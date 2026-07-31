Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós a varios desalojosCarreteras cortadasEn directo: Crisis migratoria en CeutaRobado en un prosítbuloSubasta de una cerámicaNuevo outlet de marcasGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Som Festival, Arenal Sound y Festival Lírico Ópera de Benicàssim

La agenda del 31 de julio, 1 y 2 de agosto reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro y mucho más

Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada

No te pierdas los mejores planes para este fin de semana.

No te pierdas los mejores planes para este fin de semana. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juliana Carambia

Juliana Carambia

Castellón

La provincia de Castellón despide julio y da la bienvenida a agosto con un fin de semana repleto de música, cultura y ocio para todos los públicos.

Los grandes festivales vuelven a ser los protagonistas con el tercer fin de semana del Som Festival en el Grau de Castelló, el arranque del Arenal Sound en Borriana y el inicio del Festival Lírico Ópera de Benicàssim, mientras el SolMarket continúa animando las noches estivales junto al mar.

La programación se completa con espectáculos de circo, teatro y cine al aire libre, además de conciertos, talleres, visitas guiadas, actividades familiares y propuestas culturales repartidas por numerosos municipios de la provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados

Som Festival

El Som Festival afronta su tercer fin de semana de la mano de Sergio Dalma, Iván Ferreiro y Siempre Así.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 20:00 | 📍 R.C Naútico de Grau de Castelló | 🎟️ desde 46 €

SolMarket

Este gran espacio combina gastronomía sobre ruedas, música en directo, ocio familiar, artesanía y promoción del comercio local en un ambiente único junto al mar.

📅 Hasta el domingo 16 de agosto | 🕒 De 19:00h a 01:00h | 📍 Puerto de Azahar, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Arenal Sound

Cartel Arenal Sound 2026

Cartel Arenal Sound 2026 / Arenal Sound

El Arenal Sound 2026 celebra su 16º aniversario con un fin de semana repleto de música combinando sol, camping y música. Se trata de cuatro días de la mano de artistas como Juan Magan, Cali y el Dandee, Omar Montes, Walls, Ana Mena, entre otros. Consulta los horarios pinchando aquí.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 📍 Playa El Arenal, Borriana | 🎟️ desde 50€

Festival Lírico Ópera Benicàssim

Cartel de la XVIII edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim.

Cartel de la XVIII edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

El Festival Lírico Ópera de Benicàssim comienza a lo grande con el concierto inaugural de The Four Italian Tenors, y continuando el fin de semana con El lirismo del Mariachi.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 21:00 | 📍 Teatre Municipal F. Tarrega, Benicàssim | 🎟️ 9€ - 12€

Los mejores planes para niños

Taller 'La mujer en la ciencia y la biodiversidad'. Descubre a las científicas que han cambiado nuestra forma de entender el planeta y por qué la biodiversidad es imprescindible para la vida.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Planetario de Castelló, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Taller 'Criatures del paratge' a càrrec d’Onieva.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Plaça del Pastoret-Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

'Històries i llegendes del Termet' de Vila-real. Una actividad familiar para disfrutar de la cultura, la naturaleza y el patrimonio de Vila-real bajo la luz de la luna.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Pàrquing del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

Cartonutti y las 3 RRR. Un espectáculo de teatro infantil y familiar de la compañía argentina Maximiliano Stia que utiliza el humor, la magia y la participación para enseñar sobre ecología.

📅 Sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 El sábado 20:30 y el domingo 22:30 | 📍 Sábado en La Piscina, Chóvar y domingo en Pont de l’Aigua, Alfondeguilla | 🎟️ Entrada gratuita

'Viva el circo' por Fofito Aragón. El show combina la esencia del circo clásico con acróbatas, malabaristas y música, incluyendo grandes éxitos como "La Gallina Turuleca" o "Hola Don Pepito".

Fofito en el espectáculo de circo 'Viva el Circo'.

Fofito en el espectáculo de circo 'Viva el Circo'. / Erik Pradas

📅 Hasta el 2 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Recinto Ferial, Castelló | 🎟️ 10€

Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026

Música

Batucada Punkadeira.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Plaza de Toga | 🎟️ Entrada gratuita

Tatiana J. brillará en Acústics al MetCas. Apasionada de la música, prueba distintos estilos desde el blues, pasando por el R&B de los años 90 y mezclando con funky y soul, como su propio estilo con grandes influencias del pop.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Museo de Etnología, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Elle Sax, del grup Roselles A Tempo.vilafrabca

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Ermita Santa Quitèria, Almassora | 🎟️ Entrada gratuita

Harmonia Eclíptica.

Armonía eclíptica 2026

Armonía eclíptica 2026 / IVC

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Esplanada de l’Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Festival de Música Antiga i Barroca.

El Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola arriba a la seua 31a edició amb dotze propostes musicals.

El Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola arriba a la seua 31a edició amb dotze propostes musicals. / IVC

Tres espectáculos a lo grande: 'Postals polifòniques' de Stile Antico, 'Amor místic: música i poesia' de La Ritirata y 'Follia d'amore. Al voltant de quatre afectes de l'amor' con Camerata Antiga.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 viernes y sábado a las 22:30, domingo a las 12:00 | 📍 Peníscola | 🎟️ 15€, domingo entrada gratuita

Big Band de l’Orquestra Simfònica Belles Arts, amb 'American night'.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Amfiteatre Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Festival Endins: Thaïs Morell y Vinicius Nisi.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Plaça d’en Blasc, Vilafranca | 🎟️ Entrada gratuita

Luis Miguel, el Tributo oficial. El restaurante de Benicàssim, Maya, se convierte en la celebración de la música del mexicano Luis Miguel.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Maya, Benicàssim | 🎟️ 12€

Dúo Vintage. Peñíscola despide julio de la mano de la verbena Duo Vintage.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Peñismar, Peníscola

Los Gandules. El dúo musical cómico e irreverente llega a Argelita.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

La Kinky Band.

📅 Sábado 1 de julio | 🕒 01:00 | 📍 Frontón de Toga

Rascayú. El grupo de versiones de música PopRock dará un espectáculo en Moncofa.

📅 Sábado 1 de julio | 🕒 18:00 | 📍 Plaça Els Cucs, Moncofa | 🎟️ Entrada gratuita

Malaestrella.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Michael Bublé: Tributo y homenaje al cantante canadiense.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 22:30 | 📍 Maya, Benicàssim | 🎟️ 12€

Festival de Havaneres: Canya de Sucre + Grills de la Nit + Son de l’Havana.

Festival d'Havaneres Benicàssim

Festival d'Havaneres Benicàssim / Benicàssim Turisme

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 22:30 | 📍 Amfiteatre Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Gòspel a la Mar, amb Yamile Wilson i Jennifer Panebianco.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 22:45 | 📍 Far en la platja de Nules | 🎟️ Entrada gratuita

Al Tran Tran, con 'Bingo musical'.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

Sohta Nakabayashi. El guitarrista japonés abre el décimo aniversario del MDM FEST.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Jardines de Villa Purificación, Montanejos | 🎟️ Entrada gratuita

Dani Orts & Escrigman, en Grau a la Fresca. Monólogos para una noche de comedia.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Plaza Josefina López, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Pau. Su propuesta se mueve entre la canción de autor, el pop acústico, el flamenco sutil y ritmos urbanos de raíz callejera.

📅 Domingo 2 de agosto | 🕒 12:30 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

Summer Carnaval Vinaròs: La fiesta del Segundo Desfile.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 18:30 | 📍 Frenesí Club, Vinaròs | 🎟️ 12-14€

Cine

Cine para disfrutar del 31 de julio al 2 de agosto

Cine para disfrutar del 31 de julio al 2 de agosto / Mediterráneo

Viva (Aina Clotet, 2026). La intensa necesidad de vivir de una mujer tras superar una grave enfermedad.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3€

Planeta Rojo (Antony Hoffman, 2000). Una misión tripulada de rescate y terraformación en Marte.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Planetario, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Pitufos (Chris Miller, 2025). Narra la misión de rescate de Pitufina y los gnomos azules cuando Papá Pitufo es secuestrado por los malvados brujos Razamel y Gargamel.

📅 Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto | 🕒 viernes 22:00 y sábado 19:00 | 📍 Almassora | 🎟️ Entrada gratuita

El Tesoro de Barracuda (Adrià García, 2025). Narra la historia de Chispas, una niña que termina por accidente en el barco pirata del capitán Barracuda y debe enseñar a leer a la tripulación para encontrar un valioso tesoro.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de la Armada de Xilxes | 🎟️ Entrada gratuita

Estrenos del fin de semana

  • Spider-man: Brand New Day. Mientras Peter Parker ejerce como héroe anónimo, su cuerpo sufre una peligrosa evolución física y debe hacer frente a una nueva y poderosa amenaza.
  • Mother Mary. Narra la intensa y compleja relación entre una superestrella del pop mundial y su antigua amiga y diseñadora de moda, quienes se reencuentran cuando la cantante necesita un vestido para su próxima gira.
  • Mala bestia. Un drama con toques fantásticos sobre la adolescencia y el abandono.
  • La última ronda en Venecia. Una comedia dramática sobre Carlobianchi y Doriano, dos cincuentones que siguen la regla de no perderse nunca la última copa
Cartelera de cine en Castellón

Cartelera de cine en Castellón

Teatro y danza

Buscant una canço. Musical en Argelita.

📅 Domingo 2 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Jubilados de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Visita guiada a 'Livin’ LaVidaMare'.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Visita guiada “¡Silencio! Se rueda”. Un viaje para seguir los pasos de guionistas, directores y actores que han trabajado llevando al celuloide los escenarios de Benicàssim y han sido protagonistas de las más rocambolescas historias e, incluso, de intrigas y cotilleos propios de la ecléctica sociedad del pasado siglo. 

Guionistas, directores y actores que han trabajado llevando al celuloide los escenarios de Benicàssim

Guionistas, directores y actores que han trabajado llevando al celuloide los escenarios de Benicàssim / Benicàssim Turisme

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Torre de Sant Vicent, Benicàssim | 🎟️ 3€

Visita guiada de '1.700 km.' de Anne Barton de Mayor y Martina Unterharnscheidt.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 19:00 | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Xarrada de mitologia preromana i el cicle de les festes del foc en la tradició Nulera, per Alfons Pérez 'Malparla'.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Terrasa Estany de Nules | 🎟️ Entrada gratuita

Rastreadores que no se dejan ver. Jinetas, garduñas, comadrejas o tejones son algunos de los preciosos animales locales que tenemos en nuestras montañas y que pocos conocen. Desde el Centre d’Interpretació La Bartola ven a descubrir la fauna de nuestra tierra.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 18:30 | 📍 Desert de les Palmes, Benicàssim | 🎟️ 3€

Visites teatralitzades al Museu Etnològic del Termet de Vila-real a càrrec de Paraules d’aire.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 19:00 | 📍Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

Visita 'Descobrint el Millars'.

📅 Domingo 2 de agosto | 🕒 10:00 | 📍 Pàrquing del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!

Noticias relacionadas y más

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.

También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.

Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Así está el incendio de la Vall d'Uixó este miércoles: los bomberos cuentan la última hora del operativo
  3. La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años
  4. La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas
  5. La batalla heroica para evitar que el fuego saltara en Alcudia de Veo: sin agua, de noche y a mano
  6. La casa de Mago Yunke en la Vilavella se salva por poco «pero han desaparecido parte de mi historia y mis vivencias»
  7. Un accidente con personas atrapadas corta la A-23 y obliga a movilizar a los Bomberos de Castellón
  8. Directo | Girona-Castellón: Consulta los onces iniciales

Privacidad y alto rendimiento: Royalverd Training Center, así es el búnker del CD Castellón en Girona

Privacidad y alto rendimiento: Royalverd Training Center, así es el búnker del CD Castellón en Girona

Mikautadze, Moleiro y Renato Veiga, llamados a ser pilares fundamentales en su año II en el Villarreal

Mikautadze, Moleiro y Renato Veiga, llamados a ser pilares fundamentales en su año II en el Villarreal

La 'caseta milagro' de la zona del incendio que demuestra la importancia de tener limpio el monte

La 'caseta milagro' de la zona del incendio que demuestra la importancia de tener limpio el monte

La terraza más fresca y animada del verano está en Moll de Costa

La terraza más fresca y animada del verano está en Moll de Costa

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Som Festival, Arenal Sound y Festival Lírico Ópera de Benicàssim

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Som Festival, Arenal Sound y Festival Lírico Ópera de Benicàssim

Capla Festival prepara una 2ª edición de reencuentro y música en directo

Capla Festival prepara una 2ª edición de reencuentro y música en directo

El cumpleaños de Tonet Marzá reúne este sábado en El Recreo a cerca de treinta artistas de la escena 'remember'

El cumpleaños de Tonet Marzá reúne este sábado en El Recreo a cerca de treinta artistas de la escena 'remember'

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada
Tracking Pixel Contents