Programa de Santa Quitèria del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

A continuación te ofrecemos los actos programados para el miércoles 20 de mayo, el sexto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Miércoles 20

11:00 h. | Concentración de peñas en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

A continuación, 11:30 h. | Poemas y canciones a cargo del artista local Erik Maunt. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá. 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Bellés por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.

A continuación, 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.

18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

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