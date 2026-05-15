Qué hacer en Castellón este fin de semana: Kiko Veneno, Mikel Erentxun, fiestas, flamenco y mucha gastronomía
La agenda del 15, 16 y 17 de mayo reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón viene este fin de semana con la música al frente y la provincia en plena ebullición. El Festival Eccleptic toma Vinaròs con Kiko Veneno, La Habitación Roja, Suu y electrónica; Mikel Erentxun repasará himnos de Duncan Dhu en Sant Joan de Moró, Armando de Castro y Brad Marino pondrán guitarras en Castelló, y Ni Por Favor Ni Ostias harán lo propio en Vila-real.
Alrededor, la agenda suma las fiestas de Sant Pasqual y Santa Quitèria, Días de Campo en Montanejos y Onda Flamenca, con propuestas como La Cabra Mecánica o Una y nos vamos, el grupo en el que canta Fran Rivera. También habrá mucha gastronomía —The Champions Burger, Castelló Ruta de Sabor, Tapas d’Ací y Gastrogeldo—, planes familiares, cine, teatro, danza y humor con Perdido en los 80, de Diego El Notario. Vamos, que el finde viene con música, calle, sabor y pocos motivos para quedarse en casa.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados
Festival Eccleptic
El festival despliega en Vinaròs un fin de semana vibrante de música en directo y sesiones de electrónica con las actuaciones destacadas de Kiko Veneno, La Habitación Roja, Suu y la banda La Milagrosa, junto a reconocidos selectores de la pista como DJ Amable e INNMIR.
📅 Viernes 15, Sábado 16 y Domingo 17 | 📍 Plaza de Toros, Vinaròs | 🎟️ Entradas
Programa de actuaciones
VIERNES
- 19:00 | Pop&Tronic | Escenario Estrella Damm
- 19:45 | Phanktom48 | Escenario Estrella Damm
- 20:30 | La Milagrosa | Escenario Eccleptic
- 20:30 | Los Pollos Hermanos | Escenario Estrella Damm
- 21:30 | Michel Senar | Escenario Eccleptic
- 21:30 | Rampaire | Escenario Estrella Damm
- 22:15 | Suu | Escenario Eccleptic
- 22:15 | Acid Maracas | Escenario Estrella Damm
- 23:30 | Michel Senar | Escenario Eccleptic
- 00:15 | Palo Domado | Escenario Eccleptic
- 00:15 | Irene Clitorians & DJ Lobo | Escenario Estrella Damm
- 01:15 | DJ Amable | Escenario Eccleptic
SÁBADO
- 12:00 | Sifo | Escenario Estrella Damm
- 13:30 | Too Young To Die | Escenario Estrella Damm
- 18:00 | Ipe | Escenario Eccleptic
- 18:20 | Clara Olóndriz | Escenario Estrella Damm
- 19:10 | Kaenea | Escenario Estrella Damm
- 19:15 | Kiko Veneno | Escenario Eccleptic
- 20:30 | Marc Barceló | Escenario Eccleptic
- 20:45 | SDH | Escenario Estrella Damm
- 21:45 | La Habitación Roja | Escenario Eccleptic
- 21:45 | Bul & Abel de Retor | Escenario Estrella Damm
- 23:00 | Maadraassoo | Escenario Eccleptic
- 23:30 | Matilda | Escenario Estrella Damm
- 00:20 | Los Invaders | Escenario Eccleptic
- 01:30 | INNMIR | Escenario Eccleptic
DOMINGO
- 10:30–12:00 | LAIAYA | LaLola Café
Fiestas de Sant Pasqual
Vila-real inicia diez días de festejos patronales con actos tradicionales, bous al carrer y la exhibición del Vila-real Talent.
📅 Del viernes 15 al domingo 24 de mayo | 🕒 12:00h | 📍 Centro urbano, Vila-real | 🎟️ Entrada libre | Programa completo de actos
VIERNES
- 13.00 h · Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes.
- 13.15 h · Inauguración de la zona de food-trucks en el jardín de Jaume I.
- 14.30 h · Inauguración del Recinto de la Marcha, en la avenida Europa.
- 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo Resilientes.
- 17.45 h · En la plaza Major, Crida a la Festa, con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós.
- 18.00 h · En la plaza Major, III edición de La Crida Fest, con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul.
- 19.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, fiesta de inicio de fiestas con DJ Jose Nacho.
- 19.00 h · En la calle Raval del Carme, 2, tardeo con Alejandro Díaz.
- 19.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, tardeo flamenco con Rumba Sierra.
- 19.30 h · En la calle Salvador, 59, tardeo con Generación Z por el 20.º aniversario de la Peña Marexats.
- 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son.
- 00.00 h · En la calle Salvador, 62, actuación del grupo Moron 5.
SÁBADO
- 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería Faet.
- 12.00 h · En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo.
- 12.00 h · En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de El Artriste.
- 17.00 h · En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con DJ Broch.
- 17.00 h · En la calle Betxí, 16, discomóvil con DJ Lore Nieto.
- 18.00 h · En la calle Salvador, 60, actuación del grupo musical Resurrección.
- 18.00 h · En la calle Zumalacárregui, 41, discomóvil Peña Xe Quin Fum Fa con DJ Cuber.
- 18.00 h · En la calle Molí, 5, actuación de Lamaar Music.
- 18.30 h · En la calle Puríssima, tardeo con DJ Kike GB.
- 18.30 h · Bou per la vila. Se exhibirá primero a ‘Pringoso’, de Gavira, y después ‘Invernizo’, de Carmen Valiente. A continuación, vaquillas de Capota.
- 22.00 h · En la plaza Major, Rock per la Llengua con Apologia, Esther y Auxili.
- 23.30 h · Bou embolat con los toros exhibidos por la tarde.
- 00.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, San Pascual Opening Fest con DJ Óscar Alegre, Alberto Mollar, Nacho Bala, Requenakalero y Keko.
DOMINGO
- 12.00 h · En la plaza Sant Ferran, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
- 12.00 h · En el jardín Botànic Calduch, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
- 14.00 h · En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia Turís.
- 22.00 h · 61.ª Cabalgata de fiestas, con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza.
- 22.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 20, actuación de Els Enfields.
Fiestas de Santa Quitèria
Almassora celebra sus días grandes con una programación que fusiona tradición, música, actos taurinos y la emblemática jornada de les Calderes.
📅 Del viernes 15 al domingo 24 de mayo📍Almassora
VIERNES
- 18:30 h | Inauguración de la exposición Enrique Agut, color d’una vida 📍Espai Mercat
- 19:00 h | Apertura de la muestra Recordar para no olvidar 📍Salón de Els Llauradors de CaixAlmassora
- 19:30 h | Inauguración de la exposición La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo 📍Por confirmar
- 20:00 h | Apertura del Mesón del Vino 📍Mesón del Vino
- 00:00 h | Esclat de Festa 📍Plaza Mayor
- 03:00 h | Inauguración del recinto de fiestas 📍Recinto de fiestas
SÁBADO
- 12:00 h | Encierro de seis toros cerriles de Carmen Valiente y primer bou del poble
- Mediodía | Entradas de vacas
- 18:00 h | Exhibición de dos toros de Carmen Valiente
- Después de los bous | Trashumancia urbana de ganado mestizo 📍Calle San Vicente
DOMINGO
- 18:00 h | Exhibición de dos toros de Carmen Valiente
Onda Flamenca
Onda vuelve a vibrar con la quinta edición de Onda Flamenca, consolidándose como referente del arte, la música y el ambiente festivo. Tres días de programación ininterrumpida con conciertos, talleres y espectáculos.
📅 Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 |📍 Raval de San José, Onda | 🎟️ Entrada libre
Programación
VIERNES
- 19:00 – De Calle
- 20:00 – Tributo a Camela
SÁBADO
- 12:30 – Los Makis (Font de Dins)
- 17:00 – Desde Dentro
- 18:30 – Efraín
- 20:00 – La Cabra Mecánica
- 21:30 – DJ Flamenco
DOMINGO
- 11:00 – Taller infantil (Font de Dins)
- 12:30 – De Jaleo (Font de Dins)
- 17:00 – Isra Maldonado
- 18:30 – Una y nos vamos (con Fran Rivera)
Días de Campo
Montanejos se convierte en el epicentro internacional de la electrónica con un festival boutique que fusiona ritmos de vanguardia y naturaleza.
📅 Del jueves 14 al domingo 18 | 🕒 12:00h | 📍 Varios espacios, Montanejos | 🎟️ Consultar abonos
Los mejores planes para niños
Aplequet dels Ports. La jornada arranca con divertidos e interactivos talleres infantiles dedicados al entretenimiento de los niños del municipio.
📅 Sábado 16 | 🕒 11:00 | 📍 Plaça de la Bassa de Villores | 🎟️ Entrada libre
Fira del Llibre de Burriana: 'Royal Circ' de La Finestra Nou Circ. La compañía valenciana maravilla a grandes y pequeños con sus espectaculares acrobacias, malabares y humor clownesco.
📅 Sábado 16 | 🕒 12:00 | 📍 Al lateral del CMC La Mercè, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Animatemps. Los niños disfrutan de una divertida mañana al aire libre participando en juegos tradicionales y actividades lúdicas.
📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Jardí del Botànic Calduch, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
More Than Pain + Direct Action + Talego. Las bandas locales descargan toda su energía punk y rockera en una noche cargada de sonidos intensos.
📅 Viernes 15 | 🕒 19:00 | 📍 Veneno en la Piel, Castelló | 🎟️ 10 €
Dabuten R&R Club #4: Power Solo + The Cha Cha Chas + djs David Nebot y Emilio Cinnamon. Los ritmos garage y el rock and roll más salvaje se apoderan de la sala en una cita imprescindible para los melómanos.
📅 Viernes 15 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 16-19 €
Brad Marino. El reputado músico estadounidense ofrece un concierto vibrante repleto de enérgico power pop y rock clásico.
📅 Viernes 15 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Mad Dogs & English Man. La banda rinde un fiel y emocionante tributo a la música de Joe Cocker en un directo repleto de alma.
📅 Viernes 15 | 🕒 20:00 | 📍 La Rocka del Moro, Alcossebre | 🎟️ Entrada libre
Lisa Debón & Jesús Gallardo. El dúo ofrece un refinado concierto acústico donde los acordes de la guitarra y la voz envuelven al público.
📅 Sábado 16 | 🕒 12:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Entrada libre
KALA'AN BOYS. La banda albaceteña despliega un exótico repertorio instrumental que fusiona ritmos de surf, blues y western garage.
📅 Sábado 16 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Resilientes. La formación comparte su potente repertorio musical en un concierto cercano e impregnado de buenas vibraciones.
📅 Sábado 16 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Aplequet dels Ports: Trobadorets. El conocido grupo de animación familiar hace cantar y bailar a los más pequeños en esta tradicional fiesta comarcal.
📅 Sábado 16 | 🕒 16:00 | 📍 Poliesportiu de Villores | 🎟️ Entrada libre
Festes Alternatives de Vila-real: Ni Por Favor Ni Ostias + Kasparrata. Las míticas bandas de la provincia descargan sus potentes himnos de punk rock en una tarde vibrante.
📅 Sábado 16 | 🕒 17:00 | 📍 Bar del Belga, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Documental “In the Middle of Norway”. La proyección muestra la cara más íntima y la doble vida del cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí.
📅 Sábado 16 | 🕒 17:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre
Meydeys. Los músicos locales amenizan la tarde del sábado ofreciendo una enérgica sesión de versiones de pop y rock.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Unió Musical Santa Cecília. La agrupación sinfónica local deleita al auditorio con un variado y emocionante concierto instrumental.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Banda de Música La Lira de l’Associació Cultural La Roca. Los músicos interpretan un magnífico repertorio de composiciones tradicionales e internacionales bajo el cielo de la localidad.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça Germanes Mas de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre
Presentación nuevo disco de Armando de Castro. El legendario guitarrista de Barón Rojo presenta su esperado trabajo en solitario ante sus seguidores más fieles.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Concierto de Góspel. Un numeroso coro coral emociona a los asistentes con sus espirituales canciones y sus potentes armonías vocales.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre
Orquestra de la Comunitat Valenciana. Los músicos interpretan una majestuosa selección de piezas clásicas bajo la batuta de una dirección excepcional.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €
'A Quemarropa'- Tributo a Fito & Fitipaldis. El grupo revive los himnos de la mítica banda bilbaína en un directo que promete pura adrenalina rockera.
📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 13-15 €
Chulo Delgado + Sensey Zhafir + Dj Tope + Marule Style + Dj Mr. Thing + Jesús Caballero. Una destacada selección de pinchadiscos y productores ofrece una variada sesión con los mejores ritmos negros, hip hop y funk.
📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €
'Me cuesta tanto olvidarte-Homenaje a Mecano'. El espectáculo internacional reproduce al detalle la magia musical y la puesta en escena del trío madrileño.
📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori de la Vall d'Uixó | 🎟️ 34 €
Mikel Erentxun-Duncan Dhu Tour 2026 + Kasparov. El célebre cantante repasa sus grandes himnos de la historia del pop español en una noche repleta de nostalgia.
📅 Sábado 16 | 🕒 21:30 | 📍 Edifici Polifuncional de Sant Joan de Moró | 🎟️ 29,70 €
Acústics al Llavador: Reina Vudú. El grupo ofrece un sugerente concierto en acústico rodeado por el singular encanto del antiguo lavadero.
📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Llavador d'Eslida | 🎟️ Entrada libre
Trobadorets. La formación contagia su entusiasmo musical a todas las familias en una gran jornada dedicada a la diversidad.
📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça Enric Valor de la Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
PLASTIC SOUL. Los experimentados músicos de la terreta interpretan con gran energía los eternos clásicos internacionales de los años 60 y 70.
📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Hereus. El público disfruta del folclore musical tradicional valenciano en una actuación que pone en valor nuestras raíces.
📅 Domingo 17 | 🕒 13:00 | 📍 Plaça de la Font de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre
Scorcia & Big 54 interpretan a Eddie Cochran. Los experimentados rockeros rinden un enérgico homenaje a una de las mayores leyendas del rockabilly mundial.
📅 Domingo 17 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €
Orquestra de la Comunitat Valenciana. La prestigiosa formación sinfónica repite su magnífico programa clásico para deleite del público melómano castellonense.
📅 Domingo 17 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €
Cine
'Rino'. La directora Cesca Salazar presenta su nuevo y sugerente proyecto cinematográfico ante los espectadores universitarios.
📅 Viernes 15 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Calle Málaga'. El público disfruta del conmovedor largometraje de la aclamada realizadora marroquí Maryam Touzani.
📅 Viernes 15 y domingo 17 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €
'El agente secreto/O agente secreto'. Los espectadores asisten a la proyección de la última e impactante película de suspense del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho.
📅 Sábado 16 y domingo 17 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €
Teatro
'Alabama'. El Grup Amigos del Teatro presenta una divertida y conmovedora comedia dentro del ciclo Castelló a Escena.
📅 Viernes 15 y sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €
'Consciència'. La compañía La Dependent presenta una ingeniosa obra teatral llena de reflexiones existenciales y situaciones cotidianas.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 10 €
Semifinal de la Convocatoria Nacional de Danza. Los mejores bailarines del país compiten sobre las tablas demostrando su excelente técnica y expresividad corporal.
📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Final de la Convocatoria Nacional de Danza. Las jóvenes promesas de la danza clásica y contemporánea se disputan los prestigiosos galardones en una gala final inolvidable.
📅 Domingo 17 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Spavil'. Los actores de Improplana desafían su ingenio creando divertidísimas escenas teatrales improvisadas en riguroso directo y con la ayuda del público.
📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa €
Monólogos
'Perdido en los 80' con Diego El Notario. El humorista analiza con nostalgia e ironía las divertidas diferencias entre aquella mítica década y los tiempos actuales.
📅 Domingo 17 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €
Gastronomía
The Champions Burger
El campeonato gastronómico que reúne las hamburguesas más brutales del país en un mismo recinto. Entrada gratis, mucho sabor y una misión clara: descubrir cuál merece coronarse como la mejor burger.
📅 Del jueves 7 al domingo 17 | 🕒 12:00h a 00:00h | 📍 Recinto Mascletà Magdalena, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor
Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.
📅 Hasta el domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información
Tapas d'Ací
Once locales de la provincia compiten por elaborar la mejor tapa de la Comunitat Valenciana utilizando productos autóctonos y de temporada.
📅 Del lunes 11 al domingo 31 | 🕒 12:00h | 📍 Varios establecimientos, Provincia de Castellón | 🎟️ De 5 a 8 euros
Todos los locales de Castellón adheridos
- Asador Aguilar (Segorbe)
- Lo Sarao (Canet lo Roig)
- Restaurante D'Maria (Burriana)
- Barrita (Castelló)
- Can Ros (Burriana)
- Restaurante Náutico Burriana (Burriana)
- Rústico (Castelló)
- Lino Gastronomic (Castelló)
- Taberna la Comarca (Castelló)
- Camping Spa Natura Resort (Peñíscola)
- Restaurante El Cid (Onda)
Gastrogeldo 2026
El corazón de la localidad se transforma en un escaparate vibrante donde el comercio local, la artesanía y los sabores tradicionales conquistan a los visitantes.
📅 Sábado 16 y domingo 17 | 🕒 10:00h | 📍 Calles y plazas, Geldo | 🎟️ Entrada libre | Más información
Programa de actos
SÁBADO
- 10:30 h | Apertura de la feria con autoridades 📍Plaza de España
- 11:00 h | Presentación de la cocina Cooking Surface con Luis Asensio 📍Escenario showcooking
- 11:30 h | Showcooking con Bernd Knöller, del restaurante Riff 📍Escenario showcooking
- 13:00 h | Conversación sobre turismo con Manolo Gil y Josep Vicent Mascarell 📍Escenario showcooking
- 13:00 h | Cata de cervezas L’Audaç 📍Zona de catas
- 14:00 h | Pausa para comer 📍Zona Foodtrucks y Zona Bar
- 17:00 h | Showcooking familiar de pizza acrobática con Manolo Mosconi 📍Escenario showcooking
- 18:00 h | Presentación de libros de Casimir Romero i Garcia 📍Escenario showcooking
- 18:30 h | Showcooking de helados con Abraham Tovar 📍Escenario showcooking
- 19:30 h | Taller de corte de jamón serrano con Toni Bolumar 📍Escenario showcooking
- 19:30 h | Cata de vinos y productos gourmet de la Cooperativa de Viver 📍Zona de catas
- 20:00 h | Exhibición de cocktails de Adrián Rodes 📍Escenario showcooking
- 21:00 h | Cena con DJ Gourmet 📍Zona Foodtrucks, Zona Bar y Escenario showcooking
DOMINGO
- 11:00 h | Apertura de la feria
- 12:30 h | Jam de cocina intercultural DACSA + L’Audaç
- 14:30 h | Comida popular 📍Zona Foodtrucks y Zona Bar
- 16:00 h | Sobremesa con cremaets, quiz internacional y DJ Trash
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.
📅 Del jueves 7 de mayo al domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación
VIERNES 15
- 19:00 h | «Kiss», con Marina Bobo 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim
SÁBADO 16
- 12:00 h | «Vilafranca Club Collage», con Alberto Feijóo Rodríguez 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca
Fira del Llibre de Burriana. Los escritores Amadeo Peris y María Belén Mezcua firman ejemplares de sus obras y conversan cordialmente con los lectores.
📅 Viernes 15 | 🕒 15:30 | 📍 Plaza de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Inauguración de 'Color d’una vida'. El artista Enrique Agut muestra una vibrante colección pictórica llena de luz, fuerza y pinceladas expresivas.
📅 Viernes 15 | 🕒 18:30 | 📍 Espai Mercat de Almassora | 🎟️ Entrada libre
Inauguración de 'Recordar para no olvidar'. La muestra artística propone una profunda reflexión visual sobre la memoria histórica y colectiva.
📅 Viernes 15 | 🕒 19:00 | 📍 Saló dels Llauradors de CaixAlmassora, Almassora | 🎟️ Entrada libre
Presentación de 'Yo, negro y esclavo'. El escritor Juan Callao desvela las claves históricas e inspiracionales que dan vida a su nueva obra literaria.
📅 Sábado 16 | 🕒 11:00 | 📍 Vil·la Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Inauguración de una exposición colectiva en el MACVAC. El museo de arte contemporáneo abre las puertas de una ambiciosa muestra nocturna que reúne a destacados creadores actuales.
📅 Sábado 16 | 🕒 22:30 | 📍 MACVAC, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre
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