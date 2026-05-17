Programa de Santa Quitèria del 17 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo
Todos los actos del tercer día de las fiestas en Almassora
A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 17 de mayo, el tercer día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Domingo 17
- 09:00 h. | Actividad de piragüismo. Inscripciones y más información en la web del Ayuntamiento de Almassora. 📍‘Pantaner’ de Santa Quiteria.
- 10:00 h. | XXIV Encuentro de bolilleras en Almassora. 📍C/ San Lucas.
- 11:00 h. | Concentración de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
- 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Els Coves por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
- 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
- 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina, ambos con salida desde la plaza Mayor.
- 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Splateatre. 📍Plaza España.
- 19:00 h. | Tardeo a cargo de DJ Pixo. 📍El Raval, frente al Pub Leos.
- 20:00 h. | Actuación musical del Grupo Five, con versiones de pop-rock. 📍Mesón del Vino.
- 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años. 📍Junta Local de Fiestas.
- 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
- 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas Gent del Bou y Joventut Taurina, ambos con salida desde la plaza Mayor.
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