Tras una semana con los carteles de la feria taurina de Castellón en la calle y a punto de finalizar el plazo para la renovación de abonos, es momento de extraer las primeras conclusiones. ¿Está respondiendo la afición a una de las ferias más atractivas que se va a programar esta temporada en toda España? La respuesta la tiene el gerente de la empresa de la plaza de toros, Alberto Ramírez, cuyas palabras rezuman optimismo y esperanza. «Estamos gratamente sorprendidos por los resultados. No teníamos el precedente de hacer una feria en junio, es más, históricamente todo lo que se había hecho fuera de Magdalena no había funcionado y, sin embargo, la renovación de abonos va al mismo ritmo que una feria de la Magdalena normal. También es cierto que debido a la pandemia llevamos más de dos años sin ver toros en la plaza y muchísimos meses sin exhibir toros en las calles de nuestros pueblos. Seguramente todo el mundo no renueve el pase, pero estoy convencido que, con los nuevos abonos que salen a la venta el miércoles, día 9, lograremos alcanzar la misma cifra». Recordar que la Feria tendrá lugar del 23 al 29 de junio, coincidiendo con las festividades de Sant Joan y Sant Pere.

Son muy buenas noticias. Estos días han servido para tomarle el pulso al aficionado, cuyo furor por renovar sus abonos y adquirir entradas ha demostrado que hay muchas ganas de toros, una sensación que aumenta si la oferta es de categoría. «Todos los que se han acercado a la plaza estas jornadas nos han dado la enhorabuena. Están sorprendidos por haber programado una feria del mismo nivel que cualquier Magdalena, o incluso más. La gente está muy agradecida por el esfuerzo que hace la empresa por conseguir que vuelvan los toros a Castellón y con una feria de altísimo nivel», explica.

APERITIVO TORISTA

El menú de la feria se sustenta con la presencia de las principales figuras del toreo en carteles rematados. El sello Matilla que ha reverdecido a Castellón. A ello hay que sumarle un aperitivo y postre que ha enriquecido sobremanera el abono: El guiño torista con la presencia de dos ganaderías referentes, Adolfo Martín y Miura. «El toro forma una parte importante de esta tierra y le hemos querido dar su sitio. En cinco corridas hay siete ganaderías distintas y encastes muy diversos. Me parece que es un toque especial el que se le da a la feria. Es un guiño hacia la afición del bou al carrer, que al quedarse sin ver sus toros por las calles, le proponemos esta oferta variada y con ganaderías de gran interés y predicamento entre ellos». La feria presenta un escaparate de encastes variado: Albaserrada por parte de Adolfo; el encaste Cabrera de Miura, divisa única; los Núñez de Alcurucén; y los mejores exponentes Domecq con Jandilla, Algarra, Garcigrande y Hermanos García Jiménez. El toro es el gran protagonista de esta Feria de cine.

«Todos los carteles están hechos con mucho cariño y todo tiene un hilo conductor, había que darle fundamento a la feria», matiza Alberto Ramírez. Y es que no faltarán los grandes espadas del momento como Roca Rey, Enrique Ponce, El Juli, Manzanares, Morante de la Puebla o El Fandi. A ello hay que sumar que se presentan en esta plaza Pablo Aguado, la gran sensación del momento, o Paco Ureña, torero de un valor espartano. Aunque espartanos son los que se enfrentarán a los temidos miuras, como Rafaelillo o Rubén Pinar, dos clásicos en esta ganadería, además de Paco Ramos, el único torero de la tierra que hará el paseíllo, con Onda una vez más volcada con su diestro. Y como no, uno de los agarrones más esperados con los dos toreros que atraviesan un dulce momento: Daniel Luque y Emilio de Justo --líder destacado de la temporada con once orejas y un rabo--, con el aliciente de hacerlo frente a toros de Adolfo Martín, que tanto gustan aquí. De Justo también hace su presentación en el coso de la avenida Pérez Galdós.

ESPACIO SEGURO

La plaza es uno de los enclaves más seguros del momento para ofrecer espectáculos con afluencia de público. Su gran capacidad y arquitectura al aire libre hacen que sea un monumento idóneo. «Es un lugar abierto. Se van a respetar todas las medidas sanitarias que nos marca la Generalitat, se adaptarán todos los protocolos obligatorios para que sea un espacio cien por cien seguro. El aficionado puede estar muy tranquilo en este aspecto.», remata Ramírez a este diario.

Los festejos comenzarán a las ocho de la tarde, con una temperatura ideal en Castellón a finales de junio para disfrutar del espectáculo. El motivo de este horario es doble. Por una parte evitar, en la medida de lo posible, el calor. Y, por otra, tratar de que los aficionados que trabajen en algunas de las fechas programadas tengan las menos dificultades posibles. Solo queda sentarse y disfrutar de esta Feria de cine… Silencio, se torea.

COSTE ENTRADAS Y ABONOS

Los precios de las entradas sueltas para las cinco corridas de toros son los mismos de temporadas anteriores y quedan como se refleja en el siguiente esquema, al igual que el abono, donde también se incluyen las dos novilladas sin picadores con varios noveles de la Escuela Taurina de la Diputación Provincial, que tendrán lugar el miércoles 23 y el lunes 28 de junio y en las que se quiere realzar el esfuerzo realizado en estos tiempos de pandemia por los ganaderos de la provincia. Así que los astados llevarán el hierro de Pedro Jovani y Manolo Beltrán.