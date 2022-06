La plaza de toros de Castelló acogerá esta tarde, a partir de las 19.30 horas, un festejo de rejones que reúne grandes atractivos. ¡Aviso a navegantes! No es un espectáculo más de toreo a caballo, esta vez los toros de Adolfo Martín van a dar una vuelta de tuerca más a la emoción y el riesgo, van a poner el carbón que muchas ocasiones hace falta a este festejo, carente a veces de esa inquietud que genera saber que algo peligroso está sucediendo en el ruedo. Y es que estos toros tan encastados, que aprenden rápido a perseguir las cabalgaduras por los terrenos menos cómodos, van a condimentar todo lo que suceda en el ruedo con el picante de la bravura.

Pero si hay alguien que necesita de esa emoción para marcar diferencias de primera figura, ese es Diego Ventura, el número uno indiscutible en lo suyo. Capaz de apostar por este tipo de toro y otro de distinto encaste, en pro de la emoción y la buena salud del espectáculo y la fiesta. Porque quiere y porque puede, y es que atesora una cuadra privilegiada, con caballos preparados y domados hasta un extremo al que pocos compañeros llegan. Ver al torero sevillano con estos toros de Adolfo Martín es una gesta digna de alabanza que el aficionado no debe perderse.

Caballos veteranos como Nazarí, Lío, Bronce, Sueño, Fino… son estrellas muy consagradas que estarán hoy en esta plaza para afrontar tal papeleta. Pero no faltarán los jóvenes Velázquez o Fabuloso, además de los más nuevos como Nómada, que atraviesa un momento pletórico de forma, y Güero, dedicado al último tercio.

Competencia

Pero Ventura no hará solo el paseíllo. Le acompañan dos veteranos, dos consagrados rejoneadores que, a buen seguro, le van a plantar cara a la tarde, como son el portugués Rui Fernandes y Sergio Galán, que es uno de los rejoneadores que con mayor pureza interpreta el toreo a caballo. Cartel, por tanto, con alicientes para no perdérselo y esta vez seguro que la lluvia no frustrará el festejo. Un evento cartel de rejones con las máximas figuras y una ganadería emblemática.

El festejo cuenta con la particularidad de que los menores de 16 años acompañados por un adulto podrán entrar gratis a la plaza para fomentar la afición.