Qué hacer en Castellón este fin de semana: El Festival del Viento lidera una agenda de música, magia y humor

Castellón estrena junio con el III Festival del Viento como gran reclamo y una agenda de esas que no dan tregua: las playas de la capital se llenarán de cometas, color y actividades para familias; mientras Peñíscola volverá a tirar de nostalgia dance con el Remember Festival, La Vall d’Uixó convertirá sus calles en un gran escenario de ilusionismo con La Vall és Màgia y Raphael tomará la Plaza de Toros de Castelló para repasar sus grandes éxitos.

La provincia suma música a mansalva —Valeria Castro, Pep Gimeno ‘Botifarra’, No Way Out, The Pionners, Gorila Flo, Chica Medusa o Emilia y Pablo en les Coves de Sant Josep—, teatro con Eugeni Alemany, Fronteras, dramatúrgia en directo y propuestas familiares, cine en Vilafamés, Benicàssim y el Paranimf, además de exposiciones, visitas guiadas, ciencia con tiburones y hasta gigantes y cabezudos en Segorbe. Vamos, un finde de cometas, magia, remember, clásicos eternos, guitarras, cine, humor y muchas excusas para salir de casa antes de que el verano apriete del todo.

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Nuestros planes destacados

III Festival del Viento

III Festival del Viento. / Instagram

Las playas de Castelló se llenarán de color con más de 800 cometas artesanas y espectáculos diurnos y nocturnos con luces, procedentes de 22 países —Costa Rica, India, Colombia, Indonesia, Polonia, Inglaterra, China, Croacia e Italia, entre otros—. El programa se complementa con más de 150 actividades lúdicas, culturales, musicales y deportivas dirigidas a los asistentes y, en especial, a las familias.

📅 Del viernes 5 al domingo 7 | 🕒 Varios horarios | 📍 Playas de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Programa completo VIERNES 5 17:30 h — Llegada de pilotos internacionales . Plaza del Moll de Costa. Recepción oficial con batucada.

. Plaza del Moll de Costa. Recepción oficial con batucada. 18:00 h — Discurso de bienvenida institucional . Moll de Costa.

. Moll de Costa. 18:45 h — Entrega de banderas de delegaciones internacionales . Moll de Costa.

. Moll de Costa. 19:00 h — Artistas invitados: bailarines, percusión en vivo, salsa y bachata . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 19:00 h — LAMAAR, pop acústico . Chiringuito La Playa.

. Chiringuito La Playa. 19:10 h — Foto oficial de grupo . Moll de Costa.

. Moll de Costa. 19:20 h — Batucada de clausura . Moll de Costa.

. Moll de Costa. 19:35 h — Inicio DJ Set . Moll de Costa.

. Moll de Costa. 20:00 h — Llegada Vespa Club Costa Azahar y conciertos . Kasparov, Resilientes y Los Indios. Moll de Costa.

. Kasparov, Resilientes y Los Indios. Moll de Costa. 21:00 h — DJ Edu El Che . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 23:00 h — DJ Set . Moll de Costa.

. Moll de Costa. 01:00 h — Cierre. Moll de Costa. SÁBADO 6 Desde 09:00 h — Inicio Torneo Tennis Playa Circuito RFET . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 10:00 a 14:00 h — Vuelo de cometas gigantes estáticas . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 10:00 a 14:00 h — Cometas hinchables gigantes . Playa del Pinar.

. Playa del Pinar. 10:00 a 14:00 h — Taller de drones . Aeroclub.

. Aeroclub. 10:00 a 14:00 h — Almuerzo Vespa Club Azahar . Solé Rototom Reggae Beach.

. Solé Rototom Reggae Beach. 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h — Zona Drones . Exposición de drones, simulador de vuelo y atención informativa por instructores. Aeroclub.

. Exposición de drones, simulador de vuelo y atención informativa por instructores. Aeroclub. 10:00 a 19:00 h — Exposición de aeronaves . Aeroclub.

. Aeroclub. 10:00 a 22:00 h — Mercadillo de artesanos del Grao . Aeroclub.

. Aeroclub. 11:00 a 12:00 h — Demostración de drones profesionales . Plataforma Oeste W.

. Plataforma Oeste W. 11:00 a 17:00 h — Show de cometas acrobáticas . Zona Club Eolo.

. Zona Club Eolo. 11:00 h — Inicio Torneo Volley Playa . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 11:30 h — Taller de construcción de cometas . Playa del Pinar, delante de Pingüins.

. Playa del Pinar, delante de Pingüins. 12:00 a 13:00 h — Demostración de drones profesionales . Plataforma Oeste W.

. Plataforma Oeste W. 12:00 h — Apertura zona Food Trucks . Aeroclub.

. Aeroclub. 13:00 h — Exhibición de trenes de cometas . Club Eolo.

. Club Eolo. 13:00 h — Concierto Paradita Flamenca . Zona Food Trucks.

. Zona Food Trucks. 16:00 a 18:00 h — Cuentacuentos y pintacaras . Pingüins.

. Pingüins. 16:00 a 18:00 h — Vuelo de cometas gigantes . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 16:00 h — Globoflexia y música tropical . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 16:30 a 17:30 h — Demostración de drones profesionales . Plataforma Oeste W.

. Plataforma Oeste W. 16:30 a 20:30 h — DJ Set Cristina Guijarro, afro-house . Chiringuito La Playa.

. Chiringuito La Playa. 18:00 h — Donación de cometas para niños . Zona Pingüins.

. Zona Pingüins. 18:00 h — Concierto Juan Nadie . Zona Food Trucks.

. Zona Food Trucks. 18:00 h — Dune Ritual . Chiringuito Bocana.

. Chiringuito Bocana. 18:00 a 22:00 h — DJ Leon, ARG, y Xino DJ, Valencia . Chiringuito Solé.

. Chiringuito Solé. 19:00 h — Anthony Viana y su combo . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 19:00 a 22:00 h — Vuelos en globos aerostáticos cautivos . Aeroclub.

. Aeroclub. 19:00 a 22:00 h — Conciertos y actividades lúdicas en los chiringuitos .

. 20:00 h — Concierto-tardeo con Grupekes: “Un tardeo diferente” . Pingüins.

. Pingüins. 22:00 h — Finales nocturnas Torneo Volley Playa . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 22:00 h — Encendido de cometas e hinchables gigantes iluminados . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 22:00 h — Glow Beach Tennis . Pista UV y pelotas fluorescentes. Playa del Gurugú.

. Pista UV y pelotas fluorescentes. Playa del Gurugú. 22:00 h — DJ Frenzymix. Sesión “El Rumbón” . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 01:00 h — Fin de actividades. DOMINGO 7 Desde 09:00 h — Inicio Torneo Tennis Playa Circuito RFET . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 10:00 a 14:00 h — Vuelo de cometas . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h — Zona Drones . Exposición de drones, simulador de vuelo y atención informativa por instructores. Aeroclub.

. Exposición de drones, simulador de vuelo y atención informativa por instructores. Aeroclub. 10:00 a 19:00 h — Exposición de aeronaves . Aeroclub.

. Aeroclub. 10:00 a 19:00 h — Cometas hinchables gigantes . Playa del Pinar.

. Playa del Pinar. 10:00 a 22:00 h — Mercadillo de artesanos del Grao . Aeroclub.

. Aeroclub. 11:00 a 12:00 h — Demostración de drones profesionales . Plataforma Oeste W.

. Plataforma Oeste W. 11:00 a 17:00 h — Exhibición de cometas acrobáticas . Club Eolo.

. Club Eolo. 11:00 h — Talleres de drones . Aeroclub.

. Aeroclub. 11:00 h — Festival de burbujas con música de ambiente . Pingüins.

. Pingüins. 11:30 h — Taller de construcción de cometas . Playa del Pinar, delante de Pingüins.

. Playa del Pinar, delante de Pingüins. 12:00 a 13:00 h — Demostración de drones profesionales . Plataforma Oeste W.

. Plataforma Oeste W. 12:00 h — Apertura zona Food Trucks . Aeroclub.

. Aeroclub. 13:00 h — Exhibición de trenes de cometas . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 13:00 h — Entrenamiento de acrobacias en avioneta . Pendiente de confirmación.

. Pendiente de confirmación. 13:30 h — Taller de construcción de cometas . Playa del Pinar, delante de Pingüins.

. Playa del Pinar, delante de Pingüins. 13:30 h — Concierto Sonia y sus secuaces . Zona Food Trucks, Aeroclub.

. Zona Food Trucks, Aeroclub. 16:00 a 18:00 h — Vuelo de cometas gigantes . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 16:00 a 18:00 h — Exhibición de cometas acrobáticas . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 16:00 h — Globoflexia y música tropical . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 17:00 a 18:00 h — Demostración de drones FPV carreras . Plataforma Oeste W.

. Plataforma Oeste W. 17:00 h — Concierto Benicai . Chiringuito Bocana.

. Chiringuito Bocana. 17:00 a 21:00 h — DJ Leon, ARG, y Llar Sounds, Castellón . Chiringuito Solé.

. Chiringuito Solé. 17:30 h — Entrenamiento de acrobacias en avioneta . Pendiente de confirmación.

. Pendiente de confirmación. 17:30 h — Cuentacuentos y pintacaras . Pingüins.

. Pingüins. 18:00 h — Donación de cometas para niños . Pingüins.

. Pingüins. 18:00 h — Concierto Rockolas . Zona Food Trucks.

. Zona Food Trucks. 18:00 h — GENZ., pop español . Chiringuito La Playa.

. Chiringuito La Playa. 18:30 h — Grupo Yotocoson . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 19:00 a 22:00 h — Vuelos en globos aerostáticos cautivos . Aeroclub.

. Aeroclub. 19:00 a 22:00 h — Conciertos y actividades en chiringuitos .

. 20:30 h — DJ Edu y Oscar Gavilánez. Sesión SBK . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 21:15 h — Dos shows Bootcamp y animaciones con Javi López . Chiringuito Dharma.

. Chiringuito Dharma. 22:00 h — Finales nocturnas Torneo Volley Playa . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 22:00 h — Encendido de cometas gigantes iluminadas . Playa del Gurugú.

. Playa del Gurugú. 01:00 h — Fin de actividades.

Información de servicio del III Festival del Viento de Castelló El servicio de salvamento y socorrismo estará activo de 11.00 a 20.00 horas , con socorristas, motos acuáticas de rescate, ambulancia y medios sanitarios de apoyo.

estará activo de , con socorristas, motos acuáticas de rescate, ambulancia y medios sanitarios de apoyo. El sábado habrá autobuses lanzadera gratuitos de 10.00 a 1.00 horas , cada 30 minutos , desde plaza Borrull , con parada en Refeyme y llegada junto a Pingüins .

de , cada , desde , con parada en y llegada junto a . Los aparcamientos gratuitos habilitados serán los de Ferrandis Salvador junto al Aeroclub, Centro de Turismo del Grau, centro deportivo Impala y Club de Tiro Olímpico San Huberto.

Peñíscola Remember Festival

Peñíscola Remember Festival / Instagram

Los grandes himnos de la música dance de los años 90 y 2000 regresan al puerto por su quinto aniversario con dos escenarios, espectáculos visuales y las sesiones de Alice DJ, Miguel Serna y DJ Neil.

📅 Sábado 6 | 📍 Puerto de Peñíscola | 🎟️ Entradas

R. D. M.

Raphael

Raphael / Mediterráneo

El eterno astro de la canción melódica regresa para repasar sus grandes éxitos en una noche histórica e inolvidable.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de Toros de Castelló | 🎟️ 70 €

Los mejores planes para niños

La Vall és Màgia. / Instagram

La Vall és Màgia. Este destacado festival transforma las calles y barrios de la localidad en un escenario al aire libre repleto de espectáculos e ilusionismo aptos para toda la familia.

📅 Del viernes 5 al domingo 7 | 🕒 Varios horarios | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Play Cube: Paisatges de joc. Un espacio de experimentación activa invita a los más pequeños a construir y explorar libremente a través de estructuras cúbicas.

📅 Sábado 6 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Gigantes y cabezudos. Las tradicionales figuras festivas llenan las calles principales de música, bailes y colorida ilusión tradicional.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza del Agua Limpia de Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Gorila Flo + Chica Medusa. Dos potentes propuestas de la escena alternativa agitan la noche de la capital con sus ritmos independientes.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Desiguales (Benéfico por la donación de órganos y tejidos). Los acordes solidarios protagonizan este emotivo recital que busca concienciar sobre la importancia de regalar vida.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza de las Aulas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto de Orquesta y Banda. Los jóvenes talentos clausuran su etapa formativa con un solemne despliegue sonoro sobre el escenario.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Municipal Salvador Seguí, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Los Tres Grandes del Pop-Rock. Los himnos más emblemáticos de Héroes del Silencio, El Último de la Fila y Mecano regresan directos al corazón de los nostálgicos.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-20 €

Acústics al MetCas: Chiva Flor. Las melodías íntimas y desnudas envuelven el patio del museo en una velada mágica y muy acogedora.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100% + Línea Maginot + Abraxas + Pvta Misèria. Cuatro formaciones independientes descargan su energía y potencia sonora en una noche de ritmos contundentes.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 10 €

Brancal’s. Una sesión de ritmos vibrantes te espera al mediodía para arrancar la jornada con la mejor energía local.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa €

WINNIE PEGG & the Tractores. La formación valenciana regresa para rendir un potente homenaje al gran Neil Young centrado en su etapa más puramente rockera.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

La Glüps Band, en 'La fiesta de las familias'. La banda revoluciona el ambiente con un concierto dinámico pensado para el disfrute de grandes y pequeños.

📅 Sábado 6 | 🕒 17:00 | 📍 Local Multifuncional de Nules | 🎟️ Entrada libre

The Pionners + The Upssesions. Dos agrupaciones de referencia se suben al escenario para ofrecer una tarde repleta de sonidos jamaicanos y bailables.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20-23 €

The Pionners + The Upssesions / Instagram

Poison Hearts. El rock más directo y enérgico toma la sala en una velada diseñada para los amantes de las guitarras potentes.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Poison Hearts. / Instagram

Trobadorets, en el Festival Terrisserts. La música familiar e interactiva llena el parque de canciones populares y ritmos muy contagiosos.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:30 | 📍 Parc Jardins de la Vila de L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Comanche. Un directo íntimo y pasional te espera en este clásico local costero para disfrutar del mejor ambiente vespertino.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla Inversa €

Comanche. / Instagram

Festival Guitarra i Vi: Santi Huguet con 'Música a la carta'. El virtuosismo de la guitarra se fusiona con la belleza del entorno histórico en una experiencia acústica única.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Palau Castell de Betxí | 🎟️ 5 €

Lee-Lore + Ekintza 16 + Razón de Odio. Tres propuestas contundentes y cargadas de actitud comparten cartel en una noche de pura descarga sonora.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Veneno en la Piel, Castelló | 🎟️ 10 €

Berto Usoli. Los acordes en directo amenizan la tarde en un ambiente cervecero inmejorable y distendido.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:30 | 📍 Cervecería Jailbreak, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

No Way Out + Puk*2 + Headache. El punk rock y los sonidos alternativos se citan en un esperado reencuentro repleto de adrenalina sobre el escenario.

📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 20-24 €

No Way Out + Puk*2 + Headache. / Instagram

Íntims al Castell: Valeria Castro. La delicada voz de la artista canaria resuena entre las murallas históricas en un concierto mágico y exclusivo.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:00 | 📍 Castell de Onda | 🎟️ 35-50 €

Íntims al Castell: Valeria Castro. / Instagram

Banda del CEA Segorbe. El conjunto instrumental ofrece un concierto al aire libre con un repertorio variado y muy popular.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de Almudín, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Carolina Otero & The Someone Elses. El rock alternativo y de autor se adueña de la noche con una propuesta intensa y llena de personalidad.

📅 Domingo 7 | 🕒 00:00 | 📍 Moriarty en Jérica | 🎟️ Entrada libre

Acústics al Llavador: Àgueda Segrelles. La música tradicional y la canción de autor se funden en un espacio patrimonial refrescante y único.

📅 Domingo 7 | 🕒 12:00 | 📍 Llavador d' Eslida | 🎟️ Entrada libre

Acústics al Llavador: Àgueda Segrelles. / Instagram

Rober Perdut. El exlíder de Los Fiambres sube al escenario junto a una banda de lujo para presentar los temas de su tercer disco de rock and roll, titulado 'Circunvala'.

📅 Domingo 7 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con Combo MAM. Diferentes generaciones se conectan y comparten un emotivo refrigerio familiar gracias a la música de la Escola de Música i Dansa d'Almassora.

📅 Domingo 7 | 🕒 17:30 | 📍 Jardí Residència Municipal, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Pep Gimeno 'Botifarra'. El gran fenómeno de la música tradicional valenciana despliega su carisma y sabiduría popular con un recital inolvidable.

📅 Domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 28-35 €

Singin' in the Cave: Emilia y Pablo. El dúo chileno fusiona el folclore y las artes escénicas en el místico y acústico entorno del río subterráneo.

📅 Domingo 7 | 🕒 20:00 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Festival de Cinema de Vilafamés: proyecciones. Las noches de verano se adelantan gracias a este ciclo cinematográfico que llena de grandes historias la plaza principal.

📅 Viernes 5 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça de la Font, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

'El matrimonio de María Braun' (Rainer Werner Fassbinder, RFA, 1979). La gran pantalla recupera este clásico del cine alemán que retrata la ambición y la supervivencia en la posguerra.

📅 Sábado 6 y domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'Los justos' (Jorge A. Lara y Fer Pérez, España, 2026). Este emocionante largometraje de suspense nacional mantiene en vilo al espectador durante todo el fin de semana.

📅 Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Festival de Cinema de Vilafamés: gala final. La alfombra roja se despliega para premiar las mejores obras de la edición en una velada llena de emociones.

📅 Sábado 6 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça La Font, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Estrenos del fin de semana Backrooms. Terror psicológico basado en el fenómeno viral de internet. Un grupo se adentra en espacios inquietantes donde lo cotidiano se convierte en pesadilla.

Terror psicológico basado en el fenómeno viral de internet. Un grupo se adentra en espacios inquietantes donde lo cotidiano se convierte en pesadilla. He-Man y los Masters del Universo. Nueva aventura fantástica del príncipe Adam, que regresa a Eternia para enfrentarse a Skeletor.

Nueva aventura fantástica del príncipe Adam, que regresa a Eternia para enfrentarse a Skeletor. La luz. Drama de Fernando Franco sobre un sacerdote que abandona la Iglesia y ve cómo un secreto del pasado amenaza su nueva vida.

Drama de Fernando Franco sobre un sacerdote que abandona la Iglesia y ve cómo un secreto del pasado amenaza su nueva vida. Todo lo que nunca fuimos. Drama romántico sobre una joven en duelo que empieza a sentir algo por el mejor amigo de su hermano.

Drama romántico sobre una joven en duelo que empieza a sentir algo por el mejor amigo de su hermano. Scary Movie. La saga paródica vuelve con una nueva entrega que se burla del terror actual, los reboots y los asesinos enmascarados.

La saga paródica vuelve con una nueva entrega que se burla del terror actual, los reboots y los asesinos enmascarados. Cada día nace un listo. Comedia con suspense sobre una exestrella que planea el robo de un cuadro junto a dos cómplices.

Comedia con suspense sobre una exestrella que planea el robo de un cuadro junto a dos cómplices. Pioneras: Solo querían jugar. Comedia dramática sobre las mujeres que abrieron camino al fútbol femenino en la España de 1970.

Comedia dramática sobre las mujeres que abrieron camino al fútbol femenino en la España de 1970. La ironía del amor. Comedia romántica musical ambientada en Montreal, con una periodista que se cruza con una banda indie.

Comedia romántica musical ambientada en Montreal, con una periodista que se cruza con una banda indie. Rebuilding. Drama sobre un hombre que pierde su rancho en un incendio y trata de recomponer su vida familiar.

Drama sobre un hombre que pierde su rancho en un incendio y trata de recomponer su vida familiar. Palestine 36. Drama histórico ambientado en la Palestina de 1936, en plena tensión política bajo dominio británico.

Drama histórico ambientado en la Palestina de 1936, en plena tensión política bajo dominio británico. Mi cielo tu infierno. Drama de época sobre el amor prohibido entre dos mujeres en la España de los años 60 y 70.

Drama de época sobre el amor prohibido entre dos mujeres en la España de los años 60 y 70. Winnipeg, el barco de la esperanza. Animación histórica sobre el exilio republicano español y el viaje del Winnipeg hacia Chile.

'¡Eco, eco!', por el Grupo de Teatro del IES Cueva Santa. Los estudiantes demuestran su gran pasión por las artes escénicas con una obra fresca y repleta de vitalidad.

📅 Viernes 5 | 🕒 18:00 | 📍 Teatro Serrano, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

'Nautilus', por La Negra. Esta original propuesta sumerge a pequeños y mayores en una aventura marítima comprometida con el cuidado del medio ambiente.

📅 Viernes 5 | 🕒 18:30 | 📍 Sala Sant Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

V Torneig de Dramatúrgia. La adrenalina de la escritura dramática se vive en directo mediante este reñido combate donde el público decide el texto ganador.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 2 €

Eugeni Alemany, con 'La persona no descansa'. El humorista valenciano despliega su ingenio y sátira cotidiana en un espectáculo de risas 100% garantizadas.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Vila-real | 🎟️ 20 €

'Fronteras', de Henry Naylor. Una impactante y multipremiada pieza dramática cuestiona los límites humanos a través de una interpretación sobrecogedora.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

Noche de Chicas. El escenario se transforma en territorio puramente femenino con un show de comedia salvaje y empoderado a cargo de la humorista Sil de Castro.

📅 Domingo 7 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15€ + GG anticipada / 18€ taquilla

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.

📅 Hasta el domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación

Sábado 6 de junio VISITA GUIADA 12:00 h | «Las conseguidoras», de Clara Marconato , a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada

, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada 12:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada

a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada 19:00 h | «Background», de Carla Oset, a cargo de Lidón Forés 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana ENCUENTRO FOTOGRÁFICO 20:00 h | Pollastre Night. Encuentro de agrupaciones fotográficas 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana | Entrada libre hasta completar aforo.

Conservezas XX / Instagram

Conservezas XX. El comunicador científico Jaime Penadés Suay desvela los secretos de los parásitos y la vida oculta en torno a los tiburones en una sesión que combina ciencia, conservación y cervezas junto al mar.

📅 Viernes 5 | 🕒 18:30 — 20:00 | 📍 Auditorio Bosque (Bellver Blue Tech Zone), Oropesa del Mar | 🎟️ Evento gratuito (aforo limitado)

Inauguración de 'Terra erma' de Vicent Carda. El reconocido creador abre al público una muestra plástica introspectiva que invita a reflexionar sobre el paisaje abandonado.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'Metamorfosis'. Este emblemático espacio industrial acoge el estreno de una colección artística colectiva centrada en los procesos de transformación.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:00 | 📍 Nau Forns de la Reial Fàbrica de l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada 'Las conseguidoras', a cargo de Lidón Forés. La comisaria desvela los secretos y las historias ocultas detrás de esta sugerente muestra artística contemporánea.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada 'I Don’t Know Who', a cargo de Lidón Forés. Un recorrido comentado te sumerge de lleno en el universo creativo de esta rompedora exposición.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada Background, a cargo de Lidón Forés + Pollastre Night. El arte y la cultura se fusionan en una experiencia que combina explicaciones expertas con un gran ambiente.

📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre

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