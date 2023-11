Las cosas buenas llegan para el que sabe esperar. Una espera, eso sí, llena de arrojo. Roberto Alegre Rober levantó ayer el trofeo de Campeón de España de Recortadores celebrado en Castelló. Un gesta, más que un gesto, con la que el valenciano rubrica su mayoría de edad como recortador. Porque ya hace 18 temporadas que aquel niño de Puçol que dio sus primeros pasos en las calles comenzó a forjarse como recortador en plazas de esas que no salen en los telediarios. Sacrificios y triunfos callados que ayer se vieron recompensados ante la familia de sangre y también ante la familia que se elige.

Fue el coso de Pérez Galdós, a poco más de 50 kilómetros de casa, el que -pasadas las tres de la tarde- le puso la corona en uno de los momentos más dulces de su carrera. De hecho, su nombre sonaba en muchas quinielas para alcanzar la gloria en la matinal organizada por Toropasión, en la que se midieron los 15 recortadores clasificados. Una mezcla de veteranía y savia nueva en cartel.

El certamen, en formato eliminatorio, comenzó con la fase clasificatoria, con tres toros de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno para tres grupos de cinco recortadores. Abrió plaza Milanero, que tuvo un comportamiento dispar durante su lidia. Con él derrochó clase al recorte Noel Ribera; mientras que Raúl Sáez Rampeta fue con todo al tirarse dos veces de rodillas tras el recorte obligatorio. Estuvo variado Chiquitín, en un grupo en el que también tocaron pelo Antonio Torrecilla y Kevin.

Más alegre resultó Comisario, de pitones abiertos, al que le dio todo el pecho Eusebio Sacristán Use de rodillas para abrir rondas. La misma suerte llevó a la enfermería a Mikel Vallejo en un grupo en el que Manuel Corral y Marcos Abad gustaron al quiebro y el argandeño Javier Daganzo al recorte.

El último grupo se las vio con Campanito, un toro más suelto y sin humillación que no se mostró colaborador y que solo tuvo dos rondas. Tiraron de habilidades físicas Diego Almarza y Ángel González, que lo saltaron tras sendas piruetas; mientras que Balotelli se atrevió con el quiebro de rodillas. El número 24 obligó a aguantar doblando riñón a Oliver y a Rober, que firmó el mejor.

Los tres valencianos Rampeta, Noel y Rober se metieron en las semifinales junto a Use, Manuel Corral y Balotelli. En la primera, Rampeta sacó toda la artillería, incluso yendo a portagayola a por Caraalegre, al que saltó, recortó y se echó de rodillas como si no hubiera un mañana. El de Valdefresno se llevó cinco rondas, de las que cobró valor el salto pegado a tablas de “Balotelli”. Cumbres estuvieron Noel, Use y Rober con Lechucero con recortes para enmarcar. Un auténtico duelo de alto nivel en el que Use resultó cogido en un muslo.

Con la emoción desbordada por lo vivido, Castellón imaginó por un momento una final con solo valencianos; sin embargo, el jurado decidió dejar fuera a Rampeta en detrimento de Balotelli -lo que enfadó a una gran parte de las gradas- y amplió en una plaza la final para dar acceso a Rober, Noel y Use. No desaprovecharon su comparecencia ante Pelotillo los dos valencianos, de nuevo inmensos al recorte. Fue la suerte en la que se basó la final ante un animal que pedía distancias cortas, pero que llevó a Rober a lo más alto. En segunda posición quedó Noel, seguido de Use y Balotelli.