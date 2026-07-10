Qué hacer en Castellón este fin de semana: Mash Masters, Riu Fest, Abejorrock y teatro clásico en Peñíscola
La agenda del 10, 11 y 12 de julio reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón vuelve a llenar la agenda de propuestas para todos los públicos este fin de semana.
Borriol acoge una nueva edición del Mash Masters Summer Fest con conciertos, actividades familiares y sesiones de DJ; Figueroles celebra el Riu Fest con música en directo y ocio junto al río; y Torrechiva apuesta por el rock con el festival Abejorrock.
La programación también incluye teatro clásico en Peñíscola, cine de verano, conciertos de estilos muy diversos —desde música clásica y jazz hasta rock and roll, americana y cantautor—, cuentacuentos para toda la familia, conferencias, visitas culturales, magia y actividades deportivas para jóvenes.
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Nuestros planes destacados
Mash Masters Summer Fest
Cartelera: Mash Masters Summer Fest 2026
Viernes 10 de julio
- 21:00 - Boqueronians | Plaza de la Font de Borriol
Sábado 11 de julio
Piscinas municipales
- 12:00 a 17:30 h. - Kike Pérez, FX Selektor y Marjal Collective
- 12:00 h. – Mural colaborativo de Very Veritas | Primer grupo (niños y niñas de 4 a 9 años).
- 14:00 h. – Paella popular | Precio: 12 € (incluye ración y bebida). Inscripción previa.
- 15:00 h. – Hinchables en la piscina.
- 16:00 h. – Mural colaborativo de Very Veritas | Segundo grupo (mayores de 9 años).
- 17:30 h. – Show de Paco Panjabi: "Professor de Ioga".
Recinto del festival
- 18:30 h. – Cool Up Family | Cool Up Soundsystem
- 20:00 h. – Hip Horns Brass Collective | Escenario Principal
- 21:15 h. – Cool Up Family | Cool Up Soundsystem
- 21:45 h. – Newentun All Stars | Escenario Principal
- 23:00 h. – Rowsi | Cool Up Soundsystem
- 00:00 h. – The Salsa Punk Orkestra | Escenario Principal
- 01:15 h. – Yeyo Pérez | Cool Up Soundsystem
- 01:15 h. – Mash Masters | Tropical Area
- 02:00 h. – La Sra. Tomasa (Live DJ Set) | Escenario Principal
- 03:15 h. – Cool Up Family & Friends | Cool Up Soundsystem
- 03:15 h. – Mash Masters & Elpab7o | Tropical Area
- De 04:30 a 06:00 h. – Moistune (Sticky Hi Fi) | Cool Up Soundsystem
Mash Masters Summer Fest. El festival reúne a Hip Horns Collective, Newentun All Stars junto a Claudia Selva y Payoh Soul Rebel, The Salsa Punk Orkestra y La Sra. Tomasa en formato live DJ set.
📅 Viernes 10 y sábado 11 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Les Piscines de Borriol | 🎟️ 31 €
Refugios con tinta y derecho: Historias de mujeres
Refugios con tinta y derecho: Historias de mujeres. El auditorio de Castellón abre el "refugio climático cultural" de la mano de la autora Rosario Raro con su conferencia: Imprescindibles, però quasi secretes. Tres literates castellonenques: María Egual i Miguel, Amalia Fenollosa i Concha Alós.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Sala Magic Box, Refugio Climático de Auditorio de Castellón, Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo
Abejorrock
El Abejorrock edición de 2026 se celebrará en el Frontón Municipal a partir de las 22.30 horas, con Kalumnia, Razón de Odio, Barrizal y N’Rockats en el cartel.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Fronton Municipal de Torrechiva | 🎟️ Entrada libre
Riu Fest 2026
El Riu Fest inaugura una nueva edición de la mano de artistas como Kumbia Kaos, Delest, Helen Helen, Palmer, La Basu, Tergo, Gargamboig y Reina Mora. Además de los conciertos en vivo, el festival ofrece actividades en un espacio infantil, rápel y tiro al arco, mercadillo de artesanías y zonas de baño al río.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 A partir de las 17:00 | 📍 Vora del Riu, Figueroles | 🎟️ Entrada libre
Los mejores planes para niños
Aldo Méndez presenta 'Los viajes del espantapájaros'. El narrador protagoniza una nueva sesión de Contacontes a la Mar con una propuesta pensada para disfrutar en familia.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Villa Ana de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Aprende inglés jugando. Dinámica con dos grupos para los más pequeños.
Aprende inglés jugando
Primera jornada
El primer turno de 11:00 a 12:00 agrupa niños de 4 a 6 años, y el segundo turno de 12:00 a 13:00 dedicado a los niños de 7 a 10 años.
- 🕒Horario: de 11:00 a 13:00, Sábado 11 de julio
- 📍¿Dónde?: Espai Cultural de la Mar Villa Ana Paseo Pilar Coloma, Benicàssim
- 🎟️ Precio: Gratuito
Segunda jornada
El primer turno de 18:00 a 19:00 agrupa niños de 4 a 6 años, y el segundo turno de 19:00 a 20:00 dedicado a los niños de 7 a 10 años.
- 🕒Horario: de 18:00 a 20:00, Sábado 11 de julio
- 📍¿Dónde?: Biblioteca del Mar Heliòpolis Av. Ferrandis Salvador (frente C/ Xert), Benicàssim
- 🎟️ Precio: Gratuito
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
Acústics al MetCaS: La Ceci. La cantautora valenciana, muy vinculada a la comarca de Els Ports, presenta un repertorio inspirado en la naturaleza, la amistad y el amor, con influencias del jazz, la música moderna y el cant d'estil.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Concierto de San Cristóbal de la Banda Municipal de Castelló. La Banda Municipal ofrece un concierto con motivo de la festividad de San Cristóbal en la Plaza Mayor.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Quartet de clarinets Clariventum. Una ocasión para disfrutar de un concierto de clarinetes en un entorno al aire libre.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Emitori de Sant Cristòfol de L'Alcora | 🎟️ Entrada libre
Concert de clausura de la setmana musical del CMA. La Semana Musical del CMA se despide con un concierto de clausura junto al mar.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Torre del Mar de Burriana | 🎟️ Entrada libre
The por ella runners. Grupo musical de La Vall D'Uixó devotos de los sonidos de powerpop, Los Ramones, el punk irlandés y The Clash.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 23:45 | 📍 Pub Moriarty, Jérica | 🎟️ Entrada libre
Zippy Zappers. La banda valenciana de covers del Rock and Roll de los años 50, 60 y 70.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café de Burriana | 🎟️ Entrada libre
Xispa & The Wild Pigs + Kon Lo Puesto.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 12:00 | 📍Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5€
The Smoky Rednecks Band. Una propuesta que recoge la esencia de las bandas legendarias del sur de Estados Unidos, mezclando energía, actitud y ese sonido inconfundible que convierte cualquier concierto en una fiesta.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa
Festival Arc Clàssica: 'Cartas en Mozart'. El Trio Clariphonia protagoniza esta propuesta dedicada a la música clásica dentro del Festival Arc Clàssica.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Patio del MACVAC de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre
A la llum de la mar. Disfruta a la luz de las velas el espectáculo a cuerdas en tributo a Queen y Abba.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:45 | 📍 Platja de Nules, Nules | 🎟️ Entrada libre
Helios & Friends. La legendaria banda de pop-rock originaria de Segorbe.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Jardín Botánico Pau, Segorbe | 🎟️ Entrada libre
L’Estança Harmònica, en Cúpules Blaves.
📅 Sábado 11 y domingo 12 de julio |🕒 19:30 | 📍Església de Sant Joan Baptiste en Algimia de Almonacid y el domingo en Església de l’Assumpció de Vallibona | 🎟️ Entrada gratuita
Retro Sounds. Un grupo musical castellonense interpretando canciones de tres de las décadas doradas: los años 40 con su swing, los 50 con el Rock and Roll y los 60 con el Twist , el Beat y el Rock Hippie de los 70.
📅 Domingo 12 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café de Burriana | 🎟️ Entrada libre
Banda Agrupación Musical del Palancia-CEA Segorbe.
📅 Domingo 12 de julio | 🕒 19:30 | 📍Auditorio Municipal Salvador Seguí, Segorbe | 🎟️ Entrada libre
Cine
El colegio de los animales mágicos 4. V. doblada en castellano (+7, recomendada para la infancia).
📅 Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega Pl. de Benicàssim | 🎟️ 2€
Paddington: aventura en la selva. Cine de Verano.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Barrios de Castellón, Castelló | 🎟️Entrada gratuita
Lilo y Stich. Un extraño ser aterriza en una isla de Hawai: el Experimento 626, un alienígena genéticamente diseñado para destruir y sembrar el caos.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Plaza del Árbol, Altura y en Araia, L'Alcora | 🎟️Entrada gratuita
Amigos imaginarios. Cine de verano. (Para todos los públicos)
📅 Viernes 10 y sábado 11 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Pl. Víctimas del Terrorismo de Almassora | 🎟️Entrada gratuita
Cada día nace un listo. V.O. en castellano (+16)
📅 Viernes 10 de julio y sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega Pl. de Benicàssim | 🎟️ 3€
Jurassic world: el renacer. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser en gran medida inhóspita para los dinosaurios.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Frente al parque de barras/Parque Litoral, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Estrenos del fin de semana
- Vaiana. Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui.
- Haciendo amigos. Dos torpes atracadores (Antonio Resines y Quim Gutiérrez) que, huyendo de la policía tras robar una joyería, se cruzan con la monitora de un grupo de teatro.
- Tal Vez. Ambientada en 1968 durante la represión franquista, relata la historia de la famosa trapecista Pinito del Oro.
Teatro y danza
Fin de curso de la Escuela Municipal de Jota.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 19:00 | 📍Plaza del árbol, Altura | 🎟️ Entrada gratuita
La casa de Bernarda Alba por Grup Cresol. Obra inspirada en la novela de Federico Gárcia Lorca.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 17:30 | 📍Centre Cultural La Marina, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Escola de Danses Orpesa & Unió Musical Orpesa, dins dels actes del XXV aniversari de l’Escola de Danses Orpesa.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Plaça Mallorca, Oropoesa | 🎟️ Entrada gratuita
Palabra de perros. La programación del Festival clásico de teatro de Peñíscola protagoniza el fin de semana con la obra teatral escrita por el dramaturgo Juan Mayorga y dirigida por Rakel Camacho, que reimagina el clásico El coloquio de los perros de Miguel de Cervantes.
📅 Sábado 11 de julio | 🕒 22:30 | 📍Patio de armas, Peñiscola | 🎟️ 20€
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Presentación del libro ‘Del camp a la trinxera. Història de l’esport antifeixista’, de Iker Ibarrondo
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 19:00 | 📍 La Cosa Nostra, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
El mago Yunke. Descubre a El Mago Yunke en un show que combina técnica, ritmo e ilusiones.
📅 Viernes 10 de julio | 🕒 20:30 | 📍Magic Museum de Peñiscola | 🎟️ 18€
Toques de campanas por la Fiesta de San Cristóbal.
📅 Sábado 11 de julio |🕒 8:00, 11:15 y 13:00 | 📍El Fadrí (Castelló) | 🎟️ Entrada gratuita con reserva para la visita de las 11:15
La bella vida en las Villas de Benicàssim. Desde ingenieros ferroviarios, presidentes de clubes de fútbol u obispos, hasta actores o cantantes de ópera, pasando por famosos escritores o excéntricos directores de cine. Tal es el elenco de los históricos habitantes de las playas de la Torre de Sant Vicent, l’Almadrava y Voramar.
📅 Sábado 11 de julio |🕒 18:30 | 📍Hotel Voramar P. Pilar Coloma, 1, Benicàssim | 🎟️ 3€
Lectura de poemas por Isabel Rivera Marin.
📅 Sábado 11 de julio |🕒 19:30 | 📍Espacio Cultural Benafelí, Almassora | 🎟️ Entrada gratuita
Visita guiada: Museu de la Mar.
📅 Domingo 12 de julio |🕒 10:30 | 📍Museu de la Mar, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Deporte
#RUTAdieciséis30. Pádel II. Una propuesta gratuita para jóvenes de entre 16 y 30 años que combina deporte y ocio, con inscripción previa.
#rutadieciséis30
Viernes 10 de julio
- 📅Pádel
- 🕒20:00 a 21:30
- 📍+QuePadel
Sábado 11 de julio
- 📅Sup-Yoga
- 🕒10:00 a 12:00
- 📍Escuela Surfers
Domingo 12 de julio
- 📅Piraguismo
- 🕒11:00 a 13:00
- 📍Club Náutico
🎟️ Entrada libre por inscripción
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