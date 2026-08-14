Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes gratis, conciertos y bous al carrer

Con el 15 de agosto festivo y buena parte de la provincia de vacaciones, Castellón encara un fin de semana con numerosos planes para disfrutar en familia. Del 14 al 16 habrá conciertos, cine, teatro, circo, títeres, actividades infantiles y fiestas populares, además de bous al carrer en Vilafamés y Albocàsser.

La agenda suma también propuestas de Diputació a Escena, nuevas citas del Castro Festival y, como antesala de la semana siguiente, el lunes arrancará una nueva edición del Rototom Sunsplash en Benicàssim.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados

Diputació a escena

Diputación de Castellón impulsa el tejido artístico local con una variada programación itinerante de teatro, danza, circo, música y narrativa oral en los municipios de la provincia.

Programa de actos VIERNES 14 🕒 11:00 | 'Els Banyistes / Los Bañistas', por Xiconiu Teatre . Comedia al aire libre. | 📍 Local Sociocultural, Torrechiva

. Comedia al aire libre. | 📍 Local Sociocultural, 🕒 18:00 | Taller de cajón flamenco, por Tukutrà . Taller participativo de cajón flamenco. | 📍 Plaza Mayor, Cirat

. Taller participativo de cajón flamenco. | 📍 Plaza Mayor, 🕒 19:00 | Dani Music, por Gerardo Chiva Rovira . Espectáculo de humor y entretenimiento. | 📍 Frontón, Castillo de Villamalefa

. Espectáculo de humor y entretenimiento. | 📍 Frontón, 🕒 19:00 | Dracs i Peludes, per Proyecto Caravana . Pasacalles de fantasía. | 📍 Avda. Raval de València fins a Pista de la Ravaleta, Les Coves de Vinromà

. Pasacalles de fantasía. | 📍 Avda. Raval de València fins a Pista de la Ravaleta, 🕒 19:00 | 'T.P.F. (El teu personatge favorit)' . Espectáculo teatral para todos los públicos. | 📍 El Boixar, La Pobla de Benifassà

. Espectáculo teatral para todos los públicos. | 📍 El Boixar, 🕒 19:00 | 'Raïl', por Pepa Cases . Espectáculo de danza contemporánea. | 📍 Pz. José Sorribes Fuster, 1, Aín

. Espectáculo de danza contemporánea. | 📍 Pz. José Sorribes Fuster, 1, 🕒 19:30 | 'Nit de Cinema', per Elle Sax . Propuesta escénica y musical inspirada en el cine. | 📍 Plaça Major, Forcall

. Propuesta escénica y musical inspirada en el cine. | 📍 Plaça Major, 🕒 20:00 | 'Y tan Panchas', por Jimena Cavalletti . Espectáculo de humor. | 📍 Plaza de la Fuente, Algimia de Almonacid

. Espectáculo de humor. | 📍 Plaza de la Fuente, 🕒 20:00 | 'Taller de Batucada & Samba do Brasil', por ESMUVI . Taller de percusión y ritmos brasileños. | 📍 Carrer del centre, Traiguera

. Taller de percusión y ritmos brasileños. | 📍 Carrer del centre, 🕒 23:00 | 'Los que comen tierra', por La Zafirina. Obra teatral sobre la memoria y las raíces. | 📍 Plaza Antonio Férriz Díaz, Geldo SÁBADO 15 🕒 16:30 | Jonatan Penalba . Concierto de canción tradicional valenciana. | 📍 Plaça Dau, Vistabella del Maestrat

. Concierto de canción tradicional valenciana. | 📍 Plaça Dau, 🕒 18:30 | 'Taller de Circ Ambulant', per La FAM Teatre . Taller de circo y movimiento. | 📍 La Pobla de Benifassà

. Taller de circo y movimiento. | 📍 🕒 19:00 | 'Sonata Circus', por La Troupe Malabo . Espectáculo de teatro y circo. | 📍 Frontón, Higueras

. Espectáculo de teatro y circo. | 📍 Frontón, 🕒 19:00 | 'Rock&Flama', por Cayvon Produccions . Espectáculo de música rock. | 📍 Edificio Municipal, Zorita

. Espectáculo de música rock. | 📍 Edificio Municipal, 🕒 20:00 | '¡Arre!', por Cia. Aitor Este . Espectáculo teatral. | 📍 Plaça, Castell de Cabres

. Espectáculo teatral. | 📍 Plaça, 🕒 20:00 | 'Tarambana & Cia, Contacontes', per Splai Teatre . Sesión de cuentacuentos. | 📍 Plaça La Constitució, Traiguera

. Sesión de cuentacuentos. | 📍 Plaça La Constitució, 🕒 22:00 | 'Cançons en la nostra llengua', por Alejandro i Balma. Concierto de canciones en valenciano. | 📍 Placeta del Mirador, Vallibona DOMINGO 16 🕒 12:00 | 'Dani Music', por Gerardo Chiva Rovira . Actuación musical en la calle. | 📍 Calle de la Iglesia, Torrechiva

. Actuación musical en la calle. | 📍 Calle de la Iglesia, 🕒 19:00 | 'Pilots', per La Finestra Nou Circ . Espectáculo itinerante de circo y comedia. | 📍 Itinerant carrers del poble, Olocau del Rey

. Espectáculo itinerante de circo y comedia. | 📍 Itinerant carrers del poble, 🕒 19:00 | 'Monólogos de Humor', por Comedy Rocket . Sesión de monólogos. | 📍 Plaza de Abajo, Zucaina

. Sesión de monólogos. | 📍 Plaza de Abajo, 🕒 23:00 | 'Rock&Flama', por Cayvon Produccions. Espectáculo de música rock. | 📍 Plaza Iglesia, Teresa

Los mejores planes para niños

Castro Festival

Castro Festival celebra su 9.ª edición recorriendo la Serra d’Espadà con paradas en Artana, Alfondeguilla, Azuébar y Chóvar. Durante el festival, las plazas, calles y rincones de estos municipios se transforman en escenarios para disfrutar de teatro, títeres, música, circo y cultura al aire libre. 📅 Hasta el martes 18 de agosto

Programa de actos del Castro Festival VIERNES 14 🕒 11:00 | Taller 'Fer el meu cabut', por Cia. 3.000 Ducados . Taller para mayores de 6 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto. | 📍 Edifici Polifuncional, Alfondeguilla

. Taller para mayores de 6 años. Los menores deben ir acompañados de un adulto. | 📍 Edifici Polifuncional, 🕒 13:00 | 'Capgrossos al carrer', por Cia. 3.000 Ducados. Cercavila con los participantes del taller, para todos los públicos. | 📍 Salida desde Edifici Polifuncional, Alfondeguilla

Publicación de Facebook que muestra una foto.

'Ninja a Cuadros 3. El origen' (2025, Dinamarca). La película de animación continúa las aventuras del peluche ninja.

📅 Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2 €

'Títeres', por El Circo Andante. Las marionetas protagonizan una historia dirigida al público infantil.

📅 Viernes 14 | 🕒 19:30 | 📍 Local Polifuncional, Ludiente | 🎟️ Entrada libre

Festa del Farolet. Los vecinos participan en un recorrido tradicional con farolillos artesanales.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Parc del Pitillo en la platja, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Aprende Inglés Jugando. Los niños practican inglés mediante juegos y dinámicas participativas.

📅 Sábado 15 | 🕒 11:00 y 18:00 | 📍 Biblioteca del Mar Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Hoy Puede Ser un Gran Día-Tributo a Joan Manuel Serrat. Un homenaje repasa algunas de las canciones más emblemáticas del cantautor.

📅 Viernes 14 | 🕒 00:30 | 📍 Centre Cultural, Càlig | 🎟️ Entrada libre

La Contrabanda. El grupo ofrece un concierto en directo para la noche del viernes.

📅 Viernes 14 | 🕒 00:30 | 📍 Argelita | 🎟️ Entrada libre

The Handsomes Wagon. La banda presenta su repertorio musical en directo.

📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 Moloko, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Indocencia. El conjunto ofrece un concierto centrado en su sonido y repertorio.

📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 Tasca de la Comisió, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Siete Covers. La formación interpreta versiones de éxitos del pop y del rock.

📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 La Vilavella | 🎟️ Entrada libre

Elle Sax. La saxofonista ofrece un recital con una selección de melodías.

📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça Major, Forcall | 🎟️ Entrada libre

Orquestra Mustang. La agrupación interpreta un repertorio de música bailable.

📅 Viernes 14 | 🕒 22:00 | 📍 Pàrquing del Carrer Colón, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Festival de Música de Cambra Cordes a la Mar: Noves Veus. Jóvenes intérpretes de música clásica participan en un programa instrumental.

📅 Viernes 14 | 🕒 22:30 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Redescubriendo la suite nº1 de J. S. Bach. La propuesta ofrece una interpretación de la obra de J. S. Bach.

📅 Viernes 14 | 🕒 22:30 | 📍 Iglesia Vieja, Ludiente | 🎟️ Entrada libre

Tu cara me suena Vilafranca + Los Mejores-Tributo a Fito & Fittipaldis, Estopa, Melendi y El Canto del Loco. La programación reúne varios tributos dedicados a artistas y grupos de la música nacional.

📅 Sábado 15 | 🕒 00:00 | 📍 Plaça de bous, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Sin Documentos. La banda ofrece una actuación musical en directo.

📅 Sábado 15 | 🕒 00:00 | 📍 La Alquería, Montanejos | 🎟️ Entrada libre

Los Widers. El grupo actúa en directo al mediodía.

📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

La Pop.era. La banda ofrece una actuación con ritmos populares junto al mar.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Bocana, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Duck Tape & Prayers. El grupo presenta una actuación musical en formato cercano.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Pub Jinete Pálido, Benicàssim | 🎟️ Taquilla inversa

Dúo Liston. La pareja artística interpreta una selección musical.

📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Palanques | 🎟️ Entrada libre

Keko Fontana. El artista interpreta sus canciones en directo.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 Camping Azahar, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Mª José Doménech Fuentes, con 'Viaje musical entre siglos'. La intérprete propone un recorrido por la evolución de distintas piezas clásicas.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 Santuario de la Misericordia, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

Jorge Gumbau en concierto. El cantaor de Betxí presenta su disco Barreja en un concierto acústico y cercano que rescata y viste de gala las coplas y jotas de la memoria oral de la Serra d'Espadà.

📅 Sábado 15 de agosto | 🕒 20:30 | 📍 Nau Multiusos, Eslida | 🎟️ Entrada libre

Bertín. El cantante ofrece una velada musical dirigida a público familiar.

📅 Sábado 15 | 🕒 22:00 | 📍 Seu de l’Associació Gent Major l’Alba, La Vall d'Alba | 🎟️ Entrada libre

Festival de Música de Cambra Cordes a la Mar: Totes les Cordes. Los instrumentos de arco protagonizan el programa de esta sesión del festival.

📅 Sábado 15 | 🕒 22:30 | 📍 Espai Cultural de la Mar Villa Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Alejandro Díaz. El artista ofrece una actuación musical en directo.

📅 Domingo 16 | 🕒 00:15 | 📍 Fuentes de Ayódar | 🎟️ Entrada libre

Maruja Limón. El grupo combina flamenco, pop y ritmos latinos en su actuación.

📅 Domingo 16 | 🕒 00:30 | 📍 Plaça de bous, Vilafranca | 🎟️ 9-12 €

Nada Puede Salir Mal. La banda ofrece un concierto durante la madrugada.

📅 Domingo 16 | 🕒 01:00 | 📍 Argelita | 🎟️ Entrada libre

Stay Guarro. El grupo actúa en directo a la hora del aperitivo.

📅 Domingo 16 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Patxi Ojana. El músico ofrece una actuación con sus canciones al atardecer.

📅 Domingo 16 | 🕒 19:00 | 📍 Bocana, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Associació Musical Valldalbense, amb 'Banda de cinema'. La agrupación interpreta bandas sonoras de películas.

📅 Domingo 16 | 🕒 22:30 | 📍 Plaça Major, La Vall d'Alba | 🎟️ Entrada libre

Cine

'9 lunas' (Patricia Ortega, España, 2026). El largometraje aborda la maternidad y las decisiones vitales.

📅 Viernes 14 y sábado 15 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Grabación de 'Lo que hace un corte'. Los asistentes pueden presenciar en directo la grabación del formato audiovisual.

📅 Domingo 16 | 🕒 17:00 | 📍 Piscina, Morella | 🎟️ Entrada libre

Estrenos del fin de semana El final de Oak Street . Acción, aventura y ciencia ficción dirigida por David Robert Mitchell, con Anne Hathaway, Ewan McGregor y Maisy Stella. Tras un extraño fenómeno cósmico, una calle entera resulta transportada a un mundo desconocido donde una familia lucha por sobrevivir: una propuesta impactante con estrellas internacionales.

. Acción, aventura y ciencia ficción dirigida por David Robert Mitchell, con Anne Hathaway, Ewan McGregor y Maisy Stella. Tras un extraño fenómeno cósmico, una calle entera resulta transportada a un mundo desconocido donde una familia lucha por sobrevivir: una propuesta impactante con estrellas internacionales. Cuenta atrás . Thriller de acción dirigido por David Mackenzie, con Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Gugu Mbatha-Raw. Un reparto lleno de rostros conocidos se adentra en una carrera contrarreloj repleta de tensión y adrenalina constante.

. Thriller de acción dirigido por David Mackenzie, con Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Gugu Mbatha-Raw. Un reparto lleno de rostros conocidos se adentra en una carrera contrarreloj repleta de tensión y adrenalina constante. Días de agosto . Drama romántico español dirigido por Chema de la Peña, con Maggie Civantos, Pau Simon y Roberto Álamo. Unas tranquilas vacaciones familiares se complican con la llegada de visitas inesperadas, desatando viejas heridas y pasiones prohibidas.

. Drama romántico español dirigido por Chema de la Peña, con Maggie Civantos, Pau Simon y Roberto Álamo. Unas tranquilas vacaciones familiares se complican con la llegada de visitas inesperadas, desatando viejas heridas y pasiones prohibidas. Palestina 36 . Drama histórico escrito y dirigido por Annemarie Jacir, con Hiam Abbass, Kamel El Basha, Jeremy Irons y Robert Aramayo. La película traslada al espectador a 1936 para retratar las crecientes tensiones sociales y políticas en la región.

. Drama histórico escrito y dirigido por Annemarie Jacir, con Hiam Abbass, Kamel El Basha, Jeremy Irons y Robert Aramayo. La película traslada al espectador a 1936 para retratar las crecientes tensiones sociales y políticas en la región. Este / Oeste. Comedia alemana dirigida por Natja Brunckhorst, con Sandra Hüller, Max Riemelt y Ronald Zehrfeld. Una mujer se debate entre la estabilidad y la libertad mientras enfrenta decisiones clave sobre su futuro en plena crisis.

Tia Visantica, amb 'Dotora profesional 2.0: la boda'. El personaje aborda con humor distintas costumbres familiares.

📅 Domingo 16 | 🕒 17:00 | 📍 Parador de Festes, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Arnau Soler. El humorista presenta un monólogo sobre situaciones de la vida cotidiana.

📅 Domingo 16 | 🕒 19:00 | 📍 Palanques | 🎟️ Entrada libre

'Auch!!! Un espectáculo dolorosamente divertido', por Abraham Arzate. El número cómico utiliza la torpeza como base de sus situaciones humorísticas.

📅 Domingo 16 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça Major, Forcall | 🎟️ Entrada libre

'3 Cambrers', por Fanfi Garcia Produccions. La comedia muestra las situaciones que viven tres camareros.

📅 Domingo 16 | 🕒 23:30 | 📍 Pabellón municipal, Costur | 🎟️ Entrada libre

Bous al carrer

Vilafamés

Las fiestas patronales de Vilafamés cuentan con una amplia programación taurina entre el 15 y el 23 de agosto, con entradas y pruebas de ganado, concursos, exhibiciones, toros y emboladas en distintos horarios.

Programa de actos SÁBADO 15 🕒 14:00 | Entrada y prueba de J. Tárrega “Lucas”

🕒 18:00 | Bous de vila J. Tárrega “Lucas”

🕒 20:00 | Bou Jara del Retamar

🕒 00:00 | Embolada del bou de la vesprada DOMINGO 16 🕒 14:00 | Entrada y prueba J. Tárrega “Lucas”

🕒 18:00 | Bous de vila J. Tárrega “Lucas”

Albocàsser

La Penya Taurina Albocàsser celebra el domingo 16 de agosto una jornada taurina con actividades desde primera hora de la mañana hasta la madrugada, con pruebas y exhibiciones de toros, vaquillas, un desafío entre ganaderías y emboladas.

DOMINGO 16 🕒 09:00 | Esmorzar de socis | 📍 Bar Eladio

| 📍 Bar Eladio 🕒 10:30 | Transhumancia infantil con animales de la ganadería El Saliner , de Puçol

, de Puçol 🕒 11:00 | Pujada dels caixons

🕒 11:15 | Entrada de vaques de la ganadería Sergio Rua , de Albocàsser

, de Albocàsser 🕒 11:30 | Prueba y exhibición del toro Gatillero , nº 60, guarismo 2, de la ganadería Albarreal

, nº 60, guarismo 2, de la ganadería Albarreal 🕒 12:00 | Prueba y exhibición del toro Rayito I , nº 19, guarismo 0, de la ganadería Partido Resina

, nº 19, guarismo 0, de la ganadería Partido Resina 🕒 12:30 | Matinal de vaques de la ganadería Sergio Rua , de Albocàsser

, de Albocàsser 🕒 14:30 | Dinar de socis

🕒 18:00 | Desafío entre las ganaderías Hnos. Bellés y Los Chatos

🕒 23:15 | Bou embolat infantil

🕒 23:45 | Embolada de los toros probados por la mañana, a cargo de las cuadrillas B&I, de Benassal, y Emboladors Betxí

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Visita guiada a 'Livin’ LaVidaMare'. Un recorrido comentado explica el contenido artístico de la exposición.

📅 Viernes 14 | 🕒 12:00 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Almassora medieval. Un recorrido guiado permite conocer la historia, la arquitectura y el patrimonio del casco antiguo.

📅 Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça Major, Almassora | 🎟️ Entrada libre

20 aniversari del Parc Natural Penyagolosa: exposición artística + charla 20 aniversario + Salva El Mussennacitu con 'Música, contes i sons de la muntanya'. La programación reúne una exposición, una charla y una propuesta de música y cuentos con motivo del vigésimo aniversario del espacio natural.

📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 Local de la plaça de l’Església, Villahermosa del Río | 🎟️ Entrada libre

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!