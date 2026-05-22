Qué hacer en Castellón este fin de semana: Hombres G, Marta Sánchez o David Civera en una agenda a todo ritmo

Castellón encara este fin de semana con Hombres G como gran reclamo y una agenda en plena ebullición. Vila-real y Almassora apuran Sant Pasqual y Santa Quitèria con tradición, bous, música y citas como Marta Sánchez, David Civera o les Calderes; mientras Betxí sumará fuego con la Trobada de Bèsties de Foc.

Alrededor, la provincia añade mucho directo —BeeRock Fest, Guadalupe Plata, Sonny Vincent, Fin del Mundo o Plastic Soul—, cine, teatro, humor, planes familiares, videojuegos y gastronomía con Ruta de Sabor, Tapas d’Ací y la Fira del Vi de Les Useres. Vamos, un finde de música, fiestas, fuego, vino y pocas excusas para quedarse en casa.

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Nuestros planes destacados

Hombres G

Hombres G en Castelló. / Mediterráneo

La mítica banda madrileña regresa para repasar cuatro décadas de canciones que forman parte de la historia musical.

📅 Sábado 23 | 🕒 21:30 | 📍 Recinto Ferial Castelló | 🎟️ 49,50 €

Fiestas de Sant Pasqual

Vila-real encara el último fin de semana de sus festejos patronales con actos tradicionales, bous al carrer y música en directo, con la actuación de Marta Sánchez el sábado y el concierto de David Civera el domingo para poner el broche final a las fiestas

📅 Del viernes 15 al domingo 24 de mayo | 🕒 12:00h | 📍 Centro urbano, Vila-real | 🎟️ Entrada libre | Programa completo de actos

Fiestas de Santa Quitèria

Almassora celebra el último fin de semana de sus fiestas con una programación que fusiona tradición, música, actos taurinos y la emblemática jornada de les Calderes.

📅 Del viernes 15 al domingo 24📍Almassora | Toda la programación

Los mejores planes para niños

Wanda Park. Las familias se reúnen en el recinto verde para disfrutar de divertidas actividades lúdicas y juegos organizados.

📅 Viernes 22 | 🕒 11:00 | 📍 Parc de la Maiorasga de Vila-real | 🎟️ Entrada libre

'Tafiti y sus amigos' (Nina Wels, Timo Berg, Alemania, 2025). Los más pequeños de la casa acompañan al tierno suricato en una divertida aventura animada africana.

📅 Viernes 22 y Sábado 23 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

XXVI Trobada de Bèsties de Foc. El fuego y los tradicionales dragones de las colles inundan la plaza en un ruidoso espectáculo pirotécnico ancestral.

📅 Sábado 23 | 🕒 17:00 | 📍 Plaza Mayor de Betxí | 🎟️ Entrada libre

Play Zone. Los aficionados a los videojuegos disfrutan de simuladores de conducción, realidad virtual, puestos de juego libre y un gran torneo de FC26 con el creador de contenido AndoniiPM en pantalla gigante.

📅 Viernes 23 | 🕒 11:00 a 15:00 | 📍 Centro Comercial Salera, Castellón | 🎟️ Entrada libre

Film Symphony Orchestra (Toon Story) / Instagram

Film Symphony Orchestra (Toon Story). La famosa agrupación musical interpreta en directo las mejores bandas sonoras del cine de animación.

📅 Viernes 22 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 40-62 €

Alegría. El público disfruta de una vistosa producción llena de números coreográficos, música en directo y gran colorido escénico.

📅 Domingo 24 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell de Almassora | 🎟️ Entrada libre

XI Concert Got Solidari - Memorial Rubén García. El público disfruta de las actuaciones musicales en directo de Alejandro Díaz y el grupo Lastre en una jornada festiva y solidaria a favor de la investigación de la Síndrome d'Usher. Entre un grupo y otro actuará DJ Pasqual Serrano.

📅 Viernes 22 de mayo | 🕒 17:30 | 📍 Carrer Tremedal, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

BeeRock Fest X Aniversar: Benito Kamelas + Malavida + Rockades + Inercia. Cuatro bandas potentes descargan su energía sobre el escenario para celebrar una década de música en vivo.

📅 Viernes 22 | 🕒 18:30 | 📍 Parking Jaume Roig-Pintor Gumbau, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

BeeRock Fest X Aniversari / Instagram

Carasueño + Back To The Hills. Las formaciones locales se unen para ofrecer una noche repleta de pop independiente y atmósferas envolventes.

📅 Viernes 22 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Carasueño + Back To The Hills. / Instagram

Linòpia + Wuolja. Ambas agrupaciones proponen un viaje por el rock experimental más oscuro y envolvente.

📅 Viernes 22 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 10-15 €

Mad Dogs & Englishman. La banda despliega sus mejores versiones de rock clásico en una noche muy motera.

📅 Viernes 22 | 🕒 22:00 | 📍 Café Racer Biker Bar de Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

I Vilafamés Rockin: Los Coringas + Los Dalton. El público disfruta del más puro rock and roll clásico en una animada jornada al aire libre.

📅 Sábado 23 | 🕒 11:00 | 📍 Plaça de la Font de Vilafamés | 🎟️ Taquilla Inversa €

I Vilafamés Rockin: Los Coringas + Los Dalton. / Instagram

Plastic Soul. El grupo repasa grandes clásicos del soul con un directo enérgico y lleno de ritmo.

📅 Sábado 23 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Heroes del Silencio, tributo. Los grandes himnos de la mítica banda española vuelven a sonar con fuerza en un directo de puro rock.

📅 Sábado 23 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 12-15 €

Mel de Romer (Nuria y Miquel Porcar) presentan 'Allò que ens mou'. El dúo comparte sus composiciones más sinceras en una velada llena de frescura melódica.

📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 6 €

Karpov. La banda ofrece una dosis de guitarras contundentes para los amantes de los sonidos con carácter.

📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Guadalupe Plata. El trío despliega su blues pantanoso, oscuro y rústico en un concierto electrizante.

📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Guadalupe Plata. / Instagram

Cicle Sons: Packaging. La cita con la música independiente sorprende una vez más con una propuesta sonora arriesgada y original.

📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa €

Anora Kito + Summer Ends. El público disfruta de una doble ración de indie rock potente con melodías adictivas.

📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Concierto de la Coral Vicent Ripollés y el Coro Tutte Voci. Las voces de ambas formaciones se funden en un programa coral clásico de gran belleza.

📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fin del Mundo + Montefuji. El rock alternativo y las texturas instrumentales intensas protagonizan este esperado encuentro musical.

📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Burriana | 🎟️ 15-18 €

Fin del Mundo + Montefuji. / Instagram

Expira + DandoGuerra. El metal y los sonidos contundentes se adueñan de la noche en una cita para descargar adrenalina.

📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €

Javi Garví. El solista ameniza la noche local con sus versiones en acústico de temas muy conocidos.

📅 Sábado 23 | 🕒 20:30 | 📍 Bar Llucena | 🎟️ Entrada libre

Los Coringas. El ritmo del swing y el rockabilly marcan el aperitivo dominical en un ambiente inmejorable.

📅 Domingo 24 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Nia Kirk & Guillem Jovaní. Los músicos entrelazan sus voces y acordes para regalar un concierto acústico cercano.

📅 Domingo 24 | 🕒 13:00 | 📍 El Corb, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Concierto de la Coral de Vilafamés y del Cor Veus de Lledó dentro de la XXIII Campanya de Concerts i Intercanvis Musicals. Las dos agrupaciones vocales unen su talento en un encuentro de hermandad musical tradicional.

📅 Domingo 24 | 🕒 18:00 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sonny Vincent. La leyenda viva del punk neoyorquino demuestra sobre las tablas que mantiene intacta su actitud rebelde.

📅 Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15 €

Sonny Vincent. / Instagram

‘Lo carga el diablo' (Guillermo Polo, España, 2024). Esta disparatada 'road movie' cargada de humor negro narra un viaje accidentado por la geografía española.

📅 Viernes 22 y Sábado 23 | 🕒 22:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

'La ruleta china/Chinesisches Roulette' (Essencial Fassbinder, Francia, 1976). Los cinéfilos redescubren este intenso drama psicológico del célebre director alemán en versión original.

📅 Sábado 23 y Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'El agente secreto' (Kleber Mendonça Filho, Brasil, 2025). La intriga y el suspense político marcan el ritmo de este esperado largometraje del aclamado realizador brasileño.

📅 Sábado 23 y Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

'El agente secreto' (Kleber Mendonça Filho, Brasil, 2025) / Instagram

Fora de joc (Jordi Finestres, España, 2011). El público asiste a la proyección de este largometraje documental de temática social.

📅 Domingo 24 | 🕒 18:00 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Estrenos del fin de semana Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Vuelve el universo galáctico al cine con Din Djarin y el adorable Grogu en una aventura de ciencia ficción pensada para fans y para quienes quieran un estreno-evento de temporada.

Vuelve el universo galáctico al cine con Din Djarin y el adorable Grogu en una aventura de ciencia ficción pensada para fans y para quienes quieran un estreno-evento de temporada. El pasajero nocturno. Una pareja presencia un accidente en carretera y descubre que algo muy poco amistoso los ha seguido. Terror con presencia demoníaca y viaje convertido en pesadilla.

Una pareja presencia un accidente en carretera y descubre que algo muy poco amistoso los ha seguido. Terror con presencia demoníaca y viaje convertido en pesadilla. Beast. La Bestia. Russell Crowe se mete en un thriller de MMA con venganza, problemas económicos y regreso a la jaula. Ideal para quien quiera algo intenso y directo.

Russell Crowe se mete en un thriller de MMA con venganza, problemas económicos y regreso a la jaula. Ideal para quien quiera algo intenso y directo. Cowgirl. Comedia romántica rural con una granjera, una vaca llamada Tona y una misión bastante peculiar: conseguir que la vaca se quede preñada para salvar la granja. Tiene pinta de plan simpático y con corazón.

Comedia romántica rural con una granjera, una vaca llamada Tona y una misión bastante peculiar: conseguir que la vaca se quede preñada para salvar la granja. Tiene pinta de plan simpático y con corazón. Asesinato en la 3ª planta. Una profesora experta en Hitchcock sospecha que su vecino ha matado a su mujer, mientras su marido no se lo cree demasiado. Intriga ligera, homenaje cinéfilo y tono juguetón.

Una profesora experta en Hitchcock sospecha que su vecino ha matado a su mujer, mientras su marido no se lo cree demasiado. Intriga ligera, homenaje cinéfilo y tono juguetón. Love me tender. Una historia dura y emotiva sobre maternidad, identidad, bisexualidad y justicia familiar. De esas películas para salir del cine con conversación pendiente.

Una historia dura y emotiva sobre maternidad, identidad, bisexualidad y justicia familiar. De esas películas para salir del cine con conversación pendiente. Tres mujeres. Una joven vuelve a Túnez por un funeral y se reencuentra con una familia llena de silencios, tradiciones y misterios. Drama íntimo con tres generaciones de mujeres en el centro.

Una joven vuelve a Túnez por un funeral y se reencuentra con una familia llena de silencios, tradiciones y misterios. Drama íntimo con tres generaciones de mujeres en el centro. Un mundo frágil y maravilloso. Romance, guerra y supervivencia en un Líbano marcado por décadas de conflicto. Suena a película sensible, bonita y dolorosa.

Romance, guerra y supervivencia en un Líbano marcado por décadas de conflicto. Suena a película sensible, bonita y dolorosa. Las catadoras de Hitler. Basada en la novela de Rosella Postorino, cuenta la historia de mujeres obligadas a probar la comida de Hitler por miedo a que fuera envenenado. Un drama histórico con premisa inquietante.

'Açò no és IA. Què ens fa humans?', per l’Aula Carles Pons. Los bailarines reflexionan sobre la esencia y las emociones de nuestra especie a través del movimiento corporal.

📅 Viernes 22 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Ronda 3' de la XIV Liga de Improvisación Teatral de Castellón. Dos equipos de actores compiten creando historias al instante a partir de las sugerencias del público.

📅 Viernes 22 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

El cas de François Martin: Enveges i traïcions. Los espectadores viajan al siglo XVIII para resolver un misterio a través de pases de teatro interactivo en un formato exclusivo.

📅 Viernes 22 | 🕒 21:00 | 📍 Reial Fàbrica, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre con reserva previa

'Forever' Kulunka Teatre. La prestigiosa compañía emociona al público mediante una historia sin palabras contada con un lenguaje de máscaras expresivas.

📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

El corazón del incauto. / Mediterráneo

'El corazón del incauto'. Los actores Manuel Maestro, Paula Serrano y Javi Nadal interpretan un drama intenso que atrapa al espectador.

📅 Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 6 €

Monólogos

'Prefiero quedar mal' con Tonacho. El cómico comparte sus reflexiones más gamberras en un monólogo lleno de humor ácido y situaciones cotidianas.

📅 Domingo 24 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

'Prefiero quedar mal' con Tonacho. / Instagram

Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor / Mediterráneo

Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.

📅 Hasta el domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información

XII Fira del Vi

Los asistentes degustan los mejores productos locales y vinos artesanales en un animado ambiente enoturístico con catas gratuitas, tardeos musicales y opciones infantiles.

📅 Sábado 23 y domingo 24 | 🕒 11:30 | 📍 Recinto de la feria, Les Useres | 🎟️ Entrada libre

Programación SÁBADO 23 11.30 h. Inauguración de la Fira (abierto todo el día)

(abierto todo el día) 12.00-14.00h. Juegos infantiles

12.00-14.00h. Apertura Museu Pelegrins

13.00h. Cata de la Bodega Flors

17.00-20.00h. Juegos infantiles

17.00h. Cata de la Bodega Viña Natura

18.00h. Presentación del libro de investigación histórica ‘El revers de les veus apagades’ y de ‘El vino perfecto’, ganador del V concurso de microrrelatos de vinos de Alicante. Ambos de Alfredo Fornàs.

de investigación histórica ‘El revers de les veus apagades’ y de ‘El vino perfecto’, ganador del V concurso de microrrelatos de vinos de Alicante. Ambos de Alfredo Fornàs. 18.00h. Tardeo con el grupo La Popera

con el grupo La Popera 19.00h. Cata de la Bodega El Mollet Vino y Cultura.

20.00-00.00h. Sesión Dj’s Bandalay DOMINGO 24 10.30h. Apertura de la Fira (abierta todo el día)

(abierta todo el día) 12.00h. Presentación proyecto Ceratobosc

12.00-14.00h. Juegos infantiles

12.00-14.00h. Apertura Museu Pelegrins

13.00h. Cata de la Bodega Barón d’Alba

17.00-20.00h. Juegos infantiles

17.00h. Tardeo con el grupo Five

con el grupo Five 17.00h. Cata de la Bodega Les Useres

19.00-21.00h. Sesión Dj’s Bandalay

Tapas d'Ací / Instagram

Tapas d'Ací

Once locales de la provincia compiten por elaborar la mejor tapa de la Comunitat Valenciana utilizando productos autóctonos y de temporada.

📅 Hasta el domingo 31 | 🕒 12:00h | 📍 Varios establecimientos, Provincia de Castellón | 🎟️ De 5 a 8 euros

Todos los locales de Castellón adheridos Asador Aguila r (Segorbe)

r (Segorbe) Lo Sarao (Canet lo Roig)

(Canet lo Roig) Restaurante D'Maria (Burriana)

(Burriana) Barrita (Castelló)

(Castelló) Can Ros (Burriana)

(Burriana) Restaurante Náutico Burriana (Burriana)

(Burriana) Rústico (Castelló)

(Castelló) Lino Gastronomic (Castelló)

(Castelló) Taberna la Comarca (Castelló)

(Castelló) Camping Spa Natura Resort (Peñíscola)

(Peñíscola) Restaurante El Cid (Onda)

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Feria Marte: apertura al público. La destacada feria de arte contemporáneo abre sus puertas para mostrar las últimas tendencias plásticas de creadores emergentes.

📅 Viernes 22 | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia 'Mujer y Derecho en la antigua Roma' con Carmen Lázaro. La ponente analiza con rigor el papel jurídico y social de las ciudadanas romanas en la antigüedad clásica.

📅 Viernes 22 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

X Feria Nacional de Novela Romántica. Los amantes de la lectura comparten presentaciones, firmas y mesas redondas en un gran encuentro intergeneracional junto a escritoras de renombre nacional.

📅 Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Porsche Castellón Xperience’26. Los amantes del motor y del estilo de vida premium disfrutan de una de las mayores exhibiciones y concentraciones de vehículos Porsche exclusivos de Europa.

📅 Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 | 🕒 11:00 | 📍 Urbanización Panorámica Golf, Sant Jordi | 🎟️ Entrada libre

Porsche Castellón Xperience’26. / Mediterráneo

Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.

📅 Hasta el domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación

VIERNES 22 19:00 h | Diálogo con Bego Antón 📍Llotja del Cànem. Castelló | Entrada libre hasta completar aforo. SÁBADO 23 10:00 h | Taller con Bego Antón: «Sobre lo mágico» 📍Museu de Belles Arts. Castelló | Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Dirigido a público adulto. Inscripción previa en la web. Aforo máximo: 10 personas.

'Comboi just': jornada para celebrar el valor de los productos de comercio justo. Charlas y muestras conciencian a los ciudadanos sobre el consumo responsable y la economía solidaria mundial.

📅 Sábado 23 | 🕒 17:00 | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Entrada libre

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