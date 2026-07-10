Qué hacer en Castellón este fin de semana: Mash Masters, Riu Fest, Abejorrock y teatro clásico en Peñíscola

Castellón vuelve a llenar la agenda de propuestas para todos los públicos este fin de semana.

Borriol acoge una nueva edición del Mash Masters Summer Fest con conciertos, actividades familiares y sesiones de DJ; Figueroles celebra el Riu Fest con música en directo y ocio junto al río; y Torrechiva apuesta por el rock con el festival Abejorrock.

La programación también incluye teatro clásico en Peñíscola, cine de verano, conciertos de estilos muy diversos —desde música clásica y jazz hasta rock and roll, americana y cantautor—, cuentacuentos para toda la familia, conferencias, visitas culturales, magia y actividades deportivas para jóvenes.

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Nuestros planes destacados

Mash Masters Summer Fest

Cartel oficial de Mash Masters Summer Fest 2026 / Mash Masters Summer Fest

Cartelera: Mash Masters Summer Fest 2026 Viernes 10 de julio 21:00 - Boqueronians | Plaza de la Font de Borriol

| Plaza de la Font de Borriol Sábado 11 de julio Piscinas municipales 12:00 a 17:30 h. - Kike Pérez , FX Selektor y Marjal Collective

, y 12:00 h. – Mural colaborativo de Very Veritas | Primer grupo (niños y niñas de 4 a 9 años).

| Primer grupo (niños y niñas de 4 a 9 años). 14:00 h. – Paella popular | Precio: 12 € (incluye ración y bebida). Inscripción previa.

| Precio: 12 € (incluye ración y bebida). Inscripción previa. 15:00 h. – Hinchables en la piscina .

. 16:00 h. – Mural colaborativo de Very Veritas | Segundo grupo (mayores de 9 años).

| Segundo grupo (mayores de 9 años). 17:30 h. – Show de Paco Panjabi: "Professor de Ioga".

Recinto del festival 18:30 h. – Cool Up Family | Cool Up Soundsystem

| Cool Up Soundsystem 20:00 h. – Hip Horns Brass Collective | Escenario Principal

| Escenario Principal 21:15 h. – Cool Up Family | Cool Up Soundsystem

| Cool Up Soundsystem 21:45 h. – Newentun All Stars | Escenario Principal

| Escenario Principal 23:00 h. – Rowsi | Cool Up Soundsystem

| Cool Up Soundsystem 00:00 h. – The Salsa Punk Orkestra | Escenario Principal

| Escenario Principal 01:15 h. – Yeyo Pérez | Cool Up Soundsystem

| Cool Up Soundsystem 01:15 h. – Mash Masters | Tropical Area

| Tropical Area 02:00 h. – La Sra. Tomasa (Live DJ Set) | Escenario Principal

(Live DJ Set) | Escenario Principal 03:15 h. – Cool Up Family & Friends | Cool Up Soundsystem

| Cool Up Soundsystem 03:15 h. – Mash Masters & Elpab7o | Tropical Area

| Tropical Area De 04:30 a 06:00 h. – Moistune (Sticky Hi Fi) | Cool Up Soundsystem

| Cool Up Soundsystem

Mash Masters Summer Fest. El festival reúne a Hip Horns Collective, Newentun All Stars junto a Claudia Selva y Payoh Soul Rebel, The Salsa Punk Orkestra y La Sra. Tomasa en formato live DJ set.

📅 Viernes 10 y sábado 11 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Les Piscines de Borriol | 🎟️ 31 €

Refugios con tinta y derecho: Historias de mujeres

Cartel oficial de refugios con tinta y derecho / Institut Valencià de Cultura

Refugios con tinta y derecho: Historias de mujeres. El auditorio de Castellón abre el "refugio climático cultural" de la mano de la autora Rosario Raro con su conferencia: Imprescindibles, però quasi secretes. Tres literates castellonenques: María Egual i Miguel, Amalia Fenollosa i Concha Alós.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Sala Magic Box, Refugio Climático de Auditorio de Castellón, Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Abejorrock

Carteleria oficial de Abejorrock / Alternativa Management

El Abejorrock edición de 2026 se celebrará en el Frontón Municipal a partir de las 22.30 horas, con Kalumnia, Razón de Odio, Barrizal y N’Rockats en el cartel.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Fronton Municipal de Torrechiva | 🎟️ Entrada libre

Riu Fest 2026

El Riu Fest inaugura una nueva edición de la mano de artistas como Kumbia Kaos, Delest, Helen Helen, Palmer, La Basu, Tergo, Gargamboig y Reina Mora. Además de los conciertos en vivo, el festival ofrece actividades en un espacio infantil, rápel y tiro al arco, mercadillo de artesanías y zonas de baño al río.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 A partir de las 17:00 | 📍 Vora del Riu, Figueroles | 🎟️ Entrada libre

Los mejores planes para niños

Aldo Méndez presenta 'Los viajes del espantapájaros'. El narrador protagoniza una nueva sesión de Contacontes a la Mar con una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Contacontes al mar, Benicàssim / Benicàssim Cultura

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Villa Ana de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Aprende inglés jugando. Dinámica con dos grupos para los más pequeños.

Aprende inglés jugando Primera jornada El primer turno de 11:00 a 12:00 agrupa niños de 4 a 6 años, y el segundo turno de 12:00 a 13:00 dedicado a los niños de 7 a 10 años. 🕒 Horario : de 11:00 a 13:00, Sábado 11 de julio

: de 11:00 a 13:00, Sábado 11 de julio 📍 ¿Dónde?: Espai Cultural de la Mar Villa Ana Paseo Pilar Coloma, Benicàssim

Espai Cultural de la Mar Villa Ana Paseo Pilar Coloma, 🎟️ Precio: Gratuito

Gratuito Segunda jornada El primer turno de 18:00 a 19:00 agrupa niños de 4 a 6 años, y el segundo turno de 19:00 a 20:00 dedicado a los niños de 7 a 10 años. 🕒 Horario : de 18:00 a 20:00, Sábado 11 de julio

: de 18:00 a 20:00, Sábado 11 de julio 📍 ¿Dónde?: Biblioteca del Mar Heliòpolis Av. Ferrandis Salvador (frente C/ Xert), Benicàssim

Biblioteca del Mar Heliòpolis Av. Ferrandis Salvador (frente C/ Xert), 🎟️ Precio: Gratuito

Gratuito

Acústics al MetCaS: La Ceci. La cantautora valenciana, muy vinculada a la comarca de Els Ports, presenta un repertorio inspirado en la naturaleza, la amistad y el amor, con influencias del jazz, la música moderna y el cant d'estil.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto de San Cristóbal de la Banda Municipal de Castelló. La Banda Municipal ofrece un concierto con motivo de la festividad de San Cristóbal en la Plaza Mayor.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Quartet de clarinets Clariventum. Una ocasión para disfrutar de un concierto de clarinetes en un entorno al aire libre.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Emitori de Sant Cristòfol de L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Concert de clausura de la setmana musical del CMA. La Semana Musical del CMA se despide con un concierto de clausura junto al mar.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Torre del Mar de Burriana | 🎟️ Entrada libre

The por ella runners. Grupo musical de La Vall D'Uixó devotos de los sonidos de powerpop, Los Ramones, el punk irlandés y The Clash.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 23:45 | 📍 Pub Moriarty, Jérica | 🎟️ Entrada libre

Zippy Zappers. La banda valenciana de covers del Rock and Roll de los años 50, 60 y 70.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café de Burriana | 🎟️ Entrada libre

Xispa & The Wild Pigs + Kon Lo Puesto.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 12:00 | 📍Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5€

The Smoky Rednecks Band. Una propuesta que recoge la esencia de las bandas legendarias del sur de Estados Unidos, mezclando energía, actitud y ese sonido inconfundible que convierte cualquier concierto en una fiesta.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

Festival Arc Clàssica: 'Cartas en Mozart'. El Trio Clariphonia protagoniza esta propuesta dedicada a la música clásica dentro del Festival Arc Clàssica.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Patio del MACVAC de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

A la llum de la mar. Disfruta a la luz de las velas el espectáculo a cuerdas en tributo a Queen y Abba.

A la llum de la mar, Espectáculo en Nules / Ajuntament de Nules

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:45 | 📍 Platja de Nules, Nules | 🎟️ Entrada libre

Helios & Friends. La legendaria banda de pop-rock originaria de Segorbe.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Jardín Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

L’Estança Harmònica, en Cúpules Blaves.

📅 Sábado 11 y domingo 12 de julio |🕒 19:30 | 📍Església de Sant Joan Baptiste en Algimia de Almonacid y el domingo en Església de l’Assumpció de Vallibona | 🎟️ Entrada gratuita

Retro Sounds. Un grupo musical castellonense interpretando canciones de tres de las décadas doradas: los años 40 con su swing, los 50 con el Rock and Roll y los 60 con el Twist , el Beat y el Rock Hippie de los 70.

📅 Domingo 12 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café de Burriana | 🎟️ Entrada libre

Banda Agrupación Musical del Palancia-CEA Segorbe.

📅 Domingo 12 de julio | 🕒 19:30 | 📍Auditorio Municipal Salvador Seguí, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Películas del fin de semana / Mediterráneo

El colegio de los animales mágicos 4. V. doblada en castellano (+7, recomendada para la infancia).

📅 Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega Pl. de Benicàssim | 🎟️ 2€

Paddington: aventura en la selva. Cine de Verano.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Barrios de Castellón, Castelló | 🎟️Entrada gratuita

Lilo y Stich. Un extraño ser aterriza en una isla de Hawai: el Experimento 626, un alienígena genéticamente diseñado para destruir y sembrar el caos.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Plaza del Árbol, Altura y en Araia, L'Alcora | 🎟️Entrada gratuita

Amigos imaginarios. Cine de verano. (Para todos los públicos)

📅 Viernes 10 y sábado 11 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Pl. Víctimas del Terrorismo de Almassora | 🎟️Entrada gratuita

Cada día nace un listo. V.O. en castellano (+16)

📅 Viernes 10 de julio y sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega Pl. de Benicàssim | 🎟️ 3€

Jurassic world: el renacer. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser en gran medida inhóspita para los dinosaurios.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Frente al parque de barras/Parque Litoral, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Estrenos del fin de semana Vaiana. Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui.

Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui. Haciendo amigos. Dos torpes atracadores (Antonio Resines y Quim Gutiérrez) que, huyendo de la policía tras robar una joyería, se cruzan con la monitora de un grupo de teatro.

Dos torpes atracadores (Antonio Resines y Quim Gutiérrez) que, huyendo de la policía tras robar una joyería, se cruzan con la monitora de un grupo de teatro. Tal Vez. Ambientada en 1968 durante la represión franquista, relata la historia de la famosa trapecista Pinito del Oro.

Teatro y danza

Fin de curso de la Escuela Municipal de Jota.

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 19:00 | 📍Plaza del árbol, Altura | 🎟️ Entrada gratuita

La casa de Bernarda Alba por Grup Cresol. Obra inspirada en la novela de Federico Gárcia Lorca.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 17:30 | 📍Centre Cultural La Marina, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Escola de Danses Orpesa & Unió Musical Orpesa, dins dels actes del XXV aniversari de l’Escola de Danses Orpesa.

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Plaça Mallorca, Oropoesa | 🎟️ Entrada gratuita

Palabra de perros. La programación del Festival clásico de teatro de Peñíscola protagoniza el fin de semana con la obra teatral escrita por el dramaturgo Juan Mayorga y dirigida por Rakel Camacho, que reimagina el clásico El coloquio de los perros de Miguel de Cervantes.

"Palabra de perro", dirigida por Rakel Camacho / LANTIA ESCÉNICA

📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍Patio de armas, Peñiscola | 🎟️ 20€

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Presentación del libro ‘Del camp a la trinxera. Història de l’esport antifeixista’, de Iker Ibarrondo

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 19:00 | 📍 La Cosa Nostra, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

El mago Yunke. Descubre a El Mago Yunke en un show que combina técnica, ritmo e ilusiones.

Cartelera del Mago Yunke - julio/agosto / Magic Museum Mago Yunke

📅 Viernes 10 de julio | 🕒 20:30 | 📍Magic Museum de Peñiscola | 🎟️ 18€

Toques de campanas por la Fiesta de San Cristóbal.

📅 Sábado 11 de julio |🕒 8:00, 11:15 y 13:00 | 📍El Fadrí (Castelló) | 🎟️ Entrada gratuita con reserva para la visita de las 11:15

La bella vida en las Villas de Benicàssim. Desde ingenieros ferroviarios, presidentes de clubes de fútbol u obispos, hasta actores o cantantes de ópera, pasando por famosos escritores o excéntricos directores de cine. Tal es el elenco de los históricos habitantes de las playas de la Torre de Sant Vicent, l’Almadrava y Voramar.

📅 Sábado 11 de julio |🕒 18:30 | 📍Hotel Voramar P. Pilar Coloma, 1, Benicàssim | 🎟️ 3€

Lectura de poemas por Isabel Rivera Marin.

📅 Sábado 11 de julio |🕒 19:30 | 📍Espacio Cultural Benafelí, Almassora | 🎟️ Entrada gratuita

Visita guiada: Museu de la Mar.

📅 Domingo 12 de julio |🕒 10:30 | 📍Museu de la Mar, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

#RUTAdieciséis30. Pádel II. Una propuesta gratuita para jóvenes de entre 16 y 30 años que combina deporte y ocio, con inscripción previa.

#rutadieciséis30 Viernes 10 de julio 📅Pádel

🕒20:00 a 21:30

📍+QuePadel Sábado 11 de julio 📅Sup-Yoga

🕒10:00 a 12:00

📍Escuela Surfers Domingo 12 de julio 📅Piraguismo

🕒11:00 a 13:00

📍Club Náutico 🎟️ Entrada libre por inscripción

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