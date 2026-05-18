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Programa de Santa Quitèria del 18 de mayo: todos los actos y conciertos del lunes

Todos los actos del cuarto día de las fiestas en Almassora

Foto de archivo de una edición pasada del Esclat de Festa en Almassora.

Foto de archivo de una edición pasada del Esclat de Festa en Almassora. / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el lunes 18 de mayo, el cuarto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Lunes 18

  • 10:30 h. | Visita de la reina y las damas a las Hermanas de la Consolación de la residencia de mayores Rosa María Molas, en la calle Darremur. A continuación, visita a la Unidad de Respiro de Alzheimer en Santa Quiteria.
  • 11:00 h. | Especial matinal de ‘Cançons d’amor’, con la cantante local Lola Bou y el guitarrista Manel Brancal. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
  • 11:00 h. | Concentración de peñas en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
  • 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Jaime Tárrega Lucas por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
  • 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
  • 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas ACT La Picaora, El Jaleo y El Bureo, con salida desde la plaza La Picaora; y del resto de peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.
  • 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Deus del Foc de Benicàssim. 📍Plaza España.
  • 20:00 h. | Actuación musical del grupo Cositas Buenas, con versiones de flamenco y rumbas. 📍Mesón del Vino.
  • 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años. 📍Junta Local de Fiestas.
  • 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
  • 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salidas desde la plaza Mayor y la plaza La Picaora.
Imagen de archivo de un 'bou embolat', un evento taurino muy arraigado en la provincia de Castellón.

Imagen de archivo de un 'bou embolat', un evento taurino muy arraigado en la provincia de Castellón. / Mediterráneo

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