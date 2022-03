Vinaròs está a punto de convertirse en otra de las plazas elegidas por Morante para celebrar sus 25 años de alternativa. El de la Puebla del Río, que el año pasado cuajó la mejor temporada de su vida, y además con carteles fuera de lo habitual por las ganaderías anunciadas, está a escasos pasos de cerrar su contratación con el empresario de Almassora Jesús Domínguez, quien ya sabe lo que es llevar las riendas de la plaza de toros de Vinaròs con éxito. Faltan resolver unos flecos y el proyecto va tan en serio que los veedores de Morante ya han estado en el campo para reseñar los toros.

La corrida, que sería mixta, lejos de lo que se podría pensar en un momento, no tendría lugar coincidiendo con las fiestas de San Juan, como es habitual en Vinaròs. Domínguez sabe que en Castellón está programada la Feria de Sant Joan y Sant Pere, con dos carteles muy atractivos, y ha optado por buscar la fecha del 1 de mayo, que este año cae en domingo, para anunciar a Morante de la Puebla.

Corrida mixta junto a Paco Ureña, quien ha quedado fuera de los carteles de Castellón, aunque en junio causó una gratísima impresión al lidiar los toros de García Jiménez, y con el debut con picadores del castellonenses Jorge Rivera, novel que no ha podido tener cabida en la Magdalena, al no programar novillada con picadores, y que ahora tendría un bautizo de auténtico lujo con los de castoreño.

Como decíamos, los toros están elegidos. Pertenecen a la ganadería de Núñez del Cuvillo, que casi siempre es garantía de éxito. Mientras tanto, los novillos, casi con seguridad, llevarán el hierro de Daniel Ramos.

En cuestión de días se puede deshojar la margarita. Todo está en marcha y, en caso de salvarse los flecos a los que hacíamos mención, Vinaròs puede vivir el próximo 1 de mayo una gran jornada para los amantes de la Tauromaquia.