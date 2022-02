El cartel del festejo de rejones de esta Magdalena tiene tintes de acontecimiento y se espera una gran entrada. Algo histórico. Por primera vez se verán las caras Diego Ventura, la figura indiscutible, y quien está llamado a serlo, Guillermo Hermoso de Mendoza, el hijo del eterno rival de Ventura. A todo ello hay que añadir que este agarrón lleva implícito el aliciente de medirse frente a una corrida del hierro de Adolfo Martín. Ahí es nada. Espectáculo asegurado.

"Llevo muchos años luchando por cambiar algunos aspectos del toreo a caballo como que se lidien nuevos encastes, que se abran los carteles con máxima rivalidad… y Castellón este año es un ejemplo de eso. Será un día muy importante para el toreo a caballo porque va a cambiar muchas cosas. Ya verán". Lo dice el rejoneador Diego Ventura, que es el principal impulsor de este tipo de alicientes.

El torero de La Puebla del Río lidió el año pasado dos corridas de Adolfo Martín, en Ávila y Jaén, "y me dieron triunfos muy importantes. En primer lugar se consiguió que se acabara el papel en los dos sitios, que eso es un paso muy significativo. En Ávila hacía quince años que no se llenaba la plaza. Eso ratifica que la afición quiere ver cosas diferentes. Tenemos que apostar por este tipo de alicientes para crear el máximo interés", explica convencido de que es necesario para avivar la fiesta taurina.

Pero… ¿qué particularidades tiene el toro de Adolfo Martín para el arte de Marialva? Le preguntamos a Ventura, quien al igual que Guillermo Hermoso, conoce de sobra este encaste porque es el predominante en México, donde ambos han toreado mucho. Sin embargo, Diego matiza que "siendo del mismo encaste, no tiene nada que ver con el toro mexicano. Cada ganadero le da su toque personal y, en este caso, el de Adolfo es un toro especial, con una embestida distinta a los demás. Humilla bastante, esa es una de sus virtudes. Pero a la hora del embroque corta mucho. Eso sí, cuando te pones en el sitio y el momento exacto, sin adelantarse ni atrasarse, el toro obedece muy bien. Sí es cierto que te cambia el ritmo y a veces te pone en aprietos, te exige. Es un animal difícil porque sus reacciones son de toro fiero, por lo que los caballos tienen que estar muy domados y uno debe salir mentalizado para sobreponerse con acierto".

Será la primera vez que Diego y Guillermo rivalicen en una plaza de toros. Y no la última del año. También en Arles, por Pascua, están anunciados los dos en el mismo cartel. "Me hace mucha ilusión, sinceramente. He rivalizado bastante con su padre y ahora me toca torear con el hijo. Que salga un torero joven como Guillermo, con una buena proyección y que quiera medirse conmigo o con Sergio Galán, que está ya consagrado, me motiva de verdad. Nunca le he vuelto la cara a la competencia, más bien al contrario, siempre la he buscado. Para ser un mejor Diego Ventura necesito esa competencia». Y añade sobre la figura del maestro Pablo Hermoso de Mendoza: "Es una pena que no pueda estar su padre en el cartel porque creo que sería rizar el rizo, es lo que el aficionado quisiera ver. A estas alturas de carrera, ni yo le voy a quitar nada ni él a mí. Cada uno tiene ya su trayectoria y creo que le debemos a la afición anunciarnos juntos para conseguir poner al rejoneo en el sitio que se merece".

Y para concluir la entrevista, remata: "Tengo una temporada repleta de acontecimientos especiales y eso me hace motivarme y prepararme como nunca... Ahora mismo, estoy para comerme", ríe.