEDITERRÁNEO

Bajo la batuta de Roberto Forés, una de las formaciones de cámara más brillantes de Londres llega para ofrecer una velada de música sublime y energía vibrante en la sala sinfónica.

📅 Martes 12 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €

Vinaròs se convierte en el epicentro del indie y la electrónica con un cartel de lujo que incluye a Kiko Veneno, La Habitación Roja, Suu e INNMIR, entre muchos otros artistas.

📅 Viernes 15 y Sábado 16 de mayo | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ Desde 21,99 €

Cuatro días dedicados a las letras en el corazón de la ciudad, con casetas, firmas y actividades paralelas como el espectáculo de circo "Royal Circ" el sábado por la mañana.

📅 Del 14 al 17 de mayo | 🕒 Varios horarios | 📍 Plaça de la Mercé, Borriana | 🎟️ Acceso libre

Burriana vivirá una completa Fira del Llibre esta semana. / MEDITERRÁNEO

Teatro de reflexión dirigido por Cesca Salazar. Una alegoría sobre el fanatismo y la deshumanización basada en la figura del rinoceronte, invitándonos a despertar de la "pereza ideológica".

📅 Viernes 15 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Cesca Salazar dirige esta propuesta teatral en el Paranimf de la UJI. / MEDITERRÁNEO

Agenda completa de la semana (Día a Día):

MARTES, 12 de mayo

Presentación Itinerario "La Panderola" Conferencia de Laura Villalba sobre la historia del mítico tranvía a vapor que conectaba la comarca. 📅 12 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

Conferencia de Laura Villalba sobre la historia del mítico tranvía a vapor que conectaba la comarca. 📅 12 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: "La Maternal" de Pilar Palomero Proyección dentro del ciclo Cinema, Drets i Dignitat de Amnistía Internacional. 📅 12 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito

Proyección dentro del ciclo Cinema, Drets i Dignitat de Amnistía Internacional. 📅 12 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito Exposición: "Els avions de la por" Muestra sobre los bombardeos de la Legión Cóndor en la Guerra Civil. 📅 12 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

Muestra sobre los bombardeos de la Legión Cóndor en la Guerra Civil. 📅 12 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito English Chamber Orchestra (Ver Plan Destacado). 📅 12 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

MIÉRCOLES, 13 de mayo

Made in UJI: Curtmetratges Proyección de cortos del alumnado de Comunicación con presencia de sus directores. 📅 13 de mayo | 🕒 11:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Gratuito

Proyección de cortos del alumnado de Comunicación con presencia de sus directores. 📅 13 de mayo | 🕒 11:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Gratuito Concierto Conservatori Mestre Tàrrega Ciclo "Tardes Musicales" en un entorno emblemático. 📅 13 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ciclo "Tardes Musicales" en un entorno emblemático. 📅 13 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre Photobook Club Castelló Encuentro de fotografía con la participación de Marina Bobo. 📅 13 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito

Banda Municipal de Castelló: "Historias en movimiento" Concierto bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 📅 13 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (en taquilla)

JUEVES, 14 de mayo

Les Arts al Belles Arts Concierto lírico de 50 min a cargo del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts. 📅 14 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto lírico de 50 min a cargo del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts. 📅 14 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Gratuito Inauguración Imaginària: "Intervalos de sombra" Apertura y visita guiada con el fotógrafo Pablo López. 📅 14 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Casa Garcerán, Segorbe | 🎟️ Gratuito

Apertura y visita guiada con el fotógrafo Pablo López. 📅 14 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Casa Garcerán, Segorbe | 🎟️ Gratuito Poetry Slam Competición de poesía oral en un ambiente distendido. 📅 14 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación de libros (Varios) "El túnel del terror" de Eloy Rivero (Librería Babel, 18:30h) y "El enigma del espejo" de Daniel Blanda (Menador, 19:00h).

"El túnel del terror" de Eloy Rivero (Librería Babel, 18:30h) y "El enigma del espejo" de Daniel Blanda (Menador, 19:00h). Reggae Club Música Dub y artes plásticas en directo con Dub Space Spain. 📅 14 de mayo | 🕒 23:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito

Música Dub y artes plásticas en directo con Dub Space Spain. 📅 14 de mayo | 🕒 23:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito Presentación de libro: "Els avions de la por" Investigación sobre los ataques aéreos en el municipio. 📅 14 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

VIERNES, 15 de mayo

Eccleptic (Día 1) Con Suu, La Milagrosa, DJ Amable, Palo Domado y más. 📅 15 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ 21,99 - 29,99 €

Con Suu, La Milagrosa, DJ Amable, Palo Domado y más. 📅 15 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ 21,99 - 29,99 € La Crida Fest Música urbana con Héctor Rubio, Dasoul y José de Rico. 📅 15 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza Mayor de Vila-real | 🎟️ Gratuito

Música urbana con Héctor Rubio, Dasoul y José de Rico. 📅 15 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza Mayor de Vila-real | 🎟️ Gratuito Inauguración Imaginària: "Kiss" Visita guiada con Marina Bobo. 📅 15 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Visita guiada con Marina Bobo. 📅 15 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Cine: "Calle Málaga" (Maryam Touzani) Drama sobre una mujer que lucha por su hogar en Tánger. 📅 15 de mayo | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Drama sobre una mujer que lucha por su hogar en Tánger. 📅 15 de mayo | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Conferencia Neurociencia: "Cerebro 360" A cargo de Rocío López Diego. 📅 15 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

A cargo de Rocío López Diego. 📅 15 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Liga de Improvisación Teatral (Ronda 2) Duelo de humor y rapidez mental dirigido por Miguel Ángel Prades. 📅 15 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

Duelo de humor y rapidez mental dirigido por Miguel Ángel Prades. 📅 15 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 5 € Ruta de la Tapa 📅 15 de mayo | Todo el día | 📍 Borriana

📅 15 de mayo | Todo el día | 📍 Borriana Día Internacional de los Museos Puertas abiertas al Museo y yacimientos. 📅 15 de mayo | 09:00 a 20:00 h | 📍 Borriana

SÁBADO, 16 de mayo

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (I) Conciertos para piano n.º 2, 3 y 4 de Beethoven. 📅 16 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 - 20 €

Conciertos para piano n.º 2, 3 y 4 de Beethoven. 📅 16 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 - 20 € Eccleptic (Día 2) Kiko Veneno, La Habitación Roja, INNMIR, Los Invaders y más. 📅 16 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ 23,99 - 29,99 €

Kiko Veneno, La Habitación Roja, INNMIR, Los Invaders y más. 📅 16 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza de Toros de Vinaròs | 🎟️ 23,99 - 29,99 € Cine: "El agente secreto" Thriller brasileño premiado en Cannes 2025. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 €

Sincronisax Festival de ensembles de saxofones. 📅 16 de mayo | 🕒 09:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

Festival de ensembles de saxofones. 📅 16 de mayo | 🕒 09:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito Royal Circ Espectáculo familiar de La Finestra Nou Circ. 📅 16 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Plaça de la Mercé, Borriana | 🎟️ Gratuito

Espectáculo familiar de La Finestra Nou Circ. 📅 16 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Plaça de la Mercé, Borriana | 🎟️ Gratuito 17a Ballada del Ball Perdut Manifestación de danza tradicional popular. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito

Manifestación de danza tradicional popular. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito Teatro: "Alabama" Obra del Grupo Amigos del Teatro sobre la lucha entre el bien y el mal. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Obra del Grupo Amigos del Teatro sobre la lucha entre el bien y el mal. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 € Premis Ciutat de Castelló: Semifinal Danza XXIX Convocatoria Nacional de Danza. 📅 16 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro Principal, Castelló | 🎟️ Libre

XXIX Convocatoria Nacional de Danza. 📅 16 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro Principal, Castelló | 🎟️ Libre Unió Musical Santa Cecília: Concierto Socios Programa de pasodobles, zarzuela y música contemporánea. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Programa de pasodobles, zarzuela y música contemporánea. 📅 16 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Música en salas: Armando de Castro (Because, 19:30h, 15-18€), Tributo Fito & Fitipaldis "A Quemarropa" (La Bohemia, 20:00h, 13-15€), Rock per la Llengua (Vila-real, 23:00h, Gratis).

DOMINGO, 17 de mayo

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (II) Conciertos para piano n.º 1 y n.º 5 "Emperador" de Beethoven. 📅 17 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 - 20 €

Conciertos para piano n.º 1 y n.º 5 "Emperador" de Beethoven. 📅 17 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 - 20 € Cine: "El agente secreto" (Día 2) 📅 17 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 €

📅 17 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 € Monólogo: "Perdido en los 80" Show nostálgico y humorístico con Diego El Notario. 📅 17 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 - 15 €

Show nostálgico y humorístico con Diego El Notario. 📅 17 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 - 15 € Acústics al Llavador: Reina Vudú Concierto en un entorno natural y singular. 📅 17 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida | 🎟️ Gratuito

Noticias relacionadas

Reina Vudú será otro de los protagonistas del ciclo 'Acústics al Llavador' de Eslida. / Adrián Morote