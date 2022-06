Uno de los alicientes de la próxima feria taurina de Sant Joan y Sant Pere que tendrá lugar en la plaza de toros de Castelló es el festejo de rejones, que en esta tierra siempre ha gozado de un gran ambiente y ha arrastrado a bastantes partidarios. Porque en la provincia hay devoción por el mundo del caballo, así que muchos ya esperan esta cita del viernes 24 de junio, que es festivo en toda la Comunitat, para ver al número uno del rejoneo, Diego Ventura y, sobre todo, presenciar ese desfile de caballos de una de las mejores cuadras de la historia.

Porque si Diego Ventura ocupa el cetro del Arte de Marialva es porque ha logrado reunir una cuadra de caballos toreros que son unos cracks, con veteranos como Nazarí, Lío, Bronce, Sueño, Fino… estrellas muy consagradas, junto a otros jóvenes que están en estado de gracia, y promesas que ya se han confirmado a un gran nivel como Velázquez o Fabuloso. A esa lista hay que sumar dos caballos nuevos de este año que el propio Diego Ventura confirma que estarán en Castelló: Nómada, que atraviesa un momento pletórico de forma y Güero, de último tercio. Ellos son los que hacen que las actuaciones del rejoneador de La Puebla del Río se cuenten por triunfos este año, saliendo a hombros casi en cada tarde en la que actúa.

Ventura cuenta con ellos para su cita con Castelló. «Es una plaza de relevancia y, por tanto, uno tiene que ir arropado no con los mejores caballos, sino por los que están en mejor momento. A Castelló irán todas las estrellas, pero sobre todo los que sé que van a estar el cien por cien y darán todo de sí», puntualiza el rejoneador, consciente de que se va a enfrentar a una nada fácil corrida de Adolfo Martín, una gesta que le honra. «El caballo que hoy en día me permite hacer el toreo que siento es el que se acopla tanto a la embestida de calidad como a la más violenta de otro encaste. Por eso puedo permitirme el lujo con esta cuadra de matar todo tipo de encastes. Me veo capacitado para hacerlo y además tengo los caballos adecuados para ello».

Uno de los secretos para conseguir estos caballos únicos, domados en alta escuela, valientes y de mucho corazón, es la selección. Por ello, Diego Ventura tiene su yeguada, donde cría sus propios caballos apostando por familias que antes hicieron grandes a rejoneadores emblemáticos como Manuel Vidrié o Álvaro Domecq. Es lo que se conoce como líneas toreras. «Hay muchos caballos en mi cuadra con mi hierro, y otros tantos en manos de otros rejoneadores. Llevo años criando y seleccionando con resultados esperanzadores. Me apasiona y me encanta ser ganadero de caballos y afortunadamente estoy teniendo suerte».

Raza lusitana

El 85% de la yeguada es de raza lusitana, es decir, de origen portugués. Tiene 35 yeguas lusitanas que se cubren con sementales puros lusitanos como es el caso de Nazarí, Lío o Fabuloso. El resto se compone de yeguas luso-árabes con las que Diego ya ha toreado, como por ejemplo Milagro o Triana. Cada año sale una camada de veinte machos y veinte hembras. De los machos selecciona unos 10 para probarlos y domarlos, y el resto se venden. La selección es rigurosa. Detrás de estas estrellas hay un trabajo minucioso cuyo resultado son caballos únicos. ¿Vienen a verlos el 24 de junio?