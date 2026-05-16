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Programa de Santa Quitèria del 16 de mayo: todos los actos y conciertos del sábado

Todos los actos del segundo día de las fiestas en Almassora

Gran expectación durante los ‘bous al carrer’ en el sábado grande de los festejos de Almassora

Gran expectación durante los ‘bous al carrer’ en el sábado grande de los festejos de Almassora / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 16 de mayo, el segundo día de las fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Sábado 16 de mayo

  • 09:30 h. | VI Carrera autonómica de patinaje de velocidad. 📍Pista de patinaje, junto a la piscina municipal. Horario: de 09:30 a 14:00 h.
  • 11:00 h. | Arqueologia en família al Torrelló del Boverot, con visitas guiadas y talleres didácticos para toda la familia. Visitas al yacimiento a las 11:00 h. y a las 12:00 h.
  • 11:00 h. | Concentración de las peñas Sant Roc y El K-nut en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
  • 12:00 h. | Encierro de seis toros cerriles de la ganadería de Carmen Valiente.
  • 12:15 h. | Actuación musical a cargo de Tonet Marzá, DJ remember. 📍C/ San Roque, s/n, junto a la peña El Caragol.
  • 13:00 h. | Exhibición de un toro cerril del encierro por las calles de la Vila, con salida desde la plaza Mayor.
  • 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
  • 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ del Ayuntamiento de Almassora y de las peñas Sant Roc y El K-Nut, ambos con salida desde la plaza Mayor. Al finalizar los actos taurinos, encierro infantil de carretones. 📍Recinto taurino.

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Búscate en la segunda tarde de 'bous al carrer' de las fiestas de Almassora

Búscate en la segunda tarde de 'bous al carrer' de las fiestas de Almassora / Mediterráneo

  • 18:00 h. | Tardeo con DJ Pixo. 📍C/ San Pedro, 73.
  • 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Jara-Turia. 📍Plaza España.
  • 19:00 h. | Tardeo-rock a cargo del grupo Vudú, con motivo del 30 aniversario de la peña L’Alcria. A continuación, DJ electro-pop. 📍C/ San Marcos, 135.
  • 19:00 h. | Tardeo flamenco-pop a cargo de Kímbala. 📍Plaza Santa Teresa.
  • 19:30 h. | Tardeo de Fabián Sánchez. 📍Avenida del Mar, 9, El Portal.
  • 20:00 h. | Actuación musical de Alejandro Díaz Torres, con versiones de pop y rumbas. 📍Mesón del Vino.
  • 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años. 📍Junta Local de Fiestas.
  • 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
  • 23:30 h. | ‘Bous embolats’ del Ayuntamiento de Almassora, con salida desde la plaza La Picaora; y de las peñas Sant Roc y El K-nut, además de un segundo toro del Ayuntamiento, ambos con salida desde la plaza Mayor.
  • 23:30 h. | Discomóvil DJ Pixo. 📍Avenida del Mar, 9, El Portal.
  • 03:00 h. | Discomóvil a cargo de DJ Guillem Nebot, DJ Monty y DJ Clare Apir. 📍Recinte Fester.

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