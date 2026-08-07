Qué hacer en Castellón este fin de semana: Los Delinqüentes ponen ritmo a la agenda
La agenda del 7, 8 y 9 de agosto reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón encara el fin de semana del 7 al 9 de agosto con una agenda que mezcla grandes conciertos, fiestas populares y planes para disfrutar al aire libre. Los Delinqüentes regresarán a los escenarios después de casi quince años en el Som Festival, además, el Grau revivirá los grandes himnos de la música remember y la Vall d’Uixó se volcará con Les Penyes en Festes. La Serra d’Espadà, por su parte, se llenará de teatro, títeres, circo y música con una nueva edición del Castro Festival.
También habrá propuestas familiares en Burriana, Benicàssim, Argelita y Almassora, cine de verano, teatro con humor, ópera, rock, flamenco, folclore, dolçaina y tabal y conciertos repartidos por toda la provincia. Completan la agenda los bous al carrer de Nules y Soneja, las jornadas de memoria histórica de Vistabella y varias visitas culturales en Castelló, Cirat y Vila-real.
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Nuestros planes destacados
Som Festival
Los Delinqüentes. Vuelven a los escenarios tras casi 15 años de ausencia para celebrar el 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, su disco debut y una obra esencial de la música popular contemporánea. El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron una época como La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 20:00 | 📍 Real Club Náutico del Grau de Castelló | 🎟️ 30-41,8 €
Tardeo Remember. Djs + Jerry Daley y G.E.M. Los mejores temas de la época remember suenan en vivo en una gran fiesta junto al mar.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 18:00 | 📍 Real Club Náutico del Grau de Castelló | 🎟️ 14-99 €
Les Penyes en Festes
La programación musical de Les Penyes en Festes reúne bous al carrer, conciertos, orquestas, charangas y sesiones de DJ en la Vall d’Uixó.
Programa de fiestas
VIERNES 7
- 12:00 h Pasacalle de charangas.
- 12:30 h Castillos hinchables acuáticos en el recinto ferial.
- 14:30 h Comida de hermandad y reparto de caldereta. Después, Gran Bingo.
- 16:00 h Batalla final de charangas. A continuación, actuación de Gen Z.
- 20:00 h Actuación de Lamaar Music.
- 22:30 h Actuación de Vudú.
- 23:59 h Fiesta Remember con varios DJ.
SÁBADO 8
- 07:00 h Pasacalle taurino con la charanga La Bomba Show.
- 08:00 h Encierro de toros de la ganadería Espartaco.
- 12:00 h Exhibición de tres toros.
- 15:30 h Actuación de Quimbala.
- 17:30 h Concurso de Ganaderías con Laura Parejo.
- 20:00 h Actuación de Cosika de 2.
- 22:30 h Actuación de Bricks de Yet.
- 00:30 h Fiesta “Cosacos x LoPerreo” con DJ.
DOMINGO 9
- 07:00 h Pasacalle taurino con la charanga La Bomba Show.
- 08:00 h Encierro de toros y prueba de vacas.
- 17:30 h Concurso de Ganaderías con La Paloma.
- 20:00 h Actuación del DJ Pedro Medina.
- 23:59 h Castillo de fuegos artificiales.
Los mejores planes para niños
Castro Festival
Castro Festival celebra su 9.ª edición recorriendo la Serra d’Espadà con paradas en Artana, Alfondeguilla, Azuébar y Chóvar. Durante el festival, las plazas, calles y rincones de estos municipios se transforman en escenarios para disfrutar de teatro, títeres, música, circo y cultura al aire libre. 📅 Hasta el martes 18 de agosto
Programa de actos del Castro Festival
7 de agosto
- 20:00: ALGUMA COISA – Heliodora (Portugal-Brasil) – Teatro de títeres y narración – Todos los públicos – 📍 Alfondeguilla
- 20:30: LA CAJA MÁGICA – Xarop Teatre (Castelló) – Teatro de títeres (Kamishibai) – +4 años – 📍 Azuébar
- 22:30: LE SAÂDIKH, GRAND FAKIR – Monsieur Pif (Francia) – Payaso, teatro físico y comedia – Todos los públicos –📍 Alfondeguilla
8 de agosto
- 12:00: ENCUENTRO CON LOS ARTISTAS – Espacio de diálogo – Todos los públicos –📍 Alfondeguilla
- 19:30: INSECTES – Xarop Teatre (Castelló) – Teatro de calle itinerante (títeres, danza y música) – Todos los públicos –📍 Azuébar
- 20:15: ALGUMA COISA – Heliodora (Portugal-Brasil) – Teatro de títeres y narración – Todos los públicos –📍 Azuébar
Parc Acuàtic Infantil. Los más pequeños se refrescan con toboganes e hinchables de agua muy divertidos.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 17:00 | 📍 Parc de l’Hereu de Burriana | 🎟️ Entrada libre
Contacontes a la Mar: José Manuel Garzón, con 'El hombrecito verde'. La narración oral cautiva la imaginación del público infantil junto a la brisa marina.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
'Eirené', por La Troupe Malabó. Los malabares, el humor y la poesía visual transmiten un mensaje de paz y convivencia.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 19:00 | 📍Argelita | 🎟️ Entrada libre
Grau a la Fresca: 'Tik Tok Mania', per Rembombori. Bailes, retos virales y música animan la tarde en una divertida actividad juvenil.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 20:00 | 📍 Parc de la Panderola, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Un museo para todos': Apertura de los tres espacios museográficos de Cirat. Los asistentes exploran las colecciones locales y disfrutan de visitas a distintas exposiciones culturales.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 11:00 | 📍 Cirat | 🎟️ Entrada libre
'Flex, el hombre globo', por La Tregua Cultura. Un sorprendente número circense lleno de elasticidad y humor divierte a pequeños y mayores al borde del mar.
📅 Domingo 9 de agosto | 🕒 20:00 | 📍 Platja del Pla de la Torre d'Almassora | 🎟️ Entrada libre
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Música
Dolç Festival- Trobada de dolçaina i tabal: Colla El Trull. La música tradicional de la dolçaina y el tabal inunda las calles de la localidad.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 18:30 | 📍 Càlig | 🎟️ Entrada libre
Grup Folklòric Les Camaraes + Associació Cultural Nanos i Gegants. El folclore tradicional y las figuras de gigantes ofrecen un espectáculo repleto de colorido.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Pérgola del Paseo de Colón, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre
III Festmusic Benicarl(ò)rgue: 'Contemplatio'. El majestuoso sonido del órgano llena el recinto sacro de melodías contemplativas.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 20:30 | 📍 Iglesia de Sant Bartomeu de Benicarló | 🎟️ Entrada libre
Zeta Gómez & Adriana Verdoy. Un recital íntimo y cercano combina dos voces atrayentes en un entorno especial.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 El Corb, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Glue Note, en Grau a la Fresca. La brisa del puerto acompaña un concierto nocturno lleno de ritmos contemporáneos.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Jardines del Puerto, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
FIS-Festival Internacional Sueras, con Lamar + Teleclub + Nada Puede Salir Mal. Varias bandas ofrecen un maratón de música en directo al aire libre.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 13:00 | 📍 Suera | 🎟️ Entrada libre
Guardafuegos. La formación presenta sus canciones de rock y raíces en un concierto cercano e interactivo.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla Inversa
Yotoco. El público disfruta de una actuación musical enérgica y llena de buenas vibraciones.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 El Pla de Onda | 🎟️ Entrada libre
Bandurrock. Los sonidos de la bandurria se fusionan con el rock en una propuesta alegre y rompedora.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Tasca de la Comisió de Vilafranca | 🎟️ Entrada libre
Hava Dúo. Las melodías acústicas crean una velada relajada y elegante en un recinto histórico.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 20:00 | 📍 Santuario de la Misericordia de Vinaròs | 🎟️ Entrada libre
III Festmusic Benicarl(ò)rgue: 'Fascinatio'. El repertorio organístico cautiva al público en una sesión acústica excepcional.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 20:30 | 📍 Iglesia de Sant Bartomeu de Benicarló | 🎟️ Entrada libre
Festival Lírico Ópera Benicàssim: 'Carmen; voz, cuerpo y libertad'. Las grandes arias de la famosa ópera se representan con dramatismo e intensidad vocal.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 20:30 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Summer Fest Quinter (Quintos del 00). La Terraza del Estany se llena de ritmo y ambiente festivo para disfrutar de la música al aire libre.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 21:15h | 📍 Terraza del Estany de Nules | 🎟️ Entrada libre
The Handsomes Wagon. Los acordes de este grupo amenizan la noche estival al aire libre.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 21:30 | 📍 Piscines de La Salzadella | 🎟️ Entrada libre
Grau a la Fresca: Arnau Soler, con 'No estoy de humor'. El artista comparte sus canciones más frescas y personales bajo las estrellas.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 23:00 | 📍 Plaza Josefina López, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
The T-Chairs Band. La formación musical despide la noche con un potente concierto cargado de energía.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 23:15 | 📍 Terrassa de l’Estany de Nules | 🎟️ Entrada libre
Centauro La Gupestra. La música festiva y bailable prolonga la fiesta hasta altas horas de la madrugada.
📅 Domingo 9 de agosto | 🕒 00:00 | 📍 Plaça de Bous de Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Mad Dogs & Englishman. El grupo ofrece un vermú musical a mediodía con versiones repletas de ritmo.
📅 Domingo 9 de agosto | 🕒 12:00 | 📍 Chiringuito de Argelita | 🎟️ Entrada libre
Dolç Festival- Trobada de Dolçaina i Tabal: Escola de Tales. Las agrupaciones autóctonas muestran la riqueza de la música instrumental tradicional.
📅 Domingo 9 de agosto | 🕒 12:00 | 📍Teresa | 🎟️ Entrada libre
Marisma. El estilo flamenco y rumbero de la banda llena la tarde de compás y alegría.
📅 Domingo 9 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Tasca de la Comisió de Vilafranca | 🎟️ Entrada libre
Cine
'Lilo & Stich'. Toda la familia disfruta al aire libre de las divertidas peripecias de la niña hawaiana y su alienígena.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Víctimes del Terrorisme, Almassora | 🎟️ Entrada libre
'La invasió dels bàrbars' (Vicent Monsonís, España, 2025). La pantalla proyecta este largometraje de producción valenciana en una sesión cinematográfica nocturna.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Casal Jove de Vistabella, Vistabella | 🎟️ Entrada libre
'Lilo & Stich'. Los espectadores acompañan de nuevo las alocadas travesuras del entrañable Stitch bajo las estrellas.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Biblioteca del Pla de la Torre/Carabineros, Almassora | 🎟️ Entrada libre
Estrenos del fin de semana
- En mar abierto. Thriller de acción y supervivencia dirigido por Renny Harlin, con Aaron Eckhart, Ben Kingsley y Molly Belle Wright. Un aterrizaje de emergencia en aguas infestadas de tiburones, pasajeros atrapados y tensión constante: probablemente sea el estreno más directo y espectacular de la semana.
- El último mono. Comedia romántica española de Joaquín Mazón, con Juan Dávila, Susana Abaitua y Óscar Lasarte. Parte del enfrentamiento entre un seductor convencido y una mujer feminista aparentemente inaccesible. Tiene reparto popular, humor reconocible y potencial para funcionar bien entre el público español.
- Italiana. Comedia romántica de Kat Coiro, con Halle Bailey y Regé-Jean Page, ambientada en la Toscana. Romance, estrellas internacionales y paisajes italianos: una propuesta ligera, atractiva y claramente orientada al gran público.
- La ventana abierta. Thriller español dirigido por Ana Graciani, con Unax Ugalde, Adriana Camarena y Mara Guil. Un hombre viaja a un pueblo costero para conocer a una mujer con la que mantenía una relación por internet, pero su desaparición y las contradicciones de su hija convierten el encuentro en un misterio. Tiene una premisa cercana, inquietante y con buen potencial de suspense.
- La Patrulla Canina: La Dino película. Aventura de animación dirigida por Cal Brunker, con la patrulla trasladándose a una isla de dinosaurios amenazada por un volcán. Es la propuesta familiar más potente y reconocible del fin de semana, con una franquicia muy consolidada entre el público infantil.
Teatro
'Dopaland', por Sala Fénix, en el XXXII Festival de Teatro con Buen Humor. El público se ríe con esta ácida comedia sobre la búsqueda del placer inmediato en la sociedad actual.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 6 €
'El foc purificador' pel grup de teatre L’Armelar de Castelló. La compañía representa una divertida obra teatral de temática costumbrista.
📅 Domingo 9 de agosto | 🕒 13:30 | 📍 Raval de Sant Joan de Vistabella | 🎟️ Entrada libre
Amics del Teatre. Los actores locales representan una entretenida pieza cómica pensada para todos los vecinos.
📅 Domingo 9 de agosto | 🕒 22:30 | 📍 Carrer Trafalgar de Xilxes | 🎟️ Entrada libre
Bous al carrer
Nules
Programa taurino📍 Avenida Illes Columbretes, Nules
VIERNES 7
- 16:00 h Tarde de vacas | Ganadería Juan Faet.
- 21:00 h Toro embolado | Ganadería Juan Faet.
SÁBADO 8
- 08:00 h Matinal de vacas en asfalto | Ganadería Fernando Machancoses.
- 16:00 h Tarde de vacas | Ganadería Daniel Sánchez.
- 21:00 h Toro embolado | Ganadería Daniel Sánchez.
Soneja
Programa de actos
VIERNES 7
- 08:00 h Despertá a cargo de la Colla Romario.
- 10:00 h Tradicional almuerzo de sobaquillo en el Almudín.
- 14:00 h Tradicional entrada por la calle Nueva a cargo de la Ganadería El Saliner. A continuación, prueba de ganado.
- 18:00 h Exhibición de ganado vacuno a cargo de la Ganadería Hermanos Monferrer de Formiche Alto (Teruel).
- 20:30 h Tradicional Merienda
- 21:30 h Prueba de ganado a cargo de la Ganadería El Saliner.
- 23:00 h Toro embolado de concurso de la Ganadería Hermanos Monferrer. A continuación, segundo toro embolado y júbilo a cargo de la Ganadería Monferrer.
- 00:30 h Macro discomóvil en el Polideportivo Municipal a cargo de MontecalroXperience.
SÁBADO 8
- 08:00 h Despertá a cargo de la Colla Romario.
- 10:00 h Tradicional almuerzo de sobaquillo en el Almudín.
- 13:15 h Entrada de carretones infantiles por la Calle Mayor.
- 13:15 h Pasacalle de la batucada Punkadeira por la Calle Mayor.
- 14:00 h Entrada de ganado vacuno por la Calle Mayor a cargo de la Ganadería El Saliner. A continuación, prueba de ganado.
- 18:00 h Exhibición de ganado vacuno a cargo de la Ganadería Hermanos de Aldora (Castellón).
- 21:30 h Prueba de ganado a cargo de la Ganadería El Saliner.
- 22:00 h “Artistas del Gremio” – Placica
- 00:30 h Verbena en el Polideportivo Municipal a cargo de la Orquesta Euphoria. A continuación, discomóvil.
DOMINGO 9
- 07:00 h “Despedida de borrachos” con la charanga SUCRE ALT, pasacalle por las calles del pueblo para despedir la Semana Taurina.
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Visita al Refugio Antiaéreo. El público descubre pasadizos e historias de la contienda en un recorrido guiado por el subsuelo urbano.
📅 Viernes 7 de agosto | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre
XVII Jornades de Memòria Històrica de Vistabella. Especialistas y asistentes conversan sobre la conservación del patrimonio histórico y el pasado común.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 12:00 | 📍Vistabella | 🎟️ Entrada libre
Visita guiada al Museu Etnològic del Termet a càrrec d'Arqueocas. Un itinerario divulga la cultura popular y las costumbres tradicionales de la comarca.
📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 22:00 | 📍 Museu Etnològic del Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
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