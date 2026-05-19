Programa de Santa Quitèria del 19 de mayo: todos los actos y conciertos del martes
Todos los actos del quinto día de las fiestas en Almassora
A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 19 de mayo, el quinto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Martes 19
- 11:00 h. | Concierto acústico de Desiguales, con la música de autor de los hermanos Octavio y Rubén Garreta en estado puro. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
- 11:00 h. | Concentración de las peñas Aficionats al Bou y Aficionades Taurines en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
- 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Benavent por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
- 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
- 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas Aficionades Taurines y Aficionats al Bou, ambos con salida desde la plaza Mayor.
- 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Tic-Tac Animaciones. 📍Plaza España.
- 19:30 h. | Tardeo a cargo de DJ Alfonso, patrocinado por la peña Aficionats al Bou. 📍El Raval, frente al Pub Leos.
- 20:00 h. | Actuación musical del grupo Saoco, con música salsa. 📍Mesón del Vino.
- 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.
- 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
- 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas Aficionats al Bou y Aficionades Taurines, ambos con salida desde la plaza Mayor.
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