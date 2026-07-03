Qué hacer en Castellón este fin de semana: Isabel Aaiún, Sant Pere y el Festival Internacional de Jazz
La agenda del 3, 4 y 5 de julio reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón encara el primer fin de semana de julio con una agenda amplia y dispersa.
El Grau de Castelló toma el protagonismo con la continuación de sus fiestas y una programación encadenada de conciertos gratuitos, mientras Peñíscola eleva el nivel con su Festival Internacional de Jazz y Fanzara vuelve a mezclar arte urbano, música y actividades culturales en su ya consolidado MIAU.
La música es el hilo conductor del fin de semana: jam sessions en Benicàssim, el Festival Arc Clàssica en Vilafamés, tributos en Montanejos, directo de la potra salvaje Isabel Aaiún, cine al aire libre, teatro contemporáneo y monólogos, además de actividades familiares.
Una programación extensa con múltiples solapes que obliga a elegir: fiesta de calle, festival consolidado o plan cultural más tranquilo. Todo ocurre al mismo tiempo, y ahí está precisamente la gracia del fin de semana.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados
Festes de Sant Pere
Las Festes de Sant Pere comienzan su segundo fin de semana de la mano de artistas como Relio, Isabel Aaiún y Vudú.
📅 Del viernes 3 al domingo 5 | 🕒 De 12:00 a las 01:00 | 📍 Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Programa de actos
VIERNES 3
- 12:00 h — Relio, en el Carrer Magallanes del Grau de Castelló. Concierto de entrada libre dentro de la programación festiva. Entrada: gratuita.
- 17:00 h — Simago Lemon’s + Paradita Flamenca + Genz, en la Penya El Norai del Grau de Castelló. Tarde de música en directo con varias formaciones. Entrada: gratuita.
- 17:00 h — Kasparov + Resilientes, en la Penya La Marxa del Grau de Castelló. Concierto compartido dentro de las fiestas. Entrada: gratuita.
- 17:00 h — Rumba 13, en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Concierto de rumba al aire libre. Entrada: gratuita.
- 18:00 h — Vudú, en el Carrer Alcossebre del Grau de Castelló. Actuación musical dentro del programa festivo. Entrada: gratuita.
- 18:00 h — Juan Nadie + N’Rockats, en la Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló. Concierto de dos bandas en directo. Entrada: gratuita.
- 18:00 h — Rumbas Callejeras, en el Carrer Almirante Cervera del Grau de Castelló. Música de rumba en la calle. Entrada: gratuita.
- 20:00 h — Patxi Ojana, en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Concierto festivo al aire libre. Entrada: gratuita.
- 20:00 h — Acústics al MetCas: Xiomara Abello, en el Museu d’Etnologia de Castelló (Grau). Concierto en formato acústico dentro del ciclo cultural. Entrada: gratuita.
- 22:00 h — JuanRa, en el Carrer Marina Espanyola del Grau de Castelló. Actuación nocturna dentro de las fiestas. Entrada: gratuita.
- 23:00 h — Orquesta Bella Donna, en el Parc de la Panderola del Grau de Castelló. Concierto de orquesta en la noche festiva. Entrada: gratuita.
- 23:00 h — GENZ, en el Carrer Álvaro de Bazán del Grau de Castelló. Concierto nocturno dentro del programa musical. Entrada: gratuita.
- 23:00 h — Chanela, en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Actuación musical nocturna. Entrada: gratuita.
SÁBADO 4
- 12:00 h — Son de Pomar, en la Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló. Concierto al mediodía dentro de las fiestas. Entrada: gratuita.
- 12:15 h — Mala Idea + Relio, en la Penya La Marxa del Grau de Castelló. Sesión musical matinal compartida. Entrada: gratuita.
- 20:30 h — Marisma, en el Carrer Pintor Porcar del Grau de Castelló. Actuación dentro del programa festivo. Entrada: gratuita.
- 22:00 h — Efraín & Los Piratas, en el Carrer Marina Espanyola del Grau de Castelló. Concierto nocturno de fiestas. Entrada: gratuita.
- 23:30 h — Alejandro Díaz, en el Carrer Sebastián Elcano del Grau de Castelló. Actuación musical nocturna. Entrada: gratuita.
DOMINGO 5
- 00:30 h — Isabel Aaiún + DJ Fernando Moreno, en el Moll de Costa del Grau de Castelló. Concierto y sesión DJ de madrugada dentro del cierre festivo. Entrada: gratuita.
Festival Miau 2026
MIAU Fanzara. El festival propone durante todo el fin de semana talleres, conferencias, música en directo, sesiones de DJ, jam session y recorridos por los murales.
📅 Del viernes 3 al domingo 5 | 🕒 Consultar horarios | 📍 Diversos espacios de Fanzara | 🎟️ Entrada libre
Festival Internacional de Jazz de Peñiscola
Festival Internacional de Jazz de Peñíscola. El festival reúne durante todo el fin de semana al Franco Baggiani Quartet, Internacional Classic Jazz All Stars, Sergio Bisbal & BS Community Band, Jove Big Band Sedajazz, Ernie Orts Jazz Quartet y Thomas Enhco.
📅 Del viernes 3 al domingo 5 | 🕒 Consultar horarios | 📍 Plaza Santa María y Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ Conciertos gratuitos y de 12 €
Programación completo del Festival Internacional de Jazz de Peñíscola 2026
JUEVES 2
- 19:30 h — Albert Bello i Oriol Saña Quartet, en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Concierto de apertura con jazz manouche inspirado en la Barcelona del S.XX. Entrada: gratuita.
- 22:30 h — Michel Camilo, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Concierto de jazz contemporáneo con influencias caribeñas y repertorio propio y standards. Entrada: 15 €.
VIERNES 3
- 19:30 h — Electric Miles Tribute (Franco Baggiani Quartet), en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Homenaje al periodo eléctrico de Miles Davis con jazz-funk, electrónica e improvisación. Entrada: gratuita.
- 22:30 h — International Classics Jazz All Stars, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Formación internacional dedicada al jazz clásico, swing y raíces del género. Entrada: 12 €.
SÁBADO 4
- 19:30 h — Sergio Bisbal & BS Community Band, en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Concierto de jazz, soul, funk e improvisación libre en formato sexteto. Entrada: gratuita.
- 22:30 h — Jove Big Band Sedajazz, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Gran formación juvenil con standards, funk, rock, latin jazz y bandas sonoras. Entrada: 12 €.
DOMINGO 5
- 19:30 h — Ernie Orts Jazz Quartet, en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Proyecto de jazz con estándares, bossa nova y composiciones propias. Entrada: gratuita.
- 22:30 h — Thomas Enhco, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Recital de piano entre jazz, música clásica e improvisación. Entrada: 12 €.
Los mejores planes para niños
Aprende inglés jugando. Los pequeños de 4 a 6 años pueden sumarse a la actividad de 11:00 a 12:00 y el grupo de niños de 7 a 10 años podrán ser parte de las 12:00 a las 13:00.
📅 Sábado 4 | 🕒 11:00 | 📍 Espai Cultural de la Mar Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita.
Taller infantil 'Llaveros robot' por MINARAI. Evento parte del festival MIAU.
📅 Domingo 5 | 🕒11:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Fanzara | 🎟️ Entrada gratuita.
Escape Room al aire libre (+6 años). Deberán prestar mucha atención a su entorno natural para ayudar a una perdida familia de zorros a desentrañar el misterio que les impide poder ser libres en las montañas de Benicàssim.
📅 Domingo 5 | 🕒 18:30 | 📍 Centre D'interpretació "La Bartola" del Desert de Les Palmes, Benicàssim | 🎟️ 3 €
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
Acústics al MetCas: Xiomara Abello. El ciclo lleva al Museu d'Etnologia una nueva actuación en formato acústico.
📅 Viernes 3 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia de Castelló | 🎟️ Entrada libre
La Jam by Jordi Vidal. Una sesión abierta para disfrutar de la improvisación musical.
📅 Viernes 3 | 🕒 20:30 | 📍 Caravana Bar-Camping Azahar de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Gran Fiesta Beatles
Because dedica una jornada a la música de los Beatles con actuaciones de The Bitters y Macarni.
📅 Sábado 4 | 🕒 12:00 y 18:00 | 📍 Because de Castelló | 🎟️ 12 € mañana o tarde y 18 € día completo
Son de Pomar. Concierto al mediodía dentro de la programación del Grau.
📅 Sábado 4 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido de Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa
Impakto de Náusea
La banda llega al Ateneu Federica Montseny para una nueva actuación en directo.
📅 Sábado 4 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny de Vila-real | 🎟️ 5 €
Festival de Música Juan Gual Esteve: concierto de clausura. El festival pone el broche final con un concierto gratuito.
📅 Sábado 4 | 🕒 20:00 | 📍 Racó de l'Abadia de Burriana | 🎟️ Entrada libre
Marisma. Nueva actuación musical dentro de las fiestas del Grau.
📅 Sábado 4 | 🕒 21:30 | 📍 Patio del MACVAC de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre
Penúltimo Tributo + Orquesta Mondragón + Defecto de Forma. Una noche de tributos dedicada a El Último de la Fila, Orquesta Mondragón y Loquillo.
📅 Sábado 4 | 🕒 22:00 | 📍 Jardines de Villa Purificación de Montanejos | 🎟️ 10 €
Cine
Película de animación 'Los exploradores'. La cinta argentina de 2024 se proyecta en dos municipios durante el fin de semana.
📅 Viernes 3 y sábado 4 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Víctimes del Terrorisme de Almassora y Espai Cultural Benafelí de Almassora | 🎟️ Entrada libre
'Patch Adams' en el ciclo de Cine y Salud Mental. El ciclo propone una nueva sesión al aire libre.
📅 Viernes 3 | 🕒 22:00 | 📍 Benitandús | 🎟️ Entrada libre
¿Cómo hemos llegado hasta esto?. Doble función de la comedia de enredos centrada en un triángulo amoroso. Narra cómo la amistad entre Elena y Alba se rompe cuando Alba incumple el "Primer Mandamiento del Código de la Amistad": no involucrarse con exparejas.
📅 Sábado 4 | 🕒 20:00 y 22:30 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
Estrenos del fin de semana
- Minions & Monsters y La odisea. Animación familiar que reúne humor, aventuras y criaturas fantásticas en una propuesta pensada para los más pequeños, con acción, gags y mucho ritmo.
- Akira (Re). Ciencia ficción con tintes de aventura que plantea un viaje marcado por el misterio y la supervivencia. Una propuesta dirigida a los aficionados al género y a las historias de gran carga visual.
- La muerte de Robin Hood. Nueva revisión del legendario arquero de Sherwood con un enfoque más oscuro y crepuscular. Acción, drama y épica medieval en una versión que explora el ocaso del mítico forajido.
Teatro
'Elles són la meua bogeria'. Remei Sànchez presenta esta obra de teatro en el Centre Cultural La Marina.
📅 Viernes 3 | 🕒 22:00 | 📍 Centre Cultural La Marina de Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Pablo de los Reyes. El humorista participa en el ciclo 'A la fresqueta' con un nuevo monólogo.
📅 Viernes 3 | 🕒 22:30 | 📍 Torre del Mar de Burriana | 🎟️ Entrada libre
XXXII Festival de Teatro con Buen Humor Teatro: Tomás Verdú presenta “Parchís”.
📅 Viernes 3 | 🕒 22:00 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 6 €
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Xilxes histórica nocturna. Una propuesta para descubrir el patrimonio local en horario nocturno.
📅 Sábado 4 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça d'Espanya de Xilxes | 🎟️ Entrada libre
Beni Jove: Taller de fotografía con móvil (18 a 30 años). Descubre todo el potencial de tu móvil y aprende a hacer fotos increíbles en tu día a día.
📅 Sábado 4 | 🕒 12:00 | 📍 Carrer Baier 68, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Torri Show: Circo La Raspa.
📅 Domingo 5 | 🕒 22:00 | 📍 Platja del Pla de la Torre d'Almassora, Almassora| 🎟️ Entrada libre
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