Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡La provincia de Castellón se prepara para vivir una de sus semanas más vibrantes y eclécticas del año! Del 15 al 21 de junio, la cultura toma las calles, los teatros, las librerías y los monumentos históricos de nuestras comarcas. Con una oferta que equilibra a la perfección los ritmos potentes del rock y el punk alternativo, la calidez de la canción melódica, el duende del flamenco puro, talleres de vanguardia pedagógica y la ebullición de festivales independientes, estos días prometen experiencias inolvidables para todos los públicos. Saca tu agenda, planifica tus rutas y prepárate para disfrutar del mejor ocio de nuestra provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

El gran festival de punk-rock y rock alternativo por excelencia de Castelló regresa con un cartel arrollador al Recinto del Pinar. Tres jornadas intensas de guitarras potentes y directos enérgicos donde destacan bandas de la talla de Narco (celebrando su gira de 30 aniversario), Non Servium, Bala, O'Funk'illo y The Casualties. Una cita imprescindible para los amantes de la música en vivo junto al mar.

📅 Del jueves 18 al sábado 20 de junio | 🕒 Tarde y Noche | 📍 Recinto de El Pinar (Pinar del Grau de Castelló) | 🎟️ Jueves con acceso gratuito / Viernes y Sábado con abono o entrada

El festival de rock subterráneo más carismático de la provincia vuelve a desplegar su energía en una maratón de conciertos para los verdaderos amantes del directo. Con bandas nacionales e internacionales como Ming City Rockers, The Concrete Boys, J. Teixi Band, El Vez o Ídolos Muertos, la Pista Jardí se transformará en el epicentro de las guitarras más indómitas en una jornada completamente abierta al público.

📅 Sábado 20 de junio | 🕒 A partir de las 16:00 h | 📍 Pista Jardí de L'Alcora, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Una de las voces más grandes, viscerales y respetadas del flamenco contemporáneo llega a Onda para ofrecer un recital mágico. Enmarcado en el exclusivo ciclo 'Íntims al Castell', Estrella Morente actuará en las históricas murallas del Castillo de las 300 Torres en un formato de aforo muy reducido, donde la cercanía, la acústica natural y la noche de junio crearán un ambiente único.

📅 Sábado 20 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castillo de las 300 Torres (Castillo de Onda), Onda | 🎟️ A partir de 20 €

Estrella Morente, en una foto promocional / MEDITERRÁNEO

La reconocida educadora y especialista en mediación artística, María Acaso, aterriza en Castellón dentro de la programación de Imaginària. El fin de semana contará con dos citas fundamentales: un espacio de diálogo abierto el viernes y un intensivo taller práctico titulado "Soberanía visual" que se desarrollará durante el sábado y el domingo, ideal para mentes creativas e instituciones educativas.

📅 Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio | 🕒 Varios horarios | 📍 Llotja del Cànem y Museu de Belles Arts, Castelló de la Plana | 🎟️ Diálogo libre / Taller gratuito con inscripción previa

El Institut Valencià de Cultura (IVC) estrena una preciosa propuesta dedicada a la canción melódica, el bolero y la música tradicional de raíz hispanoamericana. El Palacio de Congresos de Peñíscola acogerá esta primera edición que contará con el esperado concierto de Manu Tenorio presentando su disco 'El origen' en la jornada inaugural, y las actuaciones de las destacadas agrupaciones Charanda y Jacaranda el sábado.

📅 Viernes 19 y Sábado 20 de junio | 🕒 Viernes 20:00 h / Sábado 20:30 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 € por día

Cartel de la primera edición del Romantic Fest de Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

Agenda completa de la semana (Día a Día):

LUNES, 15 de junio

Audiciones Mondo Rítmic Muestra del talento de los alumnos de la escuela de música moderna en directo. 📅 15 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita

Muestra del talento de los alumnos de la escuela de música moderna en directo. 📅 15 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita Conferencia: "¿Es Dios únicamente ficción?" Ponencia teológica impartida por el sacerdote y teólogo español José María Marín Sevilla. Organiza: Asociación Fe y Diálogo. 📅 15 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

MARTES, 16 de junio

Audiciones Mondo Rítmic Segunda jornada de conciertos pedagógicos con los alumnos de la escuela de música. 📅 16 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita

MIÉRCOLES, 17 de junio

Audiciones Mondo Rítmic Continúan las audiciones en directo de los jóvenes talentos locales. 📅 17 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita

Continúan las audiciones en directo de los jóvenes talentos locales. 📅 17 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita Conferencia: "Experiencias y testimonios de cooperación por el derecho a la salud, el agua y la defensa del territorio" Mesa redonda conmemorativa por los 30 años de Cooperación Internacional desde Castelló. Participan Sendera, Fundación El Alto y Perifèries del Món. 📅 17 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Mesa redonda conmemorativa por los 30 años de Cooperación Internacional desde Castelló. Participan Sendera, Fundación El Alto y Perifèries del Món. 📅 17 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Presentación de Libro: "La lonja de la Seda" El escritor Juan Francisco Ferrándiz presenta su nueva e imponente novela histórica rodeada de misterios y pasiones medievales. 📅 17 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Cicle Dona i Cinema: Proyección de "El crepúsculo de los dioses" Disfruta en pantalla grande de la célebre obra maestra dirigida por Billy Wilder (1950) en castellano. 📅 17 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Disfruta en pantalla grande de la célebre obra maestra dirigida por Billy Wilder (1950) en castellano. 📅 17 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Festival Imaginària 2026 - Visita Guiada: "Habitario. Tiempo despacio" Recorrido comentado de la exposición de Paco Llop conducido por Pascual Arnal. 📅 17 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Recorrido comentado de la exposición de Paco Llop conducido por Pascual Arnal. 📅 17 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Concierto de Cancer Bats + Serpent Noche de punk, hardcore y sonidos enérgicos internacionales y estatales. 📅 17 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 19,46 €

JUEVES, 18 de junio

Audiciones Mondo Rítmic Última jornada de las audiciones en directo de los estudiantes de la escuela. 📅 18 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita

Última jornada de las audiciones en directo de los estudiantes de la escuela. 📅 18 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita Festival Imaginària 2026 - Apertura: "Tierna es la noche" Inauguración oficial de la conmovedora e intimista exposición de la fotógrafa Sakiko Nomura. 📅 18 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Sevi, Anna Dobon, Carlos Pauls y Leny Orzáez conforman la banda castellonense Annacrusa / Adrián Morote

Concerts del Pinar 2026: Jornada Inaugural Arranque del festival con las actuaciones gratuitas de Bandits, Lady Mambo, Annacrusa, Sintron Prospecto y Lavativa. 📅 18 de junio | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Recinto de El Pinar, Grao de Castellón | 🎟️ Acceso gratuito

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VIERNES, 19 de junio

Inauguración de la Exposición: "Abdelkader Benchamma. L’Horitzó d’Esdeveniments" Muestra individual basada en el "dibujo expandido" que invade paredes y suelos creando atmósferas inmersivas inspiradas en la ciencia y la literatura fantástica. 📅 Del 19 de junio al 13 de septiembre | 🕒 Horario de apertura del centro | 📍 Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Muestra individual basada en el "dibujo expandido" que invade paredes y suelos creando atmósferas inmersivas inspiradas en la ciencia y la literatura fantástica. 📅 Del 19 de junio al 13 de septiembre | 🕒 Horario de apertura del centro | 📍 Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Cine Infantil: "Tom y Jerry. Aventura en el tiempo" Sesión familiar de animación. El mítico dúo viaja a través de un portal a la Antigua China. Versión doblada al castellano. 📅 19 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Sesión familiar de animación. El mítico dúo viaja a través de un portal a la Antigua China. Versión doblada al castellano. 📅 19 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € Charla y Meditación Guiada con el Dr. Félix Torán Encuentro práctico enfocado al bienestar titulado "Apagar el ruido del mundo". 📅 19 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Encuentro práctico enfocado al bienestar titulado "Apagar el ruido del mundo". 📅 19 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Festival Imaginària 2026: Diálogo con María Acaso (Descrito en Planes Destacados) Encuentro y charla pedagógica abierta sobre arte y educación. 📅 19 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

(Descrito en Planes Destacados) Encuentro y charla pedagógica abierta sobre arte y educación. 📅 19 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Visita Guiada: Refugio Antiaéreo Ruta histórica guiada de 60 minutos en castellano. Requiere reserva previa (info@mucc.es o 964 73 52 17). 📅 19 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Refugio Antiaéreo (Plaza Tetuán), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita con reserva

Ruta histórica guiada de 60 minutos en castellano. Requiere reserva previa (info@mucc.es o 964 73 52 17). 📅 19 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Refugio Antiaéreo (Plaza Tetuán), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita con reserva Conferencia Cafenet Working: 'Música, festivales y territorio' Mesa redonda en torno a citas como Rototom, SOM, Feslloc o Millars Rock Fest y su impacto social. 📅 19 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 ECO Les Aules, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Mesa redonda en torno a citas como Rototom, SOM, Feslloc o Millars Rock Fest y su impacto social. 📅 19 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 ECO Les Aules, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre #RUTAdieciséis30: Pádel I Deporte y convivencia para jóvenes de 16 a 30 años con inscripción previa. 📅 19 de junio | 🕒 De 19:00 a 20:30 h | 📍 Instalaciones de +QuePadel, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción

Deporte y convivencia para jóvenes de 16 a 30 años con inscripción previa. 📅 19 de junio | 🕒 De 19:00 a 20:30 h | 📍 Instalaciones de +QuePadel, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción Club de Lectura con Eva Baltasar Conversación abierta con la aclamada finalista del Booker Prize sobre su nueva y cruda historia de amor PEIXOS / PECES. No se necesita haber leído la novela. 📅 19 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Librería Noviembre, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

I Romàntic Fest de Peñíscola: Manu Tenorio en concierto (Descrito en Planes Destacados) El cantante presenta en directo su nuevo trabajo de raíz melódica 'El origen'. 📅 19 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 €

(Descrito en Planes Destacados) El cantante presenta en directo su nuevo trabajo de raíz melódica 'El origen'. 📅 19 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 € Arrels. Acústics al Metcas: Concierto de Negronera La cantante tradicional Cristina López presenta su álbum Perquè sí, un recorrido musical con nuevos arreglos por Valencia, Aragón, Galicia y País Vasco. 📅 19 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

La cantante tradicional Cristina López presenta su álbum Perquè sí, un recorrido musical con nuevos arreglos por Valencia, Aragón, Galicia y País Vasco. 📅 19 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Concierto Tributo: Synchronicity (The Police Tribut) Show con los himnos pop-rock inmortales de la mítica banda británica liderada por Sting. 📅 19 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entre 12 € y 15 €

Show con los himnos pop-rock inmortales de la mítica banda británica liderada por Sting. 📅 19 de junio | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entre 12 € y 15 € ABBA The New Experience · Revolution Tour Gran espectáculo musical que revive con asombrosa fidelidad visual y sonora los mayores éxitos de la mítica banda sueca. 📅 19 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló de la Plana | 🎟️ 37,00 €

Manu Tenorio protagoniza el gran concierto del I Romantic Fest de Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

Concerts del Pinar 2026: Segunda Jornada (Descrito en Planes Destacados) Grandes directos de Narco, O'Funk'illo, The Casualties y Niña Coyote eta Chico Tornado. 📅 19 de junio | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Recinto de El Pinar, Grao de Castellón | 🎟️ Con entrada o abono

(Descrito en Planes Destacados) Grandes directos de Narco, O'Funk'illo, The Casualties y Niña Coyote eta Chico Tornado. 📅 19 de junio | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Recinto de El Pinar, Grao de Castellón | 🎟️ Con entrada o abono Teatro: "Musicalados 7" por Pertant Teatre Divertido espectáculo teatral local en formato de comedia musical. 📅 19 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Payá, Burriana | 🎟️ Consultar en taquilla

Divertido espectáculo teatral local en formato de comedia musical. 📅 19 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Teatre Payá, Burriana | 🎟️ Consultar en taquilla Cine de Estreno V.O.: "Un altre home" Comedia romántica nacional dirigida por David Moragas sobre los deseos y las dudas que desafían a una pareja estable. NR-16 años. En valenciano. 📅 19 de junio | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

SÁBADO, 20 de junio

Festival Imaginària 2026 - Taller con María Acaso: "Soberanía visual" (Descrito en Planes Destacados) Fin de semana formativo intensivo. Sábado (10-14h y 16-19h) y Domingo (10-14h). Inscripción previa obligatoria. 📅 20 y 21 de junio | 🕒 A partir de las 10:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción

(Descrito en Planes Destacados) Fin de semana formativo intensivo. Sábado (10-14h y 16-19h) y Domingo (10-14h). Inscripción previa obligatoria. 📅 20 y 21 de junio | 🕒 A partir de las 10:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción Liceu de Dones de Castelló: VII edición Castelló Violeta Sesión de debate del club de lectura en torno al libro Encuentros con Desconocidas: Feminismo y dis-capacidad de Jenny Morris. Presenta la Dra. Frances Galache. 📅 20 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Sesión de debate del club de lectura en torno al libro Encuentros con Desconocidas: Feminismo y dis-capacidad de Jenny Morris. Presenta la Dra. Frances Galache. 📅 20 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Taller Familiar: "Mosaicos en la Villa romana de Vinamargo" Actividad creativa de elaboración de mosaicos con arcilla para niños de 2 a 10 años y sus familias. Reserva en info@mucc.es. 📅 20 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita con reserva

Actividad creativa de elaboración de mosaicos con arcilla para niños de 2 a 10 años y sus familias. Reserva en info@mucc.es. 📅 20 de junio | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita con reserva #RUTAdieciséis30: Piragüismo I Deporte acuático estival guiado para jóvenes de entre 16 y 30 años. 📅 20 de junio | 🕒 De 11:00 a 13:00 h | 📍 Club Náutico, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción

Deporte acuático estival guiado para jóvenes de entre 16 y 30 años. 📅 20 de junio | 🕒 De 11:00 a 13:00 h | 📍 Club Náutico, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción Presentación de Libro: "Cartografías de la mente: Un viaje compartido" Los autores Clara Peñalver y Javier S. Burgos dialogan con Eladio Collado sobre los lazos entre locura y creatividad. Editorial Binomio. 📅 20 de junio | 🕒 11:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Los autores Clara Peñalver y Javier S. Burgos dialogan con Eladio Collado sobre los lazos entre locura y creatividad. Editorial Binomio. 📅 20 de junio | 🕒 11:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre I Encuentro Provincial de Clubes de Lectura Mesa redonda sobre literatura y espacio de diálogo abierto junto al público en torno a la novela La segunda de Mamen Monsoriu. Incluye firma de libros. 📅 20 de junio | 🕒 11:30 h | 📍 Centre de Congressos El Molí (Ermita Virgen de Gracia), Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Mesa redonda sobre literatura y espacio de diálogo abierto junto al público en torno a la novela La segunda de Mamen Monsoriu. Incluye firma de libros. 📅 20 de junio | 🕒 11:30 h | 📍 Centre de Congressos El Molí (Ermita Virgen de Gracia), Vila-real | 🎟️ Entrada libre Presentación y Cuentacuentos Infantil: "¿Qué le pasa a Milo?" Cita de literatura infantil interactiva a cargo de Paula Martínez y Pepa Sastre. 📅 20 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Librería Babel, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Cita de literatura infantil interactiva a cargo de Paula Martínez y Pepa Sastre. 📅 20 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Librería Babel, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Festival Bestialc de L'Alcora 2026 (Descrito en Planes Destacados) Gran maratón de rock independiente con más de 10 bandas estatales e internacionales sobre el escenario. 📅 20 de junio | 🕒 Desde las 16:00 h | 📍 Pista Jardí de L'Alcora, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Desde Ucrania llegará la banda Ming City Rockers al Bestialc de l'Alcora para ofrecer su potente directo. / MEDITERRÁNEO

#RUTAdieciséis30: Jam session III “Música y pintura colaborativa” Taller e interacción artística multidisciplinar al aire libre para jóvenes creadores. 📅 20 de junio | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Parque de las Rosas, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción

Taller e interacción artística multidisciplinar al aire libre para jóvenes creadores. 📅 20 de junio | 🕒 De 17:00 a 19:00 h | 📍 Parque de las Rosas, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción Almassora Circ presenta: "La Coquette" Espectáculo de circo clásico, humor y acrobacias aéreas para disfrutar en familia en la plaza. 📅 20 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Espectáculo de circo clásico, humor y acrobacias aéreas para disfrutar en familia en la plaza. 📅 20 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre Teatro: "Musicalados 7" por Pertant Teatre Segunda función de la comedia musical del fin de semana. 📅 20 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Payá, Burriana | 🎟️ Consultar en taquilla

Segunda función de la comedia musical del fin de semana. 📅 20 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Payá, Burriana | 🎟️ Consultar en taquilla Cine Infantil: "Tom y Jerry. Aventura en el tiempo" Segunda proyección del divertido filme animado. Versión doblada al castellano. 📅 20 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Segunda proyección del divertido filme animado. Versión doblada al castellano. 📅 20 de junio | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € #RUTAdieciséis30: Exhibición artística “Ruta en escena” Espectáculo y muestra de talentos artísticos juveniles urbanos. 📅 20 de junio | 🕒 De 19:00 a 20:00 h | 📍 Parque de las Rosas, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción

Espectáculo y muestra de talentos artísticos juveniles urbanos. 📅 20 de junio | 🕒 De 19:00 a 20:00 h | 📍 Parque de las Rosas, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito con inscripción Conmemoración del Orgullo LGTBIQ+ en Castellón Marcha por la diversidad desde Huerto Sogueros (19h) seguido de la gran Gala Orgullo Castellón 2026 (de 20h a 00h) con música y sesiones de DJ. 📅 20 de junio | 🕒 Desde las 19:00 h | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

Marcha por la diversidad desde Huerto Sogueros (19h) seguido de la gran Gala Orgullo Castellón 2026 (de 20h a 00h) con música y sesiones de DJ. 📅 20 de junio | 🕒 Desde las 19:00 h | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito Festival Imaginària 2026 - Visita Guiada: "Tierna es la noche" Recorrido comentado por la muestra de Sakiko Nomura a cargo de Lidón Forés. 📅 20 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

El Museu de Belles Arts acogerá la exposición 'Tierna es la noche', de Sakiko Nomura, en colaboración con Imaginària. / MEDITERRÁNEO

XXIII Campanya d’Intercanvis Musicals: Cor Carnevale Tradicional concierto coral lírico al aire libre. 📅 20 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Jardí Arqueològic del CMC de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Tradicional concierto coral lírico al aire libre. 📅 20 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Jardí Arqueològic del CMC de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre Concierto de Mendizábal + Santi Campos Trío Doble cartel con propuestas de rock de autor, indie íntimo y letras cuidadas. 📅 20 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entre 12 € y 15 €

Doble cartel con propuestas de rock de autor, indie íntimo y letras cuidadas. 📅 20 de junio | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because Pop N Roll, Castelló de la Plana | 🎟️ Entre 12 € y 15 € Concierto de Flamenco: Karlos Nao Quintet Noche de ritmo, duende y fusión instrumental flamenca. 📅 20 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Espai Cultural (C/ Benicarló), Orpesa | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Noche de ritmo, duende y fusión instrumental flamenca. 📅 20 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Espai Cultural (C/ Benicarló), Orpesa | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Concierto Solidario del Coro Ciutat de Vila-real Espectáculo musical benéfico de melodías ligeras bajo la dirección de Miguel Alepuz, a favor de Juventud Antoniana. 📅 20 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Donativo de 7 €

Espectáculo musical benéfico de melodías ligeras bajo la dirección de Miguel Alepuz, a favor de Juventud Antoniana. 📅 20 de junio | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Donativo de 7 € I Romàntic Fest de Peñíscola: Charanda y Jacaranda (Descrito en Planes Destacados) Noche de fusión folclórica, boleros tradicionales y raíz musical hispanoamericana. 📅 20 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 €

(Descrito en Planes Destacados) Noche de fusión folclórica, boleros tradicionales y raíz musical hispanoamericana. 📅 20 de junio | 🕒 20:30 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 € Concerts del Pinar 2026: Gran Cierre (Descrito en Planes Destacados) Directos arrolladores de Non Servium, Bala, Parquesvr y Deaf Devils. 📅 20 de junio | 🕒 Tarde/Noche | 📍 Recinto de El Pinar, Grao de Castellón | 🎟️ Con entrada o abono

Non Servium, uno de los grandes protagonistas de los Concerts del Pinar 2026. / MEDITERRÁNEO

Concierto de De Acero (Homenaje a Extremoduro) Gran concierto tributo celebrando los 30 años del icónico e inolvidable disco 'Agila'. 📅 20 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló de la Plana | 🎟️ 15 €

Gran concierto tributo celebrando los 30 años del icónico e inolvidable disco 'Agila'. 📅 20 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Sala Salatal, Castelló de la Plana | 🎟️ 15 € Estrella Morente en 'Íntims al Castell' (Descrito en Planes Destacados) Recital flamenco íntimo y andalusí bajo las estrellas en el monumento medieval. 📅 20 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castillo de las 300 Torres, Onda | 🎟️ Desde 20 €

(Descrito en Planes Destacados) Recital flamenco íntimo y andalusí bajo las estrellas en el monumento medieval. 📅 20 de junio | 🕒 22:00 h | 📍 Castillo de las 300 Torres, Onda | 🎟️ Desde 20 € Cine de Estreno V.O.: "Un altre home" Segunda proyección del largometraje dramático-romántico de David Moragas en versión valenciana. 📅 20 de junio | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

DOMINGO, 21 de junio

#RUTAdieciséis30: Yoga al Aire Libre III Sesión matutina frente al mar para relajarse y conectar, dirigida a jóvenes de 16 a 30 años. 📅 21 de junio | 🕒 De 10:00 a 11:30 h | 📍 Parque del Paseo Marítimo del Grau, Grao de Castellón | 🎟️ Gratuito con inscripción

Sesión matutina frente al mar para relajarse y conectar, dirigida a jóvenes de 16 a 30 años. 📅 21 de junio | 🕒 De 10:00 a 11:30 h | 📍 Parque del Paseo Marítimo del Grau, Grao de Castellón | 🎟️ Gratuito con inscripción Visita Guiada Arqueológica: Villa Romana de Vinamargo Recorrido de 90 minutos para explorar el mayor yacimiento clásico excavado de toda la provincia. Requiere reserva (info@mucc.es). 📅 21 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita con reserva

Recorrido de 90 minutos para explorar el mayor yacimiento clásico excavado de toda la provincia. Requiere reserva (info@mucc.es). 📅 21 de junio | 🕒 10:30 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada gratuita con reserva Bandes al Templet: Banda Municipal de Castelló Concierto clásico matinal al aire libre en el emblemático parque. 📅 21 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre

Concierto clásico matinal al aire libre en el emblemático parque. 📅 21 de junio | 🕒 12:00 h | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló de la Plana | 🎟️ Entrada libre Teatro: "Musicalados 7" por Pertant Teatre Última función dominical del musical burrianense de la temporada. 📅 21 de junio | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Payá, Burriana | 🎟️ Consultar en taquilla

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