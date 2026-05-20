Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoHuelga educativaMuerte mujer BurrianaDani Mateo verano CastellónCierre Massimo DuttiPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma Santa Quitèria martesTráfico endurece la ITV
instagramlinkedin

Programa de Santa Quitèria del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

Todos los actos del sexto día de las fiestas en Almassora

Galería de fotos del encierro de las fiestas de Santa Quitèria 2026 en Almassora

Galería de fotos del encierro de las fiestas de Santa Quitèria 2026 en Almassora / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el miércoles 20 de mayo, el sexto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Miércoles 20

  • 11:00 h. | Concentración de peñas en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
  • 11:30 h. | Poemas y canciones a cargo del artista local Erik Maunt. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
  • 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Bellés por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
  • 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
  • 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

Noticias relacionadas

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora / Erik Pradas

  • 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Laser Combat. 📍Plaza Víctimas del Terrorismo.
  • 19:00 h. | ‘Ball pla’ a cargo de la AC El Torrelló. 📍Plaza Santa Teresa.
  • 19:00 h. | Día del Mayor, con espectáculo de copla de las artistas Arantxa Pons i Marió. Apertura de puertas a las 18:15 h. y reparto de merienda a los asistentes inscritos. Inscripciones hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento para empadronados en Almassora nacidos en 1966 y años anteriores. 📍Plaza Pedro Cornel.
  • 20:30 h. | Actuación musical de rumbas con Fabián Sánchez. 📍Mesón del Vino.
  • 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.
  • 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
  • 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  2. Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
  3. Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
  4. El ginecólogo atacado por un tiburón en su luna de miel con una castellonense rompe su silencio: 'Ganas de volver a levantarse
  5. El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
  6. Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
  7. La cabalgata de las fiestas vuelve a iluminar la noche de Vila-real 17 años después
  8. Vila-real celebra la Nit de la Xulla: Búscate en las imágenes de la noche más especial de las fiestas de Sant Pasqual

Informe | ¿Qué jugadores del CD Castellón han jugado Mundiales?

Informe | ¿Qué jugadores del CD Castellón han jugado Mundiales?

Villarreal CF | Parejo y Griezmann, dos leyendas de LaLiga ante una última función en La Cerámica

Villarreal CF | Parejo y Griezmann, dos leyendas de LaLiga ante una última función en La Cerámica

La transición precisa integrar la energía en un sistema estable, flexible y viable

La transición precisa integrar la energía en un sistema estable, flexible y viable

Programa de Santa Quitèria del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

Programa de Santa Quitèria del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles

A juicio por agresión sexual una menor en Castellón: La amenazaba con ir a un orfanato si contaba lo que hacían

A juicio por agresión sexual una menor en Castellón: La amenazaba con ir a un orfanato si contaba lo que hacían

Aiudo, de ‘startup’ social a referente nacional del cuidado domiciliario

Aiudo, de ‘startup’ social a referente nacional del cuidado domiciliario

Dejar trabajar a la justicia

Tracking Pixel Contents