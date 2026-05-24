Programa de Santa Quitèria del 24 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo
Todos los actos del último día de las fiestas en Almassora
A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 24 de mayo, el último día de fiestas de Santa Quitèria. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Domingo 24
- 11:00 h. | Día del Niño, para menores a partir de 2 años, con una mañana repleta de actividades acuáticas para pequeños y mayores.
- 14:00 h. | Reparto de almuerzo para todos los niños. Colaboran: Cooperativa Agrícola San José y McDonald’s. 📍Parking de la piscina municipal.
- 18:00 h. | Partida de pilota valenciana. Organiza: Club Pilotari. 📍Trinquet Antoniet de Almassora.
- 20:00 h. | Final de fiestas con el espectáculo musical Alegría. 📍Plaza Pedro Cornel.
- A continuación, castillo de fuegos artificiales disparado por la pirotecnia Peñarroja. 📍Explanada de la calle San Pedro, antiguo Recinte Fester.
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