Programa de Santa Quitèria del 17 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 17 de mayo, el tercer día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Domingo 17

09:00 h. | Actividad de piragüismo . Inscripciones y más información en la web del Ayuntamiento de Almassora. 📍‘Pantaner’ de Santa Quiteria.

. Inscripciones y más información en la web del Ayuntamiento de Almassora. 📍‘Pantaner’ de Santa Quiteria. 10:00 h. | XXIV Encuentro de bolilleras en Almassora . 📍C/ San Lucas.

. 📍C/ San Lucas. 11:00 h. | Concentración de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom. 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Els Coves por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.

por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila. 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila. 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina, ambos con salida desde la plaza Mayor.

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