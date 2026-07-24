Qué hacer en Castellón este fin de semana: títeres, SOM Festival, Aplec Dels Ports y Millarts Rock Fest

La provincia de Castellón vuelve a llenarse de propuestas para disfrutar del último fin de semana de julio.

Los grandes festivales de música toman el protagonismo con una nueva cita del Som Festival en el Grau, el Millarts Rock Fest en Argelita y el Aplec dels Ports en Villores, mientras Artana y Peñíscola también se suman con destacados eventos musicales.

La agenda se completa con espectáculos de teatro, circo, magia, títeres y cine, además de conciertos, cuentacuentos, talleres, visitas guiadas y actividades culturales repartidas por numerosos municipios de la provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados

Som Festival

El segundo fin de semana del Som Festival trae a Los Morancos, Rock en familia y a Plácido Domingo.

📅 Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 | 🕒 12:00 | 📍 R.C Naútico de Grau de Castelló | 🎟️ desde 46 €

SolMarket

Este gran espacio combina gastronomía sobre ruedas, música en directo, ocio familiar, artesanía y promoción del comercio local en un ambiente único junto al mar.

📅 Hasta el domingo 16 de agosto | 🕒 De 19:00h a 01:00h | 📍 Puerto de Azahar, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Millarts Rock Fest

Tercera edición del Millarts Rock Fest. El festival trae un fin de semana intenso de grandes grupos y artistas como Biznaga y Killus. También puedes disfrutar de una zona especial para acampar y foodtrucks.

📅 Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 | 📍 Recinto de conciertos, Argelita | 🎟️ 20€

Aplec Dels Ports

Aplec Dels Ports edició 2026 / Aplec

Aplec Dels Ports. El festival reúne grandes artistas como La Gossa Sorda, Arre Ak, Cactus, Los draps, DJ Cuber, Hereus, Band-Idos, Tom Bombadil, entre otros. Encuentra el horario completo pinchando aquí.

📅 Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio | 📍 Villores | 🎟️ Entrada gratuita, a excepción el concierto de La Gossa Sorda 15€

Imagina Benicàssim, Festival de magia XIII Edición.

El Festival de Magia, Imagina Benicàssim edición 2026 / Ayuntamiento de Benicàssim

Magia familiar de la mano de Mago Paco, Maga Marsi, Mago Mirave, Magic Santi y muchos más. Para acceder a la programación completa pincha aquí.

📅 Del 20 al 26 de julio | 📍 Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Los mejores planes para niños

'La geganta Magdalena': cuentacuentos con Eva Fernández.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 11:00 | 📍 Plaça Científic Avel·lí Corma, Moncofa | 🎟️ Entrada gratuita

“Los cuentos de María Sarmiento”: Contacontes a la mar 2026 Légolas Colectivo Escénico.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Biblioteca del Mar Heliòpolis, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Aprende inglés jugando. Iniciativa para los más pequeños de 4 a 10 años para aprender inglés a la vez que se divierten.

Turno 1 🕒 De 11:00 a 13:00 📍 Espai Cultural de la Mar, Benicássim Turno 2 🕒 De 18:00 a 20:00 📍 Biblioteca del Mar Heliòpolis, Benicássim

Títeres a la Mar

Este fin de semana podrás disfrutar en familia de la edición 24º del Festival Internacional Títeres a la mar, con espectáculos durante los tres días.

📅 Viernes 20 al 26 de julio | 📍 Oropesa del mar | 🎟️ Entrada gratuita

Jeff Toussaint, con 'El hiponitista 2'.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Torre del Mar de Burriana | 🎟️ Entrada gratuita

'Viva el circo' por Fofito Aragón. El show combina la esencia del circo clásico con acróbatas, malabaristas y música, incluyendo grandes éxitos como "La Gallina Turuleca" o "Hola Don Pepito".

Fofito en el espectáculo de circo 'Viva el Circo'. / Erik Pradas

📅 Hasta el 2 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Recinto Ferial, Castelló | 🎟️ 10€

Family Fest. Geocaching musical en las calles del pueblo.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Plaza Constitución, Benicàssim | 🎟️ 3€ (1.50 € reducida

Talleres Medioambientales 2026. El sábado se celebra el taller de 'Experimento, ambientador e insecticida ecológico', y el domingo el taller 'Mariposas, botellas reutilizables y tamizado de arena'.

📅 Sábado 25 y domingo 26 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Playa Heliòpolis, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Anem de festa. Trobadorets invita a todos a un espectáculo de música familiar en valenciano, cuyo objetivo es bailar mucho, divertirse y pasar un muy buen rato en familia.

📅 Domingo 26 de julio | 🕒 12:30 | 📍 Plaça la Bassa, Villores | 🎟️ Entrada gratuita

Et conte un secret. Descubre los secretos de cada pueblo con un espectáculo para los más pequeños.

📅 Domingo 26 de julio | 🕒 16:00 | 📍 Coratxa, Benifassà | 🎟️ Entrada gratuita

Festival de Guitarra Armonik: Masterclass de Juan Antonio Moya.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Auditorio Pedro Mercader, Benicarló | 🎟️ 35€

Gustavo Paradís. El cantante y músico español de Vinaròs que llega a Almenara para dar un espectáculo de pop-rock.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Paseo Marítimo de Almenara | 🎟️ Entrada gratuita

Annacrusa: Arrels. Acústics al Metcas. Proyecto musical de la unión de cuarteto eléctrico, oscuro y melancólico del rock.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Concierto de Leticia Sabater. La artista ofrece un espectáculo lleno de diversión y locura que continúa con una fiesta de música comercial hasta la madrugada.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 De 22:00h a 05:00h | 📍 Calima Club, Playa del Arenal, Burriana | 🎟️ Entradas a la venta

Trío Trébol. La reconocida banda y orquesta de verbena llegan a las fiestas de Penyeta y Racó.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Urbanització Penyeta i Racó, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Mariángeles del Infierno. La banda de rock and roll dará un show en El Corb.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 El Corb, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Concert de Cinema de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, en el cicle de música Polièdric.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Plaça de Sant Bartomeu, Benicarló | 🎟️ Entrada gratuita

Banda Sinfónica Sociedad Musical La Alianza.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Pérgola del Paseo de Colón, Vinaròs | 🎟️ Entrada gratuita

Babalú Swing Band. Una banda al estilo de las grandes bandas americanas de jazz, swing y soul.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Maya, Benicàssim | 🎟️ 12€

Festival de Música Antiga i Barroca

Festival de Música Antiga i Barroca / Institut Valencià de Cultura

Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola VIERNES 24 🕒 20:30 - Cercavila Heràldica La Regalada | 📍 Recorrido por el casco antiguo de Peníscola | 🎟️ Entrada gratuita 🕒 22:30 - A furore ad gloriam, Mediterrània Consort | 📍 Castell de Papa Luna, Peníscola | 🎟️ 15€ SÁBADO 25 🕒 22:30 - El Conqueridor, Capella de Ministrers | 📍 Palau de Congressos, Peníscola | 🎟️ 15€ DOMINGO 26 🕒 22:30 - De carne y aliento, The Gleam Ensemble| 📍 Castell de Papa Luna, Peñíscola | 🎟️ 15€

Muixerangues Simòniques amb la Banda Artística Nulense i la Nova Muixeranga de Algemesí

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Terrassa de l’Estany de Nules | 🎟️ Entrada gratuita

Ídol Festival Artana

Ídol Festival Artana convierte el pueblo en un enucentro musical con artistas como Kiki Cortiñas, Inma Vilchez, La Cuarta Cuerda, Orquestra Filharmònica de Borriana, Pedro Navarro y Pedro Quiralte.

📅 Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Plaça El Plà (viernes) y Plaça Nova (sábado y domingo), Artana | 🎟️ Entrada gratuita

Concierto flamenco con Jesús Méndez, Paco León, Diego Montoya y Manuel Salao.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Carrer Vicent Roig Alós, Moncofa | 🎟️ Entrada gratuita

XXVI Ciclo de Música Sacra.

La edición XXVI recibe a artistas como Jean-Pierre Dupuy, Teselas Ensemble Vocal y el Coro Tutte Voci “Lauda, Anima Mea”.

📅 Del 22 al 25 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Monasterio del Desert de les Palmes, Benicàssim y el domingo en Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita (domingo a 3€)

Olivera Fest (I Edició). Este festival rural de música emergente ofrece una variada programación de conciertos y sesiones de DJ para disfrutar del talento en directo.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 12:00h | 📍 Zona Esportiva Els Ibarsos (Piscines), Els Ibarsos | 🎟️ Entrada libre

Programa de actividades 12:00h: Vermouth Musical - Lorenzo Millo

Vermouth Musical - 20:00h: Santi Campos

21:30h: Faradaí

23:00h: Reina Vudú

00:30h:The Clitorians DJs

Llorono y The Roller Coasters.

📅 Sábado 25 y domingo 26 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Cafe, Burriana | 🎟️ Entrada gratuita

Asintomáticos. Su repertorio se centra en grandes clásicos del pop-rock y el rock nacional e internaciona.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Bocana, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Silverflame. Nacida de las cenizas de La Banda del Yuyu, la banda fusiona atmósferas psicodélicas con rock clásico.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

Flamenc Fest, con Cositas Buenas + Paradita Flamenca + Patxi Ojana.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Terrassa de l’Estany, Nules | 🎟️ Entrada gratuita

Soneja Rock, con Manifa + Sujeto K + Navajazo por un Chándal + 8 Meses y 2 Días + Misèria.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Polideportivo de Soneja | 🎟️ 15-20€

Sabor Salado. Un dúo musical de guitarra y voz originario de la provincia de Castellón, especializado en versiones de pop, rock, blues y otros géneros musicales.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Paseo Marítimo de Almenara | 🎟️ Entrada gratuita

Rebelodic y Els Suéters. Como parte de la celebración de la festa de les Quintaes, ambos grupos actuarán en Figueroles.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:30 y 23:30 | 📍 Plaça de l’Església de Figueroles | 🎟️ Entrada gratuita

De No-Maisano. Un concierto de música de cámara a cargo de la flautista Patrícia de No y el guitarrista Simón Maisano, con un repertorio que fusiona melodías europeas y latinoamericanas.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Santuario de la Misericordia, Vinaròs | 🎟️ Entrada gratuita

Festival Coral de Segorbe: Coro Juventudes Musicales de Segorbe.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Catedral Basílica, Segorbe | 🎟️ Entrada gratuita

Los40 Summer Live

Los 40 Summer Live 2026 / Los 40

El evento destaca artistas en su cartel como Ruslana, Vicco, Enol, Chema Rivas, Pikete, Volavent y Michael Foster, además de la sesión del DJ Óscar Martínez.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Playa Sur, Peñiscola | 🎟️ Entrada gratuita

Xioama Abello. La cantautora y guitarrista valenciana que fusiona jazz, bossa nova y ritmes mediterráneos con el folclore latinoamericano llega a Vilanova d’Alcolea.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Calvari de Vilanova d’Alcolea | 🎟️ Entrada gratuita

Manolos Plateados-Tributo a El Último de la Fila

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Paseo Marítimo de Almenara | 🎟️ Entrada gratuita

Metal Fox, con Easy Rider + Rise + Profecía

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 23:00 | 📍Junto al campo de fútbol de Llucena | 🎟️ Entrada gratuita

Santilulsión, en El Grau a la Fresca.

El Grau a la fresca 2026 / Ayuntamiento de Castelló

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Parc de la Panderola, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Bendita Rumba. Grupo de rumbas, sevillanas y covers.

📅 Domingo 26 de julio | 🕒 15:30 | 📍 Grupo Roquetes, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

BeniCai. Bocana da la bienvenida a BeniCai, un grupo musical de flamenco fusión y rumbas originario de la provincia de Castellón.

📅 Domingo 26 de julio | 🕒 19:00 | 📍 Bocana, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Fabián Sanchez, en la Gastrofira.

📅 Domingo 26 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Paseo Marítimo de Almenara | 🎟️ Entrada gratuita

Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de Toros, Vinaròs | 🎟️ 1€

Coartadas. Sigue a Miguel, el exitoso fundador de una empresa que fabrica coartadas y excusas perfectas para clientes que necesitan engañar a sus parejas o escapar de situaciones comprometidas.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Perpetuo Socorro, Vinaròs | 🎟️ Entrada gratuita

Corredora (V.O Castellano). Una corredora de élite obsesionada con la alta competición, sufre un brote psicótico que la aparta de las pistas

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 doble función: 20:00 y 22:30 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3€

Voy a pasármelo mejor. Un grupo de amigos se va de campamento de verano, donde vivirán grandes aventuras, descubrirán el primer amor y enfrentarán dilemas propios de la edad, todo ello al ritmo de la música de la época.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Parque Litoral, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Teatro y danza

La Ternura: XXXII Festival de Teatre amb Bon Humor Olympia Metropolitana.

La Ternura por Olimpia Metropolitan / Olimpia Metropolitan

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 12€

La nit de la comèdia por Comedy Rocket.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Carpa local polivalente, Canet Lo Roig | 🎟️ Entrada gratuita

Diminuts por La Fam Teatre comenzará su pasacalles en la Av. Serra d'Espadà hasta llegar a la Plaça de l'Església.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Av. Serra d'Espadà, Tales | 🎟️ Entrada gratuita

Festival CCB.

Festival CCB 2026 / Ayuntamiento de Bejís

La tercera edición del Festival CCB convertirá las calles y plazas de Bejís en un escenario abierto para la danza, el circo contemporáneo, la acrobacia, la performance, el teatro físico y textual, la música, el arte sonoro e, incluso, la poesía. Consulta los horarios y puntos de encuentro para cada actividad pinchando aquí.

📅 Sábado 25 y domingo 26 de julio | 📍 Bejís | 🎟️ Entrada gratuita

Castro Festival: 'Cabezudos a la calle' + 'La noche de Adán' de Rebombori.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:45 | 📍 Plaza de la Glorieta, Azúebar | 🎟️ Entrada gratuita

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Visita guiada 'Luz que alumbre el trazo'.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Palau de Congressos de Peníscola | 🎟️ Entrada gratuita

Carmen Lázaro, con 'Mujer y derecho del pasado al presente'. Reflexión literaria de la autora Carmen Lázaro sobre la historia y su verdad.

Cartel oficial de refugios con tinta y derecho / Institut Valencià de Cultura

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Sala Maix Box en el Auditorio de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

'Nits dels íbers' dins de Nits d’Històries i Historietes. Visita teatralizada nocturna para conocer los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en Sant Josep.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 21:30 | 📍 Poblat de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada gratuita

Visita nocturna al Palau de Betxí.

Palau-Castell de Betxí / Mediterráneo

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Palau de Betxí | 🎟️ 5€

Noche de Observación Astronómica.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Paseo Marítimo de Borriana | 🎟️ Entrada gratuita

Castro Festival: taller 'hacer mi cabezudo'.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 11:00 | 📍 Polideportivo Cubierto de Azúebar | 🎟️ Entrada gratuita

Observaciones solares. El planetario nos invita en esta ocasión a observaciones solares por medio de un potente telescopio para hacerlo de manera totalmente segura.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 11:15 a 12:15 | 📍 Planetario de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Visita guiada a la exposición de arqueologia y cerámica del Museu Etnològic del Termet de Vila-real.

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 19:30 | 📍 Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

#RUTAdieciséis30.

Programa pensado para jóvenes ente 16 y 30 años, dónde cada fin de semana ofrece actividades deportivas, culturales y creativas como alternativa al ocio convencional. Todas las actividades requieren una inscripción previa pinchando aquí.

VIERNES Senderismo nocturno I 📅 Viernes 24 de julio | 🕒 20:00 a 00:00 | 📍 Ermita de la Magdalena, Castelló SÁBADO Surf Paddle II: #RUTAdieciséis30. 📅 Sábado 25 de julio | 🕒 10:00 a 12:00 | 📍 Escuela Surfers, Castelló DOMINGO Yoga al aire libre IV 📅 Domingo 26 de julio | 🕒 10:00 a 11:30 | 📍 Parque del paseo marítimo del Grau, Castelló

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