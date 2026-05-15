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Programa de Santa Quitèria del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

Todos los actos del primer día de las fiestas en Almassora

'Sopar de pa i porta' en las fiestas de Almassora

'Sopar de pa i porta' en las fiestas de Almassora / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 15 de mayo, el primer día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Viernes 15

  • 17:30 h. | Gran CBA de la temporada, a ritmo de pasodoble, con la ganadería de El Saliner de Puçol y la cuadrilla de Trigueros, Gallego, Socarrades y Clausell de Casa Bosch. 📍Teatro Naïf de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
  • 18:00 h. | Inauguración de la exposición ‘Natura Viva’, del autor Jaime Viciano Barcina. 📍Espai Obert, recepción del Ayuntamiento de Almassora. Horario: de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 h.
  • 18:30 h. | Inauguración de la exposición ‘Enrique Agut, color d’una vida’, del autor Enrique Agut. 📍Espai Mercat. Horario: de 17:30 a 20:30 h. Domingos y festivos, también de 11:30 a 13:30 h.
  • 19:00 h. | Inauguración de la exposición ‘Recordar para no olvidar’, dirigida por @joscobdebu, Ismael & Oscar M. 📍Salón de Els Llauradors de CaixaAlmassora. Horario: del 15 al 23 de mayo, de 19:00 a 21:00 h. El sábado 23 de mayo, a las 12:00 h., se sortearán dos lienzos taurinos de la exposición.
  • 19:00 h. | Inauguración de la Zona Latina. 📍Plaza de la Molineta.
  • 19:30 h. | Inauguración de la exposición ‘La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo’, del pintor mexicano Jerónimo Uribe, afincado en Castellón. 📍CaixaAlmassora. Horario: del 14 de mayo al 24 de junio, de martes a viernes, de 18:30 a 21:00 h.; sábados y domingos, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 21:00 h.
  • 19:30 h. | Tardeo flamenco a cargo de Fabián Sánchez. 📍C/ San Roque, 24.
  • 20:00 h. | Apertura del Mesón del Vino. 📍Plaza Pedro Cornel.
  • 20:00 h. | Actuación musical ‘Los pubs de tu vida’, con ocho DJs que pincharon en los pubs de Almassora: DJ Agus, Javi Robles, Juanpe, DJ NUC, DJ Xatarra, DJ Mai Tai, DJ JDVS y Sergio Sempere. 📍Mesón del Vino.

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Búscate en la galería de fotos del 'sopar de pa i porta' en las fiestas de Almassora

Búscate en la galería de fotos del 'sopar de pa i porta' en las fiestas de Almassora / Toni Losas

  • 21:30 h. | Cena de ‘pa i porta’, amenizada por el dúo musical Grupo Almazahara. 📍C/ San Marcos, esquina con plaza La Picaora.
  • 00:00 h. | ‘Esclat de Festa’ en la plaza Mayor para anunciar el inicio de las fiestas. 📍Plaza Mayor.
  • 00:00 h. | Discomóvil Tech House a cargo de DJ Ximo. 📍C/ la Lluna.
  • 03:00 h. | Inauguración del Recinte Fester con discomóvil, a cargo de DJ Jaime Martínez y DJ Iker Frías.

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