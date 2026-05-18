Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡La provincia de Castellón se llena de vida esta semana con una oferta cultural sencillamente espectacular! Del 18 al 24 de mayo, las calles, teatros y museos de Castelló, Vila-real, Benicàssim y Peñíscola se convierten en el epicentro del arte, la música y el entretenimiento. Desde el regreso nostálgico de los míticos Hombres G en un concierto de gran formato, hasta la vanguardia artística de la 13ª Feria MARTE, pasando por el teatro gestual más conmovedor, el festival de fotografía Imaginària o íntimas sesiones de jazz internacional. Hay opciones para todos los gustos, edades y bolsillos. ¡Prepara tu agenda y sal a disfrutar de todo lo que nuestra provincia tiene preparado para ti!

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Nuestros planes destacados de la semana:

Una de las bandas más queridas de la música española llega a Castelló con un tour muy especial que celebra su presente y acompaña el estreno de su largometraje documental. Una noche ideal para cantar a pleno pulmón sus grandes éxitos de siempre en un ambiente de fiesta total y multigeneracional.

📅 Sábado 23 de mayo | 🕒 21:30 h | 📍 Recinto de Ferias y Mercados, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 49,50 €

La mítica banda de pop-rock Hombres G ha anunciado su nueva gira para celebrar sus 40 años de trayectoria. / Mariscal

La Feria MARTE conmemora 13 años consecutivos dedicados a la promoción y celebración del arte contemporáneo. En esta edición contarán con Juana González como artista invitada, los espacios de MARTE Orbital, las interesantes charlas de MARTE Social y la participación de más de 20 galerías de primer nivel.

📅 Del viernes 22 al domingo 24 de mayo | 🕒 Consultar horarios de apertura | 📍 Magic Box – Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Dentro del prestigioso festival de fotografía, la reconocida fotógrafa Bego Antón ofrece una doble cita imprescindible: un encuentro abierto el viernes para debatir sobre fotografía documental y el comportamiento humano, y un taller intensivo el fin de semana titulado "Sobre lo mágico", ideal para profundizar de forma crítica e íntima en narrativas visuales.

📅 Viernes 22 (Diálogo, 19:00 h), Sábado 23 y Domingo 24 de mayo (Taller, 10:00 h) | 🕒 Según actividad | 📍 Llotja del Cànem / Museu de Belles Arts, Castelló de la Plana | 🎟️ Diálogo gratuito / Taller con inscripción previa online

Bego Antón impartirá una charla y un taller en Castelló del 22 al 24 de mayo. / Bego Antón

Una espectacular aventura musical que rinde homenaje a las grandes bandas sonoras del cine de animación. Con más de 70 artistas en escena entre músicos y cantantes, y una puesta en escena impactante, es el espectáculo perfecto para emocionarse, reír y cantar en familia con las melodías que han marcado a varias generaciones.

📅 Viernes 22 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 34 euros

Una cita ineludible para los amantes de las atmósferas intensas y las guitarras afiladas en la mítica sala del pub Terra. El indie rock instrumental y emocional de las argentinas Fin del Mundo se une a la contundencia y veteranía del post-rock de los locales Montefuji, prometiendo una noche de directo arrollador y texturas sonoras impecables.

📅 Sábado 23 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra (C/ Ramón Llull, 19), Castelló de la Plana | 🎟️ 15,00 €

Cartel del concierto de Fin del Mundo y Montefuji en el Terra este 23 de mayo. / MEDITERRÁNEO

Agenda completa de la semana (Día a Día):

LUNES, 18 de mayo

Día Internacional de los Museos: Pensionados a Roma, nueva mirada cosmopolita Itinerario cultural especial de la Diputación de Castellón para redescubrir y reflexionar sobre figuras como Puig Roda, Castell y Viciano, quienes unieron corrientes internacionales con la identidad local. 📅 18 de mayo | 🕒 Durante el horario del museo | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Itinerario cultural especial de la Diputación de Castellón para redescubrir y reflexionar sobre figuras como Puig Roda, Castell y Viciano, quienes unieron corrientes internacionales con la identidad local. 📅 18 de mayo | 🕒 Durante el horario del museo | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre Exposición: "Història d'un poble" de Patro Bonet Muestra de fotografías transferidas sobre madera en homenaje a las tradiciones de Vila-real, dedicada este año al patrón San Pascual. 📅 Del 14 al 24 de mayo | 🕒 De 10:00 a 12:00 h y de 18:00 a 20:00 h | 📍 Casa de l'Oli, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

MARTES, 19 de mayo

Cine por los Derechos Humanos: "La invasión de los bárbaros" (Proyección de La Maternal) Ciclo organizado por Amnistía Internacional Castellón. Narra la historia de una adolescente de 14 años que ingresa en un centro para madres menores. 📅 19 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos del Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre (aforo limitado)

R. D. M.

MIÉRCOLES, 20 de mayo

Imaginària 2026: Visita guiada «Habitario. Tiempo despacio» de Paco Llop Visita comentada a cargo de Pascual Arnal dentro del reconocido festival de fotografía. 📅 20 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem (C/ Colom, 22), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Visita comentada a cargo de Pascual Arnal dentro del reconocido festival de fotografía. 📅 20 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem (C/ Colom, 22), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Concierto del Quinteto de Cuerda del Conservatorio Superior Salvador Seguí Una excelente oportunidad para disfrutar de la música de cámara interpretada por talentos locales. 📅 20 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Una excelente oportunidad para disfrutar de la música de cámara interpretada por talentos locales. 📅 20 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Concierto: newhvn (A Burial At Sea) Banda de Irlanda del Norte que evoluciona del post-rock instrumental hacia atmósferas intensas de rock alternativo, shoegaze y grunge. 📅 20 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Pub Terra (C/ Ramón Llull), Castelló de la Plana | 🎟️ 10,12 € (Donativo bandas)

JUEVES, 21 de mayo

Jazz: Fernando Marco Japan Quartet – Originals Presentación oficial del disco del guitarrista Fernando Marco junto a destacados músicos de la escena internacional. 📅 21 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala de cámara M. Babiloni – Auditori de Castelló | 🎟️ 10 €

El guitarrista castellonense Fernando Marco ofrece el que es su trabajo más personal hasta la fecha. / Manolo Nebot

Imaginària 2026: Visita guiada «Background» de Carla Oset Recorrido guiado por Lidón Forés para conocer a fondo los detalles de esta exposición fotográfica. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Recorrido guiado por Lidón Forés para conocer a fondo los detalles de esta exposición fotográfica. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Teatro: Grupo Els XIII – "Lío en el balneario" y "La real gana" Representación de dos divertidas obras cómicas que mantienen vivo el espíritu del sainete tradicional y costumbrista. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Representación de dos divertidas obras cómicas que mantienen vivo el espíritu del sainete tradicional y costumbrista. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Cuentacuentos infantil: "Here we are" Actividad de animación lectora en inglés recomendada para niños y niñas de 3 a 8 años. 📅 21 de mayo | 🕒 17:30 h | 📍 Espacio Público de Lectura Censal, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Actividad de animación lectora en inglés recomendada para niños y niñas de 3 a 8 años. 📅 21 de mayo | 🕒 17:30 h | 📍 Espacio Público de Lectura Censal, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Apertura de Exposición: «30 años de Cooperación Internacional al Desarrollo desde Castellón» Inauguración institucional de esta muestra que repasa las tres décadas de solidaridad internacional de la ciudad. 📅 21 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Inauguración institucional de esta muestra que repasa las tres décadas de solidaridad internacional de la ciudad. 📅 21 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Presentación de Libro: "Diosas y heroínas: mujeres en la mitología griega" Obra de Asunción Vicente Valls, presentada por Carlos Feliu Mingarro bajo la organización del Ateneo de Castellón. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Obra de Asunción Vicente Valls, presentada por Carlos Feliu Mingarro bajo la organización del Ateneo de Castellón. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Conferencia: "Hacia un cambio climático" Ponencia de divulgación científica a cargo del reputado especialista Dr. José Quereda Sala. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Ponencia de divulgación científica a cargo del reputado especialista Dr. José Quereda Sala. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Conferencia: "Despierta: aprender a vivir con el corazón" Charla motivacional e inspiradora conducida por el conocido productor y conferenciante Miguel Ángel Tobías. 📅 21 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

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VIERNES, 22 de mayo

13.ª Feria MARTE de Arte Contemporáneo Inauguración y primera jornada de la feria de arte de referencia en la provincia, con galerías de todo el país. 📅 Del 22 al 24 de mayo | 🕒 Horario continuo | 📍 Magic Box – Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Inauguración y primera jornada de la feria de arte de referencia en la provincia, con galerías de todo el país. 📅 Del 22 al 24 de mayo | 🕒 Horario continuo | 📍 Magic Box – Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ Entrada libre Imaginària 2026: Diálogo con Bego Antón Encuentro abierto con la fotógrafa bilbaína para charlar sobre su particular visión de la fotografía documental y el comportamiento humano. 📅 22 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Encuentro abierto con la fotógrafa bilbaína para charlar sobre su particular visión de la fotografía documental y el comportamiento humano. 📅 22 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Danza contemporánea: "Açò no és IA. Què ens fa humans?" Espectáculo del Ciclorama 2026 que reivindica la emoción y la presencia corporal frente a la optimización tecnológica. 📅 22 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo del Ciclorama 2026 que reivindica la emoción y la presencia corporal frente a la optimización tecnológica. 📅 22 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Concierto Espectáculo: TOON STORY – Film Symphony Orchestra (FSO) La gran aventura musical del cine de animación con más de 70 artistas en escena interpretando las bandas sonoras más mágicas. 📅 22 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 34 euros

La gran aventura musical del cine de animación con más de 70 artistas en escena interpretando las bandas sonoras más mágicas. 📅 22 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 34 euros Concierto: Carasueño + Back to The Hills Pop retro-futurista y lo-fi de la mano del productor Javier Vicente, junto al rock de guitarras en castellano de Back to The Hills. 📅 22 de mayo | 🕒 Horario de sala | 📍 Sala Because Pop&Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 12 €

Cartel del concierto de Carasueño y Back to the Hills en la sala Because. / MEDITERRÁNEO

Cine Infantil: "Tafiti y sus amigos" Película de animación alemana doblada al valenciano. Una entrañable aventura desértica recomendada para toda la familia. 📅 22 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Película de animación alemana doblada al valenciano. Una entrañable aventura desértica recomendada para toda la familia. 📅 22 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € Cine: "Lo carga el diablo" Comedia dramática española dirigida por Guillermo Polo. Un divertido y alocado road trip desde Asturias hasta Benidorm. (NR -16 años). 📅 22 de mayo | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Comedia dramática española dirigida por Guillermo Polo. Un divertido y alocado road trip desde Asturias hasta Benidorm. (NR -16 años). 📅 22 de mayo | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Música Tradicional: Nit de Ronda – XXIV Premios Flor de Taronger Gran encuentro de música de ronda tradicional del mes de mayo con agrupaciones de Morella, l'Alcora, Benassal y más. 📅 22 de mayo | 🕒 22:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

Gran encuentro de música de ronda tradicional del mes de mayo con agrupaciones de Morella, l'Alcora, Benassal y más. 📅 22 de mayo | 🕒 22:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita Conferencia: "Mujer y Derecho en la antigua Roma" Ponencia histórica a cargo de Carmen Lázaro Guillamón y organizada por el Ateneo de Castellón. 📅 22 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Ponencia histórica a cargo de Carmen Lázaro Guillamón y organizada por el Ateneo de Castellón. 📅 22 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Teatro: Liga de Improvisación Teatral de Castellón (Ronda 3) Espectáculo de humor y agilidad mental a cargo de la compañía Improplana. Las entradas se venden dos horas antes. 📅 22 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ 5 €

SÁBADO, 23 de mayo

Teatro: "Forever" (Kulunka Teatre) Impresionante y emotiva obra de máscaras y humor irónico sobre los conflictos de la vida familiar. 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €

Impresionante y emotiva obra de máscaras y humor irónico sobre los conflictos de la vida familiar. 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 € Concierto: Hombres G – Gira 2026 El gran directo de la mítica banda madrileña repasando los himnos de toda una vida. 📅 23 de mayo | 🕒 21:30 h | 📍 Recinto de Ferias y Mercados, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 49,50 €

Cine Internacional: "El agente secreto" Thriller brasileño de Kleber Mendonça Filho ambientado en la dictadura militar de 1977. Versión doblada al castellano. 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Thriller brasileño de Kleber Mendonça Filho ambientado en la dictadura militar de 1977. Versión doblada al castellano. 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 € Mesa Redonda: Presentación de "L'Irradiador" Jornada sobre el archivo de artistas contemporáneos de Tarragona y el desarrollo de circuitos periféricos y alternativos. 📅 23 de mayo | 🕒 De 10:00 a 14:00 h | 📍 EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Entrada libre

Jornada sobre el archivo de artistas contemporáneos de Tarragona y el desarrollo de circuitos periféricos y alternativos. 📅 23 de mayo | 🕒 De 10:00 a 14:00 h | 📍 EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Entrada libre Imaginària 2026: Taller «Sobre lo mágico» con Bego Antón (Día 1) Taller intensivo para adultos para revisar proyectos fotográficos y debatir sobre narrativas visuales íntimas. (Requiere inscripción previa). 📅 23 de mayo | 🕒 De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Inscripción previa online

Cine Clásico: "La ruleta china" (Rainer Werner Fassbinder) Proyección integrada en el ciclo En pantalla gran: Essencial Fassbinder. Versión original con subtítulos. (NR -18 años). 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)

Proyección integrada en el ciclo En pantalla gran: Essencial Fassbinder. Versión original con subtítulos. (NR -18 años). 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €) Cine Infantil: "Tafiti y sus amigos" Nueva sesión de la película infantil de animación, esta vez en su versión doblada al castellano. 📅 23 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Nueva sesión de la película infantil de animación, esta vez en su versión doblada al castellano. 📅 23 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € Cine: "Lo carga el diablo" Segunda oportunidad en Benicàssim para disfrutar de esta afilada comedia negra rural sobre ruedas. (NR -16 años). 📅 23 de mayo | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Segunda oportunidad en Benicàssim para disfrutar de esta afilada comedia negra rural sobre ruedas. (NR -16 años). 📅 23 de mayo | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Taller Infantil: Mosaicos en la Villa romana de Vinamargo Actividad didáctica de 60 minutos en valenciano para niños de 2 a 10 años acompañados de sus familias. 📅 23 de mayo | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa (info@mucc.es)

Actividad didáctica de 60 minutos en valenciano para niños de 2 a 10 años acompañados de sus familias. 📅 23 de mayo | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa (info@mucc.es) Jornada Social: "Comboi just" Encuentro festivo y reivindicativo para visibilizar y promover el consumo responsable y el comercio justo. 📅 23 de mayo | 🕒 De 17:00 a 21:00 h | 📍 Plaza Huertos Sogueros, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Encuentro festivo y reivindicativo para visibilizar y promover el consumo responsable y el comercio justo. 📅 23 de mayo | 🕒 De 17:00 a 21:00 h | 📍 Plaza Huertos Sogueros, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Concierto: Mel de Romer Nuria y Miquel Porcar presentan en directo los temas de su nuevo disco Allò que ens mou, arraigado en la realidad social local. 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ 6 €

Nuria y Miquel Porcar presentan en directo los temas de su nuevo disco Allò que ens mou, arraigado en la realidad social local. 📅 23 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ 6 € Concierto Coral: Coral Vicent Ripollés y Coro Tutte Voci Una excelente velada de polifonía y canto coral en un marco arquitectónico distinguido. 📅 23 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Una excelente velada de polifonía y canto coral en un marco arquitectónico distinguido. 📅 23 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Concierto Rock: Fin del mundo + Montefuji Doble cartel de rock alternativo con potentes guitarras y directos muy enérgicos. 📅 23 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra (C/ Ramón Llull 19), Castelló de la Plana | 🎟️ 15,00 €

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DOMINGO, 24 de mayo