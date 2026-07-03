Qué hacer en Castellón este fin de semana: Isabel Aaiún, Sant Pere y el Festival Internacional de Jazz

Castellón encara el primer fin de semana de julio con una agenda amplia y dispersa.

El Grau de Castelló toma el protagonismo con la continuación de sus fiestas y una programación encadenada de conciertos gratuitos, mientras Peñíscola eleva el nivel con su Festival Internacional de Jazz y Fanzara vuelve a mezclar arte urbano, música y actividades culturales en su ya consolidado MIAU.

La música es el hilo conductor del fin de semana: jam sessions en Benicàssim, el Festival Arc Clàssica en Vilafamés, tributos en Montanejos, directo de la potra salvaje Isabel Aaiún, cine al aire libre, teatro contemporáneo y monólogos, además de actividades familiares.

Una programación extensa con múltiples solapes que obliga a elegir: fiesta de calle, festival consolidado o plan cultural más tranquilo. Todo ocurre al mismo tiempo, y ahí está precisamente la gracia del fin de semana.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados

Festes de Sant Pere

Fiestas de Sant Pere / Mediterráneo

Las Festes de Sant Pere comienzan su segundo fin de semana de la mano de artistas como Relio, Isabel Aaiún y Vudú.

📅 Del viernes 3 al domingo 5 | 🕒 De 12:00 a las 01:00 | 📍 Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Programa de actos VIERNES 3 12:00 h — Relio , en el Carrer Magallanes del Grau de Castelló. Concierto de entrada libre dentro de la programación festiva. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Magallanes del Grau de Castelló. Concierto de entrada libre dentro de la programación festiva. Entrada: gratuita. 17:00 h — Simago Lemon’s + Paradita Flamenca + Genz , en la Penya El Norai del Grau de Castelló. Tarde de música en directo con varias formaciones. Entrada: gratuita.

, en la Penya El Norai del Grau de Castelló. Tarde de música en directo con varias formaciones. Entrada: gratuita. 17:00 h — Kasparov + Resilientes , en la Penya La Marxa del Grau de Castelló. Concierto compartido dentro de las fiestas. Entrada: gratuita.

, en la Penya La Marxa del Grau de Castelló. Concierto compartido dentro de las fiestas. Entrada: gratuita. 17:00 h — Rumba 13 , en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Concierto de rumba al aire libre. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Concierto de rumba al aire libre. Entrada: gratuita. 18:00 h — Vudú , en el Carrer Alcossebre del Grau de Castelló. Actuación musical dentro del programa festivo. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Alcossebre del Grau de Castelló. Actuación musical dentro del programa festivo. Entrada: gratuita. 18:00 h — Juan Nadie + N’Rockats , en la Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló. Concierto de dos bandas en directo. Entrada: gratuita.

, en la Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló. Concierto de dos bandas en directo. Entrada: gratuita. 18:00 h — Rumbas Callejeras , en el Carrer Almirante Cervera del Grau de Castelló. Música de rumba en la calle. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Almirante Cervera del Grau de Castelló. Música de rumba en la calle. Entrada: gratuita. 20:00 h — Patxi Ojana , en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Concierto festivo al aire libre. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Concierto festivo al aire libre. Entrada: gratuita. 20:00 h — Acústics al MetCas: Xiomara Abello , en el Museu d’Etnologia de Castelló (Grau). Concierto en formato acústico dentro del ciclo cultural. Entrada: gratuita.

, en el Museu d’Etnologia de Castelló (Grau). Concierto en formato acústico dentro del ciclo cultural. Entrada: gratuita. 22:00 h — JuanRa , en el Carrer Marina Espanyola del Grau de Castelló. Actuación nocturna dentro de las fiestas. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Marina Espanyola del Grau de Castelló. Actuación nocturna dentro de las fiestas. Entrada: gratuita. 23:00 h — Orquesta Bella Donna , en el Parc de la Panderola del Grau de Castelló. Concierto de orquesta en la noche festiva. Entrada: gratuita.

, en el Parc de la Panderola del Grau de Castelló. Concierto de orquesta en la noche festiva. Entrada: gratuita. 23:00 h — GENZ , en el Carrer Álvaro de Bazán del Grau de Castelló. Concierto nocturno dentro del programa musical. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Álvaro de Bazán del Grau de Castelló. Concierto nocturno dentro del programa musical. Entrada: gratuita. 23:00 h — Chanela, en el Carrer Gavina del Grau de Castelló. Actuación musical nocturna. Entrada: gratuita. SÁBADO 4 12:00 h — Son de Pomar , en la Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló. Concierto al mediodía dentro de las fiestas. Entrada: gratuita.

, en la Avinguda de Sant Pere del Grau de Castelló. Concierto al mediodía dentro de las fiestas. Entrada: gratuita. 12:15 h — Mala Idea + Relio , en la Penya La Marxa del Grau de Castelló. Sesión musical matinal compartida. Entrada: gratuita.

, en la Penya La Marxa del Grau de Castelló. Sesión musical matinal compartida. Entrada: gratuita. 20:30 h — Marisma , en el Carrer Pintor Porcar del Grau de Castelló. Actuación dentro del programa festivo. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Pintor Porcar del Grau de Castelló. Actuación dentro del programa festivo. Entrada: gratuita. 22:00 h — Efraín & Los Piratas , en el Carrer Marina Espanyola del Grau de Castelló. Concierto nocturno de fiestas. Entrada: gratuita.

, en el Carrer Marina Espanyola del Grau de Castelló. Concierto nocturno de fiestas. Entrada: gratuita. 23:30 h — Alejandro Díaz, en el Carrer Sebastián Elcano del Grau de Castelló. Actuación musical nocturna. Entrada: gratuita. DOMINGO 5 00:30 h — Isabel Aaiún + DJ Fernando Moreno, en el Moll de Costa del Grau de Castelló. Concierto y sesión DJ de madrugada dentro del cierre festivo. Entrada: gratuita.

Festival Miau 2026

Miau Fanzara edición 2026 / Miau Fanzara

MIAU Fanzara. El festival propone durante todo el fin de semana talleres, conferencias, música en directo, sesiones de DJ, jam session y recorridos por los murales.

📅 Del viernes 3 al domingo 5 | 🕒 Consultar horarios | 📍 Diversos espacios de Fanzara | 🎟️ Entrada libre

Festival Internacional de Jazz de Peñiscola

Festival Internacional de Jazz de Peñíscola / Mediterráneo

Festival Internacional de Jazz de Peñíscola. El festival reúne durante todo el fin de semana al Franco Baggiani Quartet, Internacional Classic Jazz All Stars, Sergio Bisbal & BS Community Band, Jove Big Band Sedajazz, Ernie Orts Jazz Quartet y Thomas Enhco.

📅 Del viernes 3 al domingo 5 | 🕒 Consultar horarios | 📍 Plaza Santa María y Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ Conciertos gratuitos y de 12 €

Programación completo del Festival Internacional de Jazz de Peñíscola 2026 JUEVES 2 19:30 h — Albert Bello i Oriol Saña Quartet , en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Concierto de apertura con jazz manouche inspirado en la Barcelona del S.XX. Entrada: gratuita.

, en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Concierto de apertura con jazz manouche inspirado en la Barcelona del S.XX. Entrada: gratuita. 22:30 h — Michel Camilo, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Concierto de jazz contemporáneo con influencias caribeñas y repertorio propio y standards. Entrada: 15 €. VIERNES 3 19:30 h — Electric Miles Tribute (Franco Baggiani Quartet) , en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Homenaje al periodo eléctrico de Miles Davis con jazz-funk, electrónica e improvisación. Entrada: gratuita.

, en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Homenaje al periodo eléctrico de Miles Davis con jazz-funk, electrónica e improvisación. Entrada: gratuita. 22:30 h — International Classics Jazz All Stars, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Formación internacional dedicada al jazz clásico, swing y raíces del género. Entrada: 12 €. SÁBADO 4 19:30 h — Sergio Bisbal & BS Community Band , en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Concierto de jazz, soul, funk e improvisación libre en formato sexteto. Entrada: gratuita.

, en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Concierto de jazz, soul, funk e improvisación libre en formato sexteto. Entrada: gratuita. 22:30 h — Jove Big Band Sedajazz, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Gran formación juvenil con standards, funk, rock, latin jazz y bandas sonoras. Entrada: 12 €. DOMINGO 5 19:30 h — Ernie Orts Jazz Quartet , en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Proyecto de jazz con estándares, bossa nova y composiciones propias. Entrada: gratuita.

, en la Plaça de Santa Maria de Peñíscola. Proyecto de jazz con estándares, bossa nova y composiciones propias. Entrada: gratuita. 22:30 h — Thomas Enhco, en el Palau de Congressos de Peñíscola. Recital de piano entre jazz, música clásica e improvisación. Entrada: 12 €.

Los mejores planes para niños

Aprende inglés jugando. Los pequeños de 4 a 6 años pueden sumarse a la actividad de 11:00 a 12:00 y el grupo de niños de 7 a 10 años podrán ser parte de las 12:00 a las 13:00.

📅 Sábado 4 | 🕒 11:00 | 📍 Espai Cultural de la Mar Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita.

Taller infantil 'Llaveros robot' por MINARAI. Evento parte del festival MIAU.

📅 Domingo 5 | 🕒11:00 | 📍 Plaza de la Iglesia, Fanzara | 🎟️ Entrada gratuita.

Escape Room al aire libre (+6 años). Deberán prestar mucha atención a su entorno natural para ayudar a una perdida familia de zorros a desentrañar el misterio que les impide poder ser libres en las montañas de Benicàssim.

📅 Domingo 5 | 🕒 18:30 | 📍 Centre D'interpretació "La Bartola" del Desert de Les Palmes, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Acústics al MetCas: Xiomara Abello. El ciclo lleva al Museu d'Etnologia una nueva actuación en formato acústico.

📅 Viernes 3 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia de Castelló | 🎟️ Entrada libre

La Jam by Jordi Vidal. Una sesión abierta para disfrutar de la improvisación musical.

📅 Viernes 3 | 🕒 20:30 | 📍 Caravana Bar-Camping Azahar de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Gran Fiesta Beatles

Because dedica una jornada a la música de los Beatles con actuaciones de The Bitters y Macarni.

📅 Sábado 4 | 🕒 12:00 y 18:00 | 📍 Because de Castelló | 🎟️ 12 € mañana o tarde y 18 € día completo

Son de Pomar. Concierto al mediodía dentro de la programación del Grau.

📅 Sábado 4 | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido de Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

Impakto de Náusea

La banda llega al Ateneu Federica Montseny para una nueva actuación en directo.

📅 Sábado 4 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny de Vila-real | 🎟️ 5 €

Festival de Música Juan Gual Esteve: concierto de clausura. El festival pone el broche final con un concierto gratuito.

📅 Sábado 4 | 🕒 20:00 | 📍 Racó de l'Abadia de Burriana | 🎟️ Entrada libre

Marisma. Nueva actuación musical dentro de las fiestas del Grau.

📅 Sábado 4 | 🕒 21:30 | 📍 Patio del MACVAC de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Penúltimo Tributo + Orquesta Mondragón + Defecto de Forma. Una noche de tributos dedicada a El Último de la Fila, Orquesta Mondragón y Loquillo.

📅 Sábado 4 | 🕒 22:00 | 📍 Jardines de Villa Purificación de Montanejos | 🎟️ 10 €

Película de animación 'Los exploradores'. La cinta argentina de 2024 se proyecta en dos municipios durante el fin de semana.

📅 Viernes 3 y sábado 4 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Víctimes del Terrorisme de Almassora y Espai Cultural Benafelí de Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Patch Adams' en el ciclo de Cine y Salud Mental. El ciclo propone una nueva sesión al aire libre.

📅 Viernes 3 | 🕒 22:00 | 📍 Benitandús | 🎟️ Entrada libre

¿Cómo hemos llegado hasta esto?. Doble función de la comedia de enredos centrada en un triángulo amoroso. Narra cómo la amistad entre Elena y Alba se rompe cuando Alba incumple el "Primer Mandamiento del Código de la Amistad": no involucrarse con exparejas.

📅 Sábado 4 | 🕒 20:00 y 22:30 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Estrenos del fin de semana Minions & Monsters y La odisea. Animación familiar que reúne humor, aventuras y criaturas fantásticas en una propuesta pensada para los más pequeños, con acción, gags y mucho ritmo.

y Animación familiar que reúne humor, aventuras y criaturas fantásticas en una propuesta pensada para los más pequeños, con acción, gags y mucho ritmo. Akira (Re). Ciencia ficción con tintes de aventura que plantea un viaje marcado por el misterio y la supervivencia. Una propuesta dirigida a los aficionados al género y a las historias de gran carga visual.

Ciencia ficción con tintes de aventura que plantea un viaje marcado por el misterio y la supervivencia. Una propuesta dirigida a los aficionados al género y a las historias de gran carga visual. La muerte de Robin Hood. Nueva revisión del legendario arquero de Sherwood con un enfoque más oscuro y crepuscular. Acción, drama y épica medieval en una versión que explora el ocaso del mítico forajido.

'Elles són la meua bogeria'. Remei Sànchez presenta esta obra de teatro en el Centre Cultural La Marina.

📅 Viernes 3 | 🕒 22:00 | 📍 Centre Cultural La Marina de Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pablo de los Reyes. El humorista participa en el ciclo 'A la fresqueta' con un nuevo monólogo.

📅 Viernes 3 | 🕒 22:30 | 📍 Torre del Mar de Burriana | 🎟️ Entrada libre

XXXII Festival de Teatro con Buen Humor Teatro: Tomás Verdú presenta “Parchís”.

📅 Viernes 3 | 🕒 22:00 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 6 €

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Xilxes histórica nocturna. Una propuesta para descubrir el patrimonio local en horario nocturno.

📅 Sábado 4 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça d'Espanya de Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Beni Jove: Taller de fotografía con móvil (18 a 30 años). Descubre todo el potencial de tu móvil y aprende a hacer fotos increíbles en tu día a día.

📅 Sábado 4 | 🕒 12:00 | 📍 Carrer Baier 68, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Torri Show: Circo La Raspa.

📅 Domingo 5 | 🕒 22:00 | 📍 Platja del Pla de la Torre d'Almassora, Almassora| 🎟️ Entrada libre

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