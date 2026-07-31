Qué hacer en Castellón este fin de semana: Som Festival, Arenal Sound y Festival Lírico Ópera de Benicàssim

La provincia de Castellón despide julio y da la bienvenida a agosto con un fin de semana repleto de música, cultura y ocio para todos los públicos.

Los grandes festivales vuelven a ser los protagonistas con el tercer fin de semana del Som Festival en el Grau de Castelló, el arranque del Arenal Sound en Borriana y el inicio del Festival Lírico Ópera de Benicàssim, mientras el SolMarket continúa animando las noches estivales junto al mar.

La programación se completa con espectáculos de circo, teatro y cine al aire libre, además de conciertos, talleres, visitas guiadas, actividades familiares y propuestas culturales repartidas por numerosos municipios de la provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados

Som Festival

El Som Festival afronta su tercer fin de semana de la mano de Sergio Dalma, Iván Ferreiro y Siempre Así.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 20:00 | 📍 R.C Naútico de Grau de Castelló | 🎟️ desde 46 €

SolMarket

Este gran espacio combina gastronomía sobre ruedas, música en directo, ocio familiar, artesanía y promoción del comercio local en un ambiente único junto al mar.

📅 Hasta el domingo 16 de agosto | 🕒 De 19:00h a 01:00h | 📍 Puerto de Azahar, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Arenal Sound

Cartel Arenal Sound 2026 / Arenal Sound

El Arenal Sound 2026 celebra su 16º aniversario con un fin de semana repleto de música combinando sol, camping y música. Se trata de cuatro días de la mano de artistas como Juan Magan, Cali y el Dandee, Omar Montes, Walls, Ana Mena, entre otros. Consulta los horarios pinchando aquí.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 📍 Playa El Arenal, Borriana | 🎟️ desde 50€

Festival Lírico Ópera Benicàssim

Cartel de la XVIII edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

El Festival Lírico Ópera de Benicàssim comienza a lo grande con el concierto inaugural de The Four Italian Tenors, y continuando el fin de semana con El lirismo del Mariachi.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 21:00 | 📍 Teatre Municipal F. Tarrega, Benicàssim | 🎟️ 9€ - 12€

Los mejores planes para niños

Taller 'La mujer en la ciencia y la biodiversidad'. Descubre a las científicas que han cambiado nuestra forma de entender el planeta y por qué la biodiversidad es imprescindible para la vida.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Planetario de Castelló, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Taller 'Criatures del paratge' a càrrec d’Onieva.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Plaça del Pastoret-Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

'Històries i llegendes del Termet' de Vila-real. Una actividad familiar para disfrutar de la cultura, la naturaleza y el patrimonio de Vila-real bajo la luz de la luna.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Pàrquing del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

Cartonutti y las 3 RRR. Un espectáculo de teatro infantil y familiar de la compañía argentina Maximiliano Stia que utiliza el humor, la magia y la participación para enseñar sobre ecología.

📅 Sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 El sábado 20:30 y el domingo 22:30 | 📍 Sábado en La Piscina, Chóvar y domingo en Pont de l’Aigua, Alfondeguilla | 🎟️ Entrada gratuita

'Viva el circo' por Fofito Aragón. El show combina la esencia del circo clásico con acróbatas, malabaristas y música, incluyendo grandes éxitos como "La Gallina Turuleca" o "Hola Don Pepito".

Fofito en el espectáculo de circo 'Viva el Circo'. / Erik Pradas

📅 Hasta el 2 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Recinto Ferial, Castelló | 🎟️ 10€

Batucada Punkadeira.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Plaza de Toga | 🎟️ Entrada gratuita

Tatiana J. brillará en Acústics al MetCas. Apasionada de la música, prueba distintos estilos desde el blues, pasando por el R&B de los años 90 y mezclando con funky y soul, como su propio estilo con grandes influencias del pop.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Museo de Etnología, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Elle Sax, del grup Roselles A Tempo.vilafrabca

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Ermita Santa Quitèria, Almassora | 🎟️ Entrada gratuita

Harmonia Eclíptica.

Armonía eclíptica 2026 / IVC

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 | 📍 Esplanada de l’Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Festival de Música Antiga i Barroca.

El Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola arriba a la seua 31a edició amb dotze propostes musicals. / IVC

Tres espectáculos a lo grande: 'Postals polifòniques' de Stile Antico, 'Amor místic: música i poesia' de La Ritirata y 'Follia d'amore. Al voltant de quatre afectes de l'amor' con Camerata Antiga.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 viernes y sábado a las 22:30, domingo a las 12:00 | 📍 Peníscola | 🎟️ 15€, domingo entrada gratuita

Big Band de l’Orquestra Simfònica Belles Arts, amb 'American night'.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Amfiteatre Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Festival Endins: Thaïs Morell y Vinicius Nisi.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Plaça d’en Blasc, Vilafranca | 🎟️ Entrada gratuita

Luis Miguel, el Tributo oficial. El restaurante de Benicàssim, Maya, se convierte en la celebración de la música del mexicano Luis Miguel.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 23:00 | 📍 Maya, Benicàssim | 🎟️ 12€

Dúo Vintage. Peñíscola despide julio de la mano de la verbena Duo Vintage.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:30 | 📍 Peñismar, Peníscola

Los Gandules. El dúo musical cómico e irreverente llega a Argelita.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

La Kinky Band.

📅 Sábado 1 de julio | 🕒 01:00 | 📍 Frontón de Toga

Rascayú. El grupo de versiones de música PopRock dará un espectáculo en Moncofa.

📅 Sábado 1 de julio | 🕒 18:00 | 📍 Plaça Els Cucs, Moncofa | 🎟️ Entrada gratuita

Malaestrella.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Michael Bublé: Tributo y homenaje al cantante canadiense.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 22:30 | 📍 Maya, Benicàssim | 🎟️ 12€

Festival de Havaneres: Canya de Sucre + Grills de la Nit + Son de l’Havana.

Festival d'Havaneres Benicàssim / Benicàssim Turisme

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 22:30 | 📍 Amfiteatre Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Entrada gratuita

Gòspel a la Mar, amb Yamile Wilson i Jennifer Panebianco.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 22:45 | 📍 Far en la platja de Nules | 🎟️ Entrada gratuita

Al Tran Tran, con 'Bingo musical'.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

Sohta Nakabayashi. El guitarrista japonés abre el décimo aniversario del MDM FEST.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Jardines de Villa Purificación, Montanejos | 🎟️ Entrada gratuita

Dani Orts & Escrigman, en Grau a la Fresca. Monólogos para una noche de comedia.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Plaza Josefina López, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Pau. Su propuesta se mueve entre la canción de autor, el pop acústico, el flamenco sutil y ritmos urbanos de raíz callejera.

📅 Domingo 2 de agosto | 🕒 12:30 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

Summer Carnaval Vinaròs: La fiesta del Segundo Desfile.

📅 Viernes 31 de julio, sábado 1 y domingo 2 de agosto | 🕒 18:30 | 📍 Frenesí Club, Vinaròs | 🎟️ 12-14€

Cine

Cine para disfrutar del 31 de julio al 2 de agosto / Mediterráneo

Viva (Aina Clotet, 2026). La intensa necesidad de vivir de una mujer tras superar una grave enfermedad.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 20:00 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3€

Planeta Rojo (Antony Hoffman, 2000). Una misión tripulada de rescate y terraformación en Marte.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Planetario, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Pitufos (Chris Miller, 2025). Narra la misión de rescate de Pitufina y los gnomos azules cuando Papá Pitufo es secuestrado por los malvados brujos Razamel y Gargamel.

📅 Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto | 🕒 viernes 22:00 y sábado 19:00 | 📍 Almassora | 🎟️ Entrada gratuita

El Tesoro de Barracuda (Adrià García, 2025). Narra la historia de Chispas, una niña que termina por accidente en el barco pirata del capitán Barracuda y debe enseñar a leer a la tripulación para encontrar un valioso tesoro.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de la Armada de Xilxes | 🎟️ Entrada gratuita

Estrenos del fin de semana Spider-man: Brand New Day. Mientras Peter Parker ejerce como héroe anónimo, su cuerpo sufre una peligrosa evolución física y debe hacer frente a una nueva y poderosa amenaza.

Mientras Peter Parker ejerce como héroe anónimo, su cuerpo sufre una peligrosa evolución física y debe hacer frente a una nueva y poderosa amenaza. Mother Mary. Narra la intensa y compleja relación entre una superestrella del pop mundial y su antigua amiga y diseñadora de moda, quienes se reencuentran cuando la cantante necesita un vestido para su próxima gira.

Narra la intensa y compleja relación entre una superestrella del pop mundial y su antigua amiga y diseñadora de moda, quienes se reencuentran cuando la cantante necesita un vestido para su próxima gira. Mala bestia . Un drama con toques fantásticos sobre la adolescencia y el abandono.

. Un drama con toques fantásticos sobre la adolescencia y el abandono. La última ronda en Venecia. Una comedia dramática sobre Carlobianchi y Doriano, dos cincuentones que siguen la regla de no perderse nunca la última copa

Teatro y danza

Buscant una canço. Musical en Argelita.

📅 Domingo 2 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Jubilados de Argelita | 🎟️ Entrada gratuita

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Visita guiada a 'Livin’ LaVidaMare'.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 12:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Visita guiada “¡Silencio! Se rueda”. Un viaje para seguir los pasos de guionistas, directores y actores que han trabajado llevando al celuloide los escenarios de Benicàssim y han sido protagonistas de las más rocambolescas historias e, incluso, de intrigas y cotilleos propios de la ecléctica sociedad del pasado siglo.

Guionistas, directores y actores que han trabajado llevando al celuloide los escenarios de Benicàssim / Benicàssim Turisme

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 18:30 | 📍 Torre de Sant Vicent, Benicàssim | 🎟️ 3€

Visita guiada de '1.700 km.' de Anne Barton de Mayor y Martina Unterharnscheidt.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 19:00 | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

Xarrada de mitologia preromana i el cicle de les festes del foc en la tradició Nulera, per Alfons Pérez 'Malparla'.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 22:00 | 📍 Terrasa Estany de Nules | 🎟️ Entrada gratuita

Rastreadores que no se dejan ver. Jinetas, garduñas, comadrejas o tejones son algunos de los preciosos animales locales que tenemos en nuestras montañas y que pocos conocen. Desde el Centre d’Interpretació La Bartola ven a descubrir la fauna de nuestra tierra.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 18:30 | 📍 Desert de les Palmes, Benicàssim | 🎟️ 3€

Visites teatralitzades al Museu Etnològic del Termet de Vila-real a càrrec de Paraules d’aire.

📅 Sábado 1 de agosto | 🕒 19:00 | 📍Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

Visita 'Descobrint el Millars'.

📅 Domingo 2 de agosto | 🕒 10:00 | 📍 Pàrquing del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada gratuita

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