Programa de Santa Quitèria del 22 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 22 de mayo, el octavo día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Viernes 22

08:30 h. | Volteo general de campanas y disparo de carcasas para anunciar la festividad del día.

para anunciar la festividad del día. 11:00 h. | Misa solemne en honor a la patrona Santa Quitèria, en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora.

en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. 13:00 h. | Mascletà. 📍C/ San Pedro, antiguo Recinte Fester. A continuación, visita de la reina, las damas y las autoridades al espacio exterior de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

📍C/ San Pedro, antiguo Recinte Fester. A continuación, al espacio exterior de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá. 14:00 h. | Tradicional reparto de arroz de las 22 calderas. Previamente, se entregará la recaudación de la venta de pañuelos y cintas a la AECC de Almassora y la Caldera de Honor a la empresa TWOTILES, Manufacturas Porcelánicas S.L. Colabora: Facsa, con la distribución de agua.

Previamente, se entregará la recaudación de la venta de pañuelos y cintas a la AECC de Almassora y la Caldera de Honor a la empresa TWOTILES, Manufacturas Porcelánicas S.L. Colabora: Facsa, con la distribución de agua. 17:30 h. | Recital de piano clásico a cargo del joven ‘pianista viu’ Álvaro Urbea Arnau, con motivo del día de Santa Quiteria. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

con motivo del día de Santa Quiteria. 📍Residencia municipal Vicente Vilar Morellá. 18:30 h. | Actividades infantiles Gamer Fest, a cargo de Oca Grup. 📍Plaza España.

📍Plaza España. 19:00 h. | Solemne procesión presidida por D. Juan Ángel Tapiador Navas, párroco de la Natividad de Ntra. Sra., acompañado por la corte de honor, la reina y las damas, el clero y las autoridades. Al finalizar, gran traca con remate final de fuegos artificiales.

presidida por D. Juan Ángel Tapiador Navas, párroco de la Natividad de Ntra. Sra., acompañado por la corte de honor, la reina y las damas, el clero y las autoridades. Al finalizar, 19:30 h. | Tardeo a cargo del grupo Jaleo Gipsy, patrocinado por las peñas La Priva y La Treba. 📍C/ Santa Bárbara, 5.

patrocinado por las peñas La Priva y La Treba. 📍C/ Santa Bárbara, 5. 20:00 h. | Actuación musical del grupo Extrarradio, tributo a Melendi. 📍Mesón del Vino.

📍Mesón del Vino. 21:30 h. | Cena de ‘pa i porta’, amenizada por la orquesta Séptima Avenida y con parque infantil a cargo de Tic-Tac Animaciones. Inscripciones abiertas hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento. Colabora: Cooperativa Agrícola San José. 📍Parking de la piscina municipal.

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