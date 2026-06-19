Qué hacer en Castellón este fin de semana: Estrella Morente, rock en El Pinar, Orgull LGTBI+ y FrikiFan

Castellón encara otro fin de semana de los que obligan a elegir plan. Onda volverá a abrir su castillo a Íntims al Castell con Estrella Morente, el Grau sonará a punk-rock y rock alternativo con Concerts del Pinar, l’Alcora reunirá rock subterráneo en el Festival Bestialc y en el Grau se celebra el primer aniversario de El Recreo con tardeo frente al mar.

También habrá planes familiares con cuentacuentos en Babel, FrikiFan y circo en Almassora; música para todos los gustos —de ABBA, The Police y Extremoduro a flamenco, boleros, acústicos y conciertos solidarios—, cine en Benicàssim, teatro, fotografía con Imaginària, Orgull LGTBI+ y deporte joven con pádel, piragüismo, yoga y actividades urbanas.

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Nuestros planes destacados

Íntims al Castell

Estrella Morente. / Instagram

Estrella Morente. Una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, protagonizará una velada marcada por la fuerza artística y la emoción.

📅 Sábado 20 | 🕒 22:00 | 📍 Castillo de Onda de Onda | 🎟️ 28-45 €

Concerts del Pinar 2026

Concerts del Pinar 2026 / Instagram

El festival de punk-rock y rock alternativo regresa con bandas como Narco, Non Servium, Bala, O'Funk'illo, The Casualties, Niña Coyote eta Chico Tornado, Deal Devils, Parquesvr y Sintron Prospecto Lavativa.

📅 Del jueves 18 al sábado 20 | 🕒 Tarde y noche | 📍 Recinto de El Pinar de Grau de Castelló | 🎟️ Jueves: acceso gratuito / Viernes y sábado: con abono o entrada

Festival Bestialc

Festival Bestialc / Instagram

Maratón de rock subterráneo con bandas como Ming City Rockers, The Concrete Boys, J. Teixi Band, El Vez, Ídolos Muertos, Tokororo, No Valentine, Grosrama, Al Reeves, Hank Robot, The Roves y Thee Elliam.

📅 Sábado 20 | 🕒 16:00 | 📍 Pista Jardí de L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

El Recreo: Primer aniversario

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar. / Mediterráneo

Celebración con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar. Incluye música en tres ambientes: Remember & Retrospective(Tonet Marzá, Paco Moliner, Jorge Killer, Jose JJ y Vicente Año), House Classics Terraza (Julio Escriche & Rafa Ventura) y Pop/Rock 80’s & 90’s (Benny García).

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00 | 📍 Edificio Puerto Azahar (Moll de Costa) de Grau de Castelló | 🎟️ Invitaciones y entradas anticipadas en www.rememberos.es

Los mejores planes para niños

Magia a Dos. Espectáculo de magia.

📅 Viernes 19 | 🕒 16:00 | 📍 Grupo Perpetuo Socorro de Castelló | 🎟️ Precio por confirmar

Taller familiar: Mosaicos en la Villa romana de Vinamargo. Actividad creativa de elaboración de mosaicos con arcilla para niños de 2 a 10 años y sus familias.

📅 Sábado 20 | 🕒 11:00 | 📍 Villa Romana de Vinamargo de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita con reserva

Presentación y cuentacuentos infantil: ¿Qué le pasa a Milo?. Cita de literatura infantil interactiva a cargo de Paula Martínez y Pepa Sastre.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:00 | 📍 Librería Babel de Castelló | 🎟️ Entrada libre

FrikiFan

FrikiFan / Instagram

Cultura geek, videojuegos, cosplay, artistas. Frikifan no es sólo una feria. Es el lugar donde tu mundo friki cobra vida. Durante dos días, el Palau de la Festa se transformará en un punto de encuentro único para todos los fans.

📅 Sábado 20 y domingo 21 | 🕒 10:00 | 📍 Palau de la Festa de Castelló | 🎟️ 6 €

Publicación de Facebook

Almassora Circ presenta: La Coquette. Espectáculo de circo clásico, humor y acrobacias aéreas para disfrutar en familia.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Pere Cornell de Almassora | 🎟️ Entrada libre

Acústics al MetCas: Negronera. Cristina López presenta su álbum Perquè sí, un recorrido por la música tradicional con arreglos modernos.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Synchronicity (The Police Tribut). Un tributo a la mítica banda británica con sus mayores éxitos.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Because de Castelló | 🎟️ 12-15 €

I Romantic Fest de Peñíscola: Manu Tenorio. El cantante presenta su nuevo trabajo El origen en un concierto de canción melódica.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 10 €

Manu Tenorio protagoniza una de las iniciativas musicales del verano en la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

ABBA The New Experience. Un espectáculo que revive los mayores éxitos de la banda sueca con fidelidad visual y sonora.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:30 | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ 37 €

N’Rockats. Concierto en directo.

📅 Viernes 19 | 🕒 22:00 | 📍 El Corb de Benicàssim | 🎟️ Precio por confirmar

Guateque Caníbal. Esta banda valenciana de garage rock transforma el vermuteo en un viaje explosivo por las raíces del rock and roll con una fusión vibrante de ritmos de los sesenta, surf instrumental y ye-yé.

📅 Sábado 20 de junio | 🕒 12:00h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Pau Monteagudo, en acústico. Concierto acústico.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra de Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Concierto de Mendizábal + Santi Campos Trío. Propuestas de rock de autor e indie íntimo.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Sala Because de Castelló | 🎟️ 12-15 €

Festival de Guitarra i Vi: Tom Kesterns. Concierto dentro del festival de guitarra y vino.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Palau Castell de Betxí | 🎟️ 5 €

Concierto Solidario del Coro Ciutat de Vila-real. Espectáculo musical benéfico de melodías ligeras a favor de Juventud Antoniana.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real | 🎟️ Donativo de 7 €

Concierto de Karlos Nao Quintet. Noche de flamenco y fusión instrumental.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:30 | 📍 Espai Cultural de Oropesa | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

The Chisum Cattle Company. Concierto en directo.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido de Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

I Romantic Fest de Peñíscola: Charanda y Jacaranda. Noche de fusión folclórica y boleros tradicionales.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:30 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 10 €

Concierto de De Acero (Homenaje a Extremoduro). Tributo a los 30 años del disco Agila.

📅 Sábado 20 | 🕒 22:00 | 📍 Sala Salatal de Castelló | 🎟️ 15 €

Toto 'Edición All Star' con Hornella Góngora, Geena Clams y Tituba. Concierto con artistas locales.

📅 Sábado 20 | 🕒 22:30 | 📍 La Bohemia de Castelló | 🎟️ 10-15 €

Concierto de la Banda Municipal de Castelló. Concierto clásico al aire libre.

📅 Domingo 21 | 🕒 12:00 | 📍 Templete del Parque Ribalta de Castelló | 🎟️ Entrada libre

XXIII Campaña de Intercambios Musicales: Orquesta Francisco Tàrrega + Rondalla Mai Toquem Bé. Concierto para celebrar los 46 años de trayectoria de la formación vila-realense.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Tagoba de Vila-real | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Singin' in the Cave: AnimalPersona. Concierto acústico en las Coves de Sant Josep.

📅 Domingo 21 | 🕒 20:00 | 📍 Coves de Sant Josep de La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Cine infantil: Tom y Jerry. Aventura en el tiempo. Proyección de la película de animación donde el dúo viaja a la Antigua China.

📅 Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2 €

Cine de estreno V.O.: Un altre home. Comedia romántica nacional dirigida por David Moragas.

📅 Viernes 19 y sábado 20 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Estrenos del fin de semana Toy Story 5. El gran estreno familiar de la semana: animación, aventura, nostalgia y una nueva amenaza tecnológica para Woody, Buzz y compañía.

El gran estreno familiar de la semana: animación, aventura, nostalgia y una nueva amenaza tecnológica para Woody, Buzz y compañía. Dreams. Drama romántico de Michel Franco con Jessica Chastain. Deseo, poder y ambición artística en clave autoral.

Drama romántico de Michel Franco con Jessica Chastain. Deseo, poder y ambición artística en clave autoral. Habitación nº13. Terror en una residencia de mayores, con accidentes extraños y presencia inquietante.

Terror en una residencia de mayores, con accidentes extraños y presencia inquietante. Caso 137. Thriller criminal sobre una investigación policial que deriva en un dilema de justicia y responsabilidad.

Thriller criminal sobre una investigación policial que deriva en un dilema de justicia y responsabilidad. El placer es mío. Comedia francesa adulta sobre una pareja que intenta reinventar su vida íntima.

Musicalados 7. Comedia musical local a cargo de Pertant Teatre.

📅 Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Payá de Burriana | 🎟️ Consultar en taquilla

Iván Esturillo, con En la sala de espera. Monólogo teatral.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia de Castelló | 🎟️ 20 €

Spavil. Espectáculo teatral a cargo de Improplana.

📅 Domingo 21 | 🕒 20:00 | 📍 Terra de Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Imaginària 2026. El festival despliega una ruta visual por la provincia con exposiciones y encuentros participativos que acercan la fotografía contemporánea a todos los públicos.

📅 Hasta el domingo 28 de junio | 🕒 10:00h | 📍 Varios espacios culturales, Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca | 🎟️ Entrada libre | Toda la programación

Programación VIERNES 19 19:00 h | Diálogo con María Acaso 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana | Diálogo SÁBADO 20 10:00 h | Taller con María Acaso: «Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana | Taller

«Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana | Taller 12:00 h | «Tierna es la noche», de Sakiko Nomura, a cargo de Lidón Forés 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana | Visita guiada DOMINGO 21 10:00 h | Continuación del taller con María Acaso: «Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana | Taller

«Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana | Taller 12:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, a cargo de Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim | Visita guiada

Liceu de Dones de Castelló: VII edición Castelló Violeta. Sesión de debate del club de lectura en torno al libro Encuentros con Desconocidas: Feminismo y dis-capacidad de Jenny Morris.

📅 Sábado 20 | 🕒 11:00 | 📍 Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Orgull LGTBI+ 2026. Esta jornada festiva y reivindicativa ofrece sesiones musicales, la tradicional Marcha por la Diversidad con animación de batucada y artistas drag, y la lectura del manifiesto oficial.

📅 Sábado 20 de junio | 🕒 17:00h | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Deporte

#RUTAdieciséis30: Pádel I. Deporte y convivencia para jóvenes de 16 a 30 años con inscripción previa.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00-20:30 | 📍 Instalaciones de +QuePadel de Castelló | 🎟️ Gratuito con inscripción

#RUTAdieciséis30: Piragüismo I. Deporte acuático estival guiado para jóvenes de entre 16 y 30 años.

📅 Sábado 20 | 🕒 11:00-13:00 | 📍 Club Náutico de Castelló | 🎟️ Gratuito con inscripción

#RUTAdieciséis30: Yoga al aire libre III. Sesión matutina frente al mar para jóvenes de 16 a 30 años.

📅 Domingo 21 | 🕒 10:00-11:30 | 📍 Parque del Paseo Marítimo del Grau de Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito con inscripción

#RUTAdieciséis30: Jam session III Música y pintura colaborativa. Taller e interacción artística multidisciplinar al aire libre.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00-19:00 | 📍 Parque de las Rosas de Castelló | 🎟️ Gratuito con inscripción

#RUTAdieciséis30: Exhibición artística Ruta en escena. Espectáculo y muestra de talentos artísticos juveniles urbanos.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00-20:00 | 📍 Parque de las Rosas de Castelló | 🎟️ Gratuito con inscripción

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