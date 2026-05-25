Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La provincia de Castellón se prepara para despedir el mes de mayo con una efervescente cartelera cultural que combina nostalgia musical, vanguardia, comedia de altura y propuestas íntimas. Desde grandes giras de tributo internacional en el Auditori hasta vibrantes festivales de música electrónica en el EACC, pasando por estimulantes directos en el Teatre del Raval y masterclasses exclusivas, los próximos días ofrecen el escenario perfecto para reconectar con el arte y el ocio. ¡Prepara tu ruta y exprime al máximo la semana!

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Nuestros planes destacados de la semana:

El dúo formado por Daniel Lyon y Daniel “Connor” Birch, dos destacados músicos de la escena independiente estadounidense, llega a Castelló dentro del ciclo SONS Castelló. Una oportunidad única para disfrutar de una propuesta íntima, madura y repleta de matices sonoros directos desde Norteamérica.

📅 Lunes 25 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada voluntaria

Daniel Lyon y Daniel “Connor” Birch conforman el grupo Packaging. / MEDITERRÁNEO

El Espai d’Art Contemporani se convierte en el epicentro de la vanguardia sonora femenina y de los lenguajes experimentales. Un cartel de auténtico lujo que combina directos audiovisuales y sesiones de DJ con las actuaciones de PEACHES, Cora Novoa, HORMA + Azael Ferrer, y Rachael.

📅 Sábado 30 de mayo | 🕒 Desde las 17:30 h | 📍 Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

El reputado espectáculo homenaje a la mítica banda de Mark Knopfler recala en Castellón dentro de su aclamada gira europea. Liderados por la guitarra y la desbordante expresividad de Angelo Fumarola, la banda recreará con total fidelidad el icónico álbum Brothers In Arms y la legendaria gira mundial de 1985-1986.

📅 Viernes 29 de mayo | 🕒 21:00 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló de la Plana | 🎟️ Consultar canales oficiales (Sueños Musicales)

El mejor espectáculo homenaje a la banda de Mark Knopfler regresa a Castelló. / MEDITERRÁNEO

Una cita imprescindible para músicos y amantes del ritmo. El baterista de Siloé, una de las bandas más en forma del panorama pop-rock nacional, ofrece una clase magistral exclusiva para desgranar sus técnicas, trucos y experiencia en los escenarios. Apertura de puertas a las 11:00 h.

📅 Sábado 30 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ 29 €

Jaco Betanzos es el baterista de Siloé. / MEDITERRÁNEO

El humorista echa el resto sobre las tablas con un espectáculo de pura comedia en vivo. 90 minutos de risas garantizadas, agudeza y chistes desternillantes en castellano para cerrar la semana con la mejor de las sonrisas.

📅 Domingo 31 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ De 20 € a 30 €

Agenda completa de la semana (Día a Día):

LUNES, 25 de mayo

SONS Castelló: Packaging Concierto de Daniel Lyon y Daniel “Connor” Birch, referentes de la escena independiente estadounidense. 📅 25 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada voluntaria

MARTES, 26 de mayo

Concierto de la Banda Municipal de Castelló Audición clásica de la agrupación local bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 📅 26 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Audición clásica de la agrupación local bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 📅 26 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Presentación del XIII Premio Internacional de Poesía Alcap: Raíces atlánticas Evento literario organizado por la Asociación Literaria Amigos de la Poesía de Castellón. 📅 26 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Evento literario organizado por la Asociación Literaria Amigos de la Poesía de Castellón. 📅 26 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Taller de barro juvenil Actividad de modelado y artesanía dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años (Sesión 1). 📅 26 de mayo | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 27 de mayo

Cicle Dona i Cinema - Proyección: TÁR (Todd Field, 2022) Visionado en versión original subtitulada (VOSE) del aclamado e intenso drama psicológico musical de 158 minutos. 📅 27 de mayo | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Concierto del Conservatorio Profesional de Música Mestre Tàrrega Muestra musical a cargo del alumnado del conservatorio local. 📅 27 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo)

Muestra musical a cargo del alumnado del conservatorio local. 📅 27 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo) Festival Imaginària 2026 - Visita guiada: «Habitario. Tiempo despacio» de Paco Llop Recorrido comentado de la mano de Pascual Arnal, miembro del equipo organizador del festival de fotografía. 📅 27 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 28 de mayo

Festival Imaginària 2026 - Visita guiada doble: "Las Conseguidoras" e "I don’t know who" Visita guiada conducida por Lidón Forés por las exposiciones de Clara Marconato (Atrio) y Carlos Chavarría (Sala de exposiciones). 📅 28 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Visita guiada conducida por Lidón Forés por las exposiciones de Clara Marconato (Atrio) y Carlos Chavarría (Sala de exposiciones). 📅 28 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Presentación del libro: "Hasta aquí es lo que sé (lo pensado y lo vivido)" Puesta de largo de la obra de Joan M. Marín (Ediciones TREA), con la presencia de Antonio Crespo Massieu y Carmen Ochoa Bravo. 📅 28 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Librería Noviembre, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Joan M. Marín presenta su nuevo libro en la librería Noviembre de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

Taller de barro juvenil Segunda y última jornada de la actividad creativa de modelado para el público de 12 a 17 años. 📅 28 de mayo | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

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VIERNES, 29 de mayo

dIRE sTRAITS - BROTHERS IN ARMS (bROTHERS iN bAND) (Ver Plan Destacado) Recreación fidedigna de la mítica gira de la banda británica. 📅 29 de mayo | 🕒 21:00 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló de la Plana | 🎟️ Consultar canales oficiales

(Ver Plan Destacado) Recreación fidedigna de la mítica gira de la banda británica. 📅 29 de mayo | 🕒 21:00 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló de la Plana | 🎟️ Consultar canales oficiales Concierto Benéfico: Putos Sofocos + Konecta 80 + Quinto Elemento Espectáculo solidario a favor de la cátedra oncológica SOMOS CAFO de la UJI, impulsado por un grupo de pacientes empoderadas junto al pop-rock de las bandas invitadas. 📅 29 de mayo | 🕒 20:30 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada e/taquilla desde 10 € (Fila cero: 5 €)

Putos Sofocos La Bohemia / MEDITERRÁNEO

Teenage Bottlerocket "Ready to Roll" @ Castellón Directo enérgico de la conocida banda estadounidense de punk rock. 📅 29 de mayo | 🕒 Hora por confirmar | 📍 Sala Pub Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ Taquilla 24 €

Directo enérgico de la conocida banda estadounidense de punk rock. 📅 29 de mayo | 🕒 Hora por confirmar | 📍 Sala Pub Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ Taquilla 24 € Harmonies i sentiments d’ahir i d’avui - Final de curs de l’Orfeó de l’UJI Concierto coral dirigido por Diego Alamar Goig que recorre desde cantos medievales hasta espirituales negros y estrenos exclusivos. 60 min. 📅 29 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo)

Concierto coral dirigido por Diego Alamar Goig que recorre desde cantos medievales hasta espirituales negros y estrenos exclusivos. 60 min. 📅 29 de mayo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo) Conferencia: "Fantasías clásicas" Ponencia y viaje a través de los textos de la literatura latina impartida por el catedrático Bartolomé Segura Ramos. 📅 29 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Ponencia y viaje a través de los textos de la literatura latina impartida por el catedrático Bartolomé Segura Ramos. 📅 29 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Gran Final de la XIV Liga de Improvisación Teatral de Castellón El cierre de temporada más gamberro y divertido donde las historias nacen al momento. Organiza Improplana. 📅 29 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ 5 € (En taquilla desde dos horas antes)

El cierre de temporada más gamberro y divertido donde las historias nacen al momento. Organiza Improplana. 📅 29 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ 5 € (En taquilla desde dos horas antes) Festival Imaginària 2026 - Visita guiada: «Kiss» de Marina Bobo Muestra fotográfica comisariada por Laura San Segundo y guiada por Pascual Arnal. 📅 29 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito con reserva previa

SÁBADO, 30 de mayo

Festival SONORAS 2026 (Ver Plan Destacado) Jornada dedicada a la electrónica y el arte audiovisual experimental con Rachael, Horma + Azael Ferrer, Cora Novoa y Peaches. 📅 30 de mayo | 🕒 Desde las 17:30 h | 📍 Espai d’Art Contemporani (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Peaches será una de las protagonistas del ciclo SONORAS del EACC. / MEDITERRÁNEO

Concierto de Ruïnosa y las Strippers de Rahola Subnopunk travesti desde Barcelona dentro del Festival Tragapinyols. Estética drag, sonido punk y letras irreverentes e irónicas. 📅 30 de mayo | 🕒 13:00 h | 📍 Espai d’Art Contemporani (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Subnopunk travesti desde Barcelona dentro del Festival Tragapinyols. Estética drag, sonido punk y letras irreverentes e irónicas. 📅 30 de mayo | 🕒 13:00 h | 📍 Espai d’Art Contemporani (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Teatro Familiar: Copiar (Animal Religion) Espectáculo de circo juguetón y ecléctico sin texto, donde niños de 8 a 10 años suben a escena sin ensayo guiados por la copia. 50 min. 📅 30 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ 4 € (Recomendado a partir de 8 años)

Espectáculo de circo juguetón y ecléctico sin texto, donde niños de 8 a 10 años suben a escena sin ensayo guiados por la copia. 50 min. 📅 30 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ 4 € (Recomendado a partir de 8 años) Cine: "Un poeta" (Dir. Simón Mesa Soto, 2025) Ciclo Nou Cinema. Largometraje colombiano galardonado con el Premio Horizontes en San Sebastián sobre la frustración literaria y la mediana edad. V.O. 123 min. 📅 30 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)

Ciclo Nou Cinema. Largometraje colombiano galardonado con el Premio Horizontes en San Sebastián sobre la frustración literaria y la mediana edad. V.O. 123 min. 📅 30 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €) Master Class de Batería con Jaco Betanzos (Siloé) (Ver Plan Destacado) Formación técnica y experiencial con el batería de Siloé. 📅 30 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ 29 €

(Ver Plan Destacado) Formación técnica y experiencial con el batería de Siloé. 📅 30 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ 29 € Concierto de Alejandro Astola ("Mi guitarra y yo") El fundador de Fondo Flamenco presenta su proyecto acústico íntimo y en solitario. 📅 30 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Agotadas (Sold Out)

El fundador de Fondo Flamenco presenta su proyecto acústico íntimo y en solitario. 📅 30 de mayo | 🕒 20:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Festival Imaginària 2026 - Visita guiada: «Intervalos de sombra» de Pablo López Recorrido guiado de la mano de Pascual Arnal por la exposición fotográfica instalada en el Alto Palancia. 📅 30 de mayo | 🕒 12:00 h | 📍 Casa Garcerán, Segorbe | 🎟️ Gratuito

DOMINGO, 31 de mayo

Teatro: La Ratonera (Agatha Christie / Versión de Ignasi Vidal) Un gran elenco defiende esta renovada e intensa versión del clásico del misterio de los "tres ratones ciegos". En castellano. 120 min. 📅 31 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €

Un gran elenco defiende esta renovada e intensa versión del clásico del misterio de los "tres ratones ciegos". En castellano. 120 min. 📅 31 de mayo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 € Visita guiada: Refugio Antiaéreo Ruta histórica de 60 minutos en castellano por las galerías subterráneas de la Guerra Civil de la ciudad. 📅 31 de mayo | 🕒 10:00 h | 📍 Puerta del Refugio (Plaza Tetuán), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa

Ruta histórica de 60 minutos en castellano por las galerías subterráneas de la Guerra Civil de la ciudad. 📅 31 de mayo | 🕒 10:00 h | 📍 Puerta del Refugio (Plaza Tetuán), Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa El show de monólogos de Juanjo Albiñana (Ver Plan Destacado) Noventa minutos del mejor humor stand-up en castellano. 📅 31 de mayo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ De 20 € a 30 €

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Juanjo Albiñana aterriza en el Teatre del Raval esta semana. / MEDITERRÁNEO