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Programa de Santa Quitèria del 17 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo

Todos los actos del tercer día de las fiestas en Almassora

Galería de fotos de la última tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Galería de fotos de la última tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 17 de mayo, el tercer día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Domingo 17

  • 09:00 h. | Actividad de piragüismo. Inscripciones y más información en la web del Ayuntamiento de Almassora. 📍‘Pantaner’ de Santa Quiteria.
  • 10:00 h. | XXIV Encuentro de bolilleras en Almassora. 📍C/ San Lucas.
  • 11:00 h. | Concentración de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
  • 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Els Coves por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
  • 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
  • 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina, ambos con salida desde la plaza Mayor.

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Búscate en la segunda tarde de 'bous al carrer' de las fiestas de Almassora

Búscate en la segunda tarde de 'bous al carrer' de las fiestas de Almassora / Toni Losas

  • 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Splateatre. 📍Plaza España.
  • 19:00 h. | Tardeo a cargo de DJ Pixo. 📍El Raval, frente al Pub Leos.
  • 20:00 h. | Actuación musical del Grupo Five, con versiones de pop-rock. 📍Mesón del Vino.
  • 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años. 📍Junta Local de Fiestas.
  • 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
  • 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina, ambos con salida desde la plaza Mayor.

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