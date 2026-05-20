Programa de Santa Quitèria del 20 de mayo: todos los actos y conciertos del miércoles
Todos los actos del sexto día de las fiestas en Almassora
A continuación te ofrecemos los actos programados para el miércoles 20 de mayo, el sexto día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Miércoles 20
- 11:00 h. | Concentración de peñas en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
- 11:30 h. | Poemas y canciones a cargo del artista local Erik Maunt. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
- 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Bellés por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
- 17:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
- 18:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.
- 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Laser Combat. 📍Plaza Víctimas del Terrorismo.
- 19:00 h. | ‘Ball pla’ a cargo de la AC El Torrelló. 📍Plaza Santa Teresa.
- 19:00 h. | Día del Mayor, con espectáculo de copla de las artistas Arantxa Pons i Marió. Apertura de puertas a las 18:15 h. y reparto de merienda a los asistentes inscritos. Inscripciones hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento para empadronados en Almassora nacidos en 1966 y años anteriores. 📍Plaza Pedro Cornel.
- 20:30 h. | Actuación musical de rumbas con Fabián Sánchez. 📍Mesón del Vino.
- 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.
- 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
- 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.
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