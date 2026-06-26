Qué hacer en Castellón este fin de semana: Aplec de Penyagolosa, Carlos Rivera, Fangoria y Orgull LGTBI+
La agenda del 26, 27 y 28 de junio reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón despide junio con una intensa agenda cultural y festiva. El litoral será protagonista gracias a las fiestas de Sant Pere en el Grau, que llevarán a la costa los directos de Sin Bikini, Jarana o el tributo Destrangis. La provincia sumará citas de gran formato como el concierto de Carlos Rivera en la capital, el VIU Vinaròs Fest con Fangoria y God Save The Queen, y el 8é Aplec de Penyagolosa en Benafigos, con las actuaciones de Auxili, Tesa y El Último Ke Zierre.
La oferta de proximidad se completará con más música en Xilxes y Ribera de Cabanes, cine y teatro familiar en Benicàssim, la proyección de Cel meu infern teu en Onda y el patrimonio de Castelló a través de las visitas al Fadrí y los acústicos del MetCas.
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Nuestros planes destacados
Carlos Rivera
Carlos Rivera. El cantante mexicano presenta su directo en la Plaza de Toros de Castelló.
📅 Viernes 26 de junio | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de Toros de Castelló | 🎟️ 52 €
Aplec de Penyagolosa
El festival de música y actividades Aplec de Penyagolosa arranca con una propuesta que une música tradicional y cultura popular. Bandas como Auxili, Cactus, Batakzo, Tesa y Hereus brillarán en el escenario del evento este fin de semana.
📅 Del viernes 26 de junio al domingo 28 | 🕒 Mañana, tarde y noche | 📍 Plaça Major de Benafigos | 🎟️ Entrada libre
Programación Aplec de Penyagolosa 2026
VIERNES 26
- 17:00 | Xerrada“El futur del valencià a les comarques de Castelló” | Casa Gran - Local dels jubilats
- 17:00 | Exposició fotogràfica “Nemini Parco” | Casa Gran - Local dels jubilats
- 18:30 | Prèvia: Titana (amb rondalla de Benafigos) | Plaça Major
- 20:00 | Acte inaugural 8é Aplec de Penyagolosa | Plaça Major
- 21:00 | Sopar | Antic Bar Les Eres
- 22:30 | BataKzo | Escenari Aplec
- 00:25 | El Último Ke Zierre | Escenari Aplec
- 02:35 | Cactus | Escenari Aplec
- 04:30 | Hereus | Escenari Aplec
- 06:00 | PD Xarro | Escenari Aplec
SÁBADO 27
- 10:00 | Fira d’Entitats | Plaça de l’Església
- 10:15 | Presentació “Nosaltres, les muntanyes” | Casa Gran - Local dels jubilats
- 11:00 | Rodamons Teatre | Escenari Benafigos
- 12:00 | Visita guiada “Nemini Parco” | Casa Gran - Local dels jubilats
- 13:00 | Bandits | Escenari Benafigos
- 14:00 | Dinar | Antic Bar Les Eres
- 16:00 | La Colla Pirata | Escenari Benafigos
- 17:00 | Taller de Twerk (Paula Escamilla) | Era del Portal
- 18:00 | Xavi Castillo “Veriueu-ho: El Ventorro” | Escenari Benafigos
- 19:00 | Muixerangues (Conlloga i Muixeranga dels Ports) | Plaça Major
- 20:00 | Anarres | Escenari Benafigos
- 21:00 | Sopar | Antic Bar Les Eres
- 22:30 | Tesa | Escenari Aplec
- 00:25 | Auxili | Escenari Aplec
- 02:35 | Palmer | Escenari Aplec
- 04:30 | INSERSHOW | Escenari Aplec
- 06:00 | PD Miguel Pingüino | Escenari Aplec
DOMINGO 28
- 10:30 | Cursa d’orientació | Plaça Major
- 11:30 | Recital de poesia “Joves perversos” | Escenari Benafigos
- 12:30 | Ramonets | Escenari Benafigos
- 14:00 | Dinar | Antic Bar Les Eres
- 16:00 | Barreja | Escenari Benafigos
- 17:00 | Grup de danses Castelló | Plaça Major
- 18:00 | Rondalles de Penyagolosa | Escenari Benafigos
- 19:00 | Acte de clausura 8é Aplec de Penyagolosa | Escenari Benafigos
La Mar Sona
La Mar Sona 2026 en Xilxes trae una programación musical junto al mar con actuaciones nacionales y emergentes, consolidando el evento como una de las citas culturales del verano en la costa de Castellón. El festival destaca por su ambiente mediterráneo y una oferta musical variada que combina pop, indie y electrónica.
📅 Viernes 26 de junio y sábado 27 de junio | 🕒 Tarde y noche | 📍 Passeig Marítim de Xilxes | 🎟️ Entrada libre
Programación La Mar Sona, Xilxes 2026
VIERNES 26
- 19:15 | La mensajera del mar (Ivana Michlig) | Paseo marítimo
- 19:30 | Azimut: travesía entre color y sonido (Alessandro Olla + Ana Beltrán Porcar) | Paseo marítimo
- 20:45 | Fonki Cheff DJ Set | Paseo marítimo
- 22:15 | A taula parada (TreintayCirco: Rafa Diago y Miguel Araya) | Paseo marítimo / Plaza de la Armada
SÁBADO 27
- 12:00 | Steampunk Promenade (La Inestable) | Paseo marítimo
- 19:30 | Armonía Intergeneracional (Fundación Músicos por la Salud) | Paseo marítimo
- 22:15 | Esc(a)parªte (Carla Escamilla) | Paseo marítimo
- 22:30 | Las WOT | Plaza de la Armada
Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026 de Vinaròs
Celebración del Festival VIU en Vinaròs trae actuaciones nacionales en 5 escenarios, destacando grandes artistas como la banda tributo a Queen God Save The Queen, Fangoria o Marta Santos. El evento incluye dos puntos: el Vermut Garden y la zona Vinaròs Ciutat d'Artistes.
📅 Del viernes 26 de junio al domingo 28 | 🕒 Tarde y noche | 📍 Zona Portuaria de Vinaròs | 🎟️ Entrada libre
Programación VIU Vinaròs Fest 2026
VIERNES 26
- 12:00 | Ipe + Sifo (DJ) | El Vermut
- 18:30 | Xaranga + Djs Tardeo | Vinaròs Ciutat d'Artistes
- 19:00 | Los Indios (Grup) | El Vermut
- 21:00 | Ipe + Sifo (DJ) | El Vermut
- 23:10 | Orquesta La Mafia (Al finalitzar DISCOMÒBIL amb CRISTIAN DB) | La Mera
- 23:30 | God Save The Queen + Band The Cool + Festa Djs | VIU Vinaròs
- 23:30–01:30 | Tu eres l'artista. KARAOKE EN VIU | Vinaròs Ciutat d'Artistes
- 00:00 | The Welcome Band | Orquestres
- 02:00 | Toni Rico + Ángel Sáez RETROSPECTIVE | Garden
SÁBADO 27
- 12:00 | GENric | El Vermut
- 18:30 | Xaranga + Djs Tardeo | Vinaròs Ciutat d'Artistes
- 19:00 | La Contrabanda (Grup) | El Vermut
- 21:00 | Alex Ibarra (DJ) | El Vermut
- 23:10 | Grupo Vintage | La Mera
- 23:30 | Fangoria + MARITIM FEST (Festa Djs) | VIU Vinaròs
- 23:30–01:30 | Tu eres l'artista. KARAOKE EN VIU | Vinaròs Ciutat d'Artistes
- 00:00 | Miami Show (Al finalitzar DISCOMÒBIL amb ALFONSO TV) | Orquestres
- 02:00 | I Love Disco 80'90' TONI MIRANDA + QUIQUE TEJADA (BOLERO MIX) | Garden
DOMINGO 28
- 12:00 | Dani Marzá (DJ) | El Vermut
- 18:30 | Xaranga + Djs Tardeo | Vinaròs Ciutat d'Artistes
- 19:00 | Vibra Show (Grup) | El Vermut
- 21:00 | Dani Marzá (DJ) | El Vermut
- 23:10 | Tribut Gipsy Kings | La Mera
- 23:30 | Marta Santos + Tumbalea Revolution (Festa Djs) | VIU Vinaròs
- 23:30–01:30 | Tu eres l'artista. KARAOKE EN VIU | Vinaròs Ciutat d'Artistes
- Sin Horario | Máxims (Al finalitzar DISCOMÒBIL amb ALFONSO TV) | Orquestres
Festes de Sant Pere del Grau
Las fiestas patronales del distrito marítimo de Castelló reúnen cerca de 200 actos con conciertos, verbenas, gastronomía, actividades familiares, la tradicional Cavalcada de la Mar, fuegos artificiales y actos en honor a San Pedro, patrón de los pescadores.
📅 Del sábado 27 de junio al domingo 5 de julio | 🕒 Todo el día | 📍 Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito
Programación Festes de Sant Pere
SÁBADO 27
- 12:15 | Motöret | Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló
- 12:20 | Viral | Escenario Panderola de Grau de Castelló
- 17:00 | Five + Quinto Elemento + Show del Serrucho | Penya La Marxa – Carrer Tripulantes de la Paca de Grau de Castelló
- 23:00 | Sin Bikini | Carrer Álvaro Bazán de Grau de Castelló
- 23:00 | Jarana | Carrer Magallanes de Grau de Castelló
DOMINGO 28
- 19:30 | Efraín & Los Piratas | Carrer Gavina de Grau de Castelló
- 20:30 | Rumba Sierra | Carrer Tripulantes de la Paca de Grau de Castelló
- 00:00 | Lumar | Plaça Pintor Porcar de Grau de Castelló
- 00:00 | Destrangis (Tributo a Estopa) | Carrer Ibiza de Grau de Castelló
Los mejores planes para niños
¡Torre a la Vista! Jornada familiar de temática pirata con el desembarco de Jack Sparrow, juegos, talleres, actividades acuáticas, tirolina y espectáculos para niños.
📅 Sábado 27 y domingo 28 de junio | 🕒 17:30 | 📍 Torre Sant Vicent de Benicàssim | 🎟️ Gratuito
La bambolla de Júlia (Maquinant Teatre). Espectáculo familiar que combina música y teatro.
📅 Domingo 28 de junio | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
Coral Juan Ramón Herrero. Concierto coral dentro del ciclo Música Coral a la Província de Castelló, con un repertorio clásico y armonioso.
📅 Viernes 26 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Juan Varea de Burriana | 🎟️ Entrada libre
The Pissed Ones. Directo de rock potente para los amantes de la música en vivo más enérgica.
📅 Viernes 26 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Because de Castelló | 🎟️ 15-18 €
I Festival de Cante Flamenco Juan Varea para Jóvenes. Una tarde dedicada a las nuevas voces del flamenco, con actuaciones en directo de jóvenes promesas del cante flamenco.
📅 Sábado 27 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Racó de l'Abadia (Burriana) | 🎟️ Entrada libre
Acústics al MetCas: Toni Porcar. Propuesta acústica íntima en un entorno cultural cercano.
📅 Viernes 26 de junio | 🕒 20:00 | 📍 Museu d’Etnologia de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Sin Documentos. Actuación al aire libre con espíritu festivo y repertorio popular.
📅 Viernes 26 de junio | 🕒 21:00 | 📍 Carrer Ambulatori de Ribera de Cabanes | 🎟️ Entrada libre
Tres días de puro rock and roll junto a Sisters of Doom, Perfil Bajo, Los Dalton, Muck-Snipe, Ferran Loop y Summer Rock n Roll.
📅 Sábado 27 y domingo 28 de junio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Summer Opening Festival (DJ Juan García). Sesión electrónica al aire libre para inaugurar el verano.
📅 Sábado 27 de junio | 🕒 23:00 | 📍 Zona Belcaire Nord de Moncofa | 🎟️ Entrada libre
Associació Musical Castàlia. Concierto de banda dentro del ciclo Bandes al Templet.
📅 Domingo 28 de junio | 🕒 12:00 | 📍 Templet del Parc Ribalta de Castelló | 🎟️ Entrada libre
“Miradas 2026. Más allá del movimiento”. Espectáculo musical y escénico contemporáneo.
📅 Domingo 28 de junio | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de La Vall d’Uixó | 🎟️ 8 €
La Kinky Band. Actuación en directo con energía y ritmos bailables.
📅 Domingo 28 de junio | 🕒 20:30 | 📍 Carrer Ambulatori de Ribera de Cabanes | 🎟️ Entrada libre
Cine
Lapönia. Proyección de la película de David Serrano en doble sesión.
📅 Viernes 26 y sábado 27 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €
Cel meu infern teu. Proyección con coloquio con parte del equipo artístico.
📅 Sábado 27 de junio | 🕒 17:30 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre
Estrenos del fin de semana
- Obsession. Thriller psicológico cargado de tensión y deseo, donde las emociones extremas y las relaciones peligrosas llevan todo al límite.
- El viaje al país de los blancos. Drama de corte social y simbólico que explora el choque cultural, la identidad y el descubrimiento personal en un entorno desconocido.
- Supergirl. Aventura de acción y ciencia ficción con una heroína que deberá enfrentarse a grandes desafíos para descubrir su verdadero poder y proteger a los suyos.
Teatro
Mostra final de curs Grup Castelló. Exhibición del trabajo escénico del alumnado.
📅 Sábado 27 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Losing it cabaret (Marsé Teatre). Espectáculo cabaret en formato íntimo.
📅 Domingo 28 de junio | 🕒 20:00 | 📍 Terra de Castelló | 🎟️ Taquilla inversa
Exposición y literatura
Nit a la biblioteca. Actividad cultural nocturna en la biblioteca municipal.
📅 Viernes 26 de junio | 🕒 21:00 | 📍 Biblioteca Municipal de Torreblanca | 🎟️ Entrada libre
Visita guiada “Vilafranca Club Collage”. Recorrido comentado por la exposición.
📅 Sábado 27 de junio | 🕒 12:00 | 📍 Salas Góticas de l’Ajuntament de Vilafranca | 🎟️ Entrada libre
Visita guiada al Fadrí. Recorrido por uno de los monumentos más emblemáticos de Castelló.
📅 Domingo 28 de junio | 🕒 11:00 | 📍 El Fadrí de Castelló | 🎟️ Entrada libre
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