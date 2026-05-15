Qué hacer en Castellón este fin de semana: Kiko Veneno, Mikel Erentxun, fiestas, flamenco y mucha gastronomía

Castellón viene este fin de semana con la música al frente y la provincia en plena ebullición. El Festival Eccleptic toma Vinaròs con Kiko Veneno, La Habitación Roja, Suu y electrónica; Mikel Erentxun repasará himnos de Duncan Dhu en Sant Joan de Moró, Armando de Castro y Brad Marino pondrán guitarras en Castelló, y Ni Por Favor Ni Ostias harán lo propio en Vila-real.

Alrededor, la agenda suma las fiestas de Sant Pasqual y Santa Quitèria, Días de Campo en Montanejos y Onda Flamenca, con propuestas como La Cabra Mecánica o Una y nos vamos, el grupo en el que canta Fran Rivera. También habrá mucha gastronomía —The Champions Burger, Castelló Ruta de Sabor, Tapas d’Ací y Gastrogeldo—, planes familiares, cine, teatro, danza y humor con Perdido en los 80, de Diego El Notario. Vamos, que el finde viene con música, calle, sabor y pocos motivos para quedarse en casa.

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Nuestros planes destacados

Festival Eccleptic

Festival Eccleptic / Instagram

El festival despliega en Vinaròs un fin de semana vibrante de música en directo y sesiones de electrónica con las actuaciones destacadas de Kiko Veneno, La Habitación Roja, Suu y la banda La Milagrosa, junto a reconocidos selectores de la pista como DJ Amable e INNMIR.

📅 Viernes 15, Sábado 16 y Domingo 17 | 📍 Plaza de Toros, Vinaròs | 🎟️ Entradas

Programa de actuaciones VIERNES 19:00 | Pop&Tronic | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 19:45 | Phanktom48 | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 20:30 | La Milagrosa | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 20:30 | Los Pollos Hermanos | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 21:30 | Michel Senar | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 21:30 | Rampaire | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 22:15 | Suu | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 22:15 | Acid Maracas | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 23:30 | Michel Senar | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 00:15 | Palo Domado | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 00:15 | Irene Clitorians & DJ Lobo | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 01:15 | DJ Amable | Escenario Eccleptic SÁBADO 12:00 | Sifo | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 13:30 | Too Young To Die | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 18:00 | Ipe | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 18:20 | Clara Olóndriz | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 19:10 | Kaenea | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 19:15 | Kiko Veneno | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 20:30 | Marc Barceló | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 20:45 | SDH | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 21:45 | La Habitación Roja | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 21:45 | Bul & Abel de Retor | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 23:00 | Maadraassoo | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 23:30 | Matilda | Escenario Estrella Damm

| Escenario Estrella Damm 00:20 | Los Invaders | Escenario Eccleptic

| Escenario Eccleptic 01:30 | INNMIR | Escenario Eccleptic DOMINGO 10:30–12:00 | LAIAYA | LaLola Café

Fiestas de Sant Pasqual

Vila-real inicia diez días de festejos patronales con actos tradicionales, bous al carrer y la exhibición del Vila-real Talent.

📅 Del viernes 15 al domingo 24 de mayo | 🕒 12:00h | 📍 Centro urbano, Vila-real | 🎟️ Entrada libre | Programa completo de actos

VIERNES 13.00 h · Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes.

· en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes. 13.15 h · Inauguración de la zona de food-trucks en el jardín de Jaume I.

Inauguración de la en el jardín de Jaume I. 14.30 h · Inauguración del Recinto de la Marcha , en la avenida Europa.

· Inauguración del , en la avenida Europa. 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación del grupo Resilientes.

· En la calle Pare Molina, 11, 17.45 h · En la plaza Major, Crida a la Festa, con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós.

· En la plaza Major, con la lectura del pregón de Miquel Peris i Segarra a cargo de Gloria Mata Canós. 18.00 h · En la plaza Major, III edición de La Crida Fest, con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul.

· En la plaza Major, III edición de con DJ Héctor Rubio, José de Rico y Dasoul. 19.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, fiesta de inicio de fiestas con DJ Jose Nacho.

· En la calle Sant Vicent, 15, fiesta de inicio de fiestas con 19.00 h · En la calle Raval del Carme, 2, tardeo con Alejandro Díaz.

· En la calle Raval del Carme, 2, 19.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, tardeo flamenco con Rumba Sierra.

· En la calle Pare Ramón Usó, 1, 19.30 h · En la calle Salvador, 59, tardeo con Generación Z por el 20.º aniversario de la Peña Marexats.

· En la calle Salvador, 59, por el 20.º aniversario de la Peña Marexats. 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son.

· En la plaza Aliaga, 00.00 h · En la calle Salvador, 62, actuación del grupo Moron 5. SÁBADO 11.00 h · Entrada de vaquillas y toros por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería Faet.

· por la vila y suelta por la zona de cadafals, de la ganadería Faet. 12.00 h · En la calle Pere Gil, vermut y DJ en directo.

· En la calle Pere Gil, vermut y 12.00 h · En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, actuación de El Artriste.

· En el cruce de la calle Mossén Torres con Solades, 17.00 h · En la plaza Escultor Ortells, tardeo Kalauela con DJ Broch.

· En la plaza Escultor Ortells, 17.00 h · En la calle Betxí, 16, discomóvil con DJ Lore Nieto.

· En la calle Betxí, 16, 18.00 h · En la calle Salvador, 60, actuación del grupo musical Resurrección.

· En la calle Salvador, 60, 18.00 h · En la calle Zumalacárregui, 41, discomóvil Peña Xe Quin Fum Fa con DJ Cuber.

· En la calle Zumalacárregui, 41, Peña Xe Quin Fum Fa con DJ Cuber. 18.00 h · En la calle Molí, 5, actuación de Lamaar Music.

· En la calle Molí, 5, actuación de 18.30 h · En la calle Puríssima, tardeo con DJ Kike GB.

· En la calle Puríssima, 18.30 h · Bou per la vila. Se exhibirá primero a ‘Pringoso’, de Gavira, y después ‘Invernizo’, de Carmen Valiente. A continuación, vaquillas de Capota.

· Se exhibirá primero a ‘Pringoso’, de Gavira, y después ‘Invernizo’, de Carmen Valiente. A continuación, vaquillas de Capota. 22.00 h · En la plaza Major, Rock per la Llengua con Apologia, Esther y Auxili.

· En la plaza Major, 23.30 h · Bou embolat con los toros exhibidos por la tarde.

· con los toros exhibidos por la tarde. 00.00 h · En la calle Pare Ramón Usó, 1, San Pascual Opening Fest con DJ Óscar Alegre, Alberto Mollar, Nacho Bala, Requenakalero y Keko. DOMINGO 12.00 h · En la plaza Sant Ferran, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En la plaza Sant Ferran, 12.00 h · En el jardín Botànic Calduch, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En el jardín Botànic Calduch, 14.00 h · En el parque de la Panderola, mascletà a cargo de la pirotecnia Turís.

· En el parque de la Panderola, a cargo de la pirotecnia Turís. 22.00 h · 61.ª Cabalgata de fiestas, con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza.

· con premios a la mejor crítica, mejor disfraz y mejor carroza. 22.30 h · En la calle Pare Ramón Usó, 20, actuación de Els Enfields.

Fiestas de Santa Quitèria

Almassora celebra sus días grandes con una programación que fusiona tradición, música, actos taurinos y la emblemática jornada de les Calderes.

📅 Del viernes 15 al domingo 24 de mayo📍Almassora

VIERNES 18:30 h | Inauguración de la exposición Enrique Agut, color d’una vida 📍Espai Mercat

📍Espai Mercat 19:00 h | Apertura de la muestra Recordar para no olvidar 📍Salón de Els Llauradors de CaixAlmassora

📍Salón de Els Llauradors de CaixAlmassora 19:30 h | Inauguración de la exposición La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo 📍Por confirmar

📍Por confirmar 20:00 h | Apertura del Mesón del Vino 📍Mesón del Vino

📍Mesón del Vino 00:00 h | Esclat de Festa 📍Plaza Mayor

📍Plaza Mayor 03:00 h | Inauguración del recinto de fiestas 📍Recinto de fiestas SÁBADO 12:00 h | Encierro de seis toros cerriles de Carmen Valiente y primer bou del poble

Mediodía | Entradas de vacas

18:00 h | Exhibición de dos toros de Carmen Valiente

Después de los bous | Trashumancia urbana de ganado mestizo 📍Calle San Vicente DOMINGO 18:00 h | Exhibición de dos toros de Carmen Valiente

Onda Flamenca

Onda Flamenca / Instagram

Onda vuelve a vibrar con la quinta edición de Onda Flamenca, consolidándose como referente del arte, la música y el ambiente festivo. Tres días de programación ininterrumpida con conciertos, talleres y espectáculos.

📅 Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 |📍 Raval de San José, Onda | 🎟️ Entrada libre

Programación VIERNES 19:00 – De Calle

20:00 – Tributo a Camela SÁBADO 12:30 – Los Makis (Font de Dins)

(Font de Dins) 17:00 – Desde Dentro

18:30 – Efraín

20:00 – La Cabra Mecánica

21:30 – DJ Flamenco DOMINGO 11:00 – Taller infantil (Font de Dins)

12:30 – De Jaleo (Font de Dins)

(Font de Dins) 17:00 – Isra Maldonado

18:30 – Una y nos vamos (con Fran Rivera)

Días de Campo

Cartel de la presente edición del festival Días de Campo que se celebra en Montanejos del 14 al 17 de mayo. / MEDITERRÁNEO

Montanejos se convierte en el epicentro internacional de la electrónica con un festival boutique que fusiona ritmos de vanguardia y naturaleza.

📅 Del jueves 14 al domingo 18 | 🕒 12:00h | 📍 Varios espacios, Montanejos | 🎟️ Consultar abonos

Los mejores planes para niños

Aplequet dels Ports. La jornada arranca con divertidos e interactivos talleres infantiles dedicados al entretenimiento de los niños del municipio.

📅 Sábado 16 | 🕒 11:00 | 📍 Plaça de la Bassa de Villores | 🎟️ Entrada libre

Fira del Llibre de Burriana: 'Royal Circ' de La Finestra Nou Circ. La compañía valenciana maravilla a grandes y pequeños con sus espectaculares acrobacias, malabares y humor clownesco.

📅 Sábado 16 | 🕒 12:00 | 📍 Al lateral del CMC La Mercè, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Animatemps. Los niños disfrutan de una divertida mañana al aire libre participando en juegos tradicionales y actividades lúdicas.

📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Jardí del Botànic Calduch, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

More Than Pain + Direct Action + Talego. Las bandas locales descargan toda su energía punk y rockera en una noche cargada de sonidos intensos.

📅 Viernes 15 | 🕒 19:00 | 📍 Veneno en la Piel, Castelló | 🎟️ 10 €

Dabuten R&R Club #4: Power Solo + The Cha Cha Chas + djs David Nebot y Emilio Cinnamon. Los ritmos garage y el rock and roll más salvaje se apoderan de la sala en una cita imprescindible para los melómanos.

📅 Viernes 15 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 16-19 €

Brad Marino. El reputado músico estadounidense ofrece un concierto vibrante repleto de enérgico power pop y rock clásico.

📅 Viernes 15 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Brad Marino / Instagram

Mad Dogs & English Man. La banda rinde un fiel y emocionante tributo a la música de Joe Cocker en un directo repleto de alma.

📅 Viernes 15 | 🕒 20:00 | 📍 La Rocka del Moro, Alcossebre | 🎟️ Entrada libre

Lisa Debón & Jesús Gallardo. El dúo ofrece un refinado concierto acústico donde los acordes de la guitarra y la voz envuelven al público.

📅 Sábado 16 | 🕒 12:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Entrada libre

KALA'AN BOYS. La banda albaceteña despliega un exótico repertorio instrumental que fusiona ritmos de surf, blues y western garage.

📅 Sábado 16 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Resilientes. La formación comparte su potente repertorio musical en un concierto cercano e impregnado de buenas vibraciones.

📅 Sábado 16 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Aplequet dels Ports: Trobadorets. El conocido grupo de animación familiar hace cantar y bailar a los más pequeños en esta tradicional fiesta comarcal.

📅 Sábado 16 | 🕒 16:00 | 📍 Poliesportiu de Villores | 🎟️ Entrada libre

Festes Alternatives de Vila-real: Ni Por Favor Ni Ostias + Kasparrata. Las míticas bandas de la provincia descargan sus potentes himnos de punk rock en una tarde vibrante.

📅 Sábado 16 | 🕒 17:00 | 📍 Bar del Belga, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Ni Por Favor Ni Ostias + Kasparrata / Instagram

Documental “In the Middle of Norway”. La proyección muestra la cara más íntima y la doble vida del cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí.

📅 Sábado 16 | 🕒 17:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

Meydeys. Los músicos locales amenizan la tarde del sábado ofreciendo una enérgica sesión de versiones de pop y rock.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Unió Musical Santa Cecília. La agrupación sinfónica local deleita al auditorio con un variado y emocionante concierto instrumental.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Banda de Música La Lira de l’Associació Cultural La Roca. Los músicos interpretan un magnífico repertorio de composiciones tradicionales e internacionales bajo el cielo de la localidad.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça Germanes Mas de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Presentación nuevo disco de Armando de Castro. El legendario guitarrista de Barón Rojo presenta su esperado trabajo en solitario ante sus seguidores más fieles.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Armando de Castro en Because Pop'n' Roll / Instagram

Concierto de Góspel. Un numeroso coro coral emociona a los asistentes con sus espirituales canciones y sus potentes armonías vocales.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre

Orquestra de la Comunitat Valenciana. Los músicos interpretan una majestuosa selección de piezas clásicas bajo la batuta de una dirección excepcional.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

'A Quemarropa'- Tributo a Fito & Fitipaldis. El grupo revive los himnos de la mítica banda bilbaína en un directo que promete pura adrenalina rockera.

📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 13-15 €

'A Quemarropa'- Tributo a Fito & Fitipaldis / Instagram

Chulo Delgado + Sensey Zhafir + Dj Tope + Marule Style + Dj Mr. Thing + Jesús Caballero. Una destacada selección de pinchadiscos y productores ofrece una variada sesión con los mejores ritmos negros, hip hop y funk.

📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

'Me cuesta tanto olvidarte-Homenaje a Mecano'. El espectáculo internacional reproduce al detalle la magia musical y la puesta en escena del trío madrileño.

📅 Sábado 16 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori de la Vall d'Uixó | 🎟️ 34 €

Mikel Erentxun-Duncan Dhu Tour 2026 + Kasparov. El célebre cantante repasa sus grandes himnos de la historia del pop español en una noche repleta de nostalgia.

📅 Sábado 16 | 🕒 21:30 | 📍 Edifici Polifuncional de Sant Joan de Moró | 🎟️ 29,70 €

Mikel Erentxun-Duncan Dhu Tour 2026 / Instagram

Acústics al Llavador: Reina Vudú. El grupo ofrece un sugerente concierto en acústico rodeado por el singular encanto del antiguo lavadero.

📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Llavador d'Eslida | 🎟️ Entrada libre

Acústics al Llavador: Reina Vudú / Instagram

Trobadorets. La formación contagia su entusiasmo musical a todas las familias en una gran jornada dedicada a la diversidad.

📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça Enric Valor de la Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

PLASTIC SOUL. Los experimentados músicos de la terreta interpretan con gran energía los eternos clásicos internacionales de los años 60 y 70.

📅 Domingo 17 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Hereus. El público disfruta del folclore musical tradicional valenciano en una actuación que pone en valor nuestras raíces.

📅 Domingo 17 | 🕒 13:00 | 📍 Plaça de la Font de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Scorcia & Big 54 interpretan a Eddie Cochran. Los experimentados rockeros rinden un enérgico homenaje a una de las mayores leyendas del rockabilly mundial.

📅 Domingo 17 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Scorcia & Big 54 interpretan a Eddie Cochran / Instagram

Orquestra de la Comunitat Valenciana. La prestigiosa formación sinfónica repite su magnífico programa clásico para deleite del público melómano castellonense.

📅 Domingo 17 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

'Rino'. La directora Cesca Salazar presenta su nuevo y sugerente proyecto cinematográfico ante los espectadores universitarios.

📅 Viernes 15 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Calle Málaga'. El público disfruta del conmovedor largometraje de la aclamada realizadora marroquí Maryam Touzani.

📅 Viernes 15 y domingo 17 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

'Calle Málaga'. / Mediterráneo

'El agente secreto/O agente secreto'. Los espectadores asisten a la proyección de la última e impactante película de suspense del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho.

📅 Sábado 16 y domingo 17 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'Alabama'. El Grup Amigos del Teatro presenta una divertida y conmovedora comedia dentro del ciclo Castelló a Escena.

📅 Viernes 15 y sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

'Consciència'. La compañía La Dependent presenta una ingeniosa obra teatral llena de reflexiones existenciales y situaciones cotidianas.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 10 €

'Consciència'. De la compañía La Dependent / TONI MIRANDA

Semifinal de la Convocatoria Nacional de Danza. Los mejores bailarines del país compiten sobre las tablas demostrando su excelente técnica y expresividad corporal.

📅 Sábado 16 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Final de la Convocatoria Nacional de Danza. Las jóvenes promesas de la danza clásica y contemporánea se disputan los prestigiosos galardones en una gala final inolvidable.

📅 Domingo 17 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Spavil'. Los actores de Improplana desafían su ingenio creando divertidísimas escenas teatrales improvisadas en riguroso directo y con la ayuda del público.

📅 Domingo 17 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa €

Monólogos

'Perdido en los 80' con Diego El Notario. El humorista analiza con nostalgia e ironía las divertidas diferencias entre aquella mítica década y los tiempos actuales.

📅 Domingo 17 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

'Perdido en los 80' con Diego El Notario. / Instagram

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The Champions Burger

The Champions Burger / Instagram

El campeonato gastronómico que reúne las hamburguesas más brutales del país en un mismo recinto. Entrada gratis, mucho sabor y una misión clara: descubrir cuál merece coronarse como la mejor burger.

📅 Del jueves 7 al domingo 17 | 🕒 12:00h a 00:00h | 📍 Recinto Mascletà Magdalena, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor / Mediterráneo

Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.

📅 Hasta el domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información

Tapas d'Ací

Tapas d'Ací / Instagram

Once locales de la provincia compiten por elaborar la mejor tapa de la Comunitat Valenciana utilizando productos autóctonos y de temporada.

📅 Del lunes 11 al domingo 31 | 🕒 12:00h | 📍 Varios establecimientos, Provincia de Castellón | 🎟️ De 5 a 8 euros

Todos los locales de Castellón adheridos Asador Aguila r (Segorbe)

r (Segorbe) Lo Sarao (Canet lo Roig)

(Canet lo Roig) Restaurante D'Maria (Burriana)

(Burriana) Barrita (Castelló)

(Castelló) Can Ros (Burriana)

(Burriana) Restaurante Náutico Burriana (Burriana)

(Burriana) Rústico (Castelló)

(Castelló) Lino Gastronomic (Castelló)

(Castelló) Taberna la Comarca (Castelló)

(Castelló) Camping Spa Natura Resort (Peñíscola)

(Peñíscola) Restaurante El Cid (Onda)

Gastrogeldo 2026

Gastrogeldo 2026 / Mediterráneo

El corazón de la localidad se transforma en un escaparate vibrante donde el comercio local, la artesanía y los sabores tradicionales conquistan a los visitantes.

📅 Sábado 16 y domingo 17 | 🕒 10:00h | 📍 Calles y plazas, Geldo | 🎟️ Entrada libre | Más información

Programa de actos SÁBADO 10:30 h | Apertura de la feria con autoridades 📍Plaza de España

📍Plaza de España 11:00 h | Presentación de la cocina Cooking Surface con Luis Asensio 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 11:30 h | Showcooking con Bernd Knöller, del restaurante Riff 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 13:00 h | Conversación sobre turismo con Manolo Gil y Josep Vicent Mascarell 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 13:00 h | Cata de cervezas L’Audaç 📍Zona de catas

📍Zona de catas 14:00 h | Pausa para comer 📍Zona Foodtrucks y Zona Bar

📍Zona Foodtrucks y Zona Bar 17:00 h | Showcooking familiar de pizza acrobática con Manolo Mosconi 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 18:00 h | Presentación de libros de Casimir Romero i Garcia 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 18:30 h | Showcooking de helados con Abraham Tovar 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 19:30 h | Taller de corte de jamón serrano con Toni Bolumar 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 19:30 h | Cata de vinos y productos gourmet de la Cooperativa de Viver 📍Zona de catas

📍Zona de catas 20:00 h | Exhibición de cocktails de Adrián Rodes 📍Escenario showcooking

📍Escenario showcooking 21:00 h | Cena con DJ Gourmet 📍Zona Foodtrucks, Zona Bar y Escenario showcooking DOMINGO 11:00 h | Apertura de la feria

12:30 h | Jam de cocina intercultural DACSA + L’Audaç

14:30 h | Comida popular 📍Zona Foodtrucks y Zona Bar

📍Zona Foodtrucks y Zona Bar 16:00 h | Sobremesa con cremaets, quiz internacional y DJ Trash

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.

📅 Del jueves 7 de mayo al domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación

VIERNES 15 19:00 h | «Kiss», con Marina Bobo 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim SÁBADO 16 12:00 h | «Vilafranca Club Collage», con Alberto Feijóo Rodríguez 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca

Fira del Llibre de Burriana. Los escritores Amadeo Peris y María Belén Mezcua firman ejemplares de sus obras y conversan cordialmente con los lectores.

📅 Viernes 15 | 🕒 15:30 | 📍 Plaza de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'Color d’una vida'. El artista Enrique Agut muestra una vibrante colección pictórica llena de luz, fuerza y pinceladas expresivas.

📅 Viernes 15 | 🕒 18:30 | 📍 Espai Mercat de Almassora | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'Recordar para no olvidar'. La muestra artística propone una profunda reflexión visual sobre la memoria histórica y colectiva.

📅 Viernes 15 | 🕒 19:00 | 📍 Saló dels Llauradors de CaixAlmassora, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Presentación de 'Yo, negro y esclavo'. El escritor Juan Callao desvela las claves históricas e inspiracionales que dan vida a su nueva obra literaria.

📅 Sábado 16 | 🕒 11:00 | 📍 Vil·la Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de una exposición colectiva en el MACVAC. El museo de arte contemporáneo abre las puertas de una ambiciosa muestra nocturna que reúne a destacados creadores actuales.

📅 Sábado 16 | 🕒 22:30 | 📍 MACVAC, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

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