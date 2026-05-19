Programa de Santa Quitèria del 19 de mayo: todos los actos y conciertos del martes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 19 de mayo, el quinto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Martes 19

11:00 h. | Concierto acústico de Desiguales , con la música de autor de los hermanos Octavio y Rubén Garreta en estado puro. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

, con la música de autor de los hermanos Octavio y Rubén Garreta en estado puro. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá. 11:00 h. | Concentración de las peñas Aficionats al Bou y Aficionades Taurines en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

Aficionats al Bou y Aficionades Taurines en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom. 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Benavent por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.

de la ganadería de Hermanos Benavent por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila. 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

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