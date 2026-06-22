Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡La provincia de Castellón se ilumina esta semana! Del 22 al 28 de junio, nuestra agenda cultural se llena de magia, música y tradición. Desde la esperada Noche de San Juan en el Grau de Castelló hasta festivales de jazz, conciertos de primer nivel y teatro para todos los gustos. Prepárate para vivir siete días vibrantes donde el arte, la historia y la celebración en la calle se dan la mano para ofrecerte experiencias inolvidables. ¡Acompáñanos a descubrir todo lo que nuestra tierra tiene preparado para ti!

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Nuestros planes destacados de la semana:

El carismático artista mexicano llega a la Plaza de Toros de Castellón con su gira internacional. Un espectáculo deslumbrante donde la emoción, la potencia vocal y sus grandes éxitos prometen una noche inolvidable bajo las estrellas de la capital.

📅 Viernes 26 | 🕒 22:00 h | 📍 Plaza de Toros, Castellón | 🎟️ 52 €

Un encuentro íntimo y semieléctrico con una figura clave del rock castellonense. Acompañado por su banda, Toni Porcar desgrana su legado de más de tres décadas en un formato cercano que resalta la carga emocional de sus composiciones.

📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castellón | 🎟️ Gratuito

Sátira política en estado puro. Xavi Castillo regresa con una visión apocalíptica y mordaz sobre la actualidad, utilizando el humor negro y la crítica social como armas principales en un espectáculo "marca de la casa" que no dejará a nadie indiferente.

📅 Domingo 28 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castellón | 🎟️ Anticipada 12 €, Taquilla 15 €

Xavi Castillo regresa a La Bohemia con un nuevo e irreverente espectáculo. / MEDITERRÁNEO

Un recorrido sonoro excepcional que fusiona el estilo Nueva Orleans con flamenco-jazz y funk. Con pasacalles, una gran Big Band y cierre con Hammond, es la cita obligada para los amantes del jazz de alta calidad en el Alto Palancia.

📅 Del 26 al 28 de junio | 🕒 Varios horarios | 📍 Segorbe | 🎟️ Gratuito

Cartel del XIV Festival de Jazz y Músicas del Mundo Ciudad de Segorbe. / MEDITERRÁNEO

El festival pirata por excelencia para disfrutar en familia. Un fin de semana inmersivo junto a la histórica Torre de Sant Vicent, lleno de desfiles, talleres y aventuras donde los niños son los protagonistas de la historia local.

📅 Sábado 27 y Domingo 28 | 🕒 Durante el día | 📍 Centre d’Interpretació Torre de Sant Vicent, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Agenda completa de la semana (Día a Día):

LUNES, 22 de junio

Concierto de Música de Cámara Organizado por el Conservatorio Salvador Seguí, un recital elegante de alumnado y profesorado. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito

Organizado por el Conservatorio Salvador Seguí, un recital elegante de alumnado y profesorado. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito Audición Escuela Metrònom Muestra final de curso de los alumnos de piano, guitarra, batería y canto de la escuela. 📅 22 | 🕒 18:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito

Muestra final de curso de los alumnos de piano, guitarra, batería y canto de la escuela. 📅 22 | 🕒 18:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: Prime Crime: A True Story Thriller dramático (NR-16) sobre un secuestro basado en hechos reales (1977). 📅 22 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

MARTES, 23 de junio

XXIV Trobada de Dimonis - Noche de San Juan Gran desfile de dimonis de Nules y Botafocs, encendido de hoguera y concierto final. 📅 23 | 🕒 23:00 h | 📍 Casal Jove del Grau y Pza. Panderola, Castelló | 🎟️ Gratuito

Gran desfile de dimonis de Nules y Botafocs, encendido de hoguera y concierto final. 📅 23 | 🕒 23:00 h | 📍 Casal Jove del Grau y Pza. Panderola, Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: Prime Crime: A True Story Versión doblada al castellano del drama de Gus Van Sant. 📅 23 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

MIÉRCOLES, 24 de junio

Cine: Prime Crime: A True Story Tercer pase de este intenso drama estadounidense. 📅 24 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

JUEVES, 25 de junio

Cine: Prime Crime: A True Story Última oportunidad para ver esta película de intriga en pantalla grande. 📅 25 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

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VIERNES, 26 de junio

XIV Festival de Jazz (Segorbe) Bibap-Dixieland (20h) y Oleándole (23h) en un inicio de festival vibrante. 📅 26 | 🕒 20:00 h | 📍 Segorbe (Botánico Pau y Pza. Cueva Santa) | 🎟️ Gratuito

Bibap-Dixieland (20h) y Oleándole (23h) en un inicio de festival vibrante. 📅 26 | 🕒 20:00 h | 📍 Segorbe (Botánico Pau y Pza. Cueva Santa) | 🎟️ Gratuito Arrels: Concierto de Toni Porcar Ciclo acústico con Pere Safont, Tico Porcar y Edu Roselló. 📅 26 | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castelló | 🎟️ Gratuito

Ciclo acústico con Pere Safont, Tico Porcar y Edu Roselló. 📅 26 | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología, Castelló | 🎟️ Gratuito Carlos Rivera en Concierto Actuación estelar de la gira internacional en el coso taurino. 📅 26 | 🕒 22:00 h | 📍 Plaza de Toros, Castelló | 🎟️ 52 €

El cantante mexicano, Carlos Rivera visita Castelló este mes de junio. / Mediterráneo

Fiestas de Vinaròs: God Save The Queen Tributo internacional a los grandes éxitos de Queen en la zona portuaria. 📅 26 | 🕒 23:30 h | 📍 Zona portuaria, Vinaròs | 🎟️ Consultar web

Tributo internacional a los grandes éxitos de Queen en la zona portuaria. 📅 26 | 🕒 23:30 h | 📍 Zona portuaria, Vinaròs | 🎟️ Consultar web Cine: Lapönia Comedia española dirigida por David Serrano sobre secretos familiares. 📅 26 | 🕒 19:30 y 22:30 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

SÁBADO, 27 de junio

Concierto de Verano: Banda Joven La Lira Repertorio fresco con temas como I Feel Good y patrimonio local en la ermita. 📅 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Ermita Mare de Déu de Gràcia, Vila-real | 🎟️ Gratuito

Repertorio fresco con temas como I Feel Good y patrimonio local en la ermita. 📅 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Ermita Mare de Déu de Gràcia, Vila-real | 🎟️ Gratuito Concierto "Vora Riu": Orquestra Vivaldi y Bricks The Yet Fusión de música de cámara y rock-ska al aire libre para inaugurar el nuevo ciclo. 📅 27 | 🕒 22:00 h | 📍 Plaça del Parc, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

La Vall d'Uixó inaugura el I Cicle de Música de Corda 'Vora Riu'. / MEDITERRÁNEO

Festival de Jazz (Segorbe) Actuación de la BIBAP Alto Palancia Bigband. 📅 27 | 🕒 23:00 h | 📍 Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Gratuito

Actuación de la BIBAP Alto Palancia Bigband. 📅 27 | 🕒 23:00 h | 📍 Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Gratuito Fiestas de Vinaròs: Fangoria Alaska y Nacho Canut presentan sus temas más icónicos. 📅 27 | 🕒 23:30 h | 📍 Zona portuaria, Vinaròs | 🎟️ Consultar web

Alaska y Nacho Canut presentan sus temas más icónicos. 📅 27 | 🕒 23:30 h | 📍 Zona portuaria, Vinaròs | 🎟️ Consultar web Cine: Lapönia Segunda jornada de esta comedia de enredos navideños. 📅 27 | 🕒 19:30 y 22:30 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Segunda jornada de esta comedia de enredos navideños. 📅 27 | 🕒 19:30 y 22:30 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Proyección: 'Cel meu infern teu' Cine y encuentro con el actor Víctor Palmero y el director Alberto Evangelio. 📅 27 | 🕒 17:30 h | 📍 La Cassola, Onda | 🎟️ Consultar web

Cine y encuentro con el actor Víctor Palmero y el director Alberto Evangelio. 📅 27 | 🕒 17:30 h | 📍 La Cassola, Onda | 🎟️ Consultar web Concierto: Planakanta Canciones tradicionales de Latinoamérica en un entorno histórico. 📅 27 | 🕒 21:30 h | 📍 Parque de Artillería, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Canciones tradicionales de Latinoamérica en un entorno histórico. 📅 27 | 🕒 21:30 h | 📍 Parque de Artillería, Peñíscola | 🎟️ Gratuito Benicàssim ¡Torre a la Vista! Jornada de desfiles y juegos piratas para toda la familia. 📅 27 | 🕒 Durante el día | 📍 Torre de Sant Vicent, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

DOMINGO, 28 de junio

#Visita guiada: El Fadrí Recorrido por la torre emblemática (60 min). Reserva previa necesaria. 📅 28 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito (reserva previa)

Recorrido por la torre emblemática (60 min). Reserva previa necesaria. 📅 28 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito (reserva previa) Bandes al Templet Concierto de la Associació Musical Castàlia al aire libre. 📅 28 | 🕒 12:00 h | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito

Festival de Jazz (Segorbe) Cierre con el sonido Hammond de The Prototype Organ Trio. 📅 28 | 🕒 12:30 h | 📍 Glorieta Municipal, Segorbe | 🎟️ Gratuito

Cierre con el sonido Hammond de The Prototype Organ Trio. 📅 28 | 🕒 12:30 h | 📍 Glorieta Municipal, Segorbe | 🎟️ Gratuito Danza: La Bambolla de Júlia Espectáculo contemporáneo sobre la autoexpresión y el arte. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Espectáculo contemporáneo sobre la autoexpresión y el arte. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Losing It Cabaret Improvisación y humor con el grupo Marsé Teatre. 📅 28 | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ Consultar local

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'Losing It Cabaret' es una propuesta que el Pub Terra acoge el 28 de junio. / MEDITERRÁNEO