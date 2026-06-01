Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Llega una de las semanas más vibrantes del año a Castellón, con una oferta cultural que desborda talento, risas y grandes emociones. Del 1 al 7 de junio, la provincia se convierte en el epicentro del entretenimiento con propuestas que van desde el regreso del humor más icónico de España hasta citas musicales legendarias del panorama internacional. Con el festival fotográfico Imaginària 2026 desplegando su magia, un intenso torneo de dramaturgia en vivo y propuestas íntimas en castillos y cuevas de la provincia, esta semana está diseñada para exprimir al máximo el ocio y la cultura. ¡Prepara tu agenda y sal a disfrutar!

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Nuestros planes destacados de la semana:

El icónico humorista de Martes y Trece regresa a los escenarios con un formato único que mezcla el directo, la mordacidad, las anécdotas y la actualidad. Acompañado por un presentador periodístico, Salcedo promete un viaje divertido y reflexivo donde jura "contar toda la verdad, aunque parezca mentira". Un show imprescindible para los amantes de la comedia española.

📅 Jueves 4 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 3 € a 20 € (Consultar descuentos abonados)

Una tarde-noche histórica para los amantes de los ritmos jamaicanos. La mítica banda de culto The Pioneers encabeza un cartel de lujo dedicado al 'reggae’n’soul', acompañados por The Upsessions (por primera vez en Castellón) y la selección de Stereotone Sound. La fiesta continuará con varias sesiones de DJ para estirar la noche.

📅 Sábado 6 de junio | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada desde 20 € / Taquilla 23 €

La Bohemia vivirá una tarde-noche de ritmo jamaicano el 6 de junio. / MEDITERRÁNEO

El incombustible astro de la canción española regresa a Castelló dentro de su nueva gira para ofrecer un concierto masivo en el que repasará sus grandes éxitos históricos y sus temas más recientes, haciendo gala de su arrolladora fuerza dramática sobre el escenario.

📅 Sábado 6 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Plaza de Toros de Castelló | 🎟️ Desde 70 €

Raphael regresa este 2026 a la capital de la Plana tras su fulgurante paso por el SOM Festival en 2023. / MEDITERRÁNEO

La delicada y conmovedora voz de la cantautora canaria Valeria Castro protagoniza una nueva entrega del ciclo "Íntims al Castell". Un concierto exclusivo en un entorno patrimonial mágico donde presentará sus composiciones llenas de sensibilidad, folk y raíz.

📅 Sábado 6 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castell de Onda, Onda | 🎟️ Entre 35 € y 50 €

Valeria Castro es la encargada de inaugura la nueva edición del ciclo 'Íntims al Castell' de Onda 2026. / MEDITERRÁNEO

El dúo chileno asentado en España fusiona la música latinoamericana con el flamenco y el lenguaje teatral. Su concierto en el asombroso entorno acústico y natural del río subterráneo de las Coves de Sant Josep promete ser una de las experiencias más bellas de la temporada.

📅 Domingo 7 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Agenda completa de la semana (Día a Día):

MARTES, 2 de junio

Espai Jove Menador Ocio educativo para jóvenes de 12 a 17 años. 📅 2 de junio | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Ocio educativo para jóvenes de 12 a 17 años. 📅 2 de junio | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Taller de costura y moda sostenible Taller intergeneracional para aprender técnicas básicas de confección y bordado. 📅 2 de junio | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Para jóvenes de 18 a 30 años)

MIÉRCOLES, 3 de junio

Concierto del Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega Audición a cargo de los alumnos del conservatorio. 📅 3 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Audición a cargo de los alumnos del conservatorio. 📅 3 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Festival Imaginària 2026 - Visita guiada: "Background" Visita guiada a la exposición de Clara Oset, a cargo de Lidón Forés. 📅 3 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES, 4 de junio

Inauguración Exposición: LIVIN'LAVIDAMADRE Muestra colectiva basada en el libro de Alicia Van Assche que visibiliza maternidades diversas, reales y cotidianas a través de testimonios y fotografías. 📅 Del 4 de junio al 14 de agosto | 🕒 Horario de sala | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Muestra colectiva basada en el libro de Alicia Van Assche que visibiliza maternidades diversas, reales y cotidianas a través de testimonios y fotografías. 📅 Del 4 de junio al 14 de agosto | 🕒 Horario de sala | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ Entrada libre Contacuentos en inglés: We’re Going on a Bear Hunt Actividad infantil basada en la obra de Michael Rosen, recomendada de 3 a 8 años. 📅 4 de junio | 🕒 17:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Actividad infantil basada en la obra de Michael Rosen, recomendada de 3 a 8 años. 📅 4 de junio | 🕒 17:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Conferencia: 30 anys de Cooperació Internacional al Desenvolupament Charla "Conexión con Guaya’b: de la cooperación al Comercio Justo" con ponentes de Guatemala y Oxfam Intermón. 📅 4 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Charla "Conexión con Guaya’b: de la cooperación al Comercio Justo" con ponentes de Guatemala y Oxfam Intermón. 📅 4 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Preguntamelón con Millán Salcedo (Ver Plan Destacado) Show de humor y confesiones del mítico cómico. 📅 4 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 3 € a 20 €

(Ver Plan Destacado) Show de humor y confesiones del mítico cómico. 📅 4 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 3 € a 20 € Espai Jove Menador Ocio educativo para jóvenes de 12 a 17 años. 📅 4 de junio | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

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VIERNES, 5 de junio

Inauguración Exposición: Vicent Carda. "Terra Erma" Instalación y dibujos que exploran la memoria agrícola, utilizando ramas de naranjos reales para crear una atmósfera inmersiva y onírica. 📅 5 de junio (Inauguración) disponible hasta el 11 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Vestíbulo del Auditori de Castelló | 🎟️ Entrada libre

X Torneig de Dramatúrgia - Lecturas dramatizadas Ocho dramaturgos se enfrentan por parejas en un ring de boxeo mediante textos de 30 minutos leídos por actores profesionales. El público vota al ganador. 📅 5 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ 2 €

Ocho dramaturgos se enfrentan por parejas en un ring de boxeo mediante textos de 30 minutos leídos por actores profesionales. El público vota al ganador. 📅 5 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ 2 € Gorila Flo + Chica Medusa en concierto Combinación explosiva de punk-rock transgresor desde Madrid con el potente power-pop local de Chica Medusa. 📅 5 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada 10,20 €

Cine: "Los Justos" Proyección de este thriller de intriga español sobre la deliberación de un jurado popular ante un caso de corrupción. Dirección de Jorge A. Lara y Fer Pérez, con Carmen Machi y Pilar Castro. 📅 5 de junio | 🕒 Pases a las 19:30 h y 22:30 h (También Sáb y Dom) | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Proyección de este thriller de intriga español sobre la deliberación de un jurado popular ante un caso de corrupción. Dirección de Jorge A. Lara y Fer Pérez, con Carmen Machi y Pilar Castro. 📅 5 de junio | 🕒 Pases a las 19:30 h y 22:30 h (También Sáb y Dom) | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Toques de campanas por la vigilia del Corpus Toques tradicionales e históricos visitables en la torre del campanario (aforo muy limitado). 📅 5 de junio | 🕒 19:30 h y 20:00 h | 📍 El Fadrí, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa en info@mucc.es

Toques tradicionales e históricos visitables en la torre del campanario (aforo muy limitado). 📅 5 de junio | 🕒 19:30 h y 20:00 h | 📍 El Fadrí, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa en info@mucc.es Arrels. Acústics al Metcas: Concierto de Chiva Flor Universo sonoro con influencias de los 70 (Neil Young) mezcladas con el pop contemporáneo y la frescura del Mediterráneo. 📅 5 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

SÁBADO, 6 de junio

Toques de campanas por la fiesta del Corpus Toques tradicionales a lo largo del día. Visitas al campanario concertadas a las 11:30 y 12:00 h. 📅 6 de junio | 🕒 8:00, 11:30, 12:00, 18:00 y 20:20 h | 📍 El Fadrí, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa

Toques tradicionales a lo largo del día. Visitas al campanario concertadas a las 11:30 y 12:00 h. 📅 6 de junio | 🕒 8:00, 11:30, 12:00, 18:00 y 20:20 h | 📍 El Fadrí, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con reserva previa Muestra de Teatro Infantil (Grupos A y D) Representación de las obras El viatge de Joan y Conte contat... a cargo de la Escola Municipal de Teatre. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Representación de las obras El viatge de Joan y Conte contat... a cargo de la Escola Municipal de Teatre. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Festival Imaginària 2026 - Visitas guiadas simultáneas Recorridos comentados por las muestras fotográficas "Las Conseguidoras" de Clara Marconato e "I Don’t Know Who" de Carlos Chavarría. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Recorridos comentados por las muestras fotográficas "Las Conseguidoras" de Clara Marconato e "I Don’t Know Who" de Carlos Chavarría. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Charla-Cuentacuentos: Cómo nace un libro Presentación interactiva a cargo del autor de literatura infantil Luis Muñoz Torralvo. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Librería Babel, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Presentación interactiva a cargo del autor de literatura infantil Luis Muñoz Torralvo. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Librería Babel, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre INNOV@CANT Encuentro y actividad colectiva educativa e innovadora. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Pabellón Ciutat de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Encuentro y actividad colectiva educativa e innovadora. 📅 6 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Pabellón Ciutat de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Prefestival Literario "Un pueblo al pie de la letra" Club de lectura sobre El camino de Miguel Delibes con la presencia de Fernando Zamácola (Director de la Fundación Delibes) seguido de la inauguración de la muestra de dibujos originales del autor. 📅 6 de junio | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Planta baja del Ayuntamiento, Vall de Almonacid | 🎟️ Gratuito

Club de lectura sobre El camino de Miguel Delibes con la presencia de Fernando Zamácola (Director de la Fundación Delibes) seguido de la inauguración de la muestra de dibujos originales del autor. 📅 6 de junio | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Planta baja del Ayuntamiento, Vall de Almonacid | 🎟️ Gratuito Jamaican Memories: The Pioneers + The Upsessions (Ver Plan Destacado) Festival de ritmos jamaicanos, ska y reggae de raíz. 📅 6 de junio | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada 20 € / Taquilla 23 €

(Ver Plan Destacado) Festival de ritmos jamaicanos, ska y reggae de raíz. 📅 6 de junio | 🕒 Desde las 18:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada 20 € / Taquilla 23 € Encuentro Coral FECOCOVA Concierto conjunto de la Coral Vicent Ripollés y el Cor Gregorià Resurrexit. 📅 6 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Centro Urban, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Cartel del concierto de Raphael en la Plaza de Toros de Castellón este próximo 6 de junio. / MEDITERRÁNEO

Festival Imaginària 2026 - Visita guiada: "Background" Pase vespertino guiado a la exposición fotográfica de Clara Oset. 📅 6 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Pase vespertino guiado a la exposición fotográfica de Clara Oset. 📅 6 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Teatro / Abono General: "Fronteras" de Henry Naylor Potente drama dirigido por Andrés Lima e interpretado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, que cruza las historias de un famoso fotógrafo de guerra occidental y una joven grafitera siria en Homs. 📅 6 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €

Potente drama dirigido por Andrés Lima e interpretado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, que cruza las historias de un famoso fotógrafo de guerra occidental y una joven grafitera siria en Homs. 📅 6 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 € Cine en Pantalla Gran: "El matrimonio de Maria Braun" Clásico alemán de Rainer Werner Fassbinder dentro del ciclo "Essencial Fassbinder". V.O.S.E. 📅 6 de junio (También Domingo 7) | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)

Clásico alemán de Rainer Werner Fassbinder dentro del ciclo "Essencial Fassbinder". V.O.S.E. 📅 6 de junio (También Domingo 7) | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €) Cine: "Los Justos" Thriller de intriga sobre corrupción y jurados populares. 📅 6 de junio | 🕒 Pases a las 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Thriller de intriga sobre corrupción y jurados populares. 📅 6 de junio | 🕒 Pases a las 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € No Way Out + PUK2 + Headache en concierto Noche de rock alternativo y punk-rock en directo. 📅 6 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 20,40 €

Noche de rock alternativo y punk-rock en directo. 📅 6 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 20,40 € Festival Imaginària 2026 - Pollastre Night Encuentro festivo y nocturno de agrupaciones fotográficas. 📅 6 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Encuentro festivo y nocturno de agrupaciones fotográficas. 📅 6 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Procesión del Corpus Acto religioso tradicional por las calles céntricas de la ciudad. 📅 6 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Acto religioso tradicional por las calles céntricas de la ciudad. 📅 6 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Raphael en Concierto (Ver Plan Destacado) El gran astro de la canción en directo. 📅 6 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Plaza de Toros de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 70 €

(Ver Plan Destacado) El gran astro de la canción en directo. 📅 6 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Plaza de Toros de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 70 € Íntims al Castell: Valeria Castro (Ver Plan Destacado) Concierto íntimo de folk y canción de autor. 📅 6 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castell de Onda, Onda | 🎟️ Entre 35 € y 50 €

DOMINGO, 7 de junio

Acústics al Llavador: Àgueda Segrelles Concierto matutino en formato acústico en el singular espacio recuperado del lavadero. 📅 7 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida, Eslida | 🎟️ Gratuito

Concierto matutino en formato acústico en el singular espacio recuperado del lavadero. 📅 7 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida, Eslida | 🎟️ Gratuito Muestra de Teatro Infantil (Grupos B y C) Representación de las obras Convivint amb la natura y Una obra de película por la Escola Municipal de Teatre. 📅 7 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Representación de las obras Convivint amb la natura y Una obra de película por la Escola Municipal de Teatre. 📅 7 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Cine en Pantalla Gran: "El matrimonio de Maria Braun" Segundo pase del clásico de Fassbinder en versión original subtitulada. 📅 7 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)

Segundo pase del clásico de Fassbinder en versión original subtitulada. 📅 7 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €) Muestra de Teatro Juvenil y Adultos Puesta en escena de las obras Bye School Musical y Manual per a parar una guerra a cargo de la Escola Municipal de Teatre. 📅 7 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Puesta en escena de las obras Bye School Musical y Manual per a parar una guerra a cargo de la Escola Municipal de Teatre. 📅 7 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Concierto de Pep Gimeno 'Botifarra' El gran referente de la música tradicional y la 'cant de batre' valenciana presenta su espectáculo en directo. 📅 7 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Mónaco de Onda, Onda | 🎟️ Entre 28 € y 35 €

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