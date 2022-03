Veinte años se cumplen desde que Manzanares pisó por primera vez el ruedo de la plaza de toros de Castellón. Arrancaba entonces como novillero y esa tarde tuvo uno de los primeros triunfos sonados de su carrera. Dos orejas le cortó a una novillada de Daniel Ruiz el hijo de aquella gran figura del toreo que tantas tardes de gloria regaló en este coso. Comenzaría entonces un idilio con la afición que, dos décadas después, sigue queriendo a uno de sus toreros predilectos. «Es una afición a la cual le tengo mucho aprecio. Mi padre ya le tenía un cariño especial a esta tierra y a mí también me gusta muchísimo. Me siento muy feliz toreando en Castellón», desvela el torero alicantino al diario Mediterráneo.

En 2004 se presentó como matador de toros. Desde entonces y hasta 2011 toreó durante todas las ferias de manera ininterrumpida, con tardes destacadas como la de 2006 frente a una corrida de Manolo González, o la de 2011, con una de sus mejores actuaciones en la Plana frente a un encierro de Jandilla. Ese día paró los relojes y se entretuvo en cortarle las dos orejas a un jandilla. ¿Se repetirá este año, también anunciado con los toros de Borja Domecq? Aquella feria se llevó todos los premios pero no volvió a esta plaza hasta 2014, de la mano de su actual apoderado, Jorge Matilla, como nuevo empresario de Castellón.

Toreo de cante grande

Aquí volvió a enloquecer con su toreo en una tarde de tres orejas. Y la afición le arropó al año siguiente, el primero sin su padre, cuando al aparecer de riguroso luto a la arena el graderío le acurrucó su corazón partido con una ovación que le arrancó las lágrimas. Y de nuevo a hombros, como en 2017 y como el año pasado. La Magdalena se pospuso a junio y el cartel estrella fue el mano a mano de Manzanares con la figura del momento, Roca Rey. Tarde de expectación y No hay billetes en la que el alicantino acabó doblegando la moral del joven peruano con un toreo solo al alcance de los elegidos. Se impuso la lírica a la épica. Castellón es manzanarista. Y viceversa.

A esas alturas del curso parecía olvidada la maldita lesión de espalda que, apuntalada por tornillos y placas de titanio, estaba aguantando muy bien la intensidad de la temporada después de haberle tenido ocho meses en el dique seco. Aquel parón, además del obligado por la pandemia, ha sido vital para encontrarnos con este nuevo y pletórico Manzanares. A ello colaboró su concienzuda puesta a punto en el campo, en la finca familiar de Cerro Teresa, con una única obsesión: el toro.

Máxima ilusión

Este 2022 se inicia con esa inercia triunfal. El propio Manzanares lo adivina en su interior. «No me preguntes por qué, pero tengo muy buenas sensaciones y mi intuición es buena. Sigo buscando nuevas vías, subiendo el listón, concentrado. Intento mantener la ilusión, llevar una vida feliz con los míos, teniendo en cuenta que la felicidad de tu entorno te hace ser mejor porque cuando creces como persona creces como torero», expone con madurez José María Manzanares.

Hará el paseíllo en uno de los carteles más rematados de la feria, el domingo 27 de marzo, junto a Morante y Juan Ortega, una de las revelaciones del toreo actual que, lejos de sentirlo como competencia, admite que disfruta con ellos: «Cuando uno está seguro de sí mismo y se acepta como es, no puede ser celoso», relata el alicantino. «Soy competitivo pero no le deseo el mal a nadie ni deseo que no triunfe otro para sentirme bien. Si te sientes seguro no necesitas que los demás no triunfen y si lo necesitas es que tienes un problema».

En ese sentido, Josemari es de los que piensan que lo importante en un torero «es la capacidad de transmitir sentimientos delante de un toro. Y que esos sentimientos generen emociones bonitas. No me vale provocar miedo, eso es una emoción fugaz que pasa y luego no te acuerdas. Hablo de la emoción del recuerdo, de tal manera que pasa el tiempo y lo sigues recordando. Eso es lo que hay que conseguir. Cuanta más perfección, cuanta más estética, cuanta más profundidad, mejor, pero lo que realmente importa del toreo es su expresión, lo que se dice ante el toro», reflexiona el diestro.

Castellón será su segunda gran parada de este fuerte inicio de temporada. Antes, habrá estado en la Feria de Fallas de Valencia. Dos tardes. Otro de sus feudos. Y es que su aroma a turrón se cotiza muy bien a orillas del Mediterráneo, que es también su mar.