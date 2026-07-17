Qué hacer en Castellón este fin de semana: reinan los festivales con el SOM, el FIB y el Feslloc
La agenda del 17, 18 y 12 de julio reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón trae un gran abanico de propuestas para todos los públicos este fin de semana. El Grau de Castelló vibra con los esperados conciertos del SOM Festival; Benlloc celebra el 20º aniversario de su emblemático Feslloc con música y actividades; y Benicàssim reúne a grandes bandas internacionales en una nueva edición del FIB.
La programación también incluye teatro clásico, cine de verano, conciertos, talleres de ciencia y reciclaje, conferencias literarias, visitas a refugios históricos, circo, monólogos, e competiciones de vóley playa.
La gran final de España se cuela entre los planes imprescindibles y podrá disfrutarse en pantallas gigantes repartidas por distintos puntos de la provincia.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados
Som Festival
El SOM Festival recibe en su primer fin de semana a los artistas Pablo López y a Rosana.
📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio | 🕒 12:00 | 📍 R.C Naútico de Grau de Castelló | 🎟️ desde 46 €
Feslloc
Horarios Feslloc
Viernes 17 de julio
- 20:00 - Primavera Valenciana
- 21:30 - Remei de ca la fresca
- 23:00 - Sandra Monfort
- 00:30 - Auxili
- 02:15 - Malifeta
Sábado 18 de julio
- 18:45 - Canta Canalla
- 20:00 - Pep Gimeno "Botifarra"
- 21:30 - Tito Pontet
- 23:00 - El diluvi
- 00:45 - Romàntic Dimoni
- 02:15 - Jazzwoman
- 03:45 - Reina Mora
- 22:30 - DJ Xúquer
Domingo 19 de julio
- 18:00 - Manifa's Band
- 19:00 - Esther
- 20:30 - La Fúmiga
Feslloc edición 2026. El festival de Benlloc celebra este fin de semana su 20º aniversario con una programación repleta de música, actividades, deporte y grandes artistas.
📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio | 🕒 17:45 inaguración, sábado y domingo a partir de las 11:00 horas | 📍 Poliesportiu, Benlloc | 🎟️ 59,50 €
FIB
Viernes 17 de julio
Grupos principales
- The Kooks
- Pendulum Live
- Kaiser Chiefs
- La La Love You
Y otros artistas: Sophie Ellis-Bextor, The Reytons, Example, Veintiuno, Marlena, Flowerovlove, Deadletter, Vera Fauna, Raya, Nuevos Vicios, Neverland Bari, Maadraassoo, Lucía Gea, Ariezzz, Biondo, Stroc.
Sábado 18 de julio
Grupos principales
- The Prodigy
- Biffy Clyro
- Jet
- The Fratellis
- Dorian
Y otros artistas: Sexy Zebras, Circa Waves, La habitación roja, Rose Gray, Paula Mattheus, Carlangas, Santero y los muchachos, Sienna, Ciclonautas, Innmir, L4, Pizzicatto, Pau Pérez, Blan.Trrs, Pin.
FIB Benicàssim. El festival Internacional de Benicàssim reúne grandes artistas como The Kooks, Biffy Clyro y The Prodigy.
📅 Viernes 17 y sábado 18 de julio | 🕒 18:00 | 📍 Recinto de Festivales de Benicàssim | 🎟️ 55 €
Los mejores planes para niños
'Viva el circo' por Fofito Aragón. El show combina la esencia del circo clásico con acróbatas, malabaristas y música, incluyendo grandes éxitos como "La Gallina Turuleca" o "Hola Don Pepito".
📅 Hasta el 2 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Recinto Ferial, Castelló | 🎟️ 10€
Planetaller: "La mujer en la ciencia y la biodiversidad". El viernes se espera el taller de Sara García, "Quiero ser astronauta", para niños de 8 a 12 años. El taller requiere una inscripción previa.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Planetario, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Cartografies imaginàries del Termet' a càrrec d’Onieva. Descubre un taller familiar de creación artística que convida a explorar el entorno natural y construir colectivamente un mapa simbólico del paisaje a través del dibujo y el collage mediante la observación.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Plaça del Pastoret-Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita
Reciclar con Conser-Mar. Aprende a reciclar con actividades divertidas pensadas para los más pequeños.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒09:00 | 📍 Parque de la Tramuntana, Almassora | 🎟️ Entrada libre
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
Gustavo Paradís. Musica en directo de la mano del artista castellonense Gustavo Paradís.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Plaça dels Cucs, Moncofa | 🎟️ Entrada gratuita
Festival Early Music Morella: 'Facultad Orgánica, 400 anys de la publicació' de Jorge García Martín, orgue de Turull.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Arxipestral de Santa María, Morella | 🎟️ Entrada gratuita
Acústics al MetCas: Killus. Tras recorrer escenarios de toda Europa, la banda castellonense Killus transforma sus canciones en una experiencia acústica, sincera y sorprendente, pensada tanto para sus seguidores como para quienes todavía no conocen su vertiente más eléctrica.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Bandas al Templet. Concierto de la Unió Musical del Grau.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Templete del muelle de la costa, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Concierto Sota les estreles de la Banda Municipal de Castelló y Fran Conde.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Exterior del planetario, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Asociación Musical Virgen de Etmitana.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Peñismar, Peñiscola | 🎟️ Entrada gratuita
Sonic Angels + Vanhoren. En Burriana Surf Café reciben los dos grandes grupos de punk y rock: Sonic Angels el sábado y Vanhoren el domingo.
📅 Sábado 18 y domingo 19 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada gratuita
Suena el Bembé. Concierto en vivo de la banda que toca música afrolatina, funky, jazz, y fusión urbana.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 12:30 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita
Fiesta Ibicencia. Si buscas un plan tematizado, la fiesta ibicenca del pub Blue Note es para ti. El código de vestimenta es ir de blanco, y al llegar te regalan un collar ibicenco de bienvenida, ¿Qué mejor plan?.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 17:00 | 📍 Pub Blue Note, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Picanha de Chernobil. El grupo brasileño de classic rock llega a Castellón invitado por el pub del Jinete Pálido.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa
Suzio Vinalopunk + Respirando Amianto.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ 5€
L’Estança Harmònica, en 'Cúpules Blaves'.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Església de Sant Bartomeu, Alfondeguilla | 🎟️ Entrada gratuita
Cicle de música Polièdric: Rondalla del Grup de Danses La Sotà.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 21:00 | 📍 Jardins del Mucbe, Benicarló | 🎟️ Entrada gratuita
Drag queen Diva + Akrópolis.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Camí Cabres, Moncofa | 🎟️ Entrada gratuita
Los Guapos + Orquesta Wanda.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 23:30 | 📍 Platja Casablanca-Parking carrer Costa Daurada, Almenara | 🎟️ Entrada gratuita
Hangar 25. Siete horas de música techno en un ambiente diferente, oscuro y con potencia real.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 00:30 | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
È Bom.
📅 Domingo 19 de julio | 🕒 12:30 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita
Coral García Julbe + Coro de Catí Verge de l’Avellà.
📅 Domingo 19 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Auditori de Benicarló | 🎟️ Entrada gratuita
Cine
Espígol Fest. Festival de cortometrajes sobre ruralidad, reinserción y diversidad en el marco el pueblo Herbers.
📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 | 🕒 09:30 | 📍 Sala Delme, Herbers | 🎟️ Entrada gratuita
Interestellar. No te pierdas esta obra de Christofer Nolan en el ciclo Cine y cine ficción del planterario.
📅 Viernes 17 | 🕒 09:30 | 📍 Planetario de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Proyección: Misión a Marte (+12 años). La película muestra la primera misión tripulada a Marte, que acaba en tragedia tras descubrir una misteriosa estructura en la superficie del planeta.
📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 | 📍 Planetario de Castelló | 🎟️ Menores, jubilados y familias numerosas: 3€ - adultos :4€
'Mufasa, el Rey León' (Estados Unidos, 2024). A través de los relatos de Rafiki a Kiara, la historia explora los orígenes de Mufasa el león como un cachorro huérfano.
📅 Viernes 17 | 🕒 22:00 | 📍 La Foia, L'Alcora | 🎟️ Entrada gratuita
Día de caza. Película de comedia (+16 años) que sigue a tres amigas que se reúnen para una cacería de conejos en una finca aislada, pero el calor extremo y las confidencias sobre sus vidas detonan una fuerte tensión y viejos rencores.
📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 | 🕒 Doble función a las 20:00 y 22:30 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3€
Como entrenar a tu dragón. El Cine de verano de Almassora trae una aventura para disfrutar en familia. El viernes 17 se proyectará en la Plaza Víctimas del Terrorismo y el sábado 18 estará en la Biblioteca del Pla de la Torre (Carabineros).
📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 22:00 | 📍 Pl. Víctimas del Terrorismo y Biblioteca del Pla de la Torre (Carabineros), Almassora | 🎟️ Entrada gratuita
Estrenos del fin de semana
- La Odisea. Sigue el legendario viaje de Odiseo (Ulises), quien tarda 10 años en regresar a su reino en Ítaca tras la Guerra de Troya. Mientras enfrenta monstruos míticos, furiosos dioses y sirenas.
- Posesión infernal: En llamas. Una joven viuda que busca refugio con sus suegros en una casa aislada tras perder a su esposo.
Teatro y danza
Espígol Fest: vogua dance workshop.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 09:30 | 📍 Castell de Herbers | 🎟️ Entrada gratuita
Gourmet Restaurant Experience i El pinyol de donya Oliva, a càrrec del grup de teatre Nueva Jerusalén por la XXIV Setmana Cultural de la gent major.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Plaça de l’Hereu, Borriol | 🎟️ Entrada gratuita
'Lío en el balneario' + 'Ara sí que va de veres' pel grup de teatre Els XIII.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 20:30 | 📍 Plaça del Pastoret, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita
Festival Teatro Clásico Castillo de Peñíscola: 'Don Juan en los infiernos' de Gonzalo Suárez.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Patio de Armas, Peñiscola | 🎟️ 20€
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Rosario Raro y Carmen Lázaro, con 'Ascensión Chirivella'. Conferencia sobre literatura con las grandes autoras castellonenses Rosario Raro y Carmen Lázaro.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Sala Maig Box de l'Auditori, Castelló| 🎟️ Entrada gratuita
Visita al refugio antiaéreo de Castelló. La visita guiada dura 60 minutos y se deber reservar con anticipación.
📅 Viernes 17 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita
Álex Martínez, en el cicle 'A la fresqueta'. Monólogo musical del comediante Álex Martínez.
📅 Domingo 19 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Torre del Mar, Burriana | 🎟️ Entrada gratuita
Taller de macramé. Una actividad creativa y relajante dónde puede crear tu propia pieza de macramé.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 10:30 | 📍 Espai Sociocultural Els Llavadors, Borriol | 🎟️ Inscripción previa
Una historia de amor entre el mar y el tren. Visita guiada entre el mar y montaña, descubriendo el fenómeno ferroviario de uno de los últimos tramos de costa salvaje que quedan en el litoral castellonense. Una aventura para redescubrir las narraciones de la historia de la cara oculta y salvaje del Biarritz valenciano.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Hotel Voramar, Benicàssim | 🎟️ 3€ - 1,5€ reducida
2º Concurso de tomate de La Plana.
📅 Domingo 19 de julio | 🕒 10:00 | 📍 Estany de Nules, Nules | 🎟️ 3€ - 1,5€ reducida
Circo junto al mar - La vida toroidal. Roseta Gelats trae escenarios al aire libre para disfrutar de actuaciones que combinan acrobacias, humor, equilibrio y artes escénicas.
📅 Domingo 19 de julio | 🕒 20:00 | 📍Biblioteca de Benafelí (parque del Pitillo), Almassora | 🎟️ Entrada gratuita
Deporte
Vóley playa interpeñas. Previa inscripción.
📅 Sábado 18 de julio | 🕒 10:00 | 📍 Playa de Benafelí, Almassora | 🎟️ 10€ por equipo
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