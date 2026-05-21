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Programa de Santa Quitèria del 21 de mayo: todos los actos y conciertos del jueves

Todos los actos del séptimo día de las fiestas en Almassora

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora

Fotos de la primera tarde de toros de las fiestas de Santa Quitèria en Almassora / Erik Pradas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el jueves 21 de mayo, el séptimo día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Jueves 21

  • 11:00 h. | Experiencia sensorial a través de la danza, a cargo de la maestra Ivana Michlig. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
  • 11:00 h. | Concentración de peñas en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
  • 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Monferrer por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
  • 16:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
  • 17:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salidas desde la plaza La Picaora y la plaza Mayor.
  • 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Divertwin. 📍Plaza Botànic Calduch.
  • 20:00 h. | Solemne traslado de Santa Quiteria desde la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario hasta la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. A continuación, tradicional ofrenda floral a la santa y confección del tapiz, a cargo del Grupo Scout Tramuntana.
  • 20:30 h. | Actuación musical a cargo de El showman del Serrucho. 📍Mesón del Vino.

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El ‘showman’ del Serrucho animó este jueves la jornada antes de la fideuà.

El ‘showman’ del Serrucho. / MEDITERRÁNEO

  • 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.
  • 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
  • 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.
  • 03:00 h. | Fiesta Indalo a cargo de DJ Pixo y DJ Sergi Blanch. 📍Recinte Fester.

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