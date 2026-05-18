Programa de Santa Quitèria del 18 de mayo: todos los actos y conciertos del lunes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el lunes 18 de mayo, el cuarto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Lunes 18

10:30 h. | Visita de la reina y las damas a las Hermanas de la Consolación de la residencia de mayores Rosa María Molas, en la calle Darremur. A continuación, visita a la Unidad de Respiro de Alzheimer en Santa Quiteria.

a las Hermanas de la Consolación de la residencia de mayores Rosa María Molas, en la calle Darremur. A continuación, visita a la Unidad de Respiro de Alzheimer en Santa Quiteria. 11:00 h. | Especial matinal de ‘Cançons d’amor’ , con la cantante local Lola Bou y el guitarrista Manel Brancal. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

, con la cantante local Lola Bou y el guitarrista Manel Brancal. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá. 11:00 h. | Concentración de peñas en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom. 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Jaime Tárrega Lucas por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.

por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila. 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila. 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas ACT La Picaora, El Jaleo y El Bureo, con salida desde la plaza La Picaora; y del resto de peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

de las peñas ACT La Picaora, El Jaleo y El Bureo, con salida desde la plaza La Picaora; y del resto de peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor. 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Deus del Foc de Benicàssim . 📍Plaza España.

. 📍Plaza España. 20:00 h. | Actuación musical del grupo Cositas Buenas , con versiones de flamenco y rumbas. 📍Mesón del Vino.

, con versiones de flamenco y rumbas. 📍Mesón del Vino. 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’ , para mayores de 18 años. 📍Junta Local de Fiestas.

, para mayores de 18 años. 📍Junta Local de Fiestas. 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.

en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom. 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salidas desde la plaza Mayor y la plaza La Picaora.