Desde las 10 horas del martes será posible volver a conseguir una entrada para el regreso de los toros a Castellón. Ayer fue una de las jornadas que se recordarán durante mucho tiempo. Desde las 6.00 de la mañana guardaban su turno varios aficionados en la avenida Pérez Galdós para ser los primeros en tener en su poder la reserva de los asientos. Colas históricas, como no se recuerda desde hace años en esta plaza, que incluso daban la vuelta por la calle perpendicular (ver video adjunto a esta noticia). Tal fue la presencia de seguidores a la Tauromaquia que la empresa se vio obligada a cerrar solo quince minutos a mediodía para el descanso del personal de taquillas, cuando en principio estaban previstas tres horas.

Hoy vuelve la actividad, se supone que ya en el horario previsto hasta el comienzo de la Feria. Es decir, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Se espera de nuevo una actividad frenética, pero todo apunta a que sin los atascos de ayer, por cuanto el canje de entradas del 2020 se da casi por concluido. El sábado el horario en taquillas será solo matinal. Aquellos que no quieran guardar la espera en la cola, y también los aficionados de fuera de la provincia, desde mañana miércoles, a partir de las 10 horas, tendrán la ocasión de comprar las entradas disponibles a través de la página web de la plaza de toros.

PREFERENCIAS DE LA AFICIÓN

Las cartas parecen marcadas desde un primer momento. No hay secretos. El mano a mano entre Manzanares y Roca Rey, quizás el cartel más atractivo que se dará este año en España, coge ventaja en la venta de entradas y todo apunta a que será el primero en conseguir el 'no hay billetes' dentro de aforo permitido por la Conselleria de Sanitat. La segunda corrida en cuanto a preferencias es la que anuncia a Morante de la Puebla con El Juli y Pablo Aguado, una terna para paladares exquisitos y con la sorpresa de que han elegido los toros de Alcurrucén, encaste Núñez que hace más de cinco años que no pisan la arena de la plaza de toros de Castellón. También son muy del agrado de la afición las dos corridas con sello torista, con Adolfo Martín y Miura como protagonistas, cuyos toros reseñados ha desvelado este periódico durante los últimos días. Nada más que añadir. Bueno, no se puede pasar por alto el agarrón entre Daniel Luque y Emilio de Justo, porque seguro que ofrecen rivalidad y competencia desde el minuto cero. Los miuras, esos toros que estaban reseñados para la Feria de Abril en Sevilla, medirán las habilidades de Rafaelillo, Rubén Pinar y Paco Ramos, con Onda volcada con su torero. A la par que estas dos corridas, va la venta de entradas para el festejo que tiene anunciados a Enrique Ponce, El Fandi y Paco Ureña con el hierro de García Jiménez, que presentó el encierro más notable en la última feria, aquella que tuvo lugar en marzo del 2019.

Por tanto, el termómetro de la afición quedará mejor reflejado en las taquillas de aquí hasta el sábado, cuando todavía faltarán cinco días para que se levante el telón en la plaza de toros de Castellón, aunque el miércoles 23 tendremos el aperitivo de la primera novillada sin picadores con los alumnos de la Escuela de la Diputación, mientras que la segunda se celebrará el lunes día 28. Las dos con ganaderías de la tierra, pues están en manos de Pedro Jovani y Manolo Beltrán, ambos muy apreciados por sus paisanos.

CARTEL COMPLETO DE LA FERIA

El cartel completo de la Feria de cine programada por la empresa Funtausa, liderada por Antonio y Jorge Matilla, y que en Castellón cuenta con Alberto Ramírez como gerente, serial que coincide con las festividades de Sant Joan y Sant Pere, queda como se refleja a continuación: