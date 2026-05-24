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Programa de Santa Quitèria del 24 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo

Todos los actos del último día de las fiestas en Almassora

Almassora despidió su semana grande con un ‘show’ musical en la plaza Pere Cornell el año pasado..

Almassora despidió su semana grande con un ‘show’ musical en la plaza Pere Cornell el año pasado.. / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Almassora

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 24 de mayo, el último día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Domingo 24

  • 11:00 h. | Día del Niño, para menores a partir de 2 años, con una mañana repleta de actividades acuáticas para pequeños y mayores.
  • 14:00 h. | Reparto de almuerzo para todos los niños. Colaboran: Cooperativa Agrícola San José y McDonald’s. 📍Parking de la piscina municipal.
  • 18:00 h. | Partida de pilota valenciana. Organiza: Club Pilotari. 📍Trinquet Antoniet de Almassora.
  • 20:00 h. | Final de fiestas con el espectáculo musical Alegría. 📍Plaza Pedro Cornel.
  • A continuación, castillo de fuegos artificiales disparado por la pirotecnia Peñarroja. 📍Explanada de la calle San Pedro, antiguo Recinte Fester.

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