Qué hacer en Castellón este fin de semana: Hombres G, Marta Sánchez o David Civera en una agenda a todo ritmo
La agenda del 22, 23 y 24 de mayo reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón encara este fin de semana con Hombres G como gran reclamo y una agenda en plena ebullición. Vila-real y Almassora apuran Sant Pasqual y Santa Quitèria con tradición, bous, música y citas como Marta Sánchez, David Civera o les Calderes; mientras Betxí sumará fuego con la Trobada de Bèsties de Foc.
Alrededor, la provincia añade mucho directo —BeeRock Fest, Guadalupe Plata, Sonny Vincent, Fin del Mundo o Plastic Soul—, cine, teatro, humor, planes familiares, videojuegos y gastronomía con Ruta de Sabor, Tapas d’Ací y la Fira del Vi de Les Useres. Vamos, un finde de música, fiestas, fuego, vino y pocas excusas para quedarse en casa.
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Nuestros planes destacados
Hombres G
La mítica banda madrileña regresa para repasar cuatro décadas de canciones que forman parte de la historia musical.
📅 Sábado 23 | 🕒 21:30 | 📍 Recinto Ferial Castelló | 🎟️ 49,50 €
Fiestas de Sant Pasqual
Vila-real encara el último fin de semana de sus festejos patronales con actos tradicionales, bous al carrer y música en directo, con la actuación de Marta Sánchez el sábado y el concierto de David Civera el domingo para poner el broche final a las fiestas
📅 Del viernes 15 al domingo 24 de mayo | 🕒 12:00h | 📍 Centro urbano, Vila-real | 🎟️ Entrada libre | Programa completo de actos
Fiestas de Santa Quitèria
Almassora celebra el último fin de semana de sus fiestas con una programación que fusiona tradición, música, actos taurinos y la emblemática jornada de les Calderes.
📅 Del viernes 15 al domingo 24📍Almassora | Toda la programación
Los mejores planes para niños
Wanda Park. Las familias se reúnen en el recinto verde para disfrutar de divertidas actividades lúdicas y juegos organizados.
📅 Viernes 22 | 🕒 11:00 | 📍 Parc de la Maiorasga de Vila-real | 🎟️ Entrada libre
'Tafiti y sus amigos' (Nina Wels, Timo Berg, Alemania, 2025). Los más pequeños de la casa acompañan al tierno suricato en una divertida aventura animada africana.
📅 Viernes 22 y Sábado 23 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €
XXVI Trobada de Bèsties de Foc. El fuego y los tradicionales dragones de las colles inundan la plaza en un ruidoso espectáculo pirotécnico ancestral.
📅 Sábado 23 | 🕒 17:00 | 📍 Plaza Mayor de Betxí | 🎟️ Entrada libre
Play Zone. Los aficionados a los videojuegos disfrutan de simuladores de conducción, realidad virtual, puestos de juego libre y un gran torneo de FC26 con el creador de contenido AndoniiPM en pantalla gigante.
📅 Viernes 23 | 🕒 11:00 a 15:00 | 📍 Centro Comercial Salera, Castellón | 🎟️ Entrada libre
Film Symphony Orchestra (Toon Story). La famosa agrupación musical interpreta en directo las mejores bandas sonoras del cine de animación.
📅 Viernes 22 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 40-62 €
Alegría. El público disfruta de una vistosa producción llena de números coreográficos, música en directo y gran colorido escénico.
📅 Domingo 24 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell de Almassora | 🎟️ Entrada libre
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
XI Concert Got Solidari - Memorial Rubén García. El público disfruta de las actuaciones musicales en directo de Alejandro Díaz y el grupo Lastre en una jornada festiva y solidaria a favor de la investigación de la Síndrome d'Usher. Entre un grupo y otro actuará DJ Pasqual Serrano.
📅 Viernes 22 de mayo | 🕒 17:30 | 📍 Carrer Tremedal, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
BeeRock Fest X Aniversar: Benito Kamelas + Malavida + Rockades + Inercia. Cuatro bandas potentes descargan su energía sobre el escenario para celebrar una década de música en vivo.
📅 Viernes 22 | 🕒 18:30 | 📍 Parking Jaume Roig-Pintor Gumbau, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Carasueño + Back To The Hills. Las formaciones locales se unen para ofrecer una noche repleta de pop independiente y atmósferas envolventes.
📅 Viernes 22 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €
Linòpia + Wuolja. Ambas agrupaciones proponen un viaje por el rock experimental más oscuro y envolvente.
📅 Viernes 22 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 10-15 €
Mad Dogs & Englishman. La banda despliega sus mejores versiones de rock clásico en una noche muy motera.
📅 Viernes 22 | 🕒 22:00 | 📍 Café Racer Biker Bar de Peñíscola | 🎟️ Entrada libre
I Vilafamés Rockin: Los Coringas + Los Dalton. El público disfruta del más puro rock and roll clásico en una animada jornada al aire libre.
📅 Sábado 23 | 🕒 11:00 | 📍 Plaça de la Font de Vilafamés | 🎟️ Taquilla Inversa €
Plastic Soul. El grupo repasa grandes clásicos del soul con un directo enérgico y lleno de ritmo.
📅 Sábado 23 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Heroes del Silencio, tributo. Los grandes himnos de la mítica banda española vuelven a sonar con fuerza en un directo de puro rock.
📅 Sábado 23 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 12-15 €
Mel de Romer (Nuria y Miquel Porcar) presentan 'Allò que ens mou'. El dúo comparte sus composiciones más sinceras en una velada llena de frescura melódica.
📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 6 €
Karpov. La banda ofrece una dosis de guitarras contundentes para los amantes de los sonidos con carácter.
📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Guadalupe Plata. El trío despliega su blues pantanoso, oscuro y rústico en un concierto electrizante.
📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €
Cicle Sons: Packaging. La cita con la música independiente sorprende una vez más con una propuesta sonora arriesgada y original.
📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa €
Anora Kito + Summer Ends. El público disfruta de una doble ración de indie rock potente con melodías adictivas.
📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 8-10 €
Concierto de la Coral Vicent Ripollés y el Coro Tutte Voci. Las voces de ambas formaciones se funden en un programa coral clásico de gran belleza.
📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Fin del Mundo + Montefuji. El rock alternativo y las texturas instrumentales intensas protagonizan este esperado encuentro musical.
📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Burriana | 🎟️ 15-18 €
Expira + DandoGuerra. El metal y los sonidos contundentes se adueñan de la noche en una cita para descargar adrenalina.
📅 Sábado 23 | 🕒 20:00 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5 €
Javi Garví. El solista ameniza la noche local con sus versiones en acústico de temas muy conocidos.
📅 Sábado 23 | 🕒 20:30 | 📍 Bar Llucena | 🎟️ Entrada libre
Los Coringas. El ritmo del swing y el rockabilly marcan el aperitivo dominical en un ambiente inmejorable.
📅 Domingo 24 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Nia Kirk & Guillem Jovaní. Los músicos entrelazan sus voces y acordes para regalar un concierto acústico cercano.
📅 Domingo 24 | 🕒 13:00 | 📍 El Corb, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Concierto de la Coral de Vilafamés y del Cor Veus de Lledó dentro de la XXIII Campanya de Concerts i Intercanvis Musicals. Las dos agrupaciones vocales unen su talento en un encuentro de hermandad musical tradicional.
📅 Domingo 24 | 🕒 18:00 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Sonny Vincent. La leyenda viva del punk neoyorquino demuestra sobre las tablas que mantiene intacta su actitud rebelde.
📅 Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15 €
Cine
‘Lo carga el diablo' (Guillermo Polo, España, 2024). Esta disparatada 'road movie' cargada de humor negro narra un viaje accidentado por la geografía española.
📅 Viernes 22 y Sábado 23 | 🕒 22:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €
'La ruleta china/Chinesisches Roulette' (Essencial Fassbinder, Francia, 1976). Los cinéfilos redescubren este intenso drama psicológico del célebre director alemán en versión original.
📅 Sábado 23 y Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €
'El agente secreto' (Kleber Mendonça Filho, Brasil, 2025). La intriga y el suspense político marcan el ritmo de este esperado largometraje del aclamado realizador brasileño.
📅 Sábado 23 y Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €
Fora de joc (Jordi Finestres, España, 2011). El público asiste a la proyección de este largometraje documental de temática social.
📅 Domingo 24 | 🕒 18:00 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Estrenos del fin de semana
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Vuelve el universo galáctico al cine con Din Djarin y el adorable Grogu en una aventura de ciencia ficción pensada para fans y para quienes quieran un estreno-evento de temporada.
- El pasajero nocturno. Una pareja presencia un accidente en carretera y descubre que algo muy poco amistoso los ha seguido. Terror con presencia demoníaca y viaje convertido en pesadilla.
- Beast. La Bestia. Russell Crowe se mete en un thriller de MMA con venganza, problemas económicos y regreso a la jaula. Ideal para quien quiera algo intenso y directo.
- Cowgirl. Comedia romántica rural con una granjera, una vaca llamada Tona y una misión bastante peculiar: conseguir que la vaca se quede preñada para salvar la granja. Tiene pinta de plan simpático y con corazón.
- Asesinato en la 3ª planta. Una profesora experta en Hitchcock sospecha que su vecino ha matado a su mujer, mientras su marido no se lo cree demasiado. Intriga ligera, homenaje cinéfilo y tono juguetón.
- Love me tender. Una historia dura y emotiva sobre maternidad, identidad, bisexualidad y justicia familiar. De esas películas para salir del cine con conversación pendiente.
- Tres mujeres. Una joven vuelve a Túnez por un funeral y se reencuentra con una familia llena de silencios, tradiciones y misterios. Drama íntimo con tres generaciones de mujeres en el centro.
- Un mundo frágil y maravilloso. Romance, guerra y supervivencia en un Líbano marcado por décadas de conflicto. Suena a película sensible, bonita y dolorosa.
- Las catadoras de Hitler. Basada en la novela de Rosella Postorino, cuenta la historia de mujeres obligadas a probar la comida de Hitler por miedo a que fuera envenenado. Un drama histórico con premisa inquietante.
Teatro
'Açò no és IA. Què ens fa humans?', per l’Aula Carles Pons. Los bailarines reflexionan sobre la esencia y las emociones de nuestra especie a través del movimiento corporal.
📅 Viernes 22 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Ronda 3' de la XIV Liga de Improvisación Teatral de Castellón. Dos equipos de actores compiten creando historias al instante a partir de las sugerencias del público.
📅 Viernes 22 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €
El cas de François Martin: Enveges i traïcions. Los espectadores viajan al siglo XVIII para resolver un misterio a través de pases de teatro interactivo en un formato exclusivo.
📅 Viernes 22 | 🕒 21:00 | 📍 Reial Fàbrica, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre con reserva previa
'Forever' Kulunka Teatre. La prestigiosa compañía emociona al público mediante una historia sin palabras contada con un lenguaje de máscaras expresivas.
📅 Sábado 23 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €
'El corazón del incauto'. Los actores Manuel Maestro, Paula Serrano y Javi Nadal interpretan un drama intenso que atrapa al espectador.
📅 Domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 6 €
Monólogos
'Prefiero quedar mal' con Tonacho. El cómico comparte sus reflexiones más gamberras en un monólogo lleno de humor ácido y situaciones cotidianas.
📅 Domingo 24 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €
Gastronomía
Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor
Casi una treintena de establecimientos de toda la provincia rinden homenaje al producto de kilómetro cero con menús creativos y experiencias sensoriales únicas.
📅 Hasta el domingo 24 de mayo | 🕒 Según horario de cada local | 📍 Diversas localidades, provincia de Castellón | 🎟️ Menús entre 18 € y 66 € | Más información
XII Fira del Vi
Los asistentes degustan los mejores productos locales y vinos artesanales en un animado ambiente enoturístico con catas gratuitas, tardeos musicales y opciones infantiles.
📅 Sábado 23 y domingo 24 | 🕒 11:30 | 📍 Recinto de la feria, Les Useres | 🎟️ Entrada libre
Programación
SÁBADO 23
- 11.30 h. Inauguración de la Fira (abierto todo el día)
- 12.00-14.00h. Juegos infantiles
- 12.00-14.00h. Apertura Museu Pelegrins
- 13.00h. Cata de la Bodega Flors
- 17.00-20.00h. Juegos infantiles
- 17.00h. Cata de la Bodega Viña Natura
- 18.00h. Presentación del libro de investigación histórica ‘El revers de les veus apagades’ y de ‘El vino perfecto’, ganador del V concurso de microrrelatos de vinos de Alicante. Ambos de Alfredo Fornàs.
- 18.00h. Tardeo con el grupo La Popera
- 19.00h. Cata de la Bodega El Mollet Vino y Cultura.
- 20.00-00.00h. Sesión Dj’s Bandalay
DOMINGO 24
- 10.30h. Apertura de la Fira (abierta todo el día)
- 12.00h. Presentación proyecto Ceratobosc
- 12.00-14.00h. Juegos infantiles
- 12.00-14.00h. Apertura Museu Pelegrins
- 13.00h. Cata de la Bodega Barón d’Alba
- 17.00-20.00h. Juegos infantiles
- 17.00h. Tardeo con el grupo Five
- 17.00h. Cata de la Bodega Les Useres
- 19.00-21.00h. Sesión Dj’s Bandalay
Tapas d'Ací
Once locales de la provincia compiten por elaborar la mejor tapa de la Comunitat Valenciana utilizando productos autóctonos y de temporada.
📅 Hasta el domingo 31 | 🕒 12:00h | 📍 Varios establecimientos, Provincia de Castellón | 🎟️ De 5 a 8 euros
Todos los locales de Castellón adheridos
- Asador Aguilar (Segorbe)
- Lo Sarao (Canet lo Roig)
- Restaurante D'Maria (Burriana)
- Barrita (Castelló)
- Can Ros (Burriana)
- Restaurante Náutico Burriana (Burriana)
- Rústico (Castelló)
- Lino Gastronomic (Castelló)
- Taberna la Comarca (Castelló)
- Camping Spa Natura Resort (Peñíscola)
- Restaurante El Cid (Onda)
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Feria Marte: apertura al público. La destacada feria de arte contemporáneo abre sus puertas para mostrar las últimas tendencias plásticas de creadores emergentes.
📅 Viernes 22 | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Conferencia 'Mujer y Derecho en la antigua Roma' con Carmen Lázaro. La ponente analiza con rigor el papel jurídico y social de las ciudadanas romanas en la antigüedad clásica.
📅 Viernes 22 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre
X Feria Nacional de Novela Romántica. Los amantes de la lectura comparten presentaciones, firmas y mesas redondas en un gran encuentro intergeneracional junto a escritoras de renombre nacional.
📅 Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 | 🕒 19:00 | 📍 Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Porsche Castellón Xperience’26. Los amantes del motor y del estilo de vida premium disfrutan de una de las mayores exhibiciones y concentraciones de vehículos Porsche exclusivos de Europa.
📅 Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 | 🕒 11:00 | 📍 Urbanización Panorámica Golf, Sant Jordi | 🎟️ Entrada libre
Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.
📅 Hasta el domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación
VIERNES 22
- 19:00 h | Diálogo con Bego Antón 📍Llotja del Cànem. Castelló | Entrada libre hasta completar aforo.
SÁBADO 23
- 10:00 h | Taller con Bego Antón: «Sobre lo mágico» 📍Museu de Belles Arts. Castelló | Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Dirigido a público adulto. Inscripción previa en la web. Aforo máximo: 10 personas.
'Comboi just': jornada para celebrar el valor de los productos de comercio justo. Charlas y muestras conciencian a los ciudadanos sobre el consumo responsable y la economía solidaria mundial.
📅 Sábado 23 | 🕒 17:00 | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Entrada libre
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