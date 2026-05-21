Programa de Santa Quitèria del 21 de mayo: todos los actos y conciertos del jueves
Todos los actos del séptimo día de las fiestas en Almassora
A continuación te ofrecemos los actos programados para el jueves 21 de mayo, el séptimo día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Jueves 21
- 11:00 h. | Experiencia sensorial a través de la danza, a cargo de la maestra Ivana Michlig. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
- 11:00 h. | Concentración de peñas en la calle de la Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
- 13:00 h. | Entrada de vacas de la ganadería de Hermanos Monferrer por las calles San Marcos, Santa Quiteria —Alcora— y de la Trinidad. A continuación, prueba por la Vila.
- 16:00 h. | Salida de la reina y las damas desde la Casa de la Cultura, acompañadas por las peñas y collas, para dirigirse a la Vila.
- 17:00 h. | ‘Bous per la Vila’ de las peñas participantes, con salidas desde la plaza La Picaora y la plaza Mayor.
- 18:30 h. | Actividades infantiles a cargo de Divertwin. 📍Plaza Botànic Calduch.
- 20:00 h. | Solemne traslado de Santa Quiteria desde la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario hasta la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. A continuación, tradicional ofrenda floral a la santa y confección del tapiz, a cargo del Grupo Scout Tramuntana.
- 20:30 h. | Actuación musical a cargo de El showman del Serrucho. 📍Mesón del Vino.
- 22:30 h. | Reparto de ‘cremaet’, para mayores de 18 años, en la Junta Local de Fiestas.
- 23:00 h. | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para trasladarse a la Vila con la charanga Banana Boom.
- 23:30 h. | ‘Bous embolats’ de las peñas participantes, con salida desde la plaza Mayor.
- 03:00 h. | Fiesta Indalo a cargo de DJ Pixo y DJ Sergi Blanch. 📍Recinte Fester.
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