Programa de Santa Quitèria del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes
Todos los actos del primer día de las fiestas en Almassora
A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 15 de mayo, el primer día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Viernes 15
- 17:30 h. | Gran CBA de la temporada, a ritmo de pasodoble, con la ganadería de El Saliner de Puçol y la cuadrilla de Trigueros, Gallego, Socarrades y Clausell de Casa Bosch. 📍Teatro Naïf de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
- 18:00 h. | Inauguración de la exposición ‘Natura Viva’, del autor Jaime Viciano Barcina. 📍Espai Obert, recepción del Ayuntamiento de Almassora. Horario: de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 h.
- 18:30 h. | Inauguración de la exposición ‘Enrique Agut, color d’una vida’, del autor Enrique Agut. 📍Espai Mercat. Horario: de 17:30 a 20:30 h. Domingos y festivos, también de 11:30 a 13:30 h.
- 19:00 h. | Inauguración de la exposición ‘Recordar para no olvidar’, dirigida por @joscobdebu, Ismael & Oscar M. 📍Salón de Els Llauradors de CaixaAlmassora. Horario: del 15 al 23 de mayo, de 19:00 a 21:00 h. El sábado 23 de mayo, a las 12:00 h., se sortearán dos lienzos taurinos de la exposición.
- 19:00 h. | Inauguración de la Zona Latina. 📍Plaza de la Molineta.
- 19:30 h. | Inauguración de la exposición ‘La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo’, del pintor mexicano Jerónimo Uribe, afincado en Castellón. 📍CaixaAlmassora. Horario: del 14 de mayo al 24 de junio, de martes a viernes, de 18:30 a 21:00 h.; sábados y domingos, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 21:00 h.
- 19:30 h. | Tardeo flamenco a cargo de Fabián Sánchez. 📍C/ San Roque, 24.
- 20:00 h. | Apertura del Mesón del Vino. 📍Plaza Pedro Cornel.
- 20:00 h. | Actuación musical ‘Los pubs de tu vida’, con ocho DJs que pincharon en los pubs de Almassora: DJ Agus, Javi Robles, Juanpe, DJ NUC, DJ Xatarra, DJ Mai Tai, DJ JDVS y Sergio Sempere. 📍Mesón del Vino.
- 21:30 h. | Cena de ‘pa i porta’, amenizada por el dúo musical Grupo Almazahara. 📍C/ San Marcos, esquina con plaza La Picaora.
- 00:00 h. | ‘Esclat de Festa’ en la plaza Mayor para anunciar el inicio de las fiestas. 📍Plaza Mayor.
- 00:00 h. | Discomóvil Tech House a cargo de DJ Ximo. 📍C/ la Lluna.
- 03:00 h. | Inauguración del Recinte Fester con discomóvil, a cargo de DJ Jaime Martínez y DJ Iker Frías.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- Una persona queda atrapada tras volcar una máquina y caer por un terraplén en un pueblo de Castellón
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- Polémica visita del influencer Cenando con Pablo a un restaurante de Castellón: 'Desde cuándo hemos normalizado…
- El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
- Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
- Frustran un intento de okupación ilegal de una vivienda en la calle San Félix: “No queremos a esta gentuza en Castelló”