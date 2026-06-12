Qué hacer en Castellón este fin de semana: Carlos Goñi pone música a una agenda llena de planes

Castellón encara el fin de semana con una agenda de las que obligan a elegir plan. Onda abrirá su castillo a los himnos acústicos de Carlos Goñi de Revólver en Íntims al Castell, Vilafranca se convertirá en capital escénica con la XXVI Mostra de Teatre Capsigrany y el Grau empezará a calentar Sant Pere con fiesta, música y ambiente marinero. También habrá magia callejera en el Primer Molí, aventura para jóvenes en Estepark y visita guiada al Castell Vell para quienes prefieran tirar de historia y leyendas.

Música para todos los gustos —jazz con Jorge Gumbau Quartet y Moisés P. Sánchez, glam rock con Barth Sky, flamenco solidario, punk y rock duro en el Terra, jams, metal y hasta una fiesta ochentera solidaria—, además de cine en Benicàssim, Borriol y el Paranimf, teatro con Josep Maria Pou, danza, monólogos, memoria histórica, literatura, fotografía con Imaginària, radio y pódcasts en clave femenina, arte performativo y deportes sobre el agua en el Grau.

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Nuestros planes destacados

Íntims al Castell

Íntims al Castell / Mediterráneo

Carlos Goñi de Revolver, repasa en formato acústico y muy cercano los grandes himnos de su carrera en un marco histórico inigualable.

📅 Sábado 13 | 🕒 22:00 | 📍 Castell de Onda | 🎟️ 30-50 €

Los mejores planes para niños

Mostra de Teatre Capsigrany

La Mostra de Teatre Capsigrany / Instagram

Vilafranca celebra su XXVI edición con tres días de teatro, humor, circo, narración oral y cultura para todos los públicos. La programación se repartirá por distintos espacios del municipio, como la Sala Carles Pons, la Casa de la Cultura, la plaza d’En Blasc, el Polideportivo, la plaza de la Iglesia y el Parador de fiestas.

📅 Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 |📍Vilafranca | Más información

Programa de actos VIERNES 12 22:15 h — Inauguración en la Casa de la Cultura.

en la Casa de la Cultura. 22:30 h — Margaret Teacher, de Cabrafotuda, en la Sala Carles Pons. Humor crítico sobre influencers, redes sociales y mundo digital. Público joven y adulto. Entrada: 6 €. SÁBADO 13 12:00 h — Rucs, la maledicció del bruixot , de La Pera Llimonera, en la Sala Carles Pons. Teatro familiar a partir de 5 años. Entrada: 4 €.

de La Pera Llimonera, en la Sala Carles Pons. Teatro familiar a partir de 5 años. Entrada: 4 €. 17:00 h — Embolic , de Pau Palaus, en la plaza d’En Blasc. Espectáculo gratuito de clown y poesía visual para todos los públicos.

de Pau Palaus, en la plaza d’En Blasc. Espectáculo gratuito de clown y poesía visual para todos los públicos. 19:30 h — Rogles de cançons i misèria , de Cactus Teatre, en la Sala Carles Pons. Obra sobre memoria, mujeres y posguerra. Público joven y adulto. Entrada: 8 €.

de Cactus Teatre, en la Sala Carles Pons. Obra sobre memoria, mujeres y posguerra. Público joven y adulto. Entrada: 8 €. 22:30 h — L’Y, ànsia per volar, de Yldor Llach, en el Polideportivo. Circo artesanal, bicicleta artística y rueda Cyr. Entrada inversa. DOMINGO 14 11:30 h — Mitos griegos para niños , de Héctor Urién, en la plaza de la Iglesia. Narración oral gratuita para todos los públicos.

de Héctor Urién, en la plaza de la Iglesia. Narración oral gratuita para todos los públicos. 13:30 h — Comida popular en el Parador de fiestas.

en el Parador de fiestas. 15:30 h — La Ruïna , en el Parador de fiestas. Humor participativo con historias de vergüenza y fracaso cotidiano. Gratuito.

en el Parador de fiestas. Humor participativo con historias de vergüenza y fracaso cotidiano. Gratuito. 18:00 h — La vida es sueño, de Héctor Urién, en la Sala Carles Pons. Adaptación del clásico de Calderón. Público joven y adulto. Entrada: 6 €.

Multiaventura 'The Jumper'. Los más jóvenes disfrutan de una tarde activa llena de adrenalina y saltos elásticos en las instalaciones comerciales.

📅 Viernes 12 | 🕒 18:00 | 📍 Estepark, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Magia a Dos. Las ilusiones ópticas y los trucos sorprendentes dejan boquiabiertos a grandes y pequeños en un divertido espectáculo callejero.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:00 | 📍 Primer Molí, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita Guiada Castell Vell. Un recorrido histórico descubre los orígenes y las leyendas que guardan las murallas del antiguo asentamiento fundacional de la ciudad.

📅 Domingo 14 | 🕒 10:30 | 📍 Castell Vell de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Jam Isósteles con Gorila Lounge Music Band. Una sesión de micro abierto y música improvisada llena el ambiente de ritmo y creatividad.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Taquilla Inversa €

Coral Juan Ramón Herrero de Castelló + Coral San Bartolomé de Nules, en la Campanya d’Intercanvis Musicals. Las voces de estas dos agrupaciones se unen sobre el escenario para ofrecer un concierto vocal muy especial.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Caixa Rural de Nules, Nules | 🎟️ Entrada libre

Acústics al Metcas: Jorge Gumbau Quartet. El patio del museo vibra con los acordes íntimos de esta magnífica formación de jazz moderno.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto final de curso de la Big Band UJI con Rex Richardson. Los estudiantes de la agrupación universitaria cierran la temporada musical junto a un trompetista de prestigio internacional.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Barth Sky, vienen para convertir Castellón en el Sunset Strip de los 80 con su “Rockstars Tour”: riffs salvajes, cuero, melenas y puro glam rock al mejor estilo de bandas como Mötley Crüe, Guns N’ Roses, Poison o Quiet Riot.

Barth Sky. / Instagram

Charles Row. El cantautor británico despliega su repertorio más personal en un concierto cercano y electrizante.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10 €

Caballos Salvajes-Stones acústic + Gin Fly. El almuerzo se acompaña con las mejores versiones de los Rolling Stones y un potente directo de rock clásico.

📅 Viernes 12 | 🕒 11:00 | 📍 Restaurante La Pista de l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Isabel Pérez Dobarro (ganadora a un Latin Grammy) ofrece una conferencia sobre mujeres en la música. La pianista comparte su visión y experiencia sobre el papel femenino en la historia musical.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:00 | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

La Terraza de Tetuán XIV. La música al aire libre ameniza la jornada en este rincón de la ciudad.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:00 | 📍 Tetuán XIV, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Carlos Vargas Trio. El veterano músico celebra sus cinco décadas de trayectoria con un directo que fusiona canciones propias y sonidos del mundo.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Jornada solidaria 'Camins de Pau': presentación de la revista LGTBIQ+ Blendy + actuación de Les Fadrines de Castelló + concierto de Innov@cant + Maldito DJ. Un maratón musical y cultural llena la ermita con ritmos tradicionales, corales y sesiones de baile por una buena causa.

📅 Sábado 13 | 🕒 16:00 | 📍 Ermita de Sant Pau de Albocàsser | 🎟️ Entrada libre

Festival Flamenco Solidario a beneficio de Afanías Castellón. El duende, el cante y el baile se dan la mano en una gala benéfica inolvidable.

📅 Sábado 13 | 🕒 17:00 | 📍 Centro Cultural La Marina, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Benitandús Fest: Ander Troys + Jorge Gumbau + Manuel GM + Disasoul + Akra + Dj Pasquman. Un festival multidisciplinar reúne a jóvenes talentos y reconocidos pinchadiscos en un entorno natural único.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:00 | 📍Alcudia de Veo | 🎟️ Entrada libre

Benitandús Fest / Instagram

Trobada de la Plana Alta. Las agrupaciones de la comarca se reúnen en un gran concierto que exalta la tradición musical local.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:00 | 📍 Cabanes | 🎟️ Entrada libre

Pre Party Sant Pere: La Pacheca calienta motores de cara a las fiestas marineras con las sesiones en directo de Paco Roca, Javi NoTomorrow, Suzy Q y Tony Gentil. ¡No te lo puedes perder, fiesta asegurada!

📅 Sábado 13 | 🕒 18:00 | 📍 La Pacheca, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

La Pacheca en el Grau de Castelló / Instagram

Festival Guitarra i Vi: Andrea Vettoretti con la Cooperativa de Viver i La Perdición. Las notas de la guitarra clásica se funden con los sabores de los caldos locales en una experiencia sensorial deliciosa.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Palau Castell de Betxí | 🎟️ 5 €

Babamala. La banda barcelonesa ofrece una dosis honesta de Americana y Southern Rock clásico directo al corazón.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla Inversa €

Babamala. / Instagram

Festa de l’Afició a favor de Aspanion: Roble + Los Dalton + La Pop.era. El estadio vibra con música pop-rock en una gran fiesta solidaria dedicada a los aficionados.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:10 | 📍 Estadio de la Cerámica, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Moisés P. Sánchez Quartet, con 'Pasión Almodóvar'. El pianista reinterpreta las bandas sonoras del universo cinematográfico del director manchego a ritmo de jazz contemporáneo.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó | 🎟️ 16 €

Orquesta Art Creare, en el ciclo Creaescena. El conjunto orquestal ofrece una cuidada selección de piezas que emocionan al público.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Vila-real | 🎟️ 8 €

Hetaroi + Social Combat + Criminal Damage. La distorsión y la potencia del punk y el rock duro se apoderan del escenario de la emblemática sala castellonense.

📅 Sábado 13 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 18-22 €

Hetaroi + Social Combat + Criminal Damage. / Instagram

Desfile Diamond con Rebelodic. El público presencia un desfile de moda inclusiva patrocinado por La Outlet de Cathy mientras vibra con la música rock and roll en directo de la banda Rebelodic.

📅 Sábado 13 de junio | 🕒 20:30 | 📍 Discoteca La Martina, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Almuerzo Solidario con Konecta 80's. Los asistentes disfrutan de un bocadillo, una bebida y una rifa a beneficio de Ateneu Castelló mientras bailan al ritmo del mejor pop-rock español de los ochenta.

📅 Domingo 14 de junio | 🕒 09:30 a 13:00 | 📍 Antiguo Regimiento Tetuán XIV, Castelló | 🎟️ Colaboración 10 €

Almuerzo Solidario con Konecta 80's. / Instagram

Aquí hay Jack y La Foya. Dos bandas de las tierras altas desatan una auténtica juerga a base de buen pub rock, blues, garage y folk.

📅 Domingo 14 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Bandes al Templet: Concierto de la Associació Cultural Banda UJI. La música de viento e instrumentos de percusión alegra el paseo dominical de los ciudadanos en el parque.

📅 Domingo 14 | 🕒 12:00 | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fusion jam, coordinada per Guillem Jovaní. Los músicos locales se encuentran sobre el escenario para mezclar estilos y ritmos en directo.

📅 Domingo 14 | 🕒 12:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

ADDA·Simfònica Alacant. La prestigiosa formación orquestal alicantina interpreta piezas maestras de la música clásica en una velada sinfónica de alto nivel.

📅 Domingo 14 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

Sagrat + Metal Mareny. Las guitarras afiladas y los ritmos contundentes del metal local cierran el fin de semana por todo lo alto.

📅 Domingo 14 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 8-12 €

Sagrat + Metal Mareny. / Instagram

'Pizza Movies' (Carlo Padial, España, 2026). El humor absurdo y la comedia generacional se mezclan en esta ingeniosa producción española que parodia los clichés cinematográficos.

📅 Viernes 12 y Sábado 13 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

'Pizza Movies' / Mediterráneo

'Yo te creo' (Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, Bélgica, 2025). Un crudo e importante drama belga expone la realidad social sobre el consentimiento y el valor de la palabra de las víctimas.

📅 Sábado 13 y Domingo 14 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'Yo te creo' (Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, Bélgica, 2025) / Mediterráneo

III Jornades de Memòria Històrica de Borriol: 'La invasió dels bàrbars' i posterior tertúlia amb el director, Vicent Monsonís. El pase del largometraje histórico da paso a un interesante coloquio con su responsable cinematográfico.

📅 Sábado 13 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça l’Hereu, Borriol | 🎟️ Entrada libre

Estrenos del fin de semana El día de la revelación. Thriller de ciencia ficción dirigido por Steven Spielberg , con Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth. Es claramente el estreno más potente de la semana: extraterrestres, conspiración y gran escala.

Thriller de ciencia ficción dirigido por , con Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth. Es claramente el estreno más potente de la semana: extraterrestres, conspiración y gran escala. Pioneras: Solo querían jugar. Comedia dramática española sobre las mujeres que abrieron camino al fútbol femenino en 1970. Tiene un tema cercano, histórico y con potencial emocional.

Comedia dramática española sobre las mujeres que abrieron camino al fútbol femenino en 1970. Tiene un tema cercano, histórico y con potencial emocional. Fuze. Thriller de acción de David Mackenzie con Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Gugu Mbatha-Raw. Bomba sin explotar en Londres, evacuación masiva y atraco aprovechando el caos: premisa muy de cine de tensión.

Thriller de acción de David Mackenzie con Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Gugu Mbatha-Raw. Bomba sin explotar en Londres, evacuación masiva y atraco aprovechando el caos: premisa muy de cine de tensión. Un talento único. Suspense con Leo Woodall y Dustin Hoffman sobre un afinador de pianos que descubre que puede abrir cajas fuertes. Suena a thriller elegante, con una idea sencilla pero muy cinematográfica.

Suspense con Leo Woodall y Dustin Hoffman sobre un afinador de pianos que descubre que puede abrir cajas fuertes. Suena a thriller elegante, con una idea sencilla pero muy cinematográfica. Marsupilami. Aventura familiar y comedia basada en un personaje muy reconocible, con Philippe Lacheau y Jamel Debbouze. Puede ser de las más comerciales para público familiar.

'Gigante' de Mark Rosenblatt, Josep Maria Pou. Un duelo interpretativo de altura retrata las complejidades humanas a través de un texto teatral brillante.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

Josep Maria Pou será uno de los grandes protagonistas de la primavera cultural del IVC en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Gala de final de curs de l'Escola Municipal de Dansa d'Almassora. Las alumnas y alumnos muestran los progresos aprendidos durante el curso en una exhibición de coreografías colectivas.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ Entrada libre

Monologo: Vamos Teniendo Una Edad. Los espectadores ríen a carcajadas con las divertidas reflexiones sobre el paso del tiempo que comparte el humorista Darío Mares.

📅 Domingo 14 de junio | 🕒 18:30 | 📍 Labohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada 13 € / Taquilla 15 €

'Las peladas', por Grup de Teatre Els Escalons, en la 8ª Mostra de Teatre Amateur de la FVMP. El grupo escénico amateur rinde homenaje a las mujeres de la posguerra con una historia dramática muy humana.

📅 Domingo 14 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ Entrada libre

'La jácara de los cuerpos pianos', por Alberto Velasco. La expresión corporal y la danza-teatro rompen barreras en un espectáculo que reivindica la diversidad corporal sobre el escenario.

📅 Domingo 14 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 18 €

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.

📅 Hasta el domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación

Sábado 13 de junio 19:00 h | «Las conseguidoras» , de Clara Marconato, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada

, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada 19:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada

a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana | Visita guiada 12:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, por Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. Benicàssim | Visita guiada

III Jornades de Memòria Històrica de Borriol: inauguració de l’exposició 'Dones de la República fent història'. Una colección de documentos e imágenes rinde homenaje al importante papel social y político de las mujeres republicanas.

📅 Viernes 12 | 🕒 18:00 | 📍 MUHBO, Borriol | 🎟️ Entrada libre

Presentación de 'In vitro', de Álvaro Colomer. El autor presenta su nueva novela en un encuentro literario íntimo y comparte sus secretos de escritura con los lectores.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Librería Noviembre, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

III Conversatòria ADONA'T 2026 'Lite Rates- X anys de radios': Inauguració amb Susana Miquel Segarra i Carme Pinyana + Taula ‘Mamíferes de la cultura a l’UJI’ + Taula ‘Pòdcasts per l’univers + Concert de Lola Bou. Una intensa jornada matinal reivindica las voces femeninas en la radiodifusión, los pódcasts y la cultura universitaria.

📅 Sábado 13 | 🕒 11:00 | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Cuelgamuros' de Maria Amparo Gomar Vidal. Una impactante acción artística reflexiona sobre la memoria colectiva a través de una propuesta performativa.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:00 | 📍 L’Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'RUTAdieciséis30' SUP yoga I. Los amantes del deporte encuentran el equilibrio mental y la paz física realizando asanas sobre tablas de surf en el mar.

📅 Sábado 13 | 🕒 17:00 | 📍 Escuela Surfers, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

'RUTAdieciséis30' Surf-paddle I. Una refrescante mañana sobre el agua tonifica el cuerpo y divierte a los participantes con una sesión guiada de remo.

📅 Domingo 14 | 🕒 10:00 | 📍 Escuela Surfers, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

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