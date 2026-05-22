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Programa de Santa Quitèria del 22 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

Todos los actos del octavo día de las fiestas en Almassora

Multitudinaria procesión en honor a Santa Quitèria en Almassora, durante los festejos del año pasado.

Multitudinaria procesión en honor a Santa Quitèria en Almassora, durante los festejos del año pasado. / Toni Losas / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 22 de mayo, el octavo día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Viernes 22

  • 08:30 h. | Volteo general de campanas y disparo de carcasas para anunciar la festividad del día.
  • 11:00 h. | Misa solemne en honor a la patrona Santa Quitèria, en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora.
  • 13:00 h. | Mascletà. 📍C/ San Pedro, antiguo Recinte Fester. A continuación, visita de la reina, las damas y las autoridades al espacio exterior de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
  • 14:00 h. | Tradicional reparto de arroz de las 22 calderas. Previamente, se entregará la recaudación de la venta de pañuelos y cintas a la AECC de Almassora y la Caldera de Honor a la empresa TWOTILES, Manufacturas Porcelánicas S.L. Colabora: Facsa, con la distribución de agua.
  • 17:30 h. | Recital de piano clásico a cargo del joven ‘pianista viu’ Álvaro Urbea Arnau, con motivo del día de Santa Quiteria. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
  • 18:30 h. | Actividades infantiles Gamer Fest, a cargo de Oca Grup. 📍Plaza España.
  • 19:00 h. | Solemne procesión presidida por D. Juan Ángel Tapiador Navas, párroco de la Natividad de Ntra. Sra., acompañado por la corte de honor, la reina y las damas, el clero y las autoridades. Al finalizar, gran traca con remate final de fuegos artificiales.
  • 19:30 h. | Tardeo a cargo del grupo Jaleo Gipsy, patrocinado por las peñas La Priva y La Treba. 📍C/ Santa Bárbara, 5.
  • 20:00 h. | Actuación musical del grupo Extrarradio, tributo a Melendi. 📍Mesón del Vino.
  • 21:30 h. | Cena de ‘pa i porta’, amenizada por la orquesta Séptima Avenida y con parque infantil a cargo de Tic-Tac Animaciones. Inscripciones abiertas hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento. Colabora: Cooperativa Agrícola San José. 📍Parking de la piscina municipal.

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Búscate en la galería de fotos del 'sopar de pa i porta' en las fiestas de Almassora

'Sopar de pa i porta' en las fiestas de Almassora / Toni Losas

  • 22:30 h. | Remember Party: Revive los himnos que marcaron una época, con el DJ J.B.C., patrocinado por la peña Cocodrilo. 📍C/ San Roque, 10.
  • 23:00 h. | Discomóvil con los DJ Cabezudo y Ximo Pacheco, patrocinada por las peñas La Priva y La Treba. 📍C/ Santa Bárbara, 5.
  • 00:00 h. | Viernes de San Fermín, con actuación musical Remember 90 y 2000 y DJs residentes de la peña. 📍C/ San Joaquín, 72.
  • 01:00 h. | Vacas enfundadas de la ganadería de Alba Atenea, patrocinadas por ACT Santa Quiteria. Este año, como novedad, habrá espectáculo con animación, obstáculos, música y speaker. 📍Plaza Mayor.
  • 03:00 h. | Discomóvil a cargo de Láser Show Bandalay y los DJs Allen y Roberto Anglés. 📍Recinte Fester.

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