Programa de Santa Quitèria del 16 de mayo: todos los actos y conciertos del sábado
Todos los actos del segundo día de las fiestas en Almassora
A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 16 de mayo, el segundo día de las fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Sábado 16 de mayo
- 09:30 h. | VI Carrera autonómica de patinaje de velocidad. 📍Pista de patinaje, junto a la piscina municipal. Horario: de 09:30 a 14:00 h.
- 11:00 h. | Arqueologia en família al Torrelló del Boverot, con visitas guiadas y talleres didácticos para toda la familia. Visitas al yacimiento a las 11:00 h. y a las 12:00 h.
- 11:00 h. | Concentración de las peñas Sant Roc y El K-nut en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
- 12:00 h. | Encierro de seis toros cerriles de la ganadería de Carmen Valiente.
- 12:15 h. | Actuación musical a cargo de Tonet Marzá, DJ remember. 📍C/ San Roque, s/n, junto a la peña El Caragol.
- 13:00 h. | Exhibición de un toro cerril del encierro por las calles de la Vila, con salida desde la plaza Mayor.
- 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
- 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ del Ayuntamiento de Almassora y de las peñas Sant Roc y El K-Nut, ambos con salida desde la plaza Mayor. Al finalizar los actos taurinos, encierro infantil de carretones. 📍Recinto taurino.
- 18:00 h. | Tardeo con DJ Pixo. 📍C/ San Pedro, 73.
- 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Jara-Turia. 📍Plaza España.
- 19:00 h. | Tardeo-rock a cargo del grupo Vudú, con motivo del 30 aniversario de la peña L’Alcria. A continuación, DJ electro-pop. 📍C/ San Marcos, 135.
- 19:00 h. | Tardeo flamenco-pop a cargo de Kímbala. 📍Plaza Santa Teresa.
- 19:30 h. | Tardeo de Fabián Sánchez. 📍Avenida del Mar, 9, El Portal.
- 20:00 h. | Actuación musical de Alejandro Díaz Torres, con versiones de pop y rumbas. 📍Mesón del Vino.
- 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años. 📍Junta Local de Fiestas.
- 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
- 23:30 h. | ‘Bous embolats’ del Ayuntamiento de Almassora, con salida desde la plaza La Picaora; y de las peñas Sant Roc y El K-nut, además de un segundo toro del Ayuntamiento, ambos con salida desde la plaza Mayor.
- 23:30 h. | Discomóvil DJ Pixo. 📍Avenida del Mar, 9, El Portal.
- 03:00 h. | Discomóvil a cargo de DJ Guillem Nebot, DJ Monty y DJ Clare Apir. 📍Recinte Fester.
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