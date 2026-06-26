Qué hacer en Castellón este fin de semana: Aplec de Penyagolosa, Carlos Rivera, Fangoria y Orgull LGTBI+

Castellón despide junio con una intensa agenda cultural y festiva. El litoral será protagonista gracias a las fiestas de Sant Pere en el Grau, que llevarán a la costa los directos de Sin Bikini, Jarana o el tributo Destrangis. La provincia sumará citas de gran formato como el concierto de Carlos Rivera en la capital, el VIU Vinaròs Fest con Fangoria y God Save The Queen, y el 8é Aplec de Penyagolosa en Benafigos, con las actuaciones de Auxili, Tesa y El Último Ke Zierre.

La oferta de proximidad se completará con más música en Xilxes y Ribera de Cabanes, cine y teatro familiar en Benicàssim, la proyección de Cel meu infern teu en Onda y el patrimonio de Castelló a través de las visitas al Fadrí y los acústicos del MetCas.

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Nuestros planes destacados

Carlos Rivera

Concierto de Carlos Rivera en Castelló 2026 / @carlosrivera

Carlos Rivera. El cantante mexicano presenta su directo en la Plaza de Toros de Castelló.

📅 Viernes 26 de junio | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de Toros de Castelló | 🎟️ 52 €

Aplec de Penyagolosa

Aplec del Penyagolosa 2026 / Mediterráneo

El festival de música y actividades Aplec de Penyagolosa arranca con una propuesta que une música tradicional y cultura popular. Bandas como Auxili, Cactus, Batakzo, Tesa y Hereus brillarán en el escenario del evento este fin de semana.

📅 Del viernes 26 de junio al domingo 28 | 🕒 Mañana, tarde y noche | 📍 Plaça Major de Benafigos | 🎟️ Entrada libre

Programación Aplec de Penyagolosa 2026 VIERNES 26 17:00 | Xerrada “El futur del valencià a les comarques de Castelló” | Casa Gran - Local dels jubilats

| Casa Gran - Local dels jubilats 17:00 | Exposició fotogràfica “Nemini Parco” | Casa Gran - Local dels jubilats

| Casa Gran - Local dels jubilats 18:30 | Prèvia: Titana (amb rondalla de Benafigos) | Plaça Major

(amb rondalla de Benafigos) | Plaça Major 20:00 | Acte inaugural 8é Aplec de Penyagolosa | Plaça Major

| Plaça Major 21:00 | Sopar | Antic Bar Les Eres

| Antic Bar Les Eres 22:30 | BataKzo | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 00:25 | El Último Ke Zierre | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 02:35 | Cactus | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 04:30 | Hereus | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 06:00 | PD Xarro | Escenari Aplec SÁBADO 27 10:00 | Fira d’Entitats | Plaça de l’Església

| Plaça de l’Església 10:15 | Presentació “Nosaltres, les muntanyes” | Casa Gran - Local dels jubilats

| Casa Gran - Local dels jubilats 11:00 | Rodamons Teatre | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 12:00 | Visita guiada “Nemini Parco” | Casa Gran - Local dels jubilats

| Casa Gran - Local dels jubilats 13:00 | Bandits | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 14:00 | Dinar | Antic Bar Les Eres

| Antic Bar Les Eres 16:00 | La Colla Pirata | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 17:00 | Taller de Twerk (Paula Escamilla) | Era del Portal

(Paula Escamilla) | Era del Portal 18:00 | Xavi Castillo “Veriueu-ho: El Ventorro” | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 19:00 | Muixerangues (Conlloga i Muixeranga dels Ports) | Plaça Major

(Conlloga i Muixeranga dels Ports) | Plaça Major 20:00 | Anarres | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 21:00 | Sopar | Antic Bar Les Eres

| Antic Bar Les Eres 22:30 | Tesa | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 00:25 | Auxili | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 02:35 | Palmer | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 04:30 | INSERSHOW | Escenari Aplec

| Escenari Aplec 06:00 | PD Miguel Pingüino | Escenari Aplec DOMINGO 28 10:30 | Cursa d’orientació | Plaça Major

| Plaça Major 11:30 | Recital de poesia “Joves perversos” | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 12:30 | Ramonets | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 14:00 | Dinar | Antic Bar Les Eres

| Antic Bar Les Eres 16:00 | Barreja | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 17:00 | Grup de danses Castelló | Plaça Major

| Plaça Major 18:00 | Rondalles de Penyagolosa | Escenari Benafigos

| Escenari Benafigos 19:00 | Acte de clausura 8é Aplec de Penyagolosa | Escenari Benafigos

La Mar Sona

La Mar Sona Xilxes 2026 / Mediterráneo

La Mar Sona 2026 en Xilxes trae una programación musical junto al mar con actuaciones nacionales y emergentes, consolidando el evento como una de las citas culturales del verano en la costa de Castellón. El festival destaca por su ambiente mediterráneo y una oferta musical variada que combina pop, indie y electrónica.

📅 Viernes 26 de junio y sábado 27 de junio | 🕒 Tarde y noche | 📍 Passeig Marítim de Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Programación La Mar Sona, Xilxes 2026 VIERNES 26 19:15 | La mensajera del mar (Ivana Michlig) | Paseo marítimo

(Ivana Michlig) | Paseo marítimo 19:30 | Azimut: travesía entre color y sonido (Alessandro Olla + Ana Beltrán Porcar) | Paseo marítimo

(Alessandro Olla + Ana Beltrán Porcar) | Paseo marítimo 20:45 | Fonki Cheff DJ Set | Paseo marítimo

| Paseo marítimo 22:15 | A taula parada (TreintayCirco: Rafa Diago y Miguel Araya) | Paseo marítimo / Plaza de la Armada SÁBADO 27 12:00 | Steampunk Promenade (La Inestable) | Paseo marítimo

(La Inestable) | Paseo marítimo 19:30 | Armonía Intergeneracional (Fundación Músicos por la Salud) | Paseo marítimo

(Fundación Músicos por la Salud) | Paseo marítimo 22:15 | Esc(a)parªte (Carla Escamilla) | Paseo marítimo

(Carla Escamilla) | Paseo marítimo 22:30 | Las WOT | Plaza de la Armada

Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026 de Vinaròs

VIU Festival Vinarós 2026 / @viuvinarosfest

Celebración del Festival VIU en Vinaròs trae actuaciones nacionales en 5 escenarios, destacando grandes artistas como la banda tributo a Queen God Save The Queen, Fangoria o Marta Santos. El evento incluye dos puntos: el Vermut Garden y la zona Vinaròs Ciutat d'Artistes.

📅 Del viernes 26 de junio al domingo 28 | 🕒 Tarde y noche | 📍 Zona Portuaria de Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

Programación VIU Vinaròs Fest 2026 VIERNES 26 12:00 | Ipe + Sifo (DJ) | El Vermut

(DJ) | El Vermut 18:30 | Xaranga + Djs Tardeo | Vinaròs Ciutat d'Artistes

| Vinaròs Ciutat d'Artistes 19:00 | Los Indios (Grup) | El Vermut

(Grup) | El Vermut 21:00 | Ipe + Sifo (DJ) | El Vermut

(DJ) | El Vermut 23:10 | Orquesta La Mafia (Al finalitzar DISCOMÒBIL amb CRISTIAN DB) | La Mera

(Al finalitzar DISCOMÒBIL amb CRISTIAN DB) | La Mera 23:30 | God Save The Queen + Band The Cool + Festa Djs | VIU Vinaròs

| VIU Vinaròs 23:30–01:30 | Tu eres l'artista. KARAOKE EN VIU | Vinaròs Ciutat d'Artistes

| Vinaròs Ciutat d'Artistes 00:00 | The Welcome Band | Orquestres

| Orquestres 02:00 | Toni Rico + Ángel Sáez RETROSPECTIVE | Garden SÁBADO 27 12:00 | GENric | El Vermut

| El Vermut 18:30 | Xaranga + Djs Tardeo | Vinaròs Ciutat d'Artistes

| Vinaròs Ciutat d'Artistes 19:00 | La Contrabanda (Grup) | El Vermut

(Grup) | El Vermut 21:00 | Alex Ibarra (DJ) | El Vermut

(DJ) | El Vermut 23:10 | Grupo Vintage | La Mera

23:30 | Fangoria + MARITIM FEST (Festa Djs) | VIU Vinaròs

(Festa Djs) | VIU Vinaròs 23:30–01:30 | Tu eres l'artista. KARAOKE EN VIU | Vinaròs Ciutat d'Artistes

| Vinaròs Ciutat d'Artistes 00:00 | Miami Show (Al finalitzar DISCOMÒBIL amb ALFONSO TV) | Orquestres

(Al finalitzar DISCOMÒBIL amb ALFONSO TV) | Orquestres 02:00 | I Love Disco 80'90' TONI MIRANDA + QUIQUE TEJADA (BOLERO MIX) | Garden DOMINGO 28 12:00 | Dani Marzá (DJ) | El Vermut

(DJ) | El Vermut 18:30 | Xaranga + Djs Tardeo | Vinaròs Ciutat d'Artistes

| Vinaròs Ciutat d'Artistes 19:00 | Vibra Show (Grup) | El Vermut

(Grup) | El Vermut 21:00 | Dani Marzá (DJ) | El Vermut

(DJ) | El Vermut 23:10 | Tribut Gipsy Kings | La Mera

| La Mera 23:30 | Marta Santos + Tumbalea Revolution (Festa Djs) | VIU Vinaròs

(Festa Djs) | VIU Vinaròs 23:30–01:30 | Tu eres l'artista. KARAOKE EN VIU | Vinaròs Ciutat d'Artistes

| Vinaròs Ciutat d'Artistes Sin Horario | Máxims (Al finalitzar DISCOMÒBIL amb ALFONSO TV) | Orquestres

Festes de Sant Pere del Grau

Festes de Sant Pere 2026 / Mediterráneo

Las fiestas patronales del distrito marítimo de Castelló reúnen cerca de 200 actos con conciertos, verbenas, gastronomía, actividades familiares, la tradicional Cavalcada de la Mar, fuegos artificiales y actos en honor a San Pedro, patrón de los pescadores.

📅 Del sábado 27 de junio al domingo 5 de julio | 🕒 Todo el día | 📍 Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

Programación Festes de Sant Pere SÁBADO 27 12:15 | Motöret | Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló

| Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló 12:20 | Viral | Escenario Panderola de Grau de Castelló

| Escenario Panderola de Grau de Castelló 17:00 | Five + Quinto Elemento + Show del Serrucho | Penya La Marxa – Carrer Tripulantes de la Paca de Grau de Castelló

| Penya La Marxa – Carrer Tripulantes de la Paca de Grau de Castelló 23:00 | Sin Bikini | Carrer Álvaro Bazán de Grau de Castelló

| Carrer Álvaro Bazán de Grau de Castelló 23:00 | Jarana | Carrer Magallanes de Grau de Castelló DOMINGO 28 19:30 | Efraín & Los Piratas | Carrer Gavina de Grau de Castelló

| Carrer Gavina de Grau de Castelló 20:30 | Rumba Sierra | Carrer Tripulantes de la Paca de Grau de Castelló

| Carrer Tripulantes de la Paca de Grau de Castelló 00:00 | Lumar | Plaça Pintor Porcar de Grau de Castelló

| Plaça Pintor Porcar de Grau de Castelló 00:00 | Destrangis (Tributo a Estopa) | Carrer Ibiza de Grau de Castelló

Los mejores planes para niños

¡Torre a la Vista! Jornada familiar de temática pirata con el desembarco de Jack Sparrow, juegos, talleres, actividades acuáticas, tirolina y espectáculos para niños.

📅 Sábado 27 y domingo 28 de junio | 🕒 17:30 | 📍 Torre Sant Vicent de Benicàssim | 🎟️ Gratuito

¡Torre a la vista! Benicàssim / Benicàssim Turismo

La bambolla de Júlia (Maquinant Teatre). Espectáculo familiar que combina música y teatro.

📅 Domingo 28 de junio | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Coral Juan Ramón Herrero. Concierto coral dentro del ciclo Música Coral a la Província de Castelló, con un repertorio clásico y armonioso.

📅 Viernes 26 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Juan Varea de Burriana | 🎟️ Entrada libre

The Pissed Ones. Directo de rock potente para los amantes de la música en vivo más enérgica.

📅 Viernes 26 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Because de Castelló | 🎟️ 15-18 €

The Pissed Ones / @the.pissed.ones

I Festival de Cante Flamenco Juan Varea para Jóvenes. Una tarde dedicada a las nuevas voces del flamenco, con actuaciones en directo de jóvenes promesas del cante flamenco.

📅 Sábado 27 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Racó de l'Abadia (Burriana) | 🎟️ Entrada libre

Acústics al MetCas: Toni Porcar. Propuesta acústica íntima en un entorno cultural cercano.

📅 Viernes 26 de junio | 🕒 20:00 | 📍 Museu d’Etnologia de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sin Documentos. Actuación al aire libre con espíritu festivo y repertorio popular.

📅 Viernes 26 de junio | 🕒 21:00 | 📍 Carrer Ambulatori de Ribera de Cabanes | 🎟️ Entrada libre

Tres días de puro rock and roll junto a Sisters of Doom, Perfil Bajo, Los Dalton, Muck-Snipe, Ferran Loop y Summer Rock n Roll.

📅 Sábado 27 y domingo 28 de junio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Summer Opening Festival (DJ Juan García). Sesión electrónica al aire libre para inaugurar el verano.

📅 Sábado 27 de junio | 🕒 23:00 | 📍 Zona Belcaire Nord de Moncofa | 🎟️ Entrada libre

Associació Musical Castàlia. Concierto de banda dentro del ciclo Bandes al Templet.

📅 Domingo 28 de junio | 🕒 12:00 | 📍 Templet del Parc Ribalta de Castelló | 🎟️ Entrada libre

“Miradas 2026. Más allá del movimiento”. Espectáculo musical y escénico contemporáneo.

📅 Domingo 28 de junio | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de La Vall d’Uixó | 🎟️ 8 €

Miradas 2026. Más allá del movimiento / Auditori La Vall d’Uixó

La Kinky Band. Actuación en directo con energía y ritmos bailables.

📅 Domingo 28 de junio | 🕒 20:30 | 📍 Carrer Ambulatori de Ribera de Cabanes | 🎟️ Entrada libre

Lapönia. Proyección de la película de David Serrano en doble sesión.

📅 Viernes 26 y sábado 27 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Cel meu infern teu. Proyección con coloquio con parte del equipo artístico.

📅 Sábado 27 de junio | 🕒 17:30 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

Cel meu infern teu / Ajuntament de Onda

Estrenos del fin de semana Obsession . Thriller psicológico cargado de tensión y deseo, donde las emociones extremas y las relaciones peligrosas llevan todo al límite.

. Thriller psicológico cargado de tensión y deseo, donde las emociones extremas y las relaciones peligrosas llevan todo al límite. El viaje al país de los blancos . Drama de corte social y simbólico que explora el choque cultural, la identidad y el descubrimiento personal en un entorno desconocido.

. Drama de corte social y simbólico que explora el choque cultural, la identidad y el descubrimiento personal en un entorno desconocido. Supergirl. Aventura de acción y ciencia ficción con una heroína que deberá enfrentarse a grandes desafíos para descubrir su verdadero poder y proteger a los suyos.

Mostra final de curs Grup Castelló. Exhibición del trabajo escénico del alumnado.

📅 Sábado 27 de junio | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Losing it cabaret (Marsé Teatre). Espectáculo cabaret en formato íntimo.

📅 Domingo 28 de junio | 🕒 20:00 | 📍 Terra de Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Exposición y literatura

Nit a la biblioteca. Actividad cultural nocturna en la biblioteca municipal.

📅 Viernes 26 de junio | 🕒 21:00 | 📍 Biblioteca Municipal de Torreblanca | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada “Vilafranca Club Collage”. Recorrido comentado por la exposición.

📅 Sábado 27 de junio | 🕒 12:00 | 📍 Salas Góticas de l’Ajuntament de Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada al Fadrí. Recorrido por uno de los monumentos más emblemáticos de Castelló.

📅 Domingo 28 de junio | 🕒 11:00 | 📍 El Fadrí de Castelló | 🎟️ Entrada libre

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