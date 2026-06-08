Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La provincia de Castellón se prepara para vivir una semana vibrante y repleta de contrastes culturales del 8 al 14 de junio. Desde grandes conciertos sinfónicos y piezas teatrales de primer nivel en la capital, hasta proyecciones de cine independiente, festivales de fotografía que recorren nuestras localidades y propuestas patrimoniales únicas. Tanto si buscas un plan familiar para el fin de semana, una velada de música en directo bajo las estrellas o sumergirte en el debate artístico contemporáneo, nuestra agenda te ofrece las mejores opciones para exprimir al máximo el ocio y la cultura de nuestra tierra. ¡Apunta los detalles y lánzate a disfrutar!

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Nuestros planes destacados de la semana:

La prestigiosa orquesta ADDA·Simfònica Alacant, galardonada por la Academia de la Música de España y nominada a los premios GRAMMY®, llega a Castelló para ofrecer un programa musical profundo y apasionante. Junto a la virtuosa pianista ucraniana Anna Fedorova y bajo la batuta del director Josep Vicent, interpretarán la emotiva Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov y la monumental Sinfonía n.º 1 "Titán" de Mahler. Una oportunidad única para los amantes de la gran música clásica.

📅 Domingo 14 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Sala Sinfónica, Castelló de la Plana | 🎟️ De 10 € a 20 €

El reconocido actor Josep Maria Pou encabeza el elenco de esta punzante obra escrita por Mark Rosenblatt y dirigida por Josep Maria Mestres. Ambientada en el verano de 1983, la trama nos sitúa en la casa del célebre escritor Roald Dahl, quien se enfrenta a una tensa tarde de confrontación tras la publicación de un polémico artículo antisemita. Una pieza teatral fascinante sobre la fama, la reputación y los límites de la disculpa pública.

📅 Sábado 13 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €

Josep Maria Pou es uno de los grandes protagonistas de la primavera cultural del IVC en Castelló. / MEDITERRÁNEO

La mítica banda de rock español Revólver, liderada por Carlos Goñi, ofrece una velada muy especial en un marco histórico incomparable. El festival "Íntims al Castell" permite disfrutar de la fuerza de sus canciones en un formato más cercano y exclusivo, ideal para repasar los grandes éxitos que han marcado a toda una generación.

📅 Sábado 13 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castell de Onda, Onda | 🎟️ De 30 € a 50 €

La Big Band de la Universitat Jaume I cierra su curso académico por todo lo alto en un concierto extraordinario. Para esta cita tan especial, compartirán el escenario del Paranimf con el trompetista solista internacional estadounidense Rex Richardson, profesor de la Universidad de Carolina del Sur. Una explosión de jazz, talento local y maestría internacional.

📅 Viernes 12 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar el aforo

Rex Richardson acompañará a la Big Band de la UJI en el concierto extraordinario de fin de temporada. / MEDITERRÁNEO

Una magnífica ponencia impartida por Isabel Dobarro, pianista ganadora de un Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Clásica, doctora por la Universidad de Nueva York y máster por Harvard. Es considerada experta en la materia a nivel internacional, tanto por su labor en el ámbito de la interpretación como por su brillante trayectoria académica.

📅 Sábado 13 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Agenda completa de la semana (Día a Día):

LUNES, 8 de junio

Banda Municipal de Castelló en concierto Disfruta de la música de la agrupación local bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 📅 8 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

MARTES, 9 de junio

Taller de arcilla: "¡Modela tus ideas, crea tu mundo!" Espacio creativo para moldear barro dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años. 📅 9 de junio | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Info en juventud@castello.es)

MIÉRCOLES, 10 de junio

Concierto del Profesorado del Conservatori Superior Salvador Seguí Audición musical a cargo de los docentes del conservatorio de Castellón. 📅 10 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo)

El festival Imaginària proyectará una serie de fotografías elaboradas dentro del taller 'Contar con imágenes' el 10 de junio. / Jesús Monterde

Festival Imaginària: Proyecciones del taller "Contar con imágenes" Muestra de los proyectos fotográficos en formato de secuencia visual («Un minuto de imágenes») coordinado por Julián Barón. 📅 10 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Sala de conferencias, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo)

JUEVES, 11 de junio

Taller de arcilla: "¡Modela tus ideas, crea tu mundo!" Segunda sesión de la actividad de modelado para jóvenes de 12 a 17 años. 📅 11 de junio | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Segunda sesión de la actividad de modelado para jóvenes de 12 a 17 años. 📅 11 de junio | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Cuentacuentos en inglés: "A Taste of the Moon" Lectura y animación del libro de Michael Grejniec, ideal para niños y niñas de 3 a 8 años. 📅 11 de junio | 🕒 17:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Lectura y animación del libro de Michael Grejniec, ideal para niños y niñas de 3 a 8 años. 📅 11 de junio | 🕒 17:30 h | 📍 Espai de Lectura Censal, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Conferencia: "Cooperar en la fractura..." Mesa redonda sobre solidaridad municipal en situaciones de conflicto (Sáhara, Ucrania y Palestina) con SMARA, MMMed y ACPP. 📅 11 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Mesa redonda sobre solidaridad municipal en situaciones de conflicto (Sáhara, Ucrania y Palestina) con SMARA, MMMed y ACPP. 📅 11 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Festival Imaginària: Visita guiada "Intervalos de sombra" Recorrido comentado por la exposición fotográfica de Pablo López a cargo de Pascual Arnal. 📅 11 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Casa Garcerán, Segorbe | 🎟️ Gratuito

Recorrido comentado por la exposición fotográfica de Pablo López a cargo de Pascual Arnal. 📅 11 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Casa Garcerán, Segorbe | 🎟️ Gratuito Concierto de Metal Extremo: Choking Agent + Engrudo Noche de caña y sonidos oscuros. Presentación del nuevo proyecto de Engrudo (Doom Sludge Mazmorra con gente de Bufanders, Gigovatio, Aennea...) junto al Xtrem Metal de Choking Agent. 📅 11 de junio | 🕒 19:30 h (Apertura) | 📍 Pub Terra (C/ Ramón Llull, 19), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada: 6 €

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VIERNES, 12 de junio

Multiaventura I The Jumper (#RUTAdieciséis30) Actividades y colchonetas elásticas para jóvenes activos de entre 16 y 30 años. 📅 12 de junio | 🕒 18:00 h a 19:00 h | 📍 Centro Comercial Estepark, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa en www.ruta1630.es)

Actividades y colchonetas elásticas para jóvenes activos de entre 16 y 30 años. 📅 12 de junio | 🕒 18:00 h a 19:00 h | 📍 Centro Comercial Estepark, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa en www.ruta1630.es) Festival Imaginària: Visitas guiadas en el MENADOR Recorrido doble a cargo de Lidón Forés por las muestras "Las conseguidoras" de Clara Marconato (Atrio) e "I don't know who" de Carlos Chavarría (Sala de exposiciones). 📅 12 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido doble a cargo de Lidón Forés por las muestras "Las conseguidoras" de Clara Marconato (Atrio) e "I don't know who" de Carlos Chavarría (Sala de exposiciones). 📅 12 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Cine: 'Pizza Movies' (Dir. Carlo Padial) Proyección del último largometraje del director de cine español Carlo Padial. 📅 12 de junio | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ De 2 € a 3 €

Arrels. Acústics al Metcas: Jorge Gumbau Quartet Concierto en formato acústico de música tradicional valenciana y folk ancestral. 📅 12 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Concierto en formato acústico de música tradicional valenciana y folk ancestral. 📅 12 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Concierto de Final de Curso de la Big Band UJI con Rex Richardson (Ver sección de Planes Destacados). 📅 12 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

(Ver sección de Planes Destacados). 📅 12 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Concierto: Charles Row Show Actuación en directo en el emblemático pub de la capital. 📅 12 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra (C/ Ramón Llull, 19), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada: 10 € en taquilla

SÁBADO, 13 de junio

Festival Imaginària: Taller "Fotolibro sin fin" (Ver sección de Planes Destacados). 📅 13 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

(Ver sección de Planes Destacados). 📅 13 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 MENADOR espai cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Conferencia: “La mujer en la historia de la música” Ponencia impartida por la pianista Isabel Dobarro, doctora por la Universidad de Nueva York y experta internacional. 📅 13 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo)

Ponencia impartida por la pianista Isabel Dobarro, doctora por la Universidad de Nueva York y experta internacional. 📅 13 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (hasta completar aforo) Vermut literari: Presentación de la novela "Challenger" Presentación del libro de Guillem López, acompañado por Òscar Gual y Tòfol Cruz. Incluye vermut y aceitunas para los asistentes. 📅 13 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Llibreria Argot, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Festival Imaginària: Visita guiada "Kiss" de Marina Bobo Visita comentada a cargo de Pascual Arnal de la muestra comisariada por Laura San Segundo. 📅 13 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito (Reserva en cultura@benicassim.org)

Visita comentada a cargo de Pascual Arnal de la muestra comisariada por Laura San Segundo. 📅 13 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito (Reserva en cultura@benicassim.org) Deporte: SUP Yoga (#RUTAdieciséis30) Sesión combinada de paddle surf y yoga en el mar para jóvenes de 16 a 30 años. 📅 13 de junio | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 Escuela Surfers, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción en www.ruta1630.es)

Sesión combinada de paddle surf y yoga en el mar para jóvenes de 16 a 30 años. 📅 13 de junio | 🕒 17:00 h a 19:00 h | 📍 Escuela Surfers, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción en www.ruta1630.es) Teatro Infantil: "Jugar a Quijotear" Divertido viaje escénico y participativo con Anselmo Sáinz y Belén Márquez para que los niños jueguen con la historia de Don Quijote. 📅 13 de junio | 🕒 17:15 h | 📍 La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada 10 € / Taquilla 12 €

Divertido viaje escénico y participativo con Anselmo Sáinz y Belén Márquez para que los niños jueguen con la historia de Don Quijote. 📅 13 de junio | 🕒 17:15 h | 📍 La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada 10 € / Taquilla 12 € Teatro/Comedia: "Quijotear" Estreno mundial del espectáculo teatral para todos los públicos basado en las disparatadas comedias de Cervantes. 📅 13 de junio | 🕒 20:15 h | 📍 La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada 15 € / Taquilla 18 €

Teatro: "Gigante" (Ver sección de Planes Destacados). 📅 13 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €

(Ver sección de Planes Destacados). 📅 13 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 € Cine: "Yo te creo" (Nou Cinema) Proyección del drama belga galardonado en el Festival de Sevilla, dirigido por Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys. 📅 13 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Reducida 2 € / General 3 €

Proyección del drama belga galardonado en el Festival de Sevilla, dirigido por Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys. 📅 13 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana | 🎟️ Reducida 2 € / General 3 € Festival Guitarra i Vi: Andrea Vettoretti Concierto del guitarrista Andrea Vettoretti en colaboración con la Cooperativa de Viver y La Perdición. 📅 13 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Palau Castell de Betxí, Betxí | 🎟️ 5 €

Concierto del guitarrista Andrea Vettoretti en colaboración con la Cooperativa de Viver y La Perdición. 📅 13 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Palau Castell de Betxí, Betxí | 🎟️ 5 € Cine: 'Pizza Movies' (Dir. Carlo Padial) Nueva oportunidad para disfrutar de esta comedia / proyección cinematográfica. 📅 13 de junio | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ De 2 € a 3 €

Nueva oportunidad para disfrutar de esta comedia / proyección cinematográfica. 📅 13 de junio | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ De 2 € a 3 € Música: Revólver en concierto (Ver sección de Planes Destacados). 📅 13 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castell de Onda, Onda | 🎟️ De 30 € a 50 €

(Ver sección de Planes Destacados). 📅 13 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castell de Onda, Onda | 🎟️ De 30 € a 50 € Concierto OnlyHate presenta: HETAIPOI + Social Combat + Criminal Damage Noche potente de Punk Rock y sonidos Oi!. Tres bandas sobre el escenario para hacer temblar la sala. 📅 13 de junio | 🕒 19:30 h (Puertas) / 20:00 h (Inicio) | 📍 Pub Terra (C/ Ramón Llull, 19), Castelló de la Plana | 🎟️ Anticipada: 18 € / Taquilla: 22 €

DOMINGO, 14 de junio

Deporte: Surf-paddle (#RUTAdieciséis30) Actividad náutica para jóvenes de entre 16 y 30 años en la costa castellonense. 📅 14 de junio | 🕒 10:00 h a 12:00 h | 📍 Escuela Surfers, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción en www.ruta1630.es)

Actividad náutica para jóvenes de entre 16 y 30 años en la costa castellonense. 📅 14 de junio | 🕒 10:00 h a 12:00 h | 📍 Escuela Surfers, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción en www.ruta1630.es) Visita guiada: Castell Vell (Jornadas Europeas de Arqueología) Recorrido arqueológico e histórico de 90 minutos por los orígenes de la ciudad. 📅 14 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 Castell Vell, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Reserva en info@mucc.es / idioma: valenciano)

Recorrido arqueológico e histórico de 90 minutos por los orígenes de la ciudad. 📅 14 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 Castell Vell, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito (Reserva en info@mucc.es / idioma: valenciano) Bandes al Templet: Associació Cultural Banda UJI Tradicional concierto matinal al aire libre en el parque. 📅 14 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Tradicional concierto matinal al aire libre en el parque. 📅 14 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Música: Fusion Jam Última sesión de improvisación musical abierta a todos los estilos y coordinada por el batería Guillem Jovaní. 📅 14 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Última sesión de improvisación musical abierta a todos los estilos y coordinada por el batería Guillem Jovaní. 📅 14 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Concierto Tardeo: Sagrat + Metal Mareny Concierto en directo con el potente heavy metal levantino de Sagrat y Metal Mareny. Organizado por Sagrat Events. 📅 14 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Pub Terra (C/ Ramón Llull, 19), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada anticipada disponible

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