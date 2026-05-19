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Programa de Santa Quitèria del 19 de mayo: todos los actos y conciertos del martes

Todos los actos del quinto día de las fiestas en Almassora

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora / Erik Pradas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 19 de mayo, el quinto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Martes 19

  • 11:00 h. | Concierto acústico de Desiguales, con la música de autor de los hermanos Octavio y Rubén Garreta en estado puro. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
  • 11:00 h. | Concentración de las peñas Aficionats al Bou y Aficionades Taurines en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
  • 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Benavent por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
  • 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

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Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora / Erik Pradas

  • 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas Aficionades Taurines y Aficionats al Bou, ambos con salida desde la plaza Mayor.
  • 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Tic-Tac Animaciones. 📍Plaza España.
  • 19:30 h. | Tardeo a cargo de DJ Alfonso, patrocinado por la peña Aficionats al Bou. 📍El Raval, frente al Pub Leos.
  • 20:00 h. | Actuación musical del grupo Saoco, con música salsa. 📍Mesón del Vino.
  • 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.
  • 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
  • 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas Aficionats al Bou y Aficionades Taurines, ambos con salida desde la plaza Mayor.

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