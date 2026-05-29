Qué hacer en Castellón este fin de semana: los planes más refrescantes para combatir el calor

Castellón despide mayo con el Benicàssim Blues Festival como gran reclamo con una agenda cargada de música y planes para todos los públicos. Benicàssim se llenará de blues durante tres días con John Németh, Sean “Mack” McDonald, Les Greene y compañía; mientras Burriana tirará de espíritu Nueva Orleans con Maig di Gras y el Grau sacará su lado más pop con manga, cosplay, videojuegos y K-pop en el Grau Friki Fest.

La provincia suma directos a mansalva —Teenage Bottlerocket, Paco Candela, Peaches, Beaux Gris Gris, Llobarros o Neurosis—, teatro con impro, Agatha Christie y danza, cine de autor, planes familiares con Cantajuego y gastronomía con la Fira de la Cirera de La Salzadella y el último bocado de Tapas d’Ací. Vamos, un finde de blues, frikismo, cerezas, tapas y muchas razones refrescantes para no quedarse en casa.

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Nuestros planes destacados

Benicàssim Blues Festival

Benicàssim Blues Festival / Mediterráneo

Tres días para dejarse llevar por el blues en Benicàssim: conciertos gratis, plazas llenas de ritmo y buen tiempo asegurado. Del 29 al 31 de mayo, el festival reúne a figuras como John Németh, Sean “Mack” McDonald y Les Greene, junto a Jessie Lee & The Alchemists, Sweet Marta & The Blues Shakers, Paul Val... y mucho talento nacional y europeo. Planazo asegurado, con mucho ritmo y buen rollo.

📅 Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 📍 Benicàssim | 🎟️ Entrada libre | Más información

VIERNES 29 19:00 h. | LUST’N’FOUND AMB J.P. CUMELLAS | Escenario Slide | Plaza Els Dolors

| Escenario Slide | Plaza Els Dolors 20:15 h. | SIRJO COCCHI & BALTA BORDOY | Escenario Slide | Plaza Els Dolors

| Escenario Slide | Plaza Els Dolors 23:00 h. | PAUL VAL | Escenario B B King | Paseo Pérez Bayer

| Escenario B B King | Paseo Pérez Bayer 00:15 h. | JOHN NEMETH & SEAN “MACK” MCDONALD | Escenario B. B. King | Paseo Pérez Bayer SÁBADO 30 12:30 h. | Vermut & Blues | “Lust’n’found” | C/ Josep Barberá i Ceprià, 10 y 19

| C/ Josep Barberá i Ceprià, 10 y 19 12:30 h. | Vermut & Blues | “Graham Foster Band” | Plaza de Els Dolors

| Plaza de Els Dolors 13:00 h. | Vermut & Blues | “Epi y blues” | Plaza Estación, 5

| Plaza Estación, 5 17:00 h. | “BB Chris” | C/ Els Dolors, 75

| C/ Els Dolors, 75 18:30 h. | ELISE FRANK | Escenario Slide | Plaza Els Dolors

| Escenario Slide | Plaza Els Dolors 19:00 h. | “Jorge 99” | C/ Els Dolors, 75

| C/ Els Dolors, 75 19:45 h. | SWEET MARTA & THE BLUES SHAKERS | Escenario Slide | Plaza Els Dolors

| Escenario Slide | Plaza Els Dolors 23:00 h. | JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS | Escenario B B King | Paseo Pérez Bayer

| Escenario B B King | Paseo Pérez Bayer 00:15 h. | LES GREENE & THE PICKIN’ BOPPERS | Escenario B B King | Paseo Pérez Bayer DOMINGO 31 12:30 h. | “VERMUT & BLUES” ALL STARS | Plaza Constitución

| Plaza Constitución 13:00 h. | Vermut & Blues | “Elise Frank” | Plaza de la Estación, 15

| Plaza de la Estación, 15 16:00 h. | Tardeo & Blues con DJ Paco Dolor | Playa Torre de Sant Vicent

| Playa Torre de Sant Vicent 19:30 h. | ELVIS PLAYS THE BLUES feat. Augie Burr & his band | Playa Torre de Sant Vicent

Maig di Gras

Maig di Gras / Instagram

Las calles y espacios creativos de Burriana se inundan del espíritu de Nueva Orleans con los potentes directos de BlackFang, Majin Blood Brass Band y el tradicional pasacalle de la Broken Brothers Brass Band.

📅 Viernes 29 y sábado 30 📍 Burriana | Más información

Orenes Gran Casino Castellón celebra su 18º aniversario. Los asistentes disfrutan de una experiencia inmersiva al más puro estilo de Las Vegas con música en directo, espectáculos y un exclusivo cóctel gastronómico.

📅 Viernes 29 de mayo | 🕒 21:00 | 📍 Orenes Gran Casino Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Los mejores planes para niños

Grau Friki Fest. El Casal Jove del Grau se llena de manga, cosplay, videojuegos, K-pop y mucha cultura pop en un festival gratuito pensado para pasarlo en grande entre talleres, torneos, música y personajes de fantasía.

📅 Sábado 30 y domingo 31 | 🕒 10:00 | 📍 Casal Jove del Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Burbujas', de Cantajuego. El famoso grupo infantil divierte a toda la familia con un tierno espectáculo musical lleno de color, movimiento y canciones conocidas.

📅 Domingo 31 | 🕒 12:00 y 17:00 | 📍 Palau de la Festa de Castelló | 🎟️ 16,50-27,50 €

Carlos Jesús Paredes

Festival Solidari amb els docents de Betxí: Josep Lluis Notari + Jorge Gumbau + Pleasant Dreams + Moron's 5. Varios artistas locales unen sus talentos en un directo benéfico lleno de compromiso.

📅 Viernes 29 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Betxí | 🎟️ 10 €

Lord Diabolik. Este enmascarado dúo francés de garage rock y lucha libre musical sacude los cimientos del local con su salvaje directo y la armónica de Leandro.

📅 Viernes 29 | 🕒 19:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Orfeó UJI, amb 'Harmonies i sentiments d’ahir i d’avui'. La agrupación coral universitaria cautiva al público con una emotiva selección de melodías de diferentes épocas.

📅 Viernes 29 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Teenage Bottlerocket + Teppanyaki. La intensidad del punk rock estadounidense inunda el escenario con una descarga de energía directa y potente.

📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 20-24 €

Teenage Bottlerocket + Teppanyaki / Instagram

Big Band del CMA, amb la col·laboració de la Banda de l’Escola Municipal de Música Blai Net de Samboi. Una espectacular formación de músicos fusiona sus talentos en un concierto conjunto de grandes conjuntos instrumentales.

📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Almalafa Combo. La agrupación despliega su repertorio en directo para hacer vibrar a los asistentes con ritmos contagiosos.

📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Almalafa Combo. / Instagram

Putos Sofocos + Konecta 80 + Quinto Elemento. Tres formaciones musicales comparten cartel para ofrecer una noche repleta de sonidos variados y diversión.

📅 Viernes 29 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 5-10 €

Brothers in Arms-Tributo a Dire Straits. Un fiel y cuidado homenaje revive en directo las canciones más legendarias de la mítica banda británica.

📅 Viernes 29 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 28 €

Brothers in Arms-Tributo a Dire Straits. / Instagram

Carolina Ripper. La artista ofrece una propuesta íntima y personal donde la complicidad con el público define la velada.

📅 Sábado 30 | 🕒 12:00 | 📍 L’Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa €

César Crespo con Danny Boy Blues Band. El carismático guitarrista madrileño se une a la armónica más mítica de la terreta para ofrecer una sesión inigualable de auténtico blues y raíces americanas.

📅 Sábado 30 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Masterclass de batería, por Jaco Betanzos, del grupo Siloé. El experimentado percusionista imparte una clase magistral enfocada en los ritmos y dinámicas del pop-rock actual.

📅 Sábado 30 | 🕒 12:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 29 €

Why Not?. El grupo presenta su enérgico directo en una sesión musical pensada para disfrutar del mejor ambiente.

📅 Sábado 30 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Sonoras: Ruïnosa y las Strippers de Rahola. Una propuesta transgresora y divertida rompe los moldes tradicionales sobre el escenario del centro de arte.

📅 Sábado 30 | 🕒 13:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Jam session, por Mondo Rítmic. Músicos de diferentes estilos se reúnen para improvisar en directo y crear piezas sonoras únicas sobre la marcha.

📅 Sábado 30 | 🕒 16:30 | 📍 Centro Asturiano, Castelló | 🎟️ Entrada libre

El Recreo: Esencia Blanca. Tres pistas de baile frente al mar repasan los grandes éxitos del remember, el pop-rock de los 80 y 90 y los clásicos del house en una gran fiesta temática vestida de blanco.

📅 Sábado 30 | 🕒 17:00h | 📍 Moll de Costa, Grau de Castelló | 🎟️ entradas en rememberos.es

El Recreo: Esencia Blanca. / Instagram

Sonoras: Rachael DJ Set, Horma + Azael Ferrer A/V Live, Cora Novoa A/V Live, Peaches. Un maratón de música electrónica de vanguardia y espectáculos visuales sumerge al público en una experiencia sensorial única.

📅 Sábado 30 | 🕒 17:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Claramente + Damas de España + Ander Troys. Un cartel triple reúne diferentes propuestas de la escena musical para ofrecer una tarde de conciertos variados.

📅 Sábado 30 | 🕒 18:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Pôp Core. El público disfruta de una sesión musical con ritmos muy bailables en el acogedor ambiente del pub.

📅 Sábado 30 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sergio Electriko + Alejandro Parreño, con ‘El sonido de una generación’. Los artistas comparten un viaje musical en formato acústico lleno de recuerdos y grandes éxitos.

📅 Sábado 30 | 🕒 19:00 | 📍 La Campaneta de Onda | 🎟️ Entrada libre

Roble + Defectos. La contundencia de las guitarras y las voces enérgicas se adueñan de la sala en una noche de puro rock.

📅 Sábado 30 | 🕒 19:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 10 €

Big Band del CMA, amb la col·laboració de la Banda de l’Escola Municipal de Música Blai Net de Samboi. Los conjuntos instrumentales reeditan su gran concierto colectivo para el deleite del público local.

📅 Sábado 30 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Paco Candela. El conocido cantante español emociona a los espectadores con su potente voz y sus canciones de corte flamenco y tradicional.

📅 Sábado 30 | 🕒 20:00 | 📍 Palau de la Festa de Castelló | 🎟️ 27-37 €

Alejandro Astola. El compositor andaluz ofrece un concierto acústico lleno de frescura, fusión y letras cargadas de poesía urbana.

📅 Sábado 30 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Llobarros. La conocida banda local despliega su arrolladora liturgia de sonido surf exótico e instrumental para desatar el desenfreno colectivo.

📅 Domingo 31 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Beaux Gris Gris. La banda norteamericana cautiva al público local mediante una explosiva amalgama de blues, rock y raíces sureñas.

📅 Domingo 31 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Beaux Gris Gris / Instagram

L’Estança Harmònica. El público disfruta de la belleza de la música barroca interpretada con rigor histórico y exquisita sensibilidad en un entorno sagrado.

📅 Domingo 31 | 🕒 19:30 | 📍 Església de l’Assumpció, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Neurosis + Orthodoxy. Los amantes de los sonidos oscuros experimentan una atronadora y potente velada de metal extremo bajo los focos de la sala.

📅 Domingo 31 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 13-15 €

'Todo lo que fuimos' (Cherien Dabis, Palestina, 2025). Un emotivo largometraje explora los lazos familiares y los dilemas de la identidad a través de una sensible historia.

📅 Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 3 €

'Un poeta' (Simón Mesa Soto, Colombia, 2025). Los espectadores descubren una mirada cinematográfica profunda y realista sobre las realidades sociales y las búsquedas personales de su protagonista. 📅 Sábado 30 y domingo 31 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Estrenos del fin de semana El drama. Zendaya y Robert Pattinson protagonizan una crisis de pareja a pocos días de la boda, con secretos inesperados y amor puesto a prueba. Drama romántico con pinta de historia intensa, elegante y de esas que viven de las miradas incómodas.

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan una crisis de pareja a pocos días de la boda, con secretos inesperados y amor puesto a prueba. Drama romántico con pinta de historia intensa, elegante y de esas que viven de las miradas incómodas. Shrek 25 aniversario. El ogro más querido vuelve al pantano para celebrar sus 25 años en pantalla grande. Plan nostálgico, familiar y perfecto para quienes quieran reencontrarse con Burro, Fiona y ese humor de cuento puesto del revés.

El ogro más querido vuelve al pantano para celebrar sus 25 años en pantalla grande. Plan nostálgico, familiar y perfecto para quienes quieran reencontrarse con Burro, Fiona y ese humor de cuento puesto del revés. Conoce a los bárbaros. Un pueblo francés acepta acoger refugiados ucranianos, pero sus prejuicios salen a flote cuando llegan refugiados sirios. Comedia social con mala leche, choque cultural y Julie Delpy mirando de frente la hipocresía bienintencionada.

Un pueblo francés acepta acoger refugiados ucranianos, pero sus prejuicios salen a flote cuando llegan refugiados sirios. Comedia social con mala leche, choque cultural y Julie Delpy mirando de frente la hipocresía bienintencionada. Saliendo del nido. Un joven repartidor acaba protegiendo a siete herederos reales secuestrados justo antes de una coronación. Animación familiar de aventuras, reino en crisis y héroe inesperado con sueños bastante poco principescos.

Un joven repartidor acaba protegiendo a siete herederos reales secuestrados justo antes de una coronación. Animación familiar de aventuras, reino en crisis y héroe inesperado con sueños bastante poco principescos. Fleak. Los Olchis encuentran un bebé dinosaurio salido de un huevo misterioso y se lanzan a protegerlo de quienes quieren capturarlo. Animación de aventuras con viaje en el tiempo, criatura adorable y plan familiar de los de palomitas sin complicarse.

Final de la XIV Lliga d’Improvisació Teatral de Castelló. Los actores compiten sobre el escenario creando historias espontáneas basadas en las propuestas del público.

📅 Viernes 29 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

'Copiar', de Animal Religion. Un sorprendente e imaginativo espectáculo escénico reflexiona sobre el aprendizaje y la repetición a través del movimiento corporal.

📅 Sábado 30 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 €

'La ratonera' de Agatha Christie, por Olympia Metropolitana. El espectador se sumerge en una tensa intriga policiaca donde cualquiera de los personajes resulta sospechoso.

📅 Domingo 31 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

XVI Fira de la Cirera, Art i Tradició / Mediterráneo

XVI Fira de la Cirera, Art i Tradició

El municipio castellonense fusiona su gran fiesta de la cereza con una colorida temática mexicana por el 75º aniversario de la Plaza México, ofreciendo un completo fin de semana repleto de venta directa de fruta fresca, repostería tradicional, música de mariachis y rancheras, exhibiciones de vehículos antiguos, visitas teatrales e itinerarios culturales.

📅 Sábado 30 y domingo 31 de mayo | 🕒 10:30 | 📍La Salzadella | Más información

Tapas d'Ací / Instagram

Tapas d'Ací

Último fin de semana para saborear las mejores tapas y descubrir cómo once locales de la provincia lo dan todo para conquistar el título a la mejor tapa de la Comunitat Valenciana con productos autóctonos y de temporada.

📅 Hasta el domingo 31 | 🕒 12:00h | 📍 Varios establecimientos, Provincia de Castellón | 🎟️ De 5 a 8 euros

Todos los locales de Castellón adheridos Asador Aguila r (Segorbe)

r (Segorbe) Lo Sarao (Canet lo Roig)

(Canet lo Roig) Restaurante D'Maria (Burriana)

(Burriana) Barrita (Castelló)

(Castelló) Can Ros (Burriana)

(Burriana) Restaurante Náutico Burriana (Burriana)

(Burriana) Rústico (Castelló)

(Castelló) Lino Gastronomic (Castelló)

(Castelló) Taberna la Comarca (Castelló)

(Castelló) Camping Spa Natura Resort (Peñíscola)

(Peñíscola) Restaurante El Cid (Onda)

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.

📅 Hasta el domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación

VIERNES 29 19:00 h — Visita guiada a Kiss, de Marina Bobo | Comisariada por Laura San Segundo. A cargo de Pascual Arnal.📍 Centre Cultural Melchor Zapata, C/ Sant Tomàs 9, Benicàssim | Reserva previa: cultura@benicassim.org, Casa de la Cultura o 964 304 565. SÁBADO 30 12:00 h — Visita guiada a Intervalos de sombra, de Pablo López | A cargo de Pascual Arnal.📍 Casa Garcerán, C/ Colón 23, Segorbe DOMINGO 31 12:00 h — Visita guiada a Vilafranca Club Collage, de Alberto Feijóo Rodríguez | A cargo de Pascual Arnal.📍 Salas góticas del Ayuntamiento, C/ Sant Roc 1, Vilafranca.

Inauguració de l’exposició de Tallers FP. Los asistentes descubren la creatividad y las interesantes propuestas artísticas desarrolladas por los alumnos en esta muestra colectiva.

📅 Viernes 29 de mayo | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Podcast 'Xusma de Lux' con Violeta Tena y ARRE-A.K. El público asiste como espectador a la grabación en vivo de este programa repleto de comentarios ácidos, ingenio y entrevistas entretenidas.

📅 Domingo 31 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 7-10 €

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