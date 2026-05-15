Programa de Santa Quitèria del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 15 de mayo, el primer día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Viernes 15

17:30 h. | Gran CBA de la temporada , a ritmo de pasodoble, con la ganadería de El Saliner de Puçol y la cuadrilla de Trigueros, Gallego, Socarrades y Clausell de Casa Bosch. 📍Teatro Naïf de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

, a ritmo de pasodoble, con la ganadería de El Saliner de Puçol y la cuadrilla de Trigueros, Gallego, Socarrades y Clausell de Casa Bosch. 📍Teatro Naïf de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá. 18:00 h. | Inauguración de la exposición ‘Natura Viva’ , del autor Jaime Viciano Barcina. 📍Espai Obert, recepción del Ayuntamiento de Almassora. Horario: de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 h.

, del autor Jaime Viciano Barcina. 📍Espai Obert, recepción del Ayuntamiento de Almassora. Horario: de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 h. 18:30 h. | Inauguración de la exposición ‘Enrique Agut, color d’una vida’ , del autor Enrique Agut. 📍Espai Mercat. Horario: de 17:30 a 20:30 h. Domingos y festivos, también de 11:30 a 13:30 h.

, del autor Enrique Agut. 📍Espai Mercat. Horario: de 17:30 a 20:30 h. Domingos y festivos, también de 11:30 a 13:30 h. 19:00 h. | Inauguración de la exposición ‘Recordar para no olvidar’ , dirigida por @joscobdebu, Ismael & Oscar M. 📍Salón de Els Llauradors de CaixaAlmassora. Horario: del 15 al 23 de mayo, de 19:00 a 21:00 h. El sábado 23 de mayo, a las 12:00 h., se sortearán dos lienzos taurinos de la exposición.

, dirigida por @joscobdebu, Ismael & Oscar M. 📍Salón de Els Llauradors de CaixaAlmassora. Horario: del 15 al 23 de mayo, de 19:00 a 21:00 h. El sábado 23 de mayo, a las 12:00 h., se sortearán dos lienzos taurinos de la exposición. 19:00 h. | Inauguración de la Zona Latina . 📍Plaza de la Molineta.

. 📍Plaza de la Molineta. 19:30 h. | Inauguración de la exposición ‘La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo’ , del pintor mexicano Jerónimo Uribe, afincado en Castellón. 📍CaixaAlmassora. Horario: del 14 de mayo al 24 de junio, de martes a viernes, de 18:30 a 21:00 h.; sábados y domingos, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 21:00 h.

, del pintor mexicano Jerónimo Uribe, afincado en Castellón. 📍CaixaAlmassora. Horario: del 14 de mayo al 24 de junio, de martes a viernes, de 18:30 a 21:00 h.; sábados y domingos, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 21:00 h. 19:30 h. | Tardeo flamenco a cargo de Fabián Sánchez . 📍C/ San Roque, 24.

. 📍C/ San Roque, 24. 20:00 h. | Apertura del Mesón del Vino . 📍Plaza Pedro Cornel.

. 📍Plaza Pedro Cornel. 20:00 h. | Actuación musical ‘Los pubs de tu vida’, con ocho DJs que pincharon en los pubs de Almassora: DJ Agus, Javi Robles, Juanpe, DJ NUC, DJ Xatarra, DJ Mai Tai, DJ JDVS y Sergio Sempere. 📍Mesón del Vino.

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