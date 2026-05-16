Programa de Santa Quitèria del 16 de mayo: todos los actos y conciertos del sábado

A continuación te ofrecemos los actos programados para el sábado 16 de mayo, el segundo día de las fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Sábado 16 de mayo

09:30 h. | VI Carrera autonómica de patinaje de velocidad . 📍Pista de patinaje, junto a la piscina municipal. Horario: de 09:30 a 14:00 h.

. 📍Pista de patinaje, junto a la piscina municipal. Horario: de 09:30 a 14:00 h. 11:00 h. | Arqueologia en família al Torrelló del Boverot , con visitas guiadas y talleres didácticos para toda la familia. Visitas al yacimiento a las 11:00 h. y a las 12:00 h.

, con visitas guiadas y talleres didácticos para toda la familia. Visitas al yacimiento a las 11:00 h. y a las 12:00 h. 11:00 h. | Concentración de las peñas Sant Roc y El K-nut en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom. 12:00 h. | Encierro de seis toros cerriles de la ganadería de Carmen Valiente.

de la ganadería de Carmen Valiente. 12:15 h. | Actuación musical a cargo de Tonet Marzá, DJ remember . 📍C/ San Roque, s/n, junto a la peña El Caragol.

. 📍C/ San Roque, s/n, junto a la peña El Caragol. 13:00 h. | Exhibición de un toro cerril del encierro por las calles de la Vila, con salida desde la plaza Mayor.

por las calles de la Vila, con salida desde la plaza Mayor. 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila. 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ del Ayuntamiento de Almassora y de las peñas Sant Roc y El K-Nut, ambos con salida desde la plaza Mayor. Al finalizar los actos taurinos, encierro infantil de carretones. 📍Recinto taurino.

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